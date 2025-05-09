На параде Победы присутствовали офицеры из КНДР, которые помогали освобождать Курскую область - Песков - 09.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250509/1063030277.html
На параде Победы присутствовали офицеры из КНДР, которые помогали освобождать Курскую область - Песков
На параде Победы присутствовали офицеры из КНДР, которые помогали освобождать Курскую область - Песков - 09.05.2025 Украина.ру
На параде Победы присутствовали офицеры из КНДР, которые помогали освобождать Курскую область - Песков
Высший офицерский состав из КНДР, который обеспечивал участие северокорейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области, присутствовал на Параде Победы в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 мая в комментарии Первому каналу
2025-05-09T16:43
2025-05-09T16:43
новости
кндр
курская область
москва
дмитрий песков
парад победы
день победы
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/09/1063030142_1:0:1878:1056_1920x0_80_0_0_361493f23e3773e3c6f7afa0eba94de6.jpg
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Документ вступил в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Четвертая статья соглашения предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны."Это был высший офицерский состав, то есть это были те командиры, которые обеспечивали участие корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области", - сказал он.Песков также отметил, что президент России Владимир Путин после парада отдельно пообщался с северокорейскими военными. По его словам, это был факт вежливости и признания их героических заслуг.По мнению военно-политического эксперта Николая Сорокина, КНДР может и дальше направить на СВО свои подразделения: не факт, что они будут занимать ключевые позиции в нашем наступлении, но какую-то помощь вроде идеальной картинки штурма Плехово они нам оказать смогут.
кндр
курская область
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/09/1063030142_235:0:1643:1056_1920x0_80_0_0_adc65174aa3fb854efaef216b87bb045.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кндр, курская область, москва, дмитрий песков, парад победы, день победы, владимир путин
Новости, КНДР, Курская область, Москва, Дмитрий Песков, Парад Победы, День Победы, Владимир Путин

На параде Победы присутствовали офицеры из КНДР, которые помогали освобождать Курскую область - Песков

16:43 09.05.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая подготовка солдат из КНДР
Боевая подготовка солдат из КНДР
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Высший офицерский состав из КНДР, который обеспечивал участие северокорейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области, присутствовал на Параде Победы в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 мая в комментарии Первому каналу
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Документ вступил в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Четвертая статья соглашения предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны.
"Это был высший офицерский состав, то есть это были те командиры, которые обеспечивали участие корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области", - сказал он.
Песков также отметил, что президент России Владимир Путин после парада отдельно пообщался с северокорейскими военными. По его словам, это был факт вежливости и признания их героических заслуг.
По мнению военно-политического эксперта Николая Сорокина, КНДР может и дальше направить на СВО свои подразделения: не факт, что они будут занимать ключевые позиции в нашем наступлении, но какую-то помощь вроде идеальной картинки штурма Плехово они нам оказать смогут.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКНДРКурская областьМоскваДмитрий ПесковПарад ПобедыДень ПобедыВладимир Путин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07Мерц выразил надежду о прекращении огня на Украине уже на этих выходных
17:51Ушаков: Путин и Трамп поздравили друг друга с днем Победы
16:58Празднование Дня Победы в Сталинграде даёт надежду на освобождение Киева
16:43На параде Победы присутствовали офицеры из КНДР, которые помогали освобождать Курскую область - Песков
16:00Как Бессарабия стала колыбелью георгиевской ленты
15:35Владимир Павленко: Китай не будет против, если СВО закончится выходом России на западную границу Украины
13:10Евгений Федоров: России надо признать Украину незаконной территорией сепаратистов
12:59Можем повторить. Зеленскому и его кураторам не удалось затмить Парад Победы
11:26От "Гераней" до "Гарпий". Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы
11:13Путин напомнил, что приблизило победу во Второй мировой: главное из заявлений президента РФ
11:13"Решающие сражения были на нашей земле". Путин выступил с речью на параде Победы
08:13"Шарлемань" с белогвардейским душком. Запад реабилитирует нацизм и фашизм
08:08Портрет Великой Победы. Историки его рисуют в новых условиях
08:03"Шёл солдат" – дрожащий голос Константина Симонова
08:00Евгений Белаш: Наследники нацистов запугивают Европу войной с Россией, чтобы списать под нее свои провалы
07:38Самоотравление страданием. Как у украинцев украли Победу и насадили поражения
07:15Радиоволны вместо рации: как "венгерская графиня" Ольга Батогова сменила разведку на иновещание
07:00В сердцах афганцев звучит "Катюша", не дадим ей замолчать. Вячеслав Некрасов о 9 мае, Афганистане и СВО.
06:45Убийство памяти. Тяжелая судьба памятников Великой Отечественной войны на Украине
06:30Зеленский потерял под Курском 100 тысяч солдат, за этой авантюрой стоят политические цели — Кнутов
Лента новостейМолния