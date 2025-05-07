https://ukraina.ru/20250507/chto-pochitat-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-poleznye-sovety-ot-medinskogo-o-novykh-knigakh-v-rossii-1063005194.html
Что почитать о Великой Отечественной войне? Полезные советы от Мединского о новых книгах в России
Что почитать о Великой Отечественной войне? Полезные советы от Мединского о новых книгах в России - 07.05.2025 Украина.ру
Что почитать о Великой Отечественной войне? Полезные советы от Мединского о новых книгах в России
Помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества и первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский объявил о выходе Украина.ру, 07.05.2025
2025-05-07T19:25
2025-05-07T19:25
2025-05-07T19:25
видео
россия
ссср
германия
владимир мединский
снг
великая отечественная война
80 лет победы
нацизм
история ссср
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Помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества и первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский объявил о выходе книги, посвящённой истории российской армии от варягов до современности, а также представил том "Армия Победы" о сражениях в Великой Отечественной войне и издание, в котором историки из СНГ рассказали о вкладе народов СССР в борьбу против нацистской Германии. ТГ-канал Владимира Мединского — https://t.me/vr_medinskiy
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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editors@ukraina.ru
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видео, россия, ссср, германия, владимир мединский, снг, великая отечественная война, 80 лет победы, нацизм, история ссср, литература, русская литература, книги, видео
Видео, Россия, СССР, Германия, Владимир Мединский, СНГ, Великая Отечественная война, 80 лет Победы, нацизм, история СССР, литература, русская литература, книги