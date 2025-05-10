Иван Малкович: детский поэт из Киева, ставший борцом с русской культурой - 10.05.2025 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20250510/ivan-malkovich-detskiy-poet-iz-kieva-stavshiy-bortsom-s-russkoy-kulturoy-1063031045.html
Иван Малкович: детский поэт из Киева, ставший борцом с русской культурой
Иван Малкович: детский поэт из Киева, ставший борцом с русской культурой - 10.05.2025 Украина.ру
Иван Малкович: детский поэт из Киева, ставший борцом с русской культурой
10 мая 1961 года в гуцульском селе Нижний Березов родился Иван Малкович. Переехав в Киев, он стал поэтом и основал успешное детское издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, избрав целью своей жизни "дерусификацию Украины"
2025-05-10T16:00
2025-05-10T16:00
история
история
история украины
киев
поэт
украинский язык
литература
издательство
культура
книги
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Высокогорные карпатские сёла способствуют мифологизации сознания: тут за каждым кустом и деревом мерещатся сказочные создания, у каждых развалин – загадочная легенда, а формально христианские ритуалы содержат массу языческих элементов.Антон Малкович, отец будущего поэта и издателя, работал строителем и держал пасеку, мама, Юлия Арсенич, была поваром в сельском ресторанчике. Но они с детства рассказывали сыну, что галицкие бояре Малковичи и Арсеничи впервые были упомянуты в польских хрониках 1482 года в списке 26 березовских родов, представленных к шляхетскому достоинству. Далёкие предки Ивана Малковича действительно принадлежали к польскому гербу Сас, чем издатель до сих пор кичится. Вот только забывает упомянуть, что к началу разделов Речи Посполитой они были безземельной шляхтой, и в Австрии их дворянами не признали.Кроме того, мама Ивана очень гордилась одним из своих предков, крестьянином Степаном Арсеничем, который спас Ивана Франко. Писатель в марте 1880 года ехал в Карпаты к своему товарищу, общественному деятелю Кириллу Генику. По дороге Франко арестовали из-за якобы покушения на войта села Москалевка (сейчас – Косов), и тот провел 98 дней в тюрьме города Коломыя. Когда Иван Франко вышел на свободу, он страдал от голода, но его спас житель Нижнего Березова Степан Арсенич.Была в семье Малковича и более близкая по времени историческая личность – фактический создатель Службы безопасности бандеровского крыла ОУН* Николай Арсенич. Именно по его приказу были убиты десятки тысяч людей – как боевиков ОУН*-УПА*, так и мирных жителей, заподозренных в сотрудничестве с Советской властью. Родной дядя по матери, Пётр Арсенич, входил в состав "юношества ОУН*"."У нас дома хранилась запрещённая литература и рукописи – в трёх тайниках. Эти книги я читал с детства. И Лепкого, и Чайковского, и Грушевского… Мы с сестрой знали, что Ленин – это абсолютное зло, сосед наш отсидел за УПА*, так что у нас не было никаких иллюзий насчёт Советской власти", – вспоминал Иван Малкович в 2021 году.Пётр Арсенич сыграл важную роль в жизни племянника. Во-первых, он был другом советского диссидента Валентина Мороза, и привёз в Нижний Березов его сына, который играл на скрипке. После этого родители отправили Ивана Малковича в музыкальную школу по курсу скрипки.Во-вторых, дядя помог Ивану с поступлением в музыкальное училище в Ивано-Франковске, однако благодаря отцу мечтал не о музыке, а о поэзии. "Папа мой, простой пасечник, выступал в сельском театрике, читал со сцены собственные юморески – он в нашей округе гораздо более известный поэт, чем я. Как-то даже из Канады газету привезли с его байками – ему было очень приятно", – рассказывал Малкович журналистам.Своё первое стихотворение он написал ещё в 8 лет, к моменту переезда в Ивано-Франковск стихов набралось уже несколько десятков. Их публиковали даже в областной прессе. Одну из публикаций в 1980 году увидел киевский поэт Владимир Затулывитер, который работал тогда в отделе прессы ЦК комсомола Украины.