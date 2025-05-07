Что почитать о Великой Отечественной войне? Полезные советы от Мединского о новых книгах в России - 07.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250507/chto-pochitat-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-poleznye-sovety-ot-medinskogo-o-novykh-knigakh-v-rossii-1063005194.html
Что почитать о Великой Отечественной войне? Полезные советы от Мединского о новых книгах в России
Что почитать о Великой Отечественной войне? Полезные советы от Мединского о новых книгах в России - 07.05.2025 Украина.ру
Что почитать о Великой Отечественной войне? Полезные советы от Мединского о новых книгах в России
Помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества и первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский объявил о выходе Украина.ру, 07.05.2025
2025-05-07T19:25
2025-05-07T19:25
видео
россия
ссср
германия
владимир мединский
снг
великая отечественная война
80 лет победы
нацизм
история ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/07/1063005072_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_d41b8d4e39210ede3317375e3b610999.jpg
Помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества и первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский объявил о выходе книги, посвящённой истории российской армии от варягов до современности, а также представил том "Армия Победы" о сражениях в Великой Отечественной войне и издание, в котором историки из СНГ рассказали о вкладе народов СССР в борьбу против нацистской Германии. ТГ-канал Владимира Мединского — https://t.me/vr_medinskiy
россия
ссср
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/07/1063005072_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_4df6691d02787556c6b269136a76b75e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, ссср, германия, владимир мединский, снг, великая отечественная война, 80 лет победы, нацизм, история ссср, литература, русская литература, книги, видео
Видео, Россия, СССР, Германия, Владимир Мединский, СНГ, Великая Отечественная война, 80 лет Победы, нацизм, история СССР, литература, русская литература, книги

Что почитать о Великой Отечественной войне? Полезные советы от Мединского о новых книгах в России

19:25 07.05.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества и первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский объявил о выходе книги, посвящённой истории российской армии от варягов до современности, а также представил том "Армия Победы" о сражениях в Великой Отечественной войне и издание, в котором историки из СНГ рассказали о вкладе народов СССР в борьбу против нацистской Германии.
ТГ-канал Владимира Мединского — https://t.me/vr_medinskiy
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияСССРГерманияВладимир МединскийСНГВеликая Отечественная война80 лет Победынацизмистория СССРлитературарусская литературакниги
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:25Что почитать о Великой Отечественной войне? Полезные советы от Мединского о новых книгах в России
19:14СВО продолжается потому, что Киев демонстрирует неготовность к миру – Песков
19:07Недра войны. "Минеральная сделка" уже убивает российских и украинских солдат
18:50Задачи СВО выполняются с полной отдачей - Кадыров
18:46Многополярный мир в прошлом и будущем. Немецкие друзья России приехали на 70-летие Варшавского Договора
18:12Советский народ огромными усилиями покончил с войной, ставшей следствием фашизма – Мадуро
18:05Военный эксперт Юрий Кнутов: ВСУ будут пытаться вернуться в Курскую область, но это авантюра Зеленского
18:00"Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая
17:52Кто готов к новой континентальной войне и что общего у Мерца с Гитлером — Семибратов
17:40Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве
17:39"Скандал": Орбан ответил на план фон дер Ляйен по оказанию Украине военной помощи
17:30Роль русофобского форпоста: Захарова о запрете Латвии и Литвы на пролет спецборта Вучича
17:25США считают абсурдным отсутствие диалога России и Украины по завершению конфликта - Вэнс
17:18Четверть века Путина
17:01СМИ: угрозы Трампа ввести санкции против России не влияют на планы Путина
16:39Эстония запретила пролёт в Москву официальным делегациям Кубы и Бразилии
16:23ВС РФ ударили по Запорожью: военкоры раскрыли цель атаки
16:09Самолет президента Сербии вылетел из Баку в Москву
16:03Иностранные лидеры начинают прибывать в Москву: кто только вылетел, а кто уже в Кремле
15:54Михаил Поликарпов: Война Индии и Пакистана может показать России выход из позиционного тупика на Украине
Лента новостейМолния