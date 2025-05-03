https://ukraina.ru/20250503/tainstvennyy-ostrov-zhyul-vern-v-predvoennom-kieve-i-odesse-1062900083.html

"Таинственный остров": Жюль Верн в предвоенном Киеве и Одессе

"Таинственный остров": Жюль Верн в предвоенном Киеве и Одессе - 03.05.2025 Украина.ру

"Таинственный остров": Жюль Верн в предвоенном Киеве и Одессе

В советское время большой популярностью пользовались приключенческие киноленты. Они позволяли советским зрителям эмоционально отдохнуть от насыщенных трудовых будней, помечтать, ведь тогда нельзя было, как сейчас, скажем, погрузиться в глубины интернета или телевидение, или купить билеты и слетать с семьей на недельку в Таиланд или Турцию

2025-05-03T16:00

2025-05-03T16:00

2025-05-03T16:00

история

история

история ссср

история украины

сша

ссср

киев

одесская киностудия

фантастика

кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/02/1062899827_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_2ee789b0f507eb4c436eded7303c7d7e.jpg

В 1939 году на советские экраны вышел ставший вскоре культовым фильм Киевской киностудии "Истребители", повествующий о военных лётчиках. Он принёс признание и популярность его режиссёру Эдуарду Пенцлину и тот решил снять приключенческую ленту, экранизировать известное произведение.Выбор режиссёра остановился на творчестве Жюля Верна, перу которого принадлежали такие бестселлеры, как "Дети капитана Гранта" (1867), "Двадцать тысяч льё под водой" (1869), "Таинственный остров" (1874), и многие другие. Именно "Таинственному острову" было суждено стать основой для написания будущего сценария. Его писали Борис Шелонцев и Михаил Калинин.Шелонцев уже имел опыт написания приключенческих лент, в частности, он написал сценарий фильма "Гарри занимается политикой" (1933), в центре которого – дети рабочих стран Западной Европы. Михаил Калинин написал сценарии к комедии "Одни знаковые" (1933), детскому фильму "Без ошибки" (1935). Сценаристы детально ознакомились с произведением, внесли в него некоторые изменения, сильно сократили сюжет, иначе бы он просто не поместился в "прокрустово ложе" экранного времени.Так как на морской тематике в СССР специализировалась Одесская киностудия, там для морских комбинированных съемок даже построили специальный бассейн, фильм было решено снимать там. Оператором картины стал опытный 53-летний мастер Михаил Бельский, который начал свой творческий путь ещё в 1920-е годы, работал над такими картинами как "Две женщины" (1929), "Давид Горелик" (1930), "Атака" (1932), "Казнь" (1934).Опытным был и композитор картины Никита Богословский, который писал музыку для приключенческой ленты "Остров сокровищ" (1937), "Истребителей" (1939) и многих других фильмов. Достаточно сказать, что музыку к песням "Любимый город" и "Тёмная ночь" создал именно он.Главную роль, ученного Сайреса Смита, исполнил Алексей Краснопольский, который до этого сыграл в нескольких фильмах, но наиболее заметной стала его роль парторга Ильи Морозова в ленте "Большая жизнь" (1936). Друга Смита, военного журналиста Гедеона Спиллета изобразил Павел Киянский, который до этого сыграл только небольшие роли в фильмах "Хрустальный дворец" (1934), "Богдан Хмельницкий" (1941) и прочих. Роль Пенкрофа досталась Андрею Андриенко-Земскову, для которого она стала дебютной. Иван Козлов сыграл Айртона.Нэба, чернокожего слугу Смита, сыграл Роберт Росс – афроамериканец, который родился в США. В 1927-28 годах он переехал в Советский Союз, стал первым чернокожим, который получил гражданство СССР. Росс работал тренером Центрального института физкультуры им. Сталина. Он и Вейланд Родд стали единственными чернокожими артистами Советского Союза, благодаря которым советские кинематографисты имели возможность снимать фильмы, где действия происходят за рубежом. Роберт Росс запомнился зрителям благодаря ролям летчика в "Цирке" (1936) и боксёра Чёрного цветка в ленте "Боксеры" (1941).