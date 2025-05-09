https://ukraina.ru/20250509/prazdnovanie-dnya-pobedy-v-stalingrade-dat-nadezhdu-na-osvobozhdenie-kieva-1063029485.html

Празднование Дня Победы в Сталинграде даёт надежду на освобождение Киева

Празднование Дня Победы в Сталинграде даёт надежду на освобождение Киева - 09.05.2025 Украина.ру

Празднование Дня Победы в Сталинграде даёт надежду на освобождение Киева

80-летие Великой Победы над фашизмом - особый для всех нас день. Но, вероятно, нигде не отмечают его так, как на Волге - в городе, которому возвращают на этот день историческое название Сталинград

2025-05-09T16:58

2025-05-09T16:58

2025-05-09T16:58

эксклюзив

киев

сталинград

день победы

великая отечественная война

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В память о том, что именно здесь, после разгрома и капитуляции армии фельдмаршала Паулюса, наступил перелом в бушевавшей на всей планете Второй мировой войне.С самого утра на улицах города собрались десятки тысяч людей - местные жители и приезжие, дети и старики, люди разных национальностей и разного цвета кожи. Все они отмечают день, который положил начало освобождению от нацистского рабства и дал жизнь будущим поколениям. И осознание значения этой даты от года к году только растет. 200 ступеней - по числу дней - Сталинградской битвы - которые ведут на вершину Мамаева кургана, через аллеи красных флагов, мимо поющих соловьёв и цветущих каштанов, к статуе "Родина-мать зовёт", построенной по проекту родившегося в Екатеринославе Евгения Вучетича, отправляют нас в казалось бы не столь далекое прошлое советского Киева. Когда-то в нем тоже праздновали этот великий праздник, и люди гуляли с красными флагами Победы у подножия ещё одного скульптурного монумента Вучетича, изуродованного теперь в результате варварской декоммунизации. Сейчас там запретили День Победы. А те, кто отваживается его отмечать - не только на улицах, но даже в социальных сетях, - рискуют попасть в застенки тоталитарного диктаторского режима. Но праздник в Волгограде дает нам надежду, напоминая о том, что история давно обрекла нацизм на неминуемое поражение.

киев

сталинград

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Любарский

эксклюзив, киев, сталинград, день победы, великая отечественная война