В то время готовился "десант" молодых украинских литераторов на Всесоюзный съезд писателей. Однако в Москву поехали только стихи Ивана Малковича. Затуливитер организовал молодому поэту письмо-рекомендацию от ЦК комсомола, которая фактически гарантировала его поступление на филфак Киевского университета.Когда 19-летний Иван Малкович переехал в Киев, ему снова помог дядя. Пётр Арсенич ввёл племянника сразу в "высшую лигу" киевской украиноязычной богемы. Стихотворения юноши понравились номенклатурном поэту Дмитрию Павлычко, который в январе 1981 года устроил их публикацию в газете "Литературная Украина".Позже Иван Малкович стал одним из любимчиков не только Павлычко, но и Лины Костенко. В 1984 году в комсомольском издательстве "Молодь" вышел первый сборник стихов Ивана Малковича – "Белый камень". Стихи Малковича даже зачитали в эфире украинской редакции Радио "Свобода"**, что привело к его беседе с сотрудниками КГБ.Однако в СССР уже полным ходом шла перестройка, и в 1985 году Иван Малкович без проблем получил диплом филолога-украиниста. Он даже несколько месяцев поработал учителем украинского языка и литературы в сельской школе под Киевом, но в 1986-м покровители нашли ему место редактора в детском издательстве "Веселка". В 1987 году Иван Малкович стал самым молодым членом Союза писателей СССР, и получил место редактора отдела поэзии в издательстве "Молодь".В конце 1980-х большинство комсомольских структур Украины работали на развал Советского Союза, занялся этим и Иван Малкович. Именно он вместе с музыковедом Тарасом Мельником и композитором Кириллом Стеценко стал инициатором проведения в Черновцах фестиваля украинской музыки "Червона рута". По словам Малковича, отвечавшего за креативную концепцию фестиваля, "более полугода ушло только на то, чтобы все организации, якобы согласившиеся помочь в проведении "Червоной руты", подписали положение о фестивале, особенно им досаждал пункт об обязательном украиноязычном статусе". Именно на этом фестивале в сентябре 1989 года впервые после многих лет запрета публично прозвучал гимн "Ще не вмерла Україна".С тех пор Иван Малкович стал бороться сначала за украинизацию, а потом и за "дерусификацию" Украины. Поначалу он это делал вполне рыночным способом: в 1992 году, используя полученный в "Веселке" опыт, он создал одно из первых на Украине частных издательств, специализирующееся на детской литературе. Его название – "А-ба-ба-га-ла-ма-га" – отсылка к рассказу Ивана Франко "Грицева шкільна наука", в тексте которого есть фраза, по которой дети учились читать по слогам – "а баба галамага" (диал. "галамагати" – "говорить глупости"). Сам же издатель постоянно подчёркивает, что это название – также дань памяти его предку, спасшего Франко. Первой книгой нового издательства стала азбука ("Абетка").По словам Малковича, он всегда мечтал выпустить украинскую азбуку с ангелом на первой странице, на букве "А", а страницу с буквой "Ц" проиллюстрировать церковью."Я взял взаймы полторы тысячи долларов у канадских друзей – отдал им потом пятьсот книжек, они продали каждую по десять долларов и тоже были довольны. Азбуку напечатали огромным – даже по нынешним временам – 50-тысячным тиражом, и она, к моей радости, неплохо расходилась.(...) Помогло и то, что ещё не развалилась книготорговая сеть".До какого-то момента он издавал довольно дорогие книги с роскошными иллюстрациями Владислава Ерко и Костя Лавро. С 2002 года издательство Ивана Малковича получила права на издание серии книг о Гарри Поттере, при этом перевод и обложки украинских изданий были признаны лучшими в мире. Все книги серии были отпечатаны массовыми тиражами, и после успеха "поттерианы" издательство взялось также за литературу для взрослых.Стоит отметить, что ещё в 2000 году "А-ба-ба-га-ла-ма-га" "взломала рынок" – выпустила серию детских книг "Міні-диво" тиражом один миллион шестьсот тысяч экземпляров по цене одна гривна. 