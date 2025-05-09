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На параде Победы присутствовали офицеры из КНДР, которые помогали освобождать Курскую область - Песков

На параде Победы присутствовали офицеры из КНДР, которые помогали освобождать Курскую область - Песков - 09.05.2025 Украина.ру

На параде Победы присутствовали офицеры из КНДР, которые помогали освобождать Курскую область - Песков

Высший офицерский состав из КНДР, который обеспечивал участие северокорейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области, присутствовал на Параде Победы в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 мая в комментарии Первому каналу

2025-05-09T16:43

2025-05-09T16:43

2025-05-09T16:43

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Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Документ вступил в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Четвертая статья соглашения предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны."Это был высший офицерский состав, то есть это были те командиры, которые обеспечивали участие корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области", - сказал он.Песков также отметил, что президент России Владимир Путин после парада отдельно пообщался с северокорейскими военными. По его словам, это был факт вежливости и признания их героических заслуг.По мнению военно-политического эксперта Николая Сорокина, КНДР может и дальше направить на СВО свои подразделения: не факт, что они будут занимать ключевые позиции в нашем наступлении, но какую-то помощь вроде идеальной картинки штурма Плехово они нам оказать смогут.

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новости, кндр, курская область, москва, дмитрий песков, парад победы, день победы, владимир путин