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От "Гераней" до "Гарпий". Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы
От "Гераней" до "Гарпий". Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы - 09.05.2025 Украина.ру
От "Гераней" до "Гарпий". Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы
На Красной Площади 9 мая впервые вышли военнослужащие Сил Беспилотных Систем российской армии, представленных различными типами БПЛА и барражирующих боеприпасов
2025-05-09T11:26
2025-05-09T11:26
2025-05-09T11:26
новости
россия
день победы
беспилотники
парад победы
герань
"ланцет"
сво
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В частности, на параде продемонстрировали беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", Zala, "Ланцет-51", "Ланцет-52", "Гарпия" и "Герань". Их провезли на специальных военных грузовиках. Все дроны нашли широкое и эффективное применение в зоне СВО. Колонной командовал старший лейтенант Григорий Теплых.Также на марше прошли парадные расчеты участников СВО. Среди них - 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества. Возглавили шествие подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов.Всего же в Параде Победы приняли участие более 11 500 человек, в том числе парадные расчеты 13 иностранных государств. В число этих стран вошли Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Вьетнам, Египет, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, день победы, беспилотники, парад победы, герань, "ланцет", сво
Новости, Россия, День Победы, беспилотники, Парад Победы, Герань, "Ланцет", СВО
От "Гераней" до "Гарпий". Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы
На Красной Площади 9 мая впервые вышли военнослужащие Сил Беспилотных Систем российской армии, представленных различными типами БПЛА и барражирующих боеприпасов
В частности, на параде продемонстрировали беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", Zala, "Ланцет-51", "Ланцет-52", "Гарпия" и "Герань". Их провезли на специальных военных грузовиках. Все дроны нашли широкое и эффективное применение в зоне СВО. Колонной командовал старший лейтенант Григорий Теплых.
Также на марше прошли парадные расчеты участников СВО. Среди них - 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества. Возглавили шествие подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов.
Всего же в Параде Победы приняли участие более 11 500 человек, в том числе парадные расчеты 13 иностранных государств. В число этих стран вошли Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Вьетнам, Египет, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма.