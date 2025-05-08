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"Нам нужно победить, а не погибнуть": серб, воевавший с немцами за свою землю, свою деревню и своих людей

"Нам нужно победить, а не погибнуть": серб, воевавший с немцами за свою землю, свою деревню и своих людей - 08.05.2025 Украина.ру

"Нам нужно победить, а не погибнуть": серб, воевавший с немцами за свою землю, свою деревню и своих людей

Моему дедушке Драгомиру Стояновичу с фашистами пришлось воевать дважды, в двух югославских армиях

2025-05-08T22:57

2025-05-08T22:57

2025-05-08T23:04

эксклюзив

югославия

история

сербия

красная армия

вторая мировая война

белград

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Родился Драгомир в 1916 году, в разгар Первой мировой войны в селе Маскаре вблизи сербского города Крушевац. Страна, в которой дедушка родился, еще называлась Королевство Сербия. Вскоре после его рождения она стала частью Королевства сербов, хорватов и словенцев, а в потом Королевством Югославия.В городе Джаковица в Косово и Метохии дедушка служил в армии с 1939 по 1940 год. Там он был минометчиком. В это время на вооружении у югославской королевской армии находились минометы калибра 60 мм. В армию дедушка пошел уже женатым человеком, у него уже родился сын Вукашин, мой папа.В семейном альбоме до сих пор хранится фотография моего дедушки в нарядной одежде с двухлетним папой на руках. Эта фотография была снята перед тем, как дедушка пошел в армию. Тогда в Сербии так было принято — в армию брали мужчин, которым уже исполнился 21 год. Большинство из них до ухода в армию уже обзаводились семьями.В апреле 1941 года, когда части вермахта вторглись на территорию Югославии, дедушка был мобилизован в Топлицкую дивизию Пятой армии Югославских королевских войск. Немецкому вторжению предшествовала массированная бомбардировка Белграда и других городов. В короткой апрельской войне королевские войска попытались защитить страну от нападения. Однако уже 15 апреля правительство покинуло страну, а 17-ого был подписан акт о безоговорочной оккупации.Дивизия моего дедушки 8 апреля упорно сражалась у города Цариброд (сегодня Димитровград) с ударной группой 14-ого механизированного корпуса Первой танковой группы генерала Эвальда фон Клейста. В этом сражении югославские войска потерпели поражение. Дивизия дедушки была полностью разбита, но ему удалось избежать плена. Пока фашистские оккупанты по главной дороге двигались в направлении Белграда, мой дедушка окольными путями пешком вернулся в свою деревню.Однако его отец Бранко не пустил его на порог. Он заставил своего сына вернуться, найти оставшиеся югославские части и продолжить сражаться. Дедушка пешком дошел до города Крагуевац в центральной Сербии и там присоединился к другой части королевской армии. Однако и эта часть была разбита во время отступления в направлении города Кралево. Тогда дедушка вернулся домой.В Королевстве Югославия прошла вся его молодость и для него оно до конца жизни осталось лучшим государством. Коммунистом дедушка не был, в партизанском движении не состоял. Тем не менее, когда после успешной Белградской стратегической наступательной операции совместными усилиями Красной армии и Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) была освобождена Сербия, дедушка снова пошел воевать, чтобы освободить от фашистов оставшиеся части Югославии.В октябре 1944 года дедушка вместе с другими мужчинами из его села был мобилизован в ряды НОАЮ. Им предстояло сражаться на Сремском фронте.Сремский фронт был образован группой армии "Ф" после её поражения в Сербии для того, чтобы обеспечить вывод немецких войск из Греции, Албании и южных частей Югославии на территорию усташского Независимого Хорватского государства, а также для того, чтобы не допустить продвижения Красной армии и НОАЮ к хорватским городам Осиек и Загреб. Сремский фронт защищал южный фланг германских армий на Восточном фронте и связывал Восточный и Итальянский театры военный действий. Ему отводилась ключевая роль в системе обороны группы армии "Ф".