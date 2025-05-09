Самоотравление страданием. Как у украинцев украли Победу и насадили поражения - 09.05.2025 Украина.ру
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Самоотравление страданием. Как у украинцев украли Победу и насадили поражения
Самоотравление страданием. Как у украинцев украли Победу и насадили поражения - 09.05.2025 Украина.ру
Самоотравление страданием. Как у украинцев украли Победу и насадили поражения
Каждый раз в День Победы вспоминаю как в 2009 году, возвращаясь из очередной журналистской командировки, мне довелось отмечать этот праздник в двух соседних приграничных районных центрах - российском и украинском.
2025-05-09T07:38
2025-05-09T07:38
берлин
донбасс
германия
тарас шевченко
адольф гитлер
мнения
украина
80 лет победы
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Контраст от увиденного по разные стороны границы поверг меня в тихий ужас: из общения чувствовалось что на украинской стороне у людей украли Победу. Причём похитили даже не то, что произошло в ночь на 9 Мая 1945 году в Карлсхорсте под Берлином, а отняли само понимание слова "победа", обозначаемое формулой: "успех в борьбе, осуществление, достижение цели в результате преодоления чего-либо". Особенно это было заметно из общения с молодёжью.Пограничные контрастыНа российской стороне молодые люди выглядели как и положено в большой праздник: нарядно одетые и с улыбками на лицах. Кто-то нёс цветы к монументу советским воинам, кто-то шёл в храм помолиться за павших и уже немногих к тому времени живых. В этот городок из областного центра вместе со мной в автобусе ехал студент чтобы поздравлять прабабушку - труженицу тыла. Он в разговоре не скрывал своей гордости по поводу принадлежности к народу-победителю и воспринимал праздник как нечто более значимое, чем просто победа оружия в войне. Да и из уст остальных встреченных мной молодых людей, мысливших более приземлённо, чем мой интеллигентный попутчик, но также, как и он не знавших что такое война, постоянно звучали слова: "Моя Победа...", "Наша Победа..." Чувствовалось что эти слова были искренними.Пограничные формальности, которые тогда были именно формальностями, смена часового пояса - и я оказываюсь на митинге в украинском райцентре, через который в 1943 году тоже пронеслась огненная лавина войны. Мероприятие выглядело удручающе: важные ораторы местного масштаба по бумажке тараторили казённые словеса, им вяло аплодировали старшеклассники с постными лицами, прибывшие по разнарядке свыше в добровольно-принудительном порядке и с нетерпением дожидавшиеся окончания мероприятия.- Ото нэхай диды й празднують свое свято! – радостно выдохнул один из юношей по окончании митинга. Дескать, пусть дед и отмечает своё 9 Мая, а молодёжь это уже не касается: чужой для их поколения праздник.Разговорился с этим старшеклассником и попросил назвать хотя бы одну победу из многовековой истории украинского народа. В ответ молодой человек посмотрел на меня взглядом ученика, не выучившего урок, вызванного к доске и пытающегося выкрутиться из ситуации. Тогда я попросил назвать хотя бы одного украинского национального героя и здесь старшеклассник уже сумел вспомнить Тараса Шевченко. А вот на мой вопрос в чём же заключается его подвиг, юноша ответил что Великий Кобзарь стал героем потому что много страдал от множество выпавших на его долю несправедливостей и мучений. О вкладе этого человека в поэзию и живопись не прозвучало ни слова. После этого юноша внезапно вспомнил что главным событием украинской истории стал Голодомор со всеми его кошмарами.То есть, из сознания молодых украинских граждан к началу 2010-х годов уже сумели изъять причастность к великим победам, а историю их страны стали преподносить как цепочку горьких поражений и страданий неизвестно во имя чего.Взрастить разрушителяДлящаяся уже одиннадцать лет смута началась с того, что у украинских граждан долгие годы целенаправленно формировали культ страдания, причём страдания бессмысленного, совершаемого под принуждением.Дело в том что воспитательную ценность имеет лишь то страдание, которое человек принимает осмысленно во имя высоких идеалов: тем самым и совершается подвиг. Зрелище же ничем не мотивированного мученичества способно вызвать в человеке исключительно озлобленность и стремление причинить такую же самую боль другим.Всё это, кстати, можно наблюдать в украинской литературе: немотивированное страдание героев - чуть ли не ключевой элемент большинства её произведений. Именно такие опусы в конце концов и взрастили необандеровцев, развязавших войну против Донбасса.