16-страничные мини-версии четырнадцати книг издательства были распространены по всей Украине через отделения "Укрпочты". Проект оказался коммерчески успешным сам по себе, но у него нашлись и спонсоры, которых Малкович так и не назвал. Судя по всему, это были бизнесмены, близкие к Виктору Ющенко, который тогда рвался к власти.Малкович убедил ввести налоговые льготы для украинского книгоиздательства Леонида Кучму, который на протяжении своего второго срока вёл всё более русофобскую политику. Эти льготы сохранили и Ющенко, и Янукович, – но против последнего Малкович начал публично выступать, обвиняя в "работе на Россию". Более того, в 2012 году его издательство "из-за украинфобской риторики" прекратило сотрудничество с российскими партнёрами, которые до того активно покупали права на издание книг "А-ба-ба-га-ла-ма-ги". Кстати, именно Малкович впервые обвинил Россию в том, что та "ворует украинские сказки".Естественно, Иван Малкович поддержал и начавшийся в ноябре 2013 года "евромайдан", и государственный переворот в Киеве в феврале 2014-го. В декабре 2014 года в интервью киевской газете "День" издатель назвал убийство тысяч мирных граждан Украины в ДНР и ЛНР "российско-украинской войной", требующей "художественного осмысления". А в 2016-м в интервью "Львовскому порталу" заявил, что "когда мы воюем с Россией, очень много людей никак не осознают, что это прежде всего и война за язык"."Нежная украинизация ничего не дает. Должны быть жёсткие однозначные законы. Тем более что мы посттоталитарная и посттравматическая страна. Здесь был лингвоцид и геноцид. Это были чрезвычайные условия, соответственно, должны быть какие-то необычные языковые законы. Пусть на какой-нибудь срок. Но я не думаю, что они нарушают главные права человека", – говорил издатель четыре года назад.После начала СВО Иван Малкович стал одной из важных "говорящих голов" киевской пропагандистской машины, причём свои яркие русофобские тезисы он явно пишет сам. В декабре 2022 года он заявил, что "русская культура исчезла в Буче, на перекрестке Лермонтова и Пушкина", а в ноябре 2024 на форуме Via Carpatia – что "Украине нужно ПВО для культуры". При этом "А-ба-ба-га-ла-ма-га" постоянно передаёт ВСУ не только книги, но и живые деньги.Кстати, именно иллюстрации стали в прошлом году поводом для обвинения Ивана Малковича в "сотрудничестве с Россией". "Профессиональные украинские патриоты" написали на него публичный донос – мол, художница Галя Зинько, которую "А-ба-ба-га-ла-ма-га" назвала "юной звездой украинской иллюстрации", работала над российскими изданиями. Более того, живущая в Хорватии Зинько продолжает это делать до сих пор, и ведёт курсы на российских платформах.После этого издательство разорвало договор с иллюстратором, изъяло книги из продажи, а остатки тиража отправило в библиотеки "на деоккупированные территории".* Террористическая организация, запрещённая в России.** СМИ-иноагент.
https://ukraina.ru/20250222/1053138630.html
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, киев, поэт, украинский язык, литература, издательство, культура, книги, украинизация, дерусификация
История, История, история Украины, Киев, поэт, украинский язык, литература, издательство, культура, книги, украинизация, дерусификация

Иван Малкович: детский поэт из Киева, ставший борцом с русской культурой

16:00 10.05.2025
 
Иван Малкович. Кадр телепередачи
Иван Малкович. Кадр телепередачи
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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10 мая 1961 года в гуцульском селе Нижний Березов родился Иван Малкович. Переехав в Киев, он стал поэтом и основал успешное детское издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, избрав целью своей жизни "дерусификацию Украины"
Высокогорные карпатские сёла способствуют мифологизации сознания: тут за каждым кустом и деревом мерещатся сказочные создания, у каждых развалин – загадочная легенда, а формально христианские ритуалы содержат массу языческих элементов.
