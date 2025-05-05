Мосгорсуд рассмотрел апелляцию педиатра, поглумившегося над ребенком погибшего бойца СВО
11:52 05.05.2025 (обновлено: 12:02 05.05.2025)
Мосгорсуд признал законным приговор педиатру Надежде Буяновой, которая насмехалась над семилетним мальчиком, тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу. Об этом 5 мая написало агентство РИА Новости со ссылкой на суд
"Приговор Тушинского суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник издания.
Тушинский суд столицы в ноябре прошлого года приговорил 67-летнего педиатра к 5,5 годам колонии общего режима, также Буяновой запретили заниматься врачебной деятельностью и выкладывать материалы в Интернет.
12 ноября 2024, 16:09Резонансное решение: суд определил судьбу педиатра, поглумившейся над ребенком погибшего бойца СВОМосковский врач-педиатр Надежда Буянова, которая насмехалась над семилетним мальчиком, тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу, получила 5,5 лет тюрьмы и запрет заниматься врачебной деятельностью и выкладывать материалы в Интернет
В начале февраля прошлого года вдова погибшего на СВО российского военного 34-летняя Анастасия написала заявление на врача поликлиники № 140 Надежду Буянову.
Женщина привела семилетнего сына к врачу. Он жаловался на проблемы с глазом. При осмотре ребенок начал капризничать, и дежурный терапевт Надежда Буянова поинтересовалась, почему. Мать объяснила: у мальчика погиб на СВО отец, и малыш по нему тоскует. На это медик ответила, что он был "законной целью для Украины", добавив, что "Россия напала на Украину, всё справедливо".
Вдова военного также утверждала, что врач переехала в Москву с Украины, и, скорее всего, поддерживает ВСУ материально: "Он был законной целью Украины": московский педиатр поглумилась над сыном погибшего бойца.
Педиатр свою вину не признала. Она заявила, что подобные слова в адрес ребенка непрофессиональны, а врач не может такое себе позволить, и она такие вещи не говорила: "Я не могу говорить такие слова": бывший московский педиатр не признала вину по делу о фейках.
Аудио или видеозаписи приема в кабинете Буяновой не велось, однако прокуратура ссылалась на видеозапись из поликлиники, где запечатлена ссора между педиатром и Анастасией Акиньшиной.
Врача-педиатра сначала взяли под стражу, а позже отпустили под домашний арест. Однако в середине октября в СМИ появилась информация, что Буянова была задержана с крупной суммой денег вблизи государственной границы РФ.
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