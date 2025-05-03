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"И на груди его светилась…" – градация боевых наград в глазах фронтовиков и их современников

"И на груди его светилась…" – градация боевых наград в глазах фронтовиков и их современников - 03.05.2025 Украина.ру

"И на груди его светилась…" – градация боевых наград в глазах фронтовиков и их современников

Важной составляющей системы государственных наград в Советском Союзе являлись ордена. В 1917 году были отменены все награды Российской империи, а 16 сентября 1918 года учредили первый орден РСФСР – Красного Знамени (в 1920-21 году подобные ордена были учреждены в Грузии, Азербайджане, Армении и Хорезме, а в 1924 году появился союзный орден)

2025-05-03T08:01

2025-05-03T08:01

2025-05-03T08:01

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Советские награды изготовлялись из серебра, золота, иногда из платины, украшались цветной эмалью и драгоценными камнями. Крепились они на специальные колодки с шёлковыми муаровыми лентами. Ордена имели разные способы крепления к одежде: на прямоугольных колодках, пятиугольных колодках и без колодок. Ордена и медали на мундире носили в строго установленном порядке – медали, орден "Победа", орден Ленина и орден Красного Знамени – на левой стороне груди, остальные боевые ордена – на правой.Высшей государственной наградой СССР являлся орден Ленина, утвержденный постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета СССР от 6 апреля 1930 года. Однако он не был исключительно боевой наградой, так как его вручали и за выдающиеся трудовые заслуги.Высшей степенью боевого отличия в СССР являлось звание Героя Советского Союза. При его присвоении вручались медаль Звезда Героя и орден Ленина – высшая награда. Принято считать, что возникло оно в связи с подвигом семи полярных лётчиков, которые принимали участие в спасение пассажиров и членов экипажа парохода "Челюскин". Его учредили 16 апреля 1934 года постановлением ЦИК СССР и присваивали за личные или коллективные заслуги перед отечеством, связанные с совершением героического подвига. Дополнительный знак отличия для Героя Советского Союза – пятиконечную Золотую Звезду – учредили в октябре 1939 года.Первыми, кто был удостоен высокой награды стали упомянутые 7 лётчиков. Первыми военнослужащими, которых наградили Звездой Героя за воинские подвиги стали воины-интернационалисты, сражавшиеся во время Гражданской войны в Испании (1936-39) – 16 человек (преимущественно авиаторы). 96-ти военнослужащим присвоили звания Героев за бои против японцев у о. Хасан и на р. Халхин-Гол в 1938-39 годах. После советско-финской войны (1939-40) обладателями высокой награды стали 412 человек (из них 75 танкистов и столько же авиаторов).Более 91% награжденных Звездой Героя – участники Великой Отечественной войны. В 1941-45 годах этого звания удостоились 11 657 человек (3 051 посмертно). 90 награждённых Звездой Героя – женщины (49 посмертно). Высоких наград удостаивались и дети – в том числе и партизаны: Леонид Голиков (16 лет), Марат Казей (14 лет), Валя Котик (14 лет). Все они были награждены посмертно.Два самых результативных советских воздушных аса – А.И. Покрышкин (59 побед) и И.Н. Кожедуб (64 победы) в годы войны стали трижды Героями Советского Союза. Еще 108 военнослужащих, преимущественно авиаторы, танкисты и генералы-маршалы, стали дважды Героями Советского Союза.Во время Великой Отечественной войны был введён целый ряд новых боевых наград. Система их старшинства после окончания войны выстраивалась следующим образом – Орден "Победа", Орден Ленина, Орден Красного Знамени, Орден Суворова (I, II, III степени)/Орден Ушакова (I, II степени), Орден Кутузова (I, II, III степени)/Орден Нахимова (I, II степени), Орден Богдана Хмельницкого (I, II, III степени), Орден Александра Невского, Орден Отечественной войны (I, II степени), Орден Красной Звезды.