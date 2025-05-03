https://ukraina.ru/20250503/iskra-kotoarya-podozhgla-vsyu-ukrainu-godovschina-tragedii-v-odesse-1062904724.html

Искра, которая подожгла всю Украину: годовщина трагедии в Одессе

Искра, которая подожгла всю Украину: годовщина трагедии в Одессе - 03.05.2025 Украина.ру

Искра, которая подожгла всю Украину: годовщина трагедии в Одессе

Сегодня день памяти трагедии в Одессе в Доме профсоюзов. Тогда погибли, заживо сгорели десятки людей. Виновники, главные провокаторы до сих пор не то, чтобы не наказаны, но занимают уважаемые должности.

2025-05-03T12:18

2025-05-03T12:18

2025-05-03T12:18

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одесса

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Трагедия в Одессе стала символом раскола украинского общества и провала государственных институтов. Именно расправа над инакомыслящими, безнаказанность за самые ужасающие преступления по идеологическим и политическим мотивам стали началом конца украинской государственности.Напомним, что 2 мая 2014 года начались массовые беспорядки между сторонниками Евромайдана (проукраинские активисты, футбольные ультрас) и теми, кто не поддерживал госпереворот. В официальной украинской пропаганде их позиционировали как пророссийские силы. Поводом стал марш "За единство Украины", который перерос в перестрелки с использованием огнестрельного оружия, камней и коктейлей Молотова. В результате уличных столкновений погибли шесть человек. Противники Майдана отступили к палаточному лагерю на Куликовом поле, а затем забаррикадировались в Доме профсоюзов. Около 19:00 в здании начался пожар. По разным данным, внутри находилось 300–380 человек. 42 человека погибли: 32 от угарного газа, 10 разбились, спасаясь от огня и выпрыгивая из окон. Пожарные прибыли с задержкой на 40–45 минут, что усугубило трагедию.Полиция и спасатели не предотвратили эскалацию насилия, не организовали эвакуацию и задержали тушение пожара. По решению ЕСПЧ в 2025 году, Украина признана виновной в нарушении права на жизнь из-за халатности. Европейский суд также обязал Украину выплатить компенсации родственникам погибших, по 15 тысяч евро за каждого погибшего.Спустя 11 лет большинство вопросов так и остаются без ответов. Расследования тормозятся из-за политической ангажированности, давления на судей и бегства ключевых фигурантов. Одесситы, включая родственников погибших, требуют объективного расследования, которое возможно лишь после смены политического режима на Украине. Эксперты в своих блогах поделились собственными оценками событий 2 мая.Журналист Диана Панченко2 мая. День, когда сожгли Украину. Почему я не верю, что война скоро закончится? Потому что для решения следствия необходимо понять причину. 2 мая в Одессе нам показали, что Закона в стране больше нет. Что человека можно сжечь заживо, и за это ничего никому не будет. Слово "нацизм" так замылили, так испошлили, мол, все это Россия, пропаганда. Все это сказки. По факту — нам стыдно себе признаться, что в стране нацизм и диктатура. Стыдно. Как больному какой-то заразой. 2 мая нам показали, кто в стране главный. Отбитые радикалы и маргиналы. Сегодня вся страна у них в заложниках. Они — современные полицаи. Убийца и наркоторговец Стерненко* передвигается по Киеву на дорогущем Range rover с охраной. И отправляет наших мужчин на фронт. Он главный. Может убить вашего сына или мужа и ему ничего не будет. А самая большая трагедия — что в обществе не понимают причин катастрофы. Нам все время пытаются внушить, что виноват Путин, Трамп, кто-то еще извне. Горе в том, что мы сами позволили сделать с собой это. И боимся признать. Это не значит, что надежды нет. Но сначала придется себе признаться, кто мы и что с нами сделали. А это больно.Публицист Андрей Медведев2 мая 2014 года это первый день открытой войны против русских, против России. Правда, в мае 2014 это осознали лишь немногие.Украина стала готовиться к войне на Донбассе по-настоящему, и с Россией в будущем. Но у нас тогда ведь мало что изменилось, правда? Депутат Гончаренко*, палач Одессы. Убийца и мародер. Он как-то раз приехал в Москву на "марш Немцова". Гончаренко тогда задержала полиция. Но была вынуждена отпустить. А кто дал распоряжение отпустить? Этот человек до сих пор что-то решает? Одесса не там, в 2014 году. Когда главного одесского пожарного Боделана, который то ли не давал, то ли и испугался тушить Дом Профсоюзов, назначают куда-то на должность в Крыму, это значит, что мы так ничего и не поняли. Второго мая, когда шла прямая трансляция убийства людей в Доме Профсоюзов на украинском телевидении, Гончаренко сказал: "А теперь представьте, что будет в России. Если вдруг. Это всего лишь Одесса". Это была прямая угроза и объявление войны. Мы не обратили внимания. 