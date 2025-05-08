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Константинов назвал ключевой пункт при формировании нового миропорядка

Константинов назвал ключевой пункт при формировании нового миропорядка - 08.05.2025 Украина.ру

Константинов назвал ключевой пункт при формировании нового миропорядка

Признание Крыма частью России является ключевым пунктом при формировании нового миропорядка. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости

2025-05-08T10:16

2025-05-08T10:16

2025-05-08T10:35

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"Признание Крыма, даже если вопрос о признании новых территорий будет отложен, может быть воспринято как начало процесса признания всех произошедших изменений, фактическое смирение с новой реальностью. Это не просто территориальный вопрос, а фундаментальное признание сложившейся ситуации, ключевой пункт при формировании нового миропорядка", - сказал Константинов.По его мнению, достижение мира представляется крайне затруднительным без признания Крыма частью России.Ранее британская газета Financial Times писала, что непризнание Крыма и других новых регионов РФ российскими со стороны США или других стран оставит лазейку для украинской агрессии в мирном соглашении, позволив Киеву возобновить боевые действия против России.Подробнее о признании полуострова российским - в материале Зеленский признал, что Украина не способна вернуть Крым на сайте Украина.ру.

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