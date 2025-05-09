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От "Гераней" до "Гарпий". Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы

От "Гераней" до "Гарпий". Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы - 09.05.2025 Украина.ру

От "Гераней" до "Гарпий". Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы

На Красной Площади 9 мая впервые вышли военнослужащие Сил Беспилотных Систем российской армии, представленных различными типами БПЛА и барражирующих боеприпасов

2025-05-09T11:26

2025-05-09T11:26

2025-05-09T11:26

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россия

день победы

беспилотники

парад победы

герань

"ланцет"

сво

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В частности, на параде продемонстрировали беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", Zala, "Ланцет-51", "Ланцет-52", "Гарпия" и "Герань". Их провезли на специальных военных грузовиках. Все дроны нашли широкое и эффективное применение в зоне СВО. Колонной командовал старший лейтенант Григорий Теплых.Также на марше прошли парадные расчеты участников СВО. Среди них - 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества. Возглавили шествие подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов.Всего же в Параде Победы приняли участие более 11 500 человек, в том числе парадные расчеты 13 иностранных государств. В число этих стран вошли Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Вьетнам, Египет, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма.

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новости, россия, день победы, беспилотники, парад победы, герань, "ланцет", сво