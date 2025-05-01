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Гвардии рядовой Сереженька навеки в строю

Гвардии рядовой Сереженька навеки в строю - 01.05.2025 Украина.ру

Гвардии рядовой Сереженька навеки в строю

Появись он сегодня в боевых наградах, кто-то мог бы даже ехидно прошипеть в спину: "Ташкентский ветеран", мол, просидел в тылу, когда другие воевали, а теперь... Украина.ру, 01.05.2025

2025-05-01T15:03

2025-05-01T15:03

2025-05-01T15:03

владимир скачко

история

сталинградская битва

медаль

вов

ссср

ребенок

красная армия

орден

украина

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Появись он сегодня в боевых наградах, кто-то мог бы даже ехидно прошипеть в спину: "Ташкентский ветеран", мол, просидел в тылу, когда другие воевали, а теперь примазывается. Но это не так. Он – одна из легенд Сталинградской битвы.В его наградном листе к медали "За боевые заслуги" в 1943 году записано: "Наградить воспитанника полка Алешкина Сергея Андреевича за то, что он за время пребывания в полку с 8 сентября 1942 года вместе с полком прошёл ответственный боевой путь. 18 ноября 1942 года был ранен. Как ребенок, всегда жизнерадостный, полюбил полк, командование и всех его окружающих. Своей жизнерадостностью, любовью к части и окружающим в чрезвычайно трудных моментах вселял бодрость и уверенность в победе. Товарищ Алешкин — любимец полка".И ему было бы всего 86 лет отроду. Но он уже нигде и никогда не появится. Потому умер ровно 33 года назад, 1 февраля 1990 года. Прямо на автобусной остановке по пути на работу. Не выдержало и остановилось сердце. Надорванное еще войной. А было ему тогда всего 54...Ошибка же вкралась в наградной лист текст. Награжденного звали Алешков Сергей Андреевич, 1936 года рождения. Да-да, 1936-го. И когда его спросили, как зовут, он ответил просто, по-деревенски "Алешкины мы". И было ему тогда всего 7 лет от роду. Но он уже несколько месяцев воевал на фронте Великой Отечественной войны. Да-да, воевал по-своему: подносил патроны и курево, газеты и письма из дома солдатам, развлекал песнями и частушками и вообще — всем своим видом как бы показывал бойцам, за что они воюют и кого защищают.Бойцы потом вспоминали: ничто так не поднимало боевой дух бойцов, как визиты сынка. Он, как сказали бы сейчас, был стимулом и мотиватором, а на войне это подчас главное, нравственная основа будущей победы. И не где-нибудь, а под Сталинградом во время той страшной мясорубки, в которой красноармейцы выстояли, победили и надломили хребет гитлеровской военной машине. Сережа Алешков или, как его потом назвали, "гвардии рядовой Сереженька" был самым младшим защитником Сталинграда. И вообще — самым молодым гвардейцем СССР и России и самым молодым солдатом Великой Отечественной войны.Но не потому, что кто-то гнался за рекордами — так распорядилась жизнь. И судьба. А медаль свою получил за то, что спас от смерти командира 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии майора Митрофана Даниловича Воробьева, своего приемного отца. Во время одного из вражеских авианалетов под Сталинградом бомбой разворотило и завалило блиндаж командира полка. И только Сережа знал, что там, под обломками и завалом засыпан отец и командир. Он позвал на помощь бойцов и вместе с ними, размазывая слезы и грязь по щекам, разгребал землю и оттаскивал обломки. Майор остался жив и даже невредим, его только контузило.Отношения этого 35-летнего офицера и 6-летнего мальчишки-сироты — это вообще отдельная трогательная история, достойная самой светлой памяти. И подражания даже сейчас, в мирное время. Бездетный и к тому времени даже еще холостой майор проникся особым отцовским чувством к спасенному его бойцами мальчишке. Сережа стал не только "сыном полка", но и сыном его командира.Майор усыновил его и решил, что в полку ребенку будет лучше, чем в детдоме. А потом "сынок" нашел и "маму" — 17-летнюю полковую медсестру Нину Бедову, которая, как могла, опекала и баловала малыша в тех военных условиях. Майор женился на ней, и новая семья стала полной. Медсестра не стала ВПЖ — "военно-полевой женой". Вместе они потом прожили всю жизнь. И даже пережили своего приемного сына.А война вносила свой неповторимый и трогательный окрас войны в их отношения. Уже ставший суворовцем в мирной Туле Сережа писал отцу на фронт: "Дорогой папа! Учусь я хорошо. Преподаватели довольны. Очень скучаю без Вас. Здесь много таких, как я, детей офицеров. Папы у некоторых погибли на фронте. Мы дружим между собой. Ваши письма читаем вместе. Вслух. И всегда очень ждем фронтовых вестей. Расскажите о последних битвах подробнее. Привет Вам от моих товарищей". И, как потом вспоминал Михаил Воробьев, он исправно отвечал сыну. Понимал, что у пацана свой фронтовой опыт: любую задержку с ответом мог понять по своему — отца убили или ранили.Вообще-то судьба благоволила к рядовому Сереженьке. Но по-своему, по-военному — спасала жизнь, но безжалостно рвала сердце. Первый раз ему, если так вообще можно сказать, "повезло" летом 1942 года. Его родная лесная и лежащая в отдалении от магистральных дорог деревня Грынь (ныне в Калужской области) с приходом гитлеровцев в 1941 году стала базой партизанского движения. А Сережа там жил с матерью и тремя братьями. Отец к тому времени уже умер, а мать помогала партизанам, за что вместе со всеми другими жителями была записана немцами во "враги рейха". Во время одного из заданий мать Сережи с его 10-летним братом Петром была захвачена гестаповцами. После пыток брата демонстративно повесили "для устрашения", а мать, пытавшуюся спасти ребенка, застрелили. На глазах у Сережи.Когда же в августе 1942-го партизаны атаковали карателей, жители спасались бегством. Соседка выбросила 6-летнего Сержу в окно, и он потерялся в лесу. Несколько дней он бродил по лесу и в крайне истощенном состоянии был найден разведчиками 142-го гвардейского стрелкового полка майора Воробьева и перенесен через линию фронта. И стал сыном полка. Хотя сам себя считал адъютантом комполка — каждое утро являлся в штаб с докладом о готовности к выполнению новых поручений и даже потребовал произвести его в младшие лейтенанты.Ему действительно сшили военную форму по росту и в 1943 году, когда в Красную армию вернули погоны, подарили комплект с одной звездочкой. Но и к эпизоду со спасением комполка Сережа уж точно навоевал на медаль. Чтобы он чувствовал себя настоящим солдатом, бойцы подарили ему настоящий бинокль. С ним он и совершил свой первый геройский поступок: разносил по полку газету "Красная звезда" и для солидности оглядывая передовую и тыл, засек немецких корректировщиков огня, которые с рацией прятались в стогу сена. Сержа немедленно доложил об увиденном командиру артиллерийской разведки, и лазутчиков обезвредили. Это спасло многие жизни солдат во время атаки. А когда потом по немецким войскам ударили "Катюши", мальчик находился в траншее и