Антон Малкович, отец будущего поэта и издателя, работал строителем и держал пасеку, мама, Юлия Арсенич, была поваром в сельском ресторанчике. Но они с детства рассказывали сыну, что галицкие бояре Малковичи и Арсеничи впервые были упомянуты в польских хрониках 1482 года в списке 26 березовских родов, представленных к шляхетскому достоинству. Далёкие предки Ивана Малковича действительно принадлежали к польскому гербу Сас, чем издатель до сих пор кичится. Вот только забывает упомянуть, что к началу разделов Речи Посполитой они были безземельной шляхтой, и в Австрии их дворянами не признали.
Кроме того, мама Ивана очень гордилась одним из своих предков, крестьянином Степаном Арсеничем, который спас Ивана Франко. Писатель в марте 1880 года ехал в Карпаты к своему товарищу, общественному деятелю Кириллу Генику. По дороге Франко арестовали из-за якобы покушения на войта села Москалевка (сейчас – Косов), и тот провел 98 дней в тюрьме города Коломыя. Когда Иван Франко вышел на свободу, он страдал от голода, но его спас житель Нижнего Березова Степан Арсенич.
Была в семье Малковича и более близкая по времени историческая личность – фактический создатель Службы безопасности бандеровского крыла ОУН* Николай Арсенич. Именно по его приказу были убиты десятки тысяч людей – как боевиков ОУН*-УПА*, так и мирных жителей, заподозренных в сотрудничестве с Советской властью. Родной дядя по матери, Пётр Арсенич, входил в состав "юношества ОУН*".
"У нас дома хранилась запрещённая литература и рукописи – в трёх тайниках. Эти книги я читал с детства. И Лепкого, и Чайковского, и Грушевского… Мы с сестрой знали, что Ленин – это абсолютное зло, сосед наш отсидел за УПА*, так что у нас не было никаких иллюзий насчёт Советской власти", – вспоминал Иван Малкович в 2021 году.
Николай Козак, посмертное фото
22 февраля, 15:59История
Николай Козак "Смок": 110 лет главному параноику УПА*Ровно 75 лет назад 8 февраля 1949 года чекистами был ликвидирован Николай Козак. Этому бандеровскому палачу приписывают инициативу развёртывания на северо-западных украинских землях в подполье ОУН-УПА* масштабного внутреннего террора. Он стал причиной гибели бо́льшего числа оуновцев, чем большинство бойцов и командиров НКВД/НКГБ/МГБ
Пётр Арсенич сыграл важную роль в жизни племянника. Во-первых, он был другом советского диссидента Валентина Мороза, и привёз в Нижний Березов его сына, который играл на скрипке. После этого родители отправили Ивана Малковича в музыкальную школу по курсу скрипки.
Во-вторых, дядя помог Ивану с поступлением в музыкальное училище в Ивано-Франковске, однако благодаря отцу мечтал не о музыке, а о поэзии. "Папа мой, простой пасечник, выступал в сельском театрике, читал со сцены собственные юморески – он в нашей округе гораздо более известный поэт, чем я. Как-то даже из Канады газету привезли с его байками – ему было очень приятно", – рассказывал Малкович журналистам.
Своё первое стихотворение он написал ещё в 8 лет, к моменту переезда в Ивано-Франковск стихов набралось уже несколько десятков. Их публиковали даже в областной прессе. Одну из публикаций в 1980 году увидел киевский поэт Владимир Затулывитер, который работал тогда в отделе прессы ЦК комсомола Украины.
В то время готовился "десант" молодых украинских литераторов на Всесоюзный съезд писателей. Однако в Москву поехали только стихи Ивана Малковича. Затуливитер организовал молодому поэту письмо-рекомендацию от ЦК комсомола, которая фактически гарантировала его поступление на филфак Киевского университета.
Когда 19-летний Иван Малкович переехал в Киев, ему снова помог дядя. Пётр Арсенич ввёл племянника сразу в "высшую лигу" киевской украиноязычной богемы. Стихотворения юноши понравились номенклатурном поэту Дмитрию Павлычко, который в январе 1981 года устроил их публикацию в газете "Литературная Украина".
