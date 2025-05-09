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"Решающие сражения были на нашей земле". Путин выступил с речью на параде Победы

"Решающие сражения были на нашей земле". Путин выступил с речью на параде Победы - 09.05.2025 Украина.ру

"Решающие сражения были на нашей земле". Путин выступил с речью на параде Победы

Открытие союзниками СССР по Антигитлеровской коалиции второго фронта в Европе приблизило Победу во Второй Мировой войне после решающих сражений на территории СССР. При этом полный разгром нацизма вершился общими усилиями многих стран. Об этом 9 мая заявил президент России Владимир Путин в своей речи на параде на Красной площади

2025-05-09T11:13

2025-05-09T11:13

2025-05-09T11:22

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"Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая. Всех, кто сражался во имя мирного будущего", - сказал он.Глава государства заявил, что наша страна ценой миллионов жизней завоевала свободу и мир для всего человечества. По его словам, Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма.Путин также отметил, что вся страна и весь российский народ поддерживают участников специальной военной операции, гордится их смелостью и решительностью.

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новости, ссср, россия, владимир путин, великая отечественная война, день победы, сво, китай, парад победы