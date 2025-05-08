https://ukraina.ru/20250508/peremirie-na-9-maya--eto-test-chto-uspeyut-rossiya-i-ukraina-za-eto-vremya-i-veliki-li-riski--fdorov-1063010844.html
Перемирие на 9 Мая – это тест! Что успеют Россия и Украина за это время и велики ли риски – Фёдоров
Перемирие на 9 Мая – это тест! Что успеют Россия и Украина за это время и велики ли риски – Фёдоров - 08.05.2025 Украина.ру
Перемирие на 9 Мая – это тест! Что успеют Россия и Украина за это время и велики ли риски – Фёдоров
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал о мотивах террористической активности в преддверии празднования Дня Великой Победы, а также проанализировал ход переговорного трека по Украине, учитывая юридические аспекты
2025-05-08T12:24
2025-05-08T12:24
2025-05-08T12:24
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терроризм
перемирие
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00:25 - Массовая террористическая активность и празднование Дня Победы в России;11:25 - О целях трёхдневного перемирия; 19:10 - Переговорный трек и договороспособность оппонентов
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Перемирие на 9 Мая – это тест! Что успеют Россия и Украина за это время и велики ли риски – Фёдоров
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал о мотивах террористической активности в преддверии празднования Дня Великой Победы, а также проанализировал ход переговорного трека по Украине, учитывая юридические аспекты
00:25 - Массовая террористическая активность и празднование Дня Победы в России;
11:25 - О целях трёхдневного перемирия;
19:10 - Переговорный трек и договороспособность оппонентов