Орден "Победа" являлся высшим военным орденом страны, которым награждали высший командный состав за успешные воинские операции. Орден был не только самым высоким по рангу, но и крайне дорогим с учётом используемых материалов – из 78 грамм общего веса 47 грамм составляла платина, 25 карат – рубины и 16 карат – бриллианты.Первыми обладателями нового ордена стали командующий 1-м Украинским фронтом маршал Г.К. Жуков и начальник Генштаба маршал А.М. Василевский (за освобождения Правобережной Украины). Они получили свои награды в апреле 1944 года. Третий орден был вручен Верховному главнокомандующему И.В. Сталину. Затем около года больше никого не награждали, и уже в марте-апреле 1945 года ордена получили маршалы – командующие фронтами Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский и Ф.И. Толбухин.Орден Ленина представляет собой наградной знак, на котором изображен портрет-медальон Ленина, выполненный из платины. Им, как правило, награждали или Героев Советского Союза, или тех, на кого подавали наградные листы на Героя, но вышестоящее командование их не утверждало, но совершенный подвиг считало весомым. В награде имелось примерно 2,75 г. платины и более 28 г. золота. В годы Великой Отечественной Орденом Ленина за боевые заслуги были награждены более 36 000 человек. С июня 1944 года Орден стали вручать всем офицерам, имевшим более 25 лет безупречной службы, из-за чего весомость его в иерархии орденов в глазах фронтовиков резко снизилась.Орден Красного Знамени (первоначально – "Красное знамя", иногда называется "Боевого Красного Знамени", чтобы отличать от введённого в 1928 году ордена "Трудового Красного Знамени"), как уже говорилось, был первым боевым орденом Союза. Его делали из серебра в форме позолоченного лаврового венка, который выступал его основой. На нижней части лаврового венка размещалась лента с надписью "СССР" золотыми буквами. Верх ордена закрывало развёрнутое красное знамя. В центре знака на белом фоне располагались перекрещенные штык, плуг и молот, которые перекрывала красная звезда. В центре данной звезды находится золотой лавровый венок, который окаймляло белое поле с позолоченными серпом и молотом. В годы ВОВ данный Орден получили 305 035 человек. Им преимущественно награждали командный состав.Орден Славы был учреждён по личной инициативе Иосифа Сталина 8 ноября 1943 как аналог царского Георгиевского креста. Сначала предполагалось, что это будет "орден Багратион", а и у него, как и у царской награды, будет 4 степени. Но затем их сократили до 3-х, как у полководческих орденов Суворова и Кутузова, а награду назвали орденом Славы – Сталин сделал замечание, что без славы победы не бывает. Ленту для нового ордена позаимствовали у царского "георгия".В указе об учреждении перечислялись 32 конкретные боевые ситуации, которые предполагали награждение солдата орденом Славы. Это единственный орден, у которого награждение производилось лишь в восходящем порядке от младшей степени к высшей. Это также был единственный орден, у которого у всех степеней ленты были одинаковыми. Полные кавалеры ордена Славы обладали правом получения внеочередного воинского звания, а позже приравнивались к Героям Советского Союза.Награждать орденом Славы III степени могли офицеры от командира бригады и выше, орденом Славы II степени – командующие армиями или флотилиями и выше. Славой I степени награждали только по представлению Президиума ВС СССР. Первым 13 ноября 1943 года, то есть через 5 дней после учреждения, наградили сапёра старшего сержанта В.С. Малышева. Во время боя он смог подобраться к блокировавшему продвижение войск вражескому пулемёту и уничтожил его. Позднее Малышев заслужил и орден II степени. По другим источникам первым наградили сапера сержанта Г.А. Исраеляна.Орден Славы I степени делали из 28,6 г золота 950 пробы (общий вес 30,4 г). Орден Славы II и III степени делали из серебра – 20,3 г и 20,5 г соответственно.