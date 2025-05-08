"И назван мой город героем". 70 лет золотым звёздам Одессы и Киева
08:00 08.05.2025 (обновлено: 08:01 08.05.2025)
Положение о почётном звании "Город-Герой" было утверждено 8 мая 1965 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР. В этот же день Москве и Брестской крепости было присвоено звание "Город-Герой" и "Крепость-Герой".
Впервые понятие "город-герой" появилось 24 декабря 1942 года, когда учреждались медали за оборону Ленинграда, Сталинграда, Одессы и Севастополя. Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса фактически получили этот статус 1 мая 1945 года, а Киев – 21 июня 1961 года.
Звание героя для городов или вручение персональных наград не только людям, но и организациям – уникальная особенность, присущая только нашей военной истории. Многие населённые пункты в Европе были оккупированы, но трудно себе представить, чтобы звания города-героя были достойны, например, Париж или Брюссель.
Киев был назван героем в бытность генеральным секретарем Никиты Хрущёва, который в 1941 году отвечал за подготовку города к обороне.
Теперь к вопросу, за что давалась эта степень отличия
Казённым языком ответ сформулирован так: "присваивается городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
19 сентября 2021, 01:00Сражение за Киев. «Роковое решение», определившее исход войныОсень 1941 года стала, пожалуй, худшим моментом Великой Отечественной войны. Самые тяжелые поражения Красной армии приходятся не на лето, а именно на осень, когда первый шок от нападения, казалось бы, прошел. В устрашающем перечне котлов 1941 года сражение за Киев занимает специфическое место. Это была колоссальная катастрофа РККА.
То есть речь всегда не просто о военной доблести, но и о подвиге гражданских лиц. Мы всегда вспоминаем, что столица Украины оборонялась 71 день, Одесса — 73, в то время как вся Франция — 44 (причём Париж был сдан без боя), Польша — 35, Норвегия — 32. Остальные страны и того меньше.
Но это всегда был коллективный труд. Пока сражались полевые части Красной армии, проводилась мобилизация резервистов, не подлежащая призыву молодежь массово вступала в истребительные отряды и отряды народного ополчения. Предприятия переходили на выпуск военной продукции или ремонт военной техники.
Во время обороны Киева рабочие городских заводов построили три бронепоезда, а верфи "Ленинская кузня" переделали в канонерские лодки и плавучие батареи днепровские пароходы. На ликёроводочных и пивных заводах в бутылки разливали зажигательную смесь. Первые противотанковые "ежи", символы Великой Отечественной войны, изготовили на киевском заводе "Большевик". Их "обкатали" на Сырецком танковом полигоне (там, где сейчас расположено посольство США), после чего к производству "ежей" подключились все машиностроительные предприятия города.
Женщины, старики, подростки принимали участие в строительстве оборонительных сооружений. Сам город готовился к уличным боям. Крещатик, бульвар Шевченко и другие улицы перегородили противотанковые рвы и баррикады из мешков с землей, набранной тут же из-под киевских каштанов. Окна покрылись полосками наклеенной крест на крест бумаги.
К сожалению или к счастью, город в итоге оставили без боя, поскольку войска 37-й армии уже находились в окружении. Но едва оккупанты вошли в Киев, он заполыхал у них под ногами.
24 сентября 2021, 23:00Крещатик в огне. Кто на самом деле 80 лет назад уничтожил центральную улицу Киева24 сентября 1941 года, 6-й день оккупации Киева. Около 14:00 прозвучал первый громкий взрыв - на воздух взлетело здание «Детского мира», в нём теперь располагались жандармерия, следом взорвался кинотеатр «Спартак». Так началось событие, которое произвело огромное впечатление на Гитлера и до сих пор является ареной самых ожесточённых споров
24 сентября 1941 года часть предварительно заминированных на Крещатике зданий взлетела на воздух. Были уничтожены городская комендатура, офицерская гостиница, кинотеатр. Подобную акцию советские спецслужбы провели и в Одессе.
Фельдмаршал Эрих Манштейн вспоминал: "приходилось проверять все здания, нет ли в них мин замедленного действия, так как в Киеве немецкий штаб, а в Одессе румынский штаб погибли от таких мин".
Когда запылал весь городской центр, пожар продолжался четыре дня. А дальше, несмотря на планомерное уничтожение подполья, до самого освобождения продолжались взрывы и диверсии, не позволявшие немцам забывать: они здесь временно. Киевляне заплатили за свою свободу огромную цену, из почти миллиона довоенного населения освободителей встречали только 200 тысяч.
Не сдавалась врагу и Одесса.