Военные действия на Сремском фронте длились 172 дня. Они были самыми продолжительными и кровавыми за все время Народно-освободительной войны в Югославии. Прорыв фронта произошел 12-13 апреля 1945 года, после чего войска Югославской армии продвинулись к Загребу, Словении и границе с Австрией.После того, как в селе была объявлена мобилизация, его жители на сельском совете договорились отправить на войну только тех, кто до 1941 года уже служил в армии. Мой дедушка, который не только служил, но и прошёл Апрельскую войну, стал командиром взвода. Кроме него, из села на Сремский фронт ушли еще 20 мужчин, в том числе его младший брат Бранислав.Так дедушка оказался во главе 1-ого взвода 1-ой роты 1-батальона 1-ой бригады Шестой Ликской дивизии под командованием полковника Джоко Йованича. Командир уже был прославленным партизанским героем, но с дедушкой у него отношения с самого начала не заладились.Дело в том, что на войну дедушка пошел одетым в форму армии Королевства Югославия, в которой он служил. На первой встрече с новыми солдатами Джоко Йованич отнял у дедушки шинель, ругая его за то, что в народную армию он пришел с шевронами старого режима. Но потом командир снял шевроны и сам надел дедушкину шинель. Командир и Драгомир потом прошли сквозь многие испытания, но эту шинель дедушка ему так и не простил.В рядах НОАЮ новых солдат ждала встреча с политкомиссаром. Он собрал солдат и стал рассказывать, что солдаты народной армии не боятся погибнуть, так как гибнут они за правильное дело. Услышав это, мой дедушка встал и заговорил: "Мы сюда пришли не для того, чтобы гибнуть, а для того, чтобы победить и вернуться домой". Дедушка таким образом два раза проявил характер, не побывав в бою ни дня. Все-таки его назначили после обучения командиром взвода. Командующий, хотя и считал его своенравным, все-таки доверял ему важные задачи.За день до прорыва Сремского фронта, 12 апреля 1944 года, Джоко Йованич назначил дедушку курьером штаба дивизии.Дивизия тогда форсировала реку Босут на направлении главного удара. Дедушке пришлось три раза переходить реку вброд, туда и обратно. Когда вечером он разделся, чтобы высушить одежду, командир позвал его, чтобы дать ему новое задание. Дедушка тогда сильно разозлился и сказал, что командир может послать кого-то другого. Тот ответил, что все равно дедушка "самый надежный", поэтому пойдет он.Главным своим военным достижением дедушка считал то, что в Хорватии, в селе Нийемци, ему удалось сохранить от разрушения католическую церковь. На её колокольне немецкие солдаты соорудили пулеметное гнездо. Дедушке приказали выстрелить из миномета в окошко колокольни и уничтожить гнездо. Он понимал важность этого задания, но, по его собственным словам, не хотел брать грех на душу и стрелять по христианскому храму, несмотря на то, что храм не православный.Дедушка говорил, что задачу он мог выполнить одним выстрелом. Вместо этого, он выбрал другую тактику: выстрелил сначала за колокольню, потом перед ней. Немцы после этого пришли к выводу, что партизаны берут их в клещи с двух сторон и решили сдаться.Тем не менее, в его родной деревне главной военной заслугой моего дедушки считали то, что всех бойцов своего взвода он вернул домой живыми. Таким образом дедушка выполнил свое обещание, данное в первый день в НОЮА — его взвод победил и вернулся домой. За это односельчане его уважали и прощали ему его непростой нрав.После войны дедушке предлагали пойти в военное училище и отучиться на офицера. Он отказался. Дедушка всегда говорил, что сербский солдат побеждает в любой войне только потому, что воюет не за государство, а за свой дом, свою семью и свою ниву. Он вернулся пахать свою ниву и о войне рассказывал только изредка. Как-то он рассказал, что два дня в его жизни он считает самыми тяжелыми. Первый из них — это 8 апреля 1941 года, когда велись бои за Цариброд. Дедушка считал, что этот день он не переживет. Второй день — это 12 апреля 1945 года, день перед прорывом Сремского фронта.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, югославия, история, сербия, красная армия, вторая мировая война, белград