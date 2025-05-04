https://ukraina.ru/20250504/chto-by-ni-proizoshlo-my-eto-perezhivm-nikolay-yakovchenko--yarkiy-komik-s-pechalnoy-sudboy-1062909848.html

"Что бы ни произошло, мы это переживём!" Николай Яковченко – яркий комик с печальной судьбой.

"Что бы ни произошло, мы это переживём!" Николай Яковченко – яркий комик с печальной судьбой. - 04.05.2025 Украина.ру

"Что бы ни произошло, мы это переживём!" Николай Яковченко – яркий комик с печальной судьбой.

Наверное, каждый, кто родился в Советском Союзе видел комедию "За двумя зайцами". Отца главной героини, Прони Прокопивны, Прокопа Серко, сыграл известный комедийный артист Николай Яковченко. Клоун, как сам актер любил себя называть, он страдал от одиночества, и судьба его сложилась очень печально

2025-05-04T16:01

2025-05-04T16:01

2025-05-04T16:01

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Николай Федорович родился 3 мая 1900 года в Прилуках, тогда ещё Полтавской губернии, в семье, чьи предки были донскими казаками. Отец мальчика был помощником управляющего астраханским рыбным промыслом. Кроме Николая, родители воспитывали ещё четырёх детей.Отец отдал Николая и его брата Сергея в церковноприходскую школу, где мальчики пели в церковном хоре. В 1912 году Коля начал учиться в Прилуцкой еврейской гимназии, поскольку в классическую гимназию его не взяли из-за плохого аттестата и проблем с поведением.Втайне от отца стал посещать любительский театр при гимназии и выступать на сцене.Во время Гражданской войны Яковченко очутился на фронте – служил в Красной Армии в санитарном поезде. Параллельно в 1918 году дебютировал на любительской сцене в Прилуках. В 1920 году известный актёр Филипп Хмара создал в Прилуках молодой украинский государственный театр, в труппу которого и вошёл Николай. По воспоминаниям знакомых актёра, он был мастером перевоплощения. Доходило до того, что его, переодетого в рясу священника, приглашали даже на разные реальные церковные церемонии.В 1922 году театр закрыли, и Яковченко стал "кочевать" по театральным подмосткам Симферополя, Черкасс, Лубен, Чернигова, Днепропетровска. Бесконечные переезды закончились в 1927 году, когда Николая Фёдоровича приняли в Киевский театр им. Франко, руководил которым Гнат Юра. 16 октября 1927 года Яковченко вышел на подмостки театра в первый раз в премьере комедии "Сон в летнюю ночь" по пьесе Шекспира.Уже тогда у Яковченко проявилось пристрастие к алкоголю, видимо, это и было причиной его постоянных смен театров. Вот и Гнат Юра 6 раз выгонял артиста, но всё же брал обратно, поскольку на многие пьесы зрители ходили именно ради Николая Федоровича.В 1931 году произошли изменения и в личной жизни актёра – он женился на актрисе Татьяне Марковне Евсеенко. В браке родились две дочери: Ирина (1932 г.р.) и Юнона (1937 г.р.).В театре Яковченко добился больших успехов: зрителям необычайно нравился образ его Распера в пьесе "Деловой человек", роли в "Бравом солдате Швейке", "Мине Мазайло" и прочих. В 30-х гг. Николай Федорович стал активно сотрудничать с режиссёром Александром Корнийчуком. В постановке "Платон Кречет" он сыграл земского доктора Терентия Бублика. Вжиться в роль актёру помогал заведующий кафедрой ЛОР-болезней, профессор Киевского мединститута, профессор Яков Шварцберг. Постановка была настолько успешной, что актеры повторили её более 100 раз.Появилось в жизни Яковченко и кино, он сыграл эпизодическую роль в "Щорсе", но затем на время с профессией пришлось попрощаться.В сентябре 1939 года Николая Фёдоровича призвали в армию, в декабре он отбыл на фронт – шла Советско-Финская война. Однако он вернулся в Киев уже в апреле следующего года и стал работать в Киевском государственном театре музыкальной комедии. Во время гастролей, в поезде Яковченко встретил Корнийчука и тот уговорил комика вернутся обратно в театр им. Франко.С началом Великой Отечественной Николая Фёдоровича вместе с семьей эвакуировали в Казахстан, но актёр не захотел отсиживаться в тылу, и записался во фронтовую бригаду театра им. Франка, руководил которой Амвросий Бучма. В 1942 году актёры выступали на Сталинградском фронте, в том числе в батальонах и госпиталях. Позже в составе 4-й фронтовой бригады под руководством Дмитрия Милютенко Яковченко выступал перед бойцами 3-го Украинского фронта, был очевидцем штурма Будапешта.После войны Николай Фёдорович вернулся с семьёй в Киев, где ему выделили две комнаты в коммунальной квартире. Соседями Яковченко стала семья заслуженного артиста УССР Евгения Коханенко и актриса Евгения Ожеговская. Казалось, жизнь налаживается, но судьба нанесла Николаю Федоровичу страшный удар – у жены актера обнаружили саркому последней стадии, и в 1946 году она умерла, оставив мужа с малолетними дочерями на руках. Убитый горем мужчина стал искать спасение в алкоголе, семья бедствовала – младшую дочь Юнону даже хотели удочерить.В 1950 году, после очередного запоя, Яковченко получил "белую горячку" и очутился во Львовской психоневрологической больнице. Еще один раз он попал в больницу в настолько ужасном состоянии, что его… отправили в морг, где Николай Фёдорович чудом ожил. Дочери боролись с недугом отца, как могли: и получали вместо него зарплату, и даже прятали штаны, чтобы тот не напился. Наконец благодаря их поддержке Яковченко нашёл силы вернуться в профессию, и с начала 50-х стал активно сниматься в кино.