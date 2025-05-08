https://ukraina.ru/20250508/1045916400.html

"И назван мой город героем". 70 лет золотым звёздам Одессы и Киева

"И назван мой город героем". 70 лет золотым звёздам Одессы и Киева - 08.05.2025 Украина.ру

"И назван мой город героем". 70 лет золотым звёздам Одессы и Киева

Положение о почётном звании "Город-Герой" было утверждено 8 мая 1965 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР. В этот же день Москве и Брестской крепости было присвоено звание "Город-Герой" и "Крепость-Герой".

2025-05-08T08:00

2025-05-08T08:00

2025-05-08T08:01

история

история

история украины

история ссср

великая отечественная война

1941

киев

одесса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/04/1045922910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_115168a6f4c4480f7b1cfeb7ba797b6e.jpg

Впервые понятие "город-герой" появилось 24 декабря 1942 года, когда учреждались медали за оборону Ленинграда, Сталинграда, Одессы и Севастополя. Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса фактически получили этот статус 1 мая 1945 года, а Киев – 21 июня 1961 года.Звание героя для городов или вручение персональных наград не только людям, но и организациям – уникальная особенность, присущая только нашей военной истории. Многие населённые пункты в Европе были оккупированы, но трудно себе представить, чтобы звания города-героя были достойны, например, Париж или Брюссель.Киев был назван героем в бытность генеральным секретарем Никиты Хрущёва, который в 1941 году отвечал за подготовку города к обороне.Теперь к вопросу, за что давалась эта степень отличияКазённым языком ответ сформулирован так: "присваивается городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."То есть речь всегда не просто о военной доблести, но и о подвиге гражданских лиц. Мы всегда вспоминаем, что столица Украины оборонялась 71 день, Одесса — 73, в то время как вся Франция — 44 (причём Париж был сдан без боя), Польша — 35, Норвегия — 32. Остальные страны и того меньше.Но это всегда был коллективный труд. Пока сражались полевые части Красной армии, проводилась мобилизация резервистов, не подлежащая призыву молодежь массово вступала в истребительные отряды и отряды народного ополчения. Предприятия переходили на выпуск военной продукции или ремонт военной техники.Во время обороны Киева рабочие городских заводов построили три бронепоезда, а верфи "Ленинская кузня" переделали в канонерские лодки и плавучие батареи днепровские пароходы. На ликёроводочных и пивных заводах в бутылки разливали зажигательную смесь. Первые противотанковые "ежи", символы Великой Отечественной войны, изготовили на киевском заводе "Большевик". Их "обкатали" на Сырецком танковом полигоне (там, где сейчас расположено посольство США), после чего к производству "ежей" подключились все машиностроительные предприятия города.Женщины, старики, подростки принимали участие в строительстве оборонительных сооружений. Сам город готовился к уличным боям. Крещатик, бульвар Шевченко и другие улицы перегородили противотанковые рвы и баррикады из мешков с землей, набранной тут же из-под киевских каштанов. Окна покрылись полосками наклеенной крест на крест бумаги.К сожалению или к счастью, город в итоге оставили без боя, поскольку войска 37-й армии уже находились в окружении. Но едва оккупанты вошли в Киев, он заполыхал у них под ногами.24 сентября 1941 года часть предварительно заминированных на Крещатике зданий взлетела на воздух. Были уничтожены городская комендатура, офицерская гостиница, кинотеатр. Подобную акцию советские спецслужбы провели и в Одессе.Фельдмаршал Эрих Манштейн вспоминал: "приходилось проверять все здания, нет ли в них мин замедленного действия, так как в Киеве немецкий штаб, а в Одессе румынский штаб погибли от таких мин".Когда запылал весь городской центр, пожар продолжался четыре дня. А дальше, несмотря на планомерное уничтожение подполья, до самого освобождения продолжались взрывы и диверсии, не позволявшие немцам забывать: они здесь временно. Киевляне заплатили за свою свободу огромную цену, из почти миллиона довоенного населения освободителей встречали только 200 тысяч.Не сдавалась врагу и Одесса.