Орденов Славы III степени вручили около миллиона, II степени – более 46 тысяч и I степени – 2678. Полных кавалеров ордена Славы насчитывается 2656 человек, среди них четыре женщины. Их уважали едва ли не больше, чем Героев Советского Союза, тем более, что они приравнивались в правах, но было их в разы меньше. Что уж говорить про Героев Советского Союза, которые были одновременно и полными кавалерами ордена Славы. Таких было всего четверо, и двое из них – украинцы: уроженец Таврической губернии (Херсонская обл.) старшина П.Х. Дубинда и летавший даже с одним глазом, да так, что это раскрылось только со временем, лётчик-штурмовик уроженец Киевской губернии (Черкасской обл.) И.Г. Драченко.Орден Суворова учредили в июле 1942 году. Он стал первым советским Орденом, имевшим степени. Награда представляла собой платиновую выпуклую пятиконечную звезду, поверхность которой выполнялась в виде расходящихся лучей. В центре круга изображался портрет выдающего полководца А.В. Суворова. Орден Суворова I степени изготавливался из платины (более 28 г.), золота и серебра. Орден Суворова II степени – из золота и серебра, орден Суворова III степени – целиком из серебра. Первое награждение Орденом Суворова I степени произошло 28 января 1943 года. В числе награжденных были 23 генерала и маршала, включая маршала Г.К. Жукова, маршала артиллерии Н.Н. Воронова, командующего Волховским фронтом генерала армии К.А. Мерецкова, командующего Юго-Западным фронтом генерал-полковника Н.Ф. Ватутина. Первое награждение Орденом Суворова II степени последовало 26 декабря 1942 года – за легендарный танковый рейд по немецким тылам в район станицы Тацинской получил командир 24-го танкового корпуса генерал-майор В.М. Баданов. Многие называли Орден Суворова "наступательным", поскольку им в основном награждали за успешные наступательные действия.Орден Ушакова учредили вместе с орденом Нахимова в марте 1944 года, оба имели две степени. Орден Ушакова определялся старше Нахимова и приравнивался к полководческому ордену Суворова, в то время, как Нахимова – к ордену Кутузова.Знак ордена Ушакова состоял из трех частей – пятиконечной звезды, выполненной из платины, серебряного якоря с цепью, округлого золотого медальона с барельефом Ф.Ф. Ушакова.Первое награждение Орденом Ушакова I степени произошло 16 мая 1944 года – награду получили командир бригады подводных лодок Черноморского флота контр-адмирал П.И. Болтунов и командующий авиацией Черноморского флота генерал-лейтенант авиации В.В. Ермаченков. Кавалерами Ордена Ушакова I степени стали Нарком ВМФ адмирал флота Н.Г. Кузнецов, его заместитель адмирал флота И.С. Исаков, командующий Черноморским флотом адмирал Ф.С. Октябрьский, командующий Балтийским флотом адмирал В.Ф. Трибуц. Всего за время войны орден получили 22 чел. Первые Ордена Ушакова II степени вручили командиру бригады подводных лодок капитану 1 ранга И.А. Колышкину (Северный флот), капитан-лейтенанту А.А. Глухову (Черноморский флот), капитану 2 ранга М.А. Белушу (Балтийский флот).Орден Нахимова стал одним из самых редких и дорогих, поскольку в его конструкции использовались рубины. Он состоял из несколько частей – пятиконечной золотой звезды, пятиконечной лучистой серебряной звезды (лучи которой исполнялись в виде якорей), центрального круглого медальона, наложенного на серебряную звезду, золотого профиля Нахимова, наложенного на центральный эмалевый медальон. Пять рубинов располагались в лучах серебряной звезды.Первые ордена Нахимова I степени вручили начальнику береговой обороны Черноморского Флота П.А. Моргунову и командиру бригады шхерных кораблей Балтийского флота Н.Э. Фельдману. Первым кавалером ордена Нахимова II степени стал младший лейтенант Н.И. Васин, лётчик 46-го штурмового авиаполка Северного флота. Он погиб, не успев получить награду.Орден Кутузова – второй после ордена Суворова по порядку учреждения и старшинства "полководческий" орден. Интересен тот факт, что степени Ордена учреждались в разное время. Орден Кутузова I степени изготавливался из золота и представлял собой изображение выпуклой пятиконечной звезды, поверхность которой выполнялась в виде расходящихся лучей. Середина звезды представляла собой круг, по центру которого располагалось рельефное изображение Кутузова на фоне серебряной кремлёвской башни, увенчанной пятиконечной звёздочкой. Вторая и третья степень изготовлялись из серебра.