Мосгорсуд рассмотрел апелляцию педиатра, поглумившегося над ребенком погибшего бойца СВО - 05.05.2025 Украина.ру
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Мосгорсуд рассмотрел апелляцию педиатра, поглумившегося над ребенком погибшего бойца СВО
Мосгорсуд рассмотрел апелляцию педиатра, поглумившегося над ребенком погибшего бойца СВО - 05.05.2025 Украина.ру
Мосгорсуд рассмотрел апелляцию педиатра, поглумившегося над ребенком погибшего бойца СВО
Мосгорсуд признал законным приговор педиатру Надежде Буяновой, которая насмехалась над семилетним мальчиком, тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу. Об этом 5 мая написало агентство РИА Новости со ссылкой на суд
2025-05-05T11:52
2025-05-05T12:02
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Тушинский суд столицы в ноябре прошлого года приговорил 67-летнего педиатра к 5,5 годам колонии общего режима, также Буяновой запретили заниматься врачебной деятельностью и выкладывать материалы в Интернет.В начале февраля прошлого года вдова погибшего на СВО российского военного 34-летняя Анастасия написала заявление на врача поликлиники № 140 Надежду Буянову.Женщина привела семилетнего сына к врачу. Он жаловался на проблемы с глазом. При осмотре ребенок начал капризничать, и дежурный терапевт Надежда Буянова поинтересовалась, почему. Мать объяснила: у мальчика погиб на СВО отец, и малыш по нему тоскует. На это медик ответила, что он был "законной целью для Украины", добавив, что "Россия напала на Украину, всё справедливо".Вдова военного также утверждала, что врач переехала в Москву с Украины, и, скорее всего, поддерживает ВСУ материально: "Он был законной целью Украины": московский педиатр поглумилась над сыном погибшего бойца.Педиатр свою вину не признала. Она заявила, что подобные слова в адрес ребенка непрофессиональны, а врач не может такое себе позволить, и она такие вещи не говорила: "Я не могу говорить такие слова": бывший московский педиатр не признала вину по делу о фейках.Аудио или видеозаписи приема в кабинете Буяновой не велось, однако прокуратура ссылалась на видеозапись из поликлиники, где запечатлена ссора между педиатром и Анастасией Акиньшиной.Врача-педиатра сначала взяли под стражу, а позже отпустили под домашний арест. Однако в середине октября в СМИ появилась информация, что Буянова была задержана с крупной суммой денег вблизи государственной границы РФ.
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новости, москва, украина, россия, вооруженные силы украины, суд, врач, апелляция, сво, боец, ребенок
Новости, Москва, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Суд, врач, апелляция, СВО, боец, ребенок

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию педиатра, поглумившегося над ребенком погибшего бойца СВО

11:52 05.05.2025 (обновлено: 12:02 05.05.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Avtoloer
- РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© commons.wikimedia.org / Avtoloer
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Мосгорсуд признал законным приговор педиатру Надежде Буяновой, которая насмехалась над семилетним мальчиком, тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу. Об этом 5 мая написало агентство РИА Новости со ссылкой на суд
"Приговор Тушинского суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник издания.
Тушинский суд столицы в ноябре прошлого года приговорил 67-летнего педиатра к 5,5 годам колонии общего режима, также Буяновой запретили заниматься врачебной деятельностью и выкладывать материалы в Интернет.
12 ноября 2024, 16:09
Резонансное решение: суд определил судьбу педиатра, поглумившейся над ребенком погибшего бойца СВОМосковский врач-педиатр Надежда Буянова, которая насмехалась над семилетним мальчиком, тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу, получила 5,5 лет тюрьмы и запрет заниматься врачебной деятельностью и выкладывать материалы в Интернет
В начале февраля прошлого года вдова погибшего на СВО российского военного 34-летняя Анастасия написала заявление на врача поликлиники № 140 Надежду Буянову.
Женщина привела семилетнего сына к врачу. Он жаловался на проблемы с глазом. При осмотре ребенок начал капризничать, и дежурный терапевт Надежда Буянова поинтересовалась, почему. Мать объяснила: у мальчика погиб на СВО отец, и малыш по нему тоскует. На это медик ответила, что он был "законной целью для Украины", добавив, что "Россия напала на Украину, всё справедливо".
Вдова военного также утверждала, что врач переехала в Москву с Украины, и, скорее всего, поддерживает ВСУ материально: "Он был законной целью Украины": московский педиатр поглумилась над сыном погибшего бойца.
Педиатр свою вину не признала. Она заявила, что подобные слова в адрес ребенка непрофессиональны, а врач не может такое себе позволить, и она такие вещи не говорила: "Я не могу говорить такие слова": бывший московский педиатр не признала вину по делу о фейках.
Аудио или видеозаписи приема в кабинете Буяновой не велось, однако прокуратура ссылалась на видеозапись из поликлиники, где запечатлена ссора между педиатром и Анастасией Акиньшиной.
Врача-педиатра сначала взяли под стражу, а позже отпустили под домашний арест. Однако в середине октября в СМИ появилась информация, что Буянова была задержана с крупной суммой денег вблизи государственной границы РФ.
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