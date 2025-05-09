От "Гераней" до "Гарпий". Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы - 09.05.2025 Украина.ру
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От "Гераней" до "Гарпий". Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы
От "Гераней" до "Гарпий". Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы - 09.05.2025 Украина.ру
От "Гераней" до "Гарпий". Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы
На Красной Площади 9 мая впервые вышли военнослужащие Сил Беспилотных Систем российской армии, представленных различными типами БПЛА и барражирующих боеприпасов
2025-05-09T11:26
2025-05-09T11:26
новости
россия
день победы
беспилотники
парад победы
герань
"ланцет"
сво
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В частности, на параде продемонстрировали беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", Zala, "Ланцет-51", "Ланцет-52", "Гарпия" и "Герань". Их провезли на специальных военных грузовиках. Все дроны нашли широкое и эффективное применение в зоне СВО. Колонной командовал старший лейтенант Григорий Теплых.Также на марше прошли парадные расчеты участников СВО. Среди них - 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества. Возглавили шествие подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов.Всего же в Параде Победы приняли участие более 11 500 человек, в том числе парадные расчеты 13 иностранных государств. В число этих стран вошли Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Вьетнам, Египет, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма.
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новости, россия, день победы, беспилотники, парад победы, герань, "ланцет", сво
Новости, Россия, День Победы, беспилотники, Парад Победы, Герань, "Ланцет", СВО

От "Гераней" до "Гарпий". Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы

11:26 09.05.2025
 
© ISPI
© ISPI
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На Красной Площади 9 мая впервые вышли военнослужащие Сил Беспилотных Систем российской армии, представленных различными типами БПЛА и барражирующих боеприпасов
В частности, на параде продемонстрировали беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", Zala, "Ланцет-51", "Ланцет-52", "Гарпия" и "Герань". Их провезли на специальных военных грузовиках. Все дроны нашли широкое и эффективное применение в зоне СВО. Колонной командовал старший лейтенант Григорий Теплых.
Также на марше прошли парадные расчеты участников СВО. Среди них - 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества. Возглавили шествие подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов.
Всего же в Параде Победы приняли участие более 11 500 человек, в том числе парадные расчеты 13 иностранных государств. В число этих стран вошли Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Вьетнам, Египет, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма.
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