Первыми, кто получил награду (в январе 1943 года) стали 17 военачальников, включая командующего Закавказским фронтом генерал армии И.В. Тюленева, генералов И.В. Галанина, К.Н. Галицкого, Ф.М. Харитонова. Позднее Галанин стал кавалером двух орденов Кутузова I степени. Тремя орденами Кутузова I степени были награждены маршал В.Д. Соколовский(также кавалер трех орденов Суворова I степени), генерал-полковники К.А. Коротеев, Т.Ф. Штыков, генерал-майор А.В. Владимирский – заместитель начальника штаба 3-й армии, начальник штаба 69-й армии 1-го Белорусского фронта.Орден Богдана Хмельницкого стал последним "полководческим" орденом, учрежденным в годы ВОВ (в период освобождения Украины). Это единственный орден, III степенью которого награждались также рядовые и партизаны, и на котором была надпись на украинском языке.Для командного состава Красной Армии в июле 1942 года был учреждён Орден Александра Невского имевший только одну степень и изготовленный из серебра. Знак ордена представлял собой выпуклую пятиконечную звезду на фоне десятиконечной правильной фигуры. В середине звезды размещалось изображение Александра Невского. Орден № 1 получил командир батальона морской пехоты 154-й морской стрелковой бригады старший лейтенант И.Н. Рубан, который в августе 1942 года в излучине Дона заманил в засаду крупные силы противника – было уничтожено до 7 танков и более 200 военнослужащих.В годы войны Орденом Александра Невского были награждены 42 165 чел., по три ордена получили командир 144-го минометного полка РГКА подполковник Н.Г. Балашов, командир 536-го иптап (истребительно-противотанковый артиллерийский полк) подполковник И.Г. Борисенко, командир батальона 695-го стрелкового полка, капитан К.К. Кабанов и др.Первой советской наградой времен ВОВ стал Орден Отечественной войны, учрежденный в мае 1942 года и имевший две степени. Орденом I степени были награждены 324 903 человека, орденом II степени – 951 652 человека. На ордене изображалась пятиконечная золотая звезда, серебряная звезда, серп и молот. Первыми кавалерами Орденов Отечественной войны I и II степени стали артиллеристы. Грубо говоря, Ордена давали за количество набитой вражеской техники. Например, орденом I степени награждался тех, кто в составе расчета сжег 2 тяжёлых/средних танка или 3 лёгких (или бронемашины).Наконец самым распространенным боевым орденом был Орден Красной Звезды, который представлял собой пятиконечную звезду из серебра. В центре знака, на щите, изображался красноармеец в буденовке и с винтовкой. Орденом в годы войны наградили около 3 млн. человек. Интересен тот факт, что сразу 6 таких орденов имел подполковник В.В. Силантьев. Первым орденом он был награжден в августе 1943 г. за Орловскую операцию (спас танкиста из Т-34 и буквально угнал Pz.IV), вторым – в октябре 1943 г. за форсирование Днепра, третьим – за Проскурово-Жмеринскую операцию, четвертым – за взятие Берлина и Праги. Еще два Ордена офицер получил после войны за многолетнюю службу в армии.Стоит отметить, что советские Ордена со временем обесценивались. В апреле 1944 года Начальник Главного Управления кадров (ГУК) Наркомата обороны (НКО) СССР генерал-полковник Ф.И. Голиков предложил награждать офицеров за выслугу лет, поскольку многие не имели наград. В июне 1944 г. был издан указ, по которому офицеры прослужившие 15 лет автоматически получали орден Красной Звезды, 20 лет – Орден Красного Знамени, 25 лет – орден Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 г. ликвидировались все выплаты за ордена а также льготы для орденоносцев. Ну и, наконец, абсурдным стало решение генсека М. С. Горбачева к 40-летию Победы раздать всем ветеранам ордена Отечественной войны. Это полностью девальвировало орден.