Дмитрий Павлычко - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
28 сентября 2024, 16:00История
Дмитрий Павлычко: послуживший и делу Ленина, и делу Шухевича28 сентября 1929 года в гуцульском селе Стопчатов на Ивано-Франковщине родился Дмитрий Павлычко. Он стал номенклатурным поэтом Советской Украины, и сохранил этот статус в годы Украины независимой, легко сменив вектор творчества
Позже Иван Малкович стал одним из любимчиков не только Павлычко, но и Лины Костенко. В 1984 году в комсомольском издательстве "Молодь" вышел первый сборник стихов Ивана Малковича – "Белый камень". Стихи Малковича даже зачитали в эфире украинской редакции Радио "Свобода"**, что привело к его беседе с сотрудниками КГБ.
Однако в СССР уже полным ходом шла перестройка, и в 1985 году Иван Малкович без проблем получил диплом филолога-украиниста. Он даже несколько месяцев поработал учителем украинского языка и литературы в сельской школе под Киевом, но в 1986-м покровители нашли ему место редактора в детском издательстве "Веселка". В 1987 году Иван Малкович стал самым молодым членом Союза писателей СССР, и получил место редактора отдела поэзии в издательстве "Молодь".
В конце 1980-х большинство комсомольских структур Украины работали на развал Советского Союза, занялся этим и Иван Малкович. Именно он вместе с музыковедом Тарасом Мельником и композитором Кириллом Стеценко стал инициатором проведения в Черновцах фестиваля украинской музыки "Червона рута". По словам Малковича, отвечавшего за креативную концепцию фестиваля, "более полугода ушло только на то, чтобы все организации, якобы согласившиеся помочь в проведении "Червоной руты", подписали положение о фестивале, особенно им досаждал пункт об обязательном украиноязычном статусе". Именно на этом фестивале в сентябре 1989 года впервые после многих лет запрета публично прозвучал гимн "Ще не вмерла Україна".
С тех пор Иван Малкович стал бороться сначала за украинизацию, а потом и за "дерусификацию" Украины. Поначалу он это делал вполне рыночным способом: в 1992 году, используя полученный в "Веселке" опыт, он создал одно из первых на Украине частных издательств, специализирующееся на детской литературе. Его название – "А-ба-ба-га-ла-ма-га" – отсылка к рассказу Ивана Франко "Грицева шкільна наука", в тексте которого есть фраза, по которой дети учились читать по слогам – "а баба галамага" (диал. "галамагати" – "говорить глупости"). Сам же издатель постоянно подчёркивает, что это название – также дань памяти его предку, спасшего Франко. Первой книгой нового издательства стала азбука ("Абетка").
По словам Малковича, он всегда мечтал выпустить украинскую азбуку с ангелом на первой странице, на букве "А", а страницу с буквой "Ц" проиллюстрировать церковью.
- РИА Новости, 1920, 19.03.2025
19 марта, 16:00История
Невысказанная любовь и высказанные амбиции. 95 лет поэтессе Лине КостенкоЛина Васильевна Костенко - пожалуй величайшая из ныне живущих украинских поэтов. Впрочем, говорить о каком-то её особом авторитете сейчас было бы неверно - её ценят, скорее, как символ украинской культуры. Родилась она 19 марта 1930 года в городке Ржищев на Киевщине
"Я взял взаймы полторы тысячи долларов у канадских друзей – отдал им потом пятьсот книжек, они продали каждую по десять долларов и тоже были довольны. Азбуку напечатали огромным – даже по нынешним временам – 50-тысячным тиражом, и она, к моей радости, неплохо расходилась.(...) Помогло и то, что ещё не развалилась книготорговая сеть".
До какого-то момента он издавал довольно дорогие книги с роскошными иллюстрациями Владислава Ерко и Костя Лавро. С 2002 года издательство Ивана Малковича получила права на издание серии книг о Гарри Поттере, при этом перевод и обложки украинских изданий были признаны лучшими в мире. Все книги серии были отпечатаны массовыми тиражами, и после успеха "поттерианы" издательство взялось также за литературу для взрослых.