К ее окраинам румынские захватчики подошли 5 августа 1941 года, и весь город начал готовиться к обороне. Женщины, старики и дети копали окопы, траншеи, противотанковые рвы, готовили уличные баррикады. Ещё не отмобилизованные мужчины пошли в ополчение. На заводе "Январского восстания" одесситы обшивали броней и вооружали пулеметами обычные трактора. После первой атаки этих импровизированных "танков" их стали называть НИ — "На испуг".Корабли Черноморского флота поддерживали защитников огнём своих орудий.22 сентября в критический момент в Григорьевке в тылу у румын с крейсеров был высажен морской десант. Совместно с защитниками города десантники разгромили две вражеские дивизии и отбросили противника от города.Одесса могла бы обороняться и дольше, но немцы в Крыму приблизились к основной базе Черноморского флота. Оборонявшие Одессу силы потребовались для защиты еще одного города-героя — Севастополя. 16 октября 1941 года в 05:30 утра последний корабль с защитниками города оставил Одесский порт.Два с половиной года Одесса пробыла под оккупацией, и всё это время партизаны не давали врагу спать спокойно, атакуя его из расположенных под городом катакомб. В порту, на железной дороге, других предприятиях подпольщики проводили акции саботажа и устраивали диверсии.Весной 1944 года 3-й Украинский фронт приблизился к Одессе. Стараниями командующего фронтом генерала армии и одессита Родиона Малиновского румынские и немецкие войска 10 апреля практически без боя оставили город. К этому времени войска фронта почти полностью окружили Одессу, а конно-механизированная группа генерал-лейтенанта Иссы Плиева "нависла" над последними путями к отступлению.Вышедшие из катакомб партизанские отряды вместе с подпольщиками и перешедшими на нашу сторону словацкими солдатами смогли предупредить подрыв самых знаковых зданий города, включая Одесский оперный театр и здание Думы, сорвали полное уничтожение портовой и транспортной инфраструктуры. Уже к полудню город у Черного моря был полностью освобожден.После войны все города-герои получили свои характерные признаки — стелы и аллеи, в которых были собраны памятные знаки всех остальных "коллег".В Одессе это Аллея Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко. Две дорожки от мемориальных стел ведут к памятнику Неизвестному матросу. Вдоль них погребены защитники и освободители города, подпольщики, одесситы, совершившие подвиги на других фронтах. Далее по обеим сторонам от стелы размещаются гранитные таблички с названиями городов-героев.На площади 10 апреля, названной в честь дня освобождения города, в 1984 году открыт мемориальный комплекс "Крылья победы" — обелиск, увенчанный золотой звездой, и две стелы с изображением наград города и текстом указа Президиума ВС СССР о награждении орденом Ленина и медалью "Золотая звезда".В Киеве "героическую" аллею, ведущую от Лаврской улицы к памятнику Вечной Славы, сформировали к 30-летию победы. На гранитном основании бронзовыми буквами выложены их названия и текст посвящения.8 мая 1982 года на площади Победы был установлен обелиск в виде 40-метрового, облицованного белым мрамором и увенчанного позолоченной звездой пилона. На нем вычеканена надпись: "Городу-Герою Киеву". Еще одна памятная аллея в тот же год появилась на Шулявке. Памятник танкистам-освободителям был дополнен стелами с землей из городов-героев СССР.P.S.: 9 мая 2006 года в России был принят федеральный закон вводящий звание Города воинской славы. В отличие от звания Город-герой оно может даваться не только в связи с событиями в ходе Великой Отечественной войны (Петропавловск-Камчатский получил этот статус за оборону в 1856 году). Сейчас в списке Городов воинской славы 47 нанесённых пунктов. Последними получили это звание Мариуполь (2 мая 2025 года) и Мелитополь (5 мая 2025 года). P.P.S.: 6 марта 2022 года указ о введении звания "города-героя" издал бывший тогда президентом Украины Владимир Зеленский. Сейчас в списке 10 городов, в том числе два находящихся на территории России (Мариуполь и Волноваха).

https://ukraina.ru/20210919/1032274767.html

https://ukraina.ru/20210924/1032322043.html

https://ukraina.ru/20190920/1024987511.html

https://ukraina.ru/20240410/1045119089.html

киев

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Заборин

Дмитрий Заборин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Заборин

история, история украины, история ссср, великая отечественная война, 1941, киев, одесса