Культ страдания - ключевой фактор в формировании того, что называется термином "рессентимент". Научное его определение звучит как "реактивное чувство враждебности к тому, против чего человек бессилен, тягостное сознание тщетности попыток повысить свой статус в жизни или в обществе". А немецкий философ Макс Шелер дал ему следующее определение: "Самоотравление души, представляет собой долговременную психическую установку, которая возникает вследствие систематического запрета на выражение известных душевных движений и аффектов, самих по себе нормальных и относящихся к основному содержанию человеческой натуры... в первую очередь имеются в виду такие душевные движения и аффекты, как жажда и импульс мести, ненависть, злоба, зависть, враждебность, коварство. Важнейший исходный пункт в образовании рессентимента - импульс мести".Главная особенность рессентимента заключается в том, виновником выпавших на тебя невзгод является кто угодно, кроме тебя самого. Следовательно - нужен тот, на ком можно отыграться. Носитель этого чувства становится идеальным солдатом для внутреннего гражданского противостояния. Писать доносы на других, забрасывать булыжником блюстителей порядка, штурмовать административные здания, расправляться с неугодными - здесь обладателя рессентимента и мёдом не корми. Такие люди часто становятся предателями: месть - самый распространённый мотив для измены. Они составляют основу электоральной базой экстремистски настроенных политиков. Именно рессентимент в 1933 году привёл к власти Гитлера в Германии. Именно рессентимент в 2013 году привёл украинских граждан на Евромайдан.Победа – результат созиданияВоспитанный на горечи поражений и жажде отмщения неспособен быть созидателем: вставшему на путь мести уже не остановиться, он в конечном итоге уничтожит и своих, и самого себя. В то же время именно огромное созидательное начало позволило советским людям победить в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года стало возможным не только благодаря наличию в прошлом нашего народа великих сражений и полководцев, воспоминание о которых становилось примером для шедших в бой, но и огромного количества мирных достижений в виде научных открытий, художественных шедевров и просто прекрасных плодов человеческого трудолюбия, которые никоим образом нельзя было отдать врагу.Память о победах прошлого - залог будущих побед: созидание и победа неразлучны. А разрушителю может быть уготована лишь судьба побеждённого.О системном разрушении на Украине памятников Великой Отечественной войны - в статье Василия Стоякина "Убийство памяти. Тяжелая судьба памятников Великой Отечественной войны на Украине"
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Александр Дмитриевский
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берлин, донбасс, германия, тарас шевченко, адольф гитлер, мнения, украина, 80 лет победы
Берлин, Донбасс, Германия, Тарас Шевченко, Адольф Гитлер, Мнения, Украина, 80 лет Победы

Самоотравление страданием. Как у украинцев украли Победу и насадили поражения

07:38 09.05.2025
 
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Александр Дмитриевский авторы
Александр Дмитриевский
автор издания Украина.ру
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Каждый раз в День Победы вспоминаю как в 2009 году, возвращаясь из очередной журналистской командировки, мне довелось отмечать этот праздник в двух соседних приграничных районных центрах - российском и украинском.
Контраст от увиденного по разные стороны границы поверг меня в тихий ужас: из общения чувствовалось что на украинской стороне у людей украли Победу. Причём похитили даже не то, что произошло в ночь на 9 Мая 1945 году в Карлсхорсте под Берлином, а отняли само понимание слова "победа", обозначаемое формулой: "успех в борьбе, осуществление, достижение цели в результате преодоления чего-либо". Особенно это было заметно из общения с молодёжью.
Пограничные контрасты
На российской стороне молодые люди выглядели как и положено в большой праздник: нарядно одетые и с улыбками на лицах. Кто-то нёс цветы к монументу советским воинам, кто-то шёл в храм помолиться за павших и уже немногих к тому времени живых. В этот городок из областного центра вместе со мной в автобусе ехал студент чтобы поздравлять прабабушку - труженицу тыла. Он в разговоре не скрывал своей гордости по поводу принадлежности к народу-победителю и воспринимал праздник как нечто более значимое, чем просто победа оружия в войне. Да и из уст остальных встреченных мной молодых людей, мысливших более приземлённо, чем мой интеллигентный попутчик, но также, как и он не знавших что такое война, постоянно звучали слова: "Моя Победа...", "Наша Победа..." Чувствовалось что эти слова были искренними.
Пограничные формальности, которые тогда были именно формальностями, смена часового пояса - и я оказываюсь на митинге в украинском райцентре, через который в 1943 году тоже пронеслась огненная лавина войны. Мероприятие выглядело удручающе: важные ораторы местного масштаба по бумажке тараторили казённые словеса, им вяло аплодировали старшеклассники с постными лицами, прибывшие по разнарядке свыше в добровольно-принудительном порядке и с нетерпением дожидавшиеся окончания мероприятия.
