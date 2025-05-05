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Мосгорсуд рассмотрел апелляцию педиатра, поглумившегося над ребенком погибшего бойца СВО

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию педиатра, поглумившегося над ребенком погибшего бойца СВО - 05.05.2025 Украина.ру

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию педиатра, поглумившегося над ребенком погибшего бойца СВО

Мосгорсуд признал законным приговор педиатру Надежде Буяновой, которая насмехалась над семилетним мальчиком, тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу. Об этом 5 мая написало агентство РИА Новости со ссылкой на суд

2025-05-05T11:52

2025-05-05T11:52

2025-05-05T12:02

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Тушинский суд столицы в ноябре прошлого года приговорил 67-летнего педиатра к 5,5 годам колонии общего режима, также Буяновой запретили заниматься врачебной деятельностью и выкладывать материалы в Интернет.В начале февраля прошлого года вдова погибшего на СВО российского военного 34-летняя Анастасия написала заявление на врача поликлиники № 140 Надежду Буянову.Женщина привела семилетнего сына к врачу. Он жаловался на проблемы с глазом. При осмотре ребенок начал капризничать, и дежурный терапевт Надежда Буянова поинтересовалась, почему. Мать объяснила: у мальчика погиб на СВО отец, и малыш по нему тоскует. На это медик ответила, что он был "законной целью для Украины", добавив, что "Россия напала на Украину, всё справедливо".Вдова военного также утверждала, что врач переехала в Москву с Украины, и, скорее всего, поддерживает ВСУ материально: "Он был законной целью Украины": московский педиатр поглумилась над сыном погибшего бойца.Педиатр свою вину не признала. Она заявила, что подобные слова в адрес ребенка непрофессиональны, а врач не может такое себе позволить, и она такие вещи не говорила: "Я не могу говорить такие слова": бывший московский педиатр не признала вину по делу о фейках.Аудио или видеозаписи приема в кабинете Буяновой не велось, однако прокуратура ссылалась на видеозапись из поликлиники, где запечатлена ссора между педиатром и Анастасией Акиньшиной.Врача-педиатра сначала взяли под стражу, а позже отпустили под домашний арест. Однако в середине октября в СМИ появилась информация, что Буянова была задержана с крупной суммой денег вблизи государственной границы РФ.

https://ukraina.ru/20241112/1058842493.html

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новости, москва, украина, россия, вооруженные силы украины, суд, врач, апелляция, сво, боец, ребенок