https://ukraina.ru/20250508/peremirie-na-9-maya--eto-test-chto-uspeyut-rossiya-i-ukraina-za-eto-vremya-i-veliki-li-riski--fdorov-1063010844.html

Перемирие на 9 Мая – это тест! Что успеют Россия и Украина за это время и велики ли риски – Фёдоров

Перемирие на 9 Мая – это тест! Что успеют Россия и Украина за это время и велики ли риски – Фёдоров - 08.05.2025 Украина.ру

Перемирие на 9 Мая – это тест! Что успеют Россия и Украина за это время и велики ли риски – Фёдоров

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал о мотивах террористической активности в преддверии празднования Дня Великой Победы, а также проанализировал ход переговорного трека по Украине, учитывая юридические аспекты

2025-05-08T12:24

2025-05-08T12:24

2025-05-08T12:24

видео

россия

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перемирие

украина

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00:25 - Массовая террористическая активность и празднование Дня Победы в России;11:25 - О целях трёхдневного перемирия; 19:10 - Переговорный трек и договороспособность оппонентов

россия

ссср

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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