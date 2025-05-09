"Решающие сражения были на нашей земле". Путин выступил с речью на параде Победы - 09.05.2025 Украина.ру
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"Решающие сражения были на нашей земле". Путин выступил с речью на параде Победы
"Решающие сражения были на нашей земле". Путин выступил с речью на параде Победы - 09.05.2025 Украина.ру
"Решающие сражения были на нашей земле". Путин выступил с речью на параде Победы
Открытие союзниками СССР по Антигитлеровской коалиции второго фронта в Европе приблизило Победу во Второй Мировой войне после решающих сражений на территории СССР. При этом полный разгром нацизма вершился общими усилиями многих стран. Об этом 9 мая заявил президент России Владимир Путин в своей речи на параде на Красной площади
2025-05-09T11:13
2025-05-09T11:22
новости
ссср
россия
владимир путин
великая отечественная война
день победы
сво
китай
парад победы
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"Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая. Всех, кто сражался во имя мирного будущего", - сказал он.Глава государства заявил, что наша страна ценой миллионов жизней завоевала свободу и мир для всего человечества. По его словам, Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма.Путин также отметил, что вся страна и весь российский народ поддерживают участников специальной военной операции, гордится их смелостью и решительностью.
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новости, ссср, россия, владимир путин, великая отечественная война, день победы, сво, китай, парад победы
Новости, СССР, Россия, Владимир Путин, Великая Отечественная война, День Победы, СВО, Китай, Парад Победы

"Решающие сражения были на нашей земле". Путин выступил с речью на параде Победы

11:13 09.05.2025 (обновлено: 11:22 09.05.2025)
 
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Открытие союзниками СССР по Антигитлеровской коалиции второго фронта в Европе приблизило Победу во Второй Мировой войне после решающих сражений на территории СССР. При этом полный разгром нацизма вершился общими усилиями многих стран. Об этом 9 мая заявил президент России Владимир Путин в своей речи на параде на Красной площади
"Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая. Всех, кто сражался во имя мирного будущего", - сказал он.
Глава государства заявил, что наша страна ценой миллионов жизней завоевала свободу и мир для всего человечества. По его словам, Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма.
Путин также отметил, что вся страна и весь российский народ поддерживают участников специальной военной операции, гордится их смелостью и решительностью.
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