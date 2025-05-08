Константинов назвал ключевой пункт при формировании нового миропорядка - 08.05.2025 Украина.ру
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Константинов назвал ключевой пункт при формировании нового миропорядка
Константинов назвал ключевой пункт при формировании нового миропорядка - 08.05.2025 Украина.ру
Константинов назвал ключевой пункт при формировании нового миропорядка
Признание Крыма частью России является ключевым пунктом при формировании нового миропорядка. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
2025-05-08T10:16
2025-05-08T10:35
новости
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владимир зеленский
россия
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"Признание Крыма, даже если вопрос о признании новых территорий будет отложен, может быть воспринято как начало процесса признания всех произошедших изменений, фактическое смирение с новой реальностью. Это не просто территориальный вопрос, а фундаментальное признание сложившейся ситуации, ключевой пункт при формировании нового миропорядка", - сказал Константинов.По его мнению, достижение мира представляется крайне затруднительным без признания Крыма частью России.Ранее британская газета Financial Times писала, что непризнание Крыма и других новых регионов РФ российскими со стороны США или других стран оставит лазейку для украинской агрессии в мирном соглашении, позволив Киеву возобновить боевые действия против России.Подробнее о признании полуострова российским - в материале Зеленский признал, что Украина не способна вернуть Крым на сайте Украина.ру.
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новости, крым, владимир константинов, сша, владимир зеленский, россия
Новости, Крым, Владимир Константинов, США, Владимир Зеленский, Россия

Константинов назвал ключевой пункт при формировании нового миропорядка

10:16 08.05.2025 (обновлено: 10:35 08.05.2025)
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Признание Крыма частью России является ключевым пунктом при формировании нового миропорядка. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
"Признание Крыма, даже если вопрос о признании новых территорий будет отложен, может быть воспринято как начало процесса признания всех произошедших изменений, фактическое смирение с новой реальностью. Это не просто территориальный вопрос, а фундаментальное признание сложившейся ситуации, ключевой пункт при формировании нового миропорядка", - сказал Константинов.
По его мнению, достижение мира представляется крайне затруднительным без признания Крыма частью России.

"Любые попытки переговоров без учета этого фактора приведут к результатам, аналогичным Минским соглашениям – лишь временной отсрочке конфликта, без решения коренных проблем. Многочисленные попытки урегулирования конфликта без учета первоначальных причин оказались бесплодными", - указал Константинов.

Ранее британская газета Financial Times писала, что непризнание Крыма и других новых регионов РФ российскими со стороны США или других стран оставит лазейку для украинской агрессии в мирном соглашении, позволив Киеву возобновить боевые действия против России.
Подробнее о признании полуострова российским - в материале Зеленский признал, что Украина не способна вернуть Крым на сайте Украина.ру.
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