Первой его киноработой стала роль Филимона Филимоновича Долгоносика – колхозного снабженца в фильме "В степях Украины" (1952). Были и другие роли, но истинную всесоюзную славу ему в 1955 году принёс Кондрат Перепелица – отец главного героя в комедии "Максим Перепелица" – она имела ошеломительный успех. Дальше были небольшие роли в фильмах "Отряд Трубачёва сражается" (1957), "Штепсель женит Тарапуньку" (1957), "Первый парень" (1958), и затем снова всесоюзный успех и известность в ещё одной "нетленке" – 1961 году актёр сыграл казака Пацюка, который все знает и может без рук есть вареники в "Вечерах на хуторе близ Диканьки". Это там он произносит известную фразу: "Тому не нужно далеко ходить, у кого чёрт за плечами".В процессе съёмок актёр едва не сорвался в запой – он умудрился пронести алкоголь на съёмочную площадку изобретательным способом. Перед съёмками коллеги по сцене и члены группы стали свидетелями того, как Николай Фёдорович выпивал одно яйцо за другим, дескать, для постановки хорошего голоса. Буквально через полчаса Яковченко уже буквально валился с ног. Вскоре выяснилось, что дома актер шприцом изъял содержимое яиц из скорлупы, и накачал их водкой. Режиссёр-сказочник Александр Роу отличался невероятной тактичностью и терпением. Он подождал, пока Яковченко протрезвеет, снял с ним сцену, но больше к себе на съёмки никогда не приглашал.В том же 1961 году Николай Федорович сыграл, быть может, свою главную роль – отца Прони Прокопивны, Прокопа Сирка – человека малообразованного, но очень зажиточного. Чего только стоили его реплики в фильме, например "Вот мы, несмотря на её ангельский характер... жили хорошо и, даст бог, помрём, только она раньше, а я попозже" или "Дайте хоть за горло подержаться!"В 1962 году новая эпизодическая роль в "нетленке" – Яковченко сыграл начальника дорожного управления Лопату в "Королеве бензоколонки". Один из самых смешных эпизодов фильма, это когда он с другим бюрократом, Борщом, в исполнении Виктора Мягкого, доказывая крепость аварийного моста, прыгает на нём, и тот сразу развалился. При съёмках эпизода Николай Федорович с трудом выбрался из воды и, отплевываясь с укоризной высказал съемочной группе: "Що ж вы, хлопци, нэ попэрэдылы, що мисток провалыться? Я ж плаваты не вмию". Водоросли себе на голову, чтобы выглядело посмешнее в кадре, Яковченко потом пристроил себе сам.В 1967 году последовала новая роль в до сих пор популярном первом советском фильме ужасов "Вий" – там он сыграл старого казака Спирида. Затем были роли в "Злой судьбе" (1969), в "Меж высоких хлебов" (1970), "Захаре Беркуте" (1971). Всего актёр сыграл более 60 киноролей, которые практически все зрителю запомнились, даже если фильмы были проходными, благодаря его невероятной харизме и фактурности.Яковченко любил прогуливаться по Киеву со своей собачкой-таксой Фан-Фаном, которую назвал в честь одноименного французского героя фильма. Народный любимец (в 1970 году Николай Федорович получил звание народного артиста УССР) мог запросто зайти в кафе и попросить для себя 100 грамм, а для песика – кусочек мяса. Роли в кино приносили актёру и очень хороший заработок – за роль Скрипки, например, в короткометражном фильме "Весёлый заговор" (1958) он получил 5650 рублей.В последние годы жизни Яковченко переехал жить к младшей дочери, которая к тому времени была уже замужем, в 3-комнатную квартиру. В 1967 году у него родился внук Николай. Казалось, можно спокойно доживать старость. Но 15 января 1970 году от лейкемии умерла старшая дочь актера Ирина, и это снова выбило его из колеи.День 11 сентября 1974 года стал для Николая Фёдоровича последним – у него случился приступ аппендицита, и его забрала "скорая помощь". Ни одна больница не принимала (по другой версии бригада не могла определиться, куда больного отправить) и на операционный стол он уже попал с перитонитом. Даже в операционной актер не переставал шутить, произнес "Клоун выходит на манеж" – умер он во время операции.Похоронили Яковченко в Киеве на Байковом кладбище. В память о нём в 2000 году в украинской столице, а в 2008 году в Прилуках установили памятники. Киевский располагается в сквере перед родным для Яковченко Театром им. Франко. Памятник не сильно приметный, потому что у него нет постамента и выполнен он в натуральную величину – бронзовый Николай Федорович в беретике, сандалиях, галстуке-бабочке с газеткой в руках и неизменным Фан-Фаном рядом сидит на бронзовой лавочке. Рядом в скверике стоят такие же лавочки, только настоящие, поэтому он не сразу бросается в глаза. В Прилуках памятник практически такой же, только актер изображён не с газетой, а с зонтиком тросточкой, и сидит он с краешку на гранитной лавочке, так что можно спокойно подойти и присесть рядом. Одет он так же, как и киевский памятник, и у ног все тот же Фан-Фан.Но даже и без этих памятников актера и на Украине, и в других странах-республиках бывшего СССР любят и помнят, потому что продолжают смотреть и любить фильмы с его участием, и смеются над замечательными героями, сыгранными им много-много десятилетий назад.

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