Капитана Немо сыграл Сергей Комиссаров, сыгравший князя Туманова в "Кармелюке" (1938), немецкого генерала в "Щорсе" (1939), адмирала иностранного флота в "Моряках" (1939). Отдельно стоит упомянуть о роли Андрея Совы, которого зрители видели в таких картинах как "Старая крепость" (1938), "Моряки" (1939), "Морской ястреб" (1941), но который более всего запомнился зрителю своей послевоенной ролью начальника бензоколонки в фильме "Королева бензоколонки" (1962). В "Таинственном острове" Сова сыграл… человекообразную обезьяну Джупа.События картины предваряют кадры Гражданской войны в США (1861 – 65), совещание генералов северян. По сюжету группа пленников-северян совершает побег из Ричмонда и из-за урагана оказываются на необитаемом острове, где они встречают капитана Немо. У потерпевших бедствие только нож, часы и записная книжка, но знания учёного Сайреса Смита и трудолюбие беглецов позволяет им превратить свой остров в кусочек цивилизации посреди огромного океана, обустроить быт и даже начать делать облегчающую им жизнь технику. Знания и труд позволяют главным героям не только успешно бороться за выживание с силами природы, но и вступить в настоящий бой с пиратами и выиграть его. Роман Жюль Верна до сих пор остаётся самой настоящей действенной инструкцией выживальщика, чем и привлекает читателей.В отличие от оригинального романа, в конце киноленты главные герои покидают остров не на судне "Дункан" а на построенном своими силами паруснике, поскольку на острове пробуждается вулкан. Также по сюжету киноленты, колонисты находят Айртона на самом острове, а не во время поездки на остров Табор, как это описано в романе.Авторам картины пришлось попотеть над униформой участников Гражданской войны в США и над созданием декораций. В киноленте можно впервые увидеть подводную лодку "Наутилус" капитана Немо, правда в романе она представлена громадной конструкцией, а в фильме получилась так себе посудина.В роли Таинственного острова создатели киноленты выбрали Крым – в кадрах мелькают скала Парус в Гаспре, скалы Таракташ у Ялты, вершина горы Ай-Петри.Интересный момент связан с созданием музыки к фильму. Среди композиций, в исполнении Роберта Росса звучит песня в стиле спиричуэлс, автором слов которой стал Е.А. Долматовский, а автором музыки – Н. В. Богословский.К большому сожалению, Эдуард Пенцлин больше не снимал приключенческие ленты в духе "Таинственного острова". Началась война с нацистской Германией, и кто-то из высокого начальства вспомнил, что он – этнический немец. Несмотря на полную лояльность к правительству и любовь к родной стране, его практически вышвырнули из профессии. Он с большим трудом смог в неё вернуться, но масштабных проектов больше ему не давали.Фильм вышел на большой экран за полтора месяца до начала Великой отечественной войны – 3 мая 1941 года. Во время проката его посмотрело значительное даже для того времени (и тем более для современного) число зрителей – более 17 млн. Картина поднимала много актуальных в те времена вопросов – отстаивание справедливости, совместный труд, освоение новых знаний и богатств природы в построении не просто удобств для жизни, а нового светлого доброго мира во всём мире, ну и конечно же – человечность. Стоит вспомнить сцену, когда воздушный шар падает, его пассажиры выбрасывают за борт весь лишний груз, но оставляют собаку.Конечно, избалованному спецэффектами и компьютерной графикой сегодняшнему зрителю фильм покажется старомодным и бедноватым. Но вот режиссура, актёрская игра и музыка, да и сценарные находки, стоят того, чтобы эту киноленту все же посмотреть. Особенно это касается любителей киноклассики.

https://ukraina.ru/20240513/1055020863.html

https://ukraina.ru/20241224/1059867758.html

https://ukraina.ru/20231016/1050194292.html

сша

ссср

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, история украины, сша, ссср, киев, одесская киностудия, фантастика, кино, фильм, кинематограф, 1941