- Ото нэхай диды й празднують свое свято! – радостно выдохнул один из юношей по окончании митинга. Дескать, пусть дед и отмечает своё 9 Мая, а молодёжь это уже не касается: чужой для их поколения праздник.
Разговорился с этим старшеклассником и попросил назвать хотя бы одну победу из многовековой истории украинского народа. В ответ молодой человек посмотрел на меня взглядом ученика, не выучившего урок, вызванного к доске и пытающегося выкрутиться из ситуации. Тогда я попросил назвать хотя бы одного украинского национального героя и здесь старшеклассник уже сумел вспомнить Тараса Шевченко. А вот на мой вопрос в чём же заключается его подвиг, юноша ответил что Великий Кобзарь стал героем потому что много страдал от множество выпавших на его долю несправедливостей и мучений. О вкладе этого человека в поэзию и живопись не прозвучало ни слова. После этого юноша внезапно вспомнил что главным событием украинской истории стал Голодомор со всеми его кошмарами.
То есть, из сознания молодых украинских граждан к началу 2010-х годов уже сумели изъять причастность к великим победам, а историю их страны стали преподносить как цепочку горьких поражений и страданий неизвестно во имя чего.
Александр Дмитриевский
2 апреля, 16:59
Александр Дмитриевский: кто онИсторик, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба, ветеран русского движения Донбасса
Взрастить разрушителя
Длящаяся уже одиннадцать лет смута началась с того, что у украинских граждан долгие годы целенаправленно формировали культ страдания, причём страдания бессмысленного, совершаемого под принуждением.
Дело в том что воспитательную ценность имеет лишь то страдание, которое человек принимает осмысленно во имя высоких идеалов: тем самым и совершается подвиг. Зрелище же ничем не мотивированного мученичества способно вызвать в человеке исключительно озлобленность и стремление причинить такую же самую боль другим.
Всё это, кстати, можно наблюдать в украинской литературе: немотивированное страдание героев - чуть ли не ключевой элемент большинства её произведений. Именно такие опусы в конце концов и взрастили необандеровцев, развязавших войну против Донбасса.
Культ страдания - ключевой фактор в формировании того, что называется термином "рессентимент". Научное его определение звучит как "реактивное чувство враждебности к тому, против чего человек бессилен, тягостное сознание тщетности попыток повысить свой статус в жизни или в обществе". А немецкий философ Макс Шелер дал ему следующее определение: "Самоотравление души, представляет собой долговременную психическую установку, которая возникает вследствие систематического запрета на выражение известных душевных движений и аффектов, самих по себе нормальных и относящихся к основному содержанию человеческой натуры... в первую очередь имеются в виду такие душевные движения и аффекты, как жажда и импульс мести, ненависть, злоба, зависть, враждебность, коварство. Важнейший исходный пункт в образовании рессентимента - импульс мести".
Главная особенность рессентимента заключается в том, виновником выпавших на тебя невзгод является кто угодно, кроме тебя самого. Следовательно - нужен тот, на ком можно отыграться. Носитель этого чувства становится идеальным солдатом для внутреннего гражданского противостояния. Писать доносы на других, забрасывать булыжником блюстителей порядка, штурмовать административные здания, расправляться с неугодными - здесь обладателя рессентимента и мёдом не корми. Такие люди часто становятся предателями: месть - самый распространённый мотив для измены. Они составляют основу электоральной базой экстремистски настроенных политиков. Именно рессентимент в 1933 году привёл к власти Гитлера в Германии. Именно рессентимент в 2013 году привёл украинских граждан на Евромайдан.
Победа – результат созидания
Воспитанный на горечи поражений и жажде отмщения неспособен быть созидателем: вставшему на путь мести уже не остановиться, он в конечном итоге уничтожит и своих, и самого себя. В то же время именно огромное созидательное начало позволило советским людям победить в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года стало возможным не только благодаря наличию в прошлом нашего народа великих сражений и полководцев, воспоминание о которых становилось примером для шедших в бой, но и огромного количества мирных достижений в виде научных открытий, художественных шедевров и просто прекрасных плодов человеческого трудолюбия, которые никоим образом нельзя было отдать врагу.
Память о победах прошлого - залог будущих побед: созидание и победа неразлучны. А разрушителю может быть уготована лишь судьба побеждённого.
О системном разрушении на Украине памятников Великой Отечественной войны - в статье Василия Стоякина "Убийство памяти. Тяжелая судьба памятников Великой Отечественной войны на Украине"
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