https://ukraina.ru/20250507/chto-pochitat-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-poleznye-sovety-ot-medinskogo-o-novykh-knigakh-v-rossii-1063005194.html

Что почитать о Великой Отечественной войне? Полезные советы от Мединского о новых книгах в России

Что почитать о Великой Отечественной войне? Полезные советы от Мединского о новых книгах в России - 07.05.2025 Украина.ру

Что почитать о Великой Отечественной войне? Полезные советы от Мединского о новых книгах в России

Помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества и первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский объявил о выходе Украина.ру, 07.05.2025

2025-05-07T19:25

2025-05-07T19:25

2025-05-07T19:25

видео

россия

ссср

германия

владимир мединский

снг

великая отечественная война

80 лет победы

нацизм

история ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/07/1063005072_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_d41b8d4e39210ede3317375e3b610999.jpg

Помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества и первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский объявил о выходе книги, посвящённой истории российской армии от варягов до современности, а также представил том "Армия Победы" о сражениях в Великой Отечественной войне и издание, в котором историки из СНГ рассказали о вкладе народов СССР в борьбу против нацистской Германии. ТГ-канал Владимира Мединского — https://t.me/vr_medinskiy

россия

ссср

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, ссср, германия, владимир мединский, снг, великая отечественная война, 80 лет победы, нацизм, история ссср, литература, русская литература, книги, видео