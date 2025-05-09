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На параде Победы присутствовали офицеры из КНДР, которые помогали освобождать Курскую область - Песков
На параде Победы присутствовали офицеры из КНДР, которые помогали освобождать Курскую область - Песков - 09.05.2025 Украина.ру
На параде Победы присутствовали офицеры из КНДР, которые помогали освобождать Курскую область - Песков
Высший офицерский состав из КНДР, который обеспечивал участие северокорейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области, присутствовал на Параде Победы в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 мая в комментарии Первому каналу
2025-05-09T16:43
2025-05-09T16:43
2025-05-09T16:43
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Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Документ вступил в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Четвертая статья соглашения предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны."Это был высший офицерский состав, то есть это были те командиры, которые обеспечивали участие корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области", - сказал он.Песков также отметил, что президент России Владимир Путин после парада отдельно пообщался с северокорейскими военными. По его словам, это был факт вежливости и признания их героических заслуг.По мнению военно-политического эксперта Николая Сорокина, КНДР может и дальше направить на СВО свои подразделения: не факт, что они будут занимать ключевые позиции в нашем наступлении, но какую-то помощь вроде идеальной картинки штурма Плехово они нам оказать смогут.
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+7 495 645 66 01
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новости, кндр, курская область, москва, дмитрий песков, парад победы, день победы, владимир путин
Новости, КНДР, Курская область, Москва, Дмитрий Песков, Парад Победы, День Победы, Владимир Путин
На параде Победы присутствовали офицеры из КНДР, которые помогали освобождать Курскую область - Песков
Высший офицерский состав из КНДР, который обеспечивал участие северокорейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области, присутствовал на Параде Победы в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 мая в комментарии Первому каналу