Стоит отметить, что ещё в 2000 году "А-ба-ба-га-ла-ма-га" "взломала рынок" – выпустила серию детских книг "Міні-диво" тиражом один миллион шестьсот тысяч экземпляров по цене одна гривна. 16-страничные мини-версии четырнадцати книг издательства были распространены по всей Украине через отделения "Укрпочты". Проект оказался коммерчески успешным сам по себе, но у него нашлись и спонсоры, которых Малкович так и не назвал. Судя по всему, это были бизнесмены, близкие к Виктору Ющенко, который тогда рвался к власти.
Малкович убедил ввести налоговые льготы для украинского книгоиздательства Леонида Кучму, который на протяжении своего второго срока вёл всё более русофобскую политику. Эти льготы сохранили и Ющенко, и Янукович, – но против последнего Малкович начал публично выступать, обвиняя в "работе на Россию". Более того, в 2012 году его издательство "из-за украинфобской риторики" прекратило сотрудничество с российскими партнёрами, которые до того активно покупали права на издание книг "А-ба-ба-га-ла-ма-ги". Кстати, именно Малкович впервые обвинил Россию в том, что та "ворует украинские сказки".
Естественно, Иван Малкович поддержал и начавшийся в ноябре 2013 года "евромайдан", и государственный переворот в Киеве в феврале 2014-го. В декабре 2014 года в интервью киевской газете "День" издатель назвал убийство тысяч мирных граждан Украины в ДНР и ЛНР "российско-украинской войной", требующей "художественного осмысления". А в 2016-м в интервью "Львовскому порталу" заявил, что "когда мы воюем с Россией, очень много людей никак не осознают, что это прежде всего и война за язык".
21 сентября 2024, 08:21История
Как начиналась советская украинизация и чем кончили её организаторы21 сентября 1920 года Совет народных комиссаров УССР издал первый развернутый документ о мерах по внедрению в республике украинского языка. Ещё шли бои с Пилсудским и Врангелем, ещё не был создан Советский Союз, а украинское правительство в Харькове уже приступило к решению национального вопроса
"Нежная украинизация ничего не дает. Должны быть жёсткие однозначные законы. Тем более что мы посттоталитарная и посттравматическая страна. Здесь был лингвоцид и геноцид. Это были чрезвычайные условия, соответственно, должны быть какие-то необычные языковые законы. Пусть на какой-нибудь срок. Но я не думаю, что они нарушают главные права человека", – говорил издатель четыре года назад.
После начала СВО Иван Малкович стал одной из важных "говорящих голов" киевской пропагандистской машины, причём свои яркие русофобские тезисы он явно пишет сам. В декабре 2022 года он заявил, что "русская культура исчезла в Буче, на перекрестке Лермонтова и Пушкина", а в ноябре 2024 на форуме Via Carpatia – что "Украине нужно ПВО для культуры". При этом "А-ба-ба-га-ла-ма-га" постоянно передаёт ВСУ не только книги, но и живые деньги.
Кстати, именно иллюстрации стали в прошлом году поводом для обвинения Ивана Малковича в "сотрудничестве с Россией". "Профессиональные украинские патриоты" написали на него публичный донос – мол, художница Галя Зинько, которую "А-ба-ба-га-ла-ма-га" назвала "юной звездой украинской иллюстрации", работала над российскими изданиями. Более того, живущая в Хорватии Зинько продолжает это делать до сих пор, и ведёт курсы на российских платформах.
После этого издательство разорвало договор с иллюстратором, изъяло книги из продажи, а остатки тиража отправило в библиотеки "на деоккупированные территории".
* Террористическая организация, запрещённая в России.
** СМИ-иноагент.
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Заголовок открываемого материала
16:00Иван Малкович: детский поэт из Киева, ставший борцом с русской культурой
15:51Отсюда вещал легендарный диктор Левитан: интересные факты о московском Доме радио и кое-что ещё
13:15Угроза Макрона, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 мая
10:18Возможность 30-дневного перемирия, визит европейцев. Главное на утро 10 мая
08:03"Крысиные тропы": как нацистские преступники пробирались в Америку
08:00Война после 9 мая: операция "Немыслимое"
07:15Попытки ВСУ прорвать границу в Курской области будут повторяться — Кнутов
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