К ее окраинам румынские захватчики подошли 5 августа 1941 года, и весь город начал готовиться к обороне. Женщины, старики и дети копали окопы, траншеи, противотанковые рвы, готовили уличные баррикады. Ещё не отмобилизованные мужчины пошли в ополчение. На заводе "Январского восстания" одесситы обшивали броней и вооружали пулеметами обычные трактора. После первой атаки этих импровизированных "танков" их стали называть НИ — "На испуг".
20 сентября 2019, 15:00НИ: чисто одесский танкОсаждённая Одесса. Ночь на 20 сентября 1941 года. Вдруг со стороны советских окопов вспыхивают десятки фар, тишину южной ночи разрывает рёв моторов, грохот гусениц и вой сирен… Непроспавшиеся румыны в панике бегут. «На испуг взяли», – смеются одесситы. Так получил своё имя чисто одесский танк
Корабли Черноморского флота поддерживали защитников огнём своих орудий.
22 сентября в критический момент в Григорьевке в тылу у румын с крейсеров был высажен морской десант. Совместно с защитниками города десантники разгромили две вражеские дивизии и отбросили противника от города.
Одесса могла бы обороняться и дольше, но немцы в Крыму приблизились к основной базе Черноморского флота. Оборонявшие Одессу силы потребовались для защиты еще одного города-героя — Севастополя. 16 октября 1941 года в 05:30 утра последний корабль с защитниками города оставил Одесский порт.
Два с половиной года Одесса пробыла под оккупацией, и всё это время партизаны не давали врагу спать спокойно, атакуя его из расположенных под городом катакомб. В порту, на железной дороге, других предприятиях подпольщики проводили акции саботажа и устраивали диверсии.
Весной 1944 года 3-й Украинский фронт приблизился к Одессе. Стараниями командующего фронтом генерала армии и одессита Родиона Малиновского румынские и немецкие войска 10 апреля практически без боя оставили город. К этому времени войска фронта почти полностью окружили Одессу, а конно-механизированная группа генерал-лейтенанта Иссы Плиева "нависла" над последними путями к отступлению.
Вышедшие из катакомб партизанские отряды вместе с подпольщиками и перешедшими на нашу сторону словацкими солдатами смогли предупредить подрыв самых знаковых зданий города, включая Одесский оперный театр и здание Думы, сорвали полное уничтожение портовой и транспортной инфраструктуры. Уже к полудню город у Черного моря был полностью освобожден.
После войны все города-герои получили свои характерные признаки — стелы и аллеи, в которых были собраны памятные знаки всех остальных "коллег".
10 апреля 2024, 16:00История80 лет освобождению Одессы - воспоминания о будущем?В год 80-летия освобождения Одессы название города всё чаще вспоминают в контексте будущего - уже на самом высшем уровне сказано, что Одесса - русский город. Но мало быть русским, надо вновь стать российским. И здесь стоит вспомнить о том, как одессит Малиновский освобождал родной город
В Одессе это Аллея Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко. Две дорожки от мемориальных стел ведут к памятнику Неизвестному матросу. Вдоль них погребены защитники и освободители города, подпольщики, одесситы, совершившие подвиги на других фронтах. Далее по обеим сторонам от стелы размещаются гранитные таблички с названиями городов-героев.
На площади 10 апреля, названной в честь дня освобождения города, в 1984 году открыт мемориальный комплекс "Крылья победы" — обелиск, увенчанный золотой звездой, и две стелы с изображением наград города и текстом указа Президиума ВС СССР о награждении орденом Ленина и медалью "Золотая звезда".
В Киеве "героическую" аллею, ведущую от Лаврской улицы к памятнику Вечной Славы, сформировали к 30-летию победы. На гранитном основании бронзовыми буквами выложены их названия и текст посвящения.
8 мая 1982 года на площади Победы был установлен обелиск в виде 40-метрового, облицованного белым мрамором и увенчанного позолоченной звездой пилона. На нем вычеканена надпись: "Городу-Герою Киеву". Еще одна памятная аллея в тот же год появилась на Шулявке. Памятник танкистам-освободителям был дополнен стелами с землей из городов-героев СССР.
P.S.: 9 мая 2006 года в России был принят федеральный закон вводящий звание Города воинской славы. В отличие от звания Город-герой оно может даваться не только в связи с событиями в ходе Великой Отечественной войны (Петропавловск-Камчатский получил этот статус за оборону в 1856 году). Сейчас в списке Городов воинской славы 47 нанесённых пунктов. Последними получили это звание Мариуполь (2 мая 2025 года) и Мелитополь (5 мая 2025 года).
P.P.S.: 6 марта 2022 года указ о введении звания "города-героя" издал бывший тогда президентом Украины Владимир Зеленский. Сейчас в списке 10 городов, в том числе два находящихся на территории России (Мариуполь и Волноваха).
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