Первые боевые медали "За отвагу" и "За боевые заслуги" были учреждены одним указом 17 октября 1938 года для награждения участников боёв у озера Хасан. В первые два года войны они очень высоко ценились у фронтовиков, так как ими, как правило, награждали за реальные подвиги, которые нередко "тянули" и на более высокие награды, но из-за общего катастрофического положения на фронте более высокими наградами награждали неохотно."За отвагу" в советской наградной системе была высшей медалью (не считая Золотой Звезды) и самой крупной – её диаметр составлял 37 мм. Делали медаль из серебра. На лицевой стороне изображался советский тяжёлый пятибашенный танк Т-35 и звено истребителей И-16. Под самолетами располагалась надпись "За отвагу", под танком – "СССР". Любопытно, что современная российская медаль "За Отвагу" практически сохранила дизайн советской – исчезла только нижняя надпись. Всего медалью наградили свыше 4,5 миллионов раз. Больше всех, шесть медалей, носил сержант медицинской службы С.В. Грецов. Он вынес с поля боя свыше 130 человек вместе с их личным оружием."За боевые заслуги" была ниже по статусу, чем "За отвагу", но в 1941-42 году ею нередко награждали за серьёзные подвиги. Однако впоследствии "За боевые заслуги" стали активно вручать тыловикам, в том числе походно-полевым (гражданским) жёнам офицеров, так называемым ППЖ, от чего медаль стали нередко называть "за половые заслуги" или "за полевые потуги". В 1944 году медаль вообще стали вручать за выслугу – эта практика прекратилась только после войны, в 50-е, но все эти решения ценность медали безвозвратно девальвировали.3 марта 1944, вместе с орденами Ушакова и Нахимова для награждения матросов и солдат, старшин, сержантов, мичманов и прапорщиков ВМФ и морских частей погранвойск были учреждены одноименные медали. По старшинству выше была медаль Ушакова. Она же оказалась в СССР самой тяжёлой – 34,65 грамма, из которых серебро составляло – 31,75 гр. Круг медали, с бортиком, рельефным изображением адмирала Ушакова и лавровыми ветвями налагался на адмиралтейский якорь, высотой – 49 миллиметров. Медалью Ушакова наградили 16 081 раз. Крепили ее слева на груди после медали "За отвагу".Медаль Нахимова также представляла собой круг с бортиком и рельефным изображением адмирала, но выполнялась из бронзы. Всего ею награждали почти 14 тыс. раз. Носили её слева после медали "За боевые заслуги". Обе медали сохранены в наградной системе Российской Федерации в неизменном виде.Также пользовались у фронтовиков почётом некоторые медали за оборону советских городов и взятие европейских – они говорили о том, через какую мясорубку прошёл носивший её человек: "За оборону Москвы", "За оборону Сталинграда", "За взятие Будапешта", "За Берлин". У тех, кто воевал на юге страны, было расхожее неофициальное понятие "Южного банта" – так называли медали "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя" и "За оборону Кавказа". Его носило очень незначительное число бойцов и моряков, и ценился он повыше многих орденов и медалей.Особняком стоит учрежденная 2 февраля 1943 года медаль "Партизану Отечественной войны" с двумя степенями. Медаль 1-й степени делали из серебра, 2-й – из латуни.Медалью № 1 в июне 1943 года был награждён советский партизан Е.И. Осипенко, который, чтобы пустить в 1941 году вражеский эшелон под откос, ударил по мине шестом, и в результате взрыва стал инвалидом. Всего медалью "Партизану Отечественной войны" 1-й степени были награждены 56 883 человек, 2-й степени – 70 992.С дня окончания войны прошло 80 лет. На чёрном рынке советские боевые ордена нынче в цене. Так за Орден Суворова III степени могут предложить от $ 3 тыс., Орден Кутузова III степени – от $ 5 тыс., менее всего дают за Орден Красной Звезды – до $ 1 тыс. Самым дорогим, конечно, являются ордена "Победы". Вздумай кто из их обладателей выставить один на аукцион, только начальная цена составит $ 20 млн.Но стоит понимать, что боевая награда ценна не сроком давности и материалом, из которого изготовлена, а прежде всего тем, что заработана кровью и несет на себе отпечаток судьбы своего первого и самого главного владельца.

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