2 мая 2014 украинские граждане убивали русских людей. За то, что русские не желали превращаться в украинцев. Что было у нас? А у нас годами режиссёр Иосиф Рейхельгауз, публично оправдывавший палача Одессы подонка Гончаренко, продолжал руководить театром. Неплохо жил. За государственный счёт. У нас с мая 2014 коллективный российский либерал, юный и постарше, советского разлива, бесконечно глумился над жертвами бойни. "Мимо дома Профсоюзов без коктейлей не хожу". И безнаказанно глумился же. В эфире "Эха Москвы"** надменно рассуждали, что, дескать, логичный результат имперских амбиций. И всем это было нормально. До февраля 2022 года никому ничего не было за глумление над убитыми русскими людьми. Люди с хорошим лицами ходили на митинги под украинскими флагами по столице. В приличном обществе (тусовке либералов, примкнувшим к ним бизнесу и чиновному люду) вообще было принято Украиной искренне восхищаться. Лидеры общественного мнения, те, что из деятелей культуры и науки, писатели опять же, в мае 2014 пробубнили нечто вроде "ну это другая страна, мы не можем давать оценку". И поехали на гастроли в Одессу и Киев. Им горелой человечиной не пахло. Гребенщиков***, помнится, пел для Саакашвили в Одессе. 4 мая 2014 года знатный одесский шутник и юморист Валерий Хаит дал обширное интервью с такими пассажами про убитых русских людей. "Я даже шел вместе с ними несколько кварталов, слушал разговоры этих людей. У меня возникло четкое ощущение, что большая часть из них – не одесситы, а приезжие. Я отчетливо понял, что эти люди не читают книг, не понимают смысла понятий "культура" и "цивилизация". Думаю, что причина пророссийских выступлений в украинских городах – это не только низкий уровень жизни, но и культурное убожество". Полное снисходительно-покровительственное одобрение массового сожжения людей. Одесситов, кстати. "Украина, пройдя через страшный очистительный период, возродится заново". Ну что, как очистились? А мы тогда что, перестали пускать Хаита в Россию? Нет. Мы сейчас как-то спрашиваем у тех, кто тогда руки жал палачам, зачем они это делали? Тоже нет. Мы всем простили их поддержку нацизма. На постсоветском пространстве, особенно в России, либерализм всегда балансирует на грани нацизма, либерализм это всегда русофобия, всегда сегрегация - мы, люди с хорошими лицами, и чмошная русня. Да, 2 мая стало ясно - сторонникам Майдана, украинцам, можно всё. Найдите видео того дня, вспомните, как страшно кричала женщина из окна, ей ломали спину, и душили её шнуром? А парень на лестнице Дома Профсоюзов, в очках, который сожжёнными руками обхватил сожжённую голову? Ещё была версия, что ему прямо на голову вылили горючую смесь. Все годы до СВО мы вроде бы считали 2 мая преступлением, но при этом окормляли из бюджета тех, кто над погибшими в Доме Профсоюзов глумился или громко так молчал. "Царство, разделившееся само в себе". Изменились ли мы? Надеюсь. Хотя вот недавно режиссёра Рейхельгауза в госпиталь к военным притащили. Чтобы он им про патриотизм рассказал. Есть нам, что еще осознать. И с чем разобраться.Политический аналитик Евгений ФилиндашМассовое убийство одесситов на Куликовом поле 2 мая 2014 года стало одной из точек невозврата для многих. И для людей, ужаснувшихся этой трагедии, даже если они не разделяли взгляды "куликовцев", и для людоедов, радовавшихся и глумившихся над её жертвами. Об этом нельзя забывать и нельзя этого прощать. А те, кто до сих пор считает массовую мучительную смерть своих сограждан в огне (ложь евромайданных СМИ о приезжих из России и Приднестровья была опровергнута почти сразу) какой-то там "победой", пусть повнимательнее присмотрятся ко ВСЕМ её последствиямПублицист Семён УраловС нравственной точки зрения СВО можно было начинать 3 мая 2014 года. 11 лет назад стало очевидно, что гражданская война на территории бывшей Украины уже идёт полным ходом. За 8 лет интенсивной подготовки со всех сторон гражданская война перешагнула постсоветские границы став официально межгосударственной. Просто пока война тлела внутри постУкраины, на неё можно было не обращать внимания. Или делать вид, что не обращаешь. Поэтому кто не сделал выводы из 2 мая 2014 года в Одессе, тот и сейчас ничего не понимает.* Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга** СМИ было признано иноагентом и впоследствии ликвидировано*** признан в РФ иноагентомЧитайте также: Трагедия 2 мая 2014 года: убийцы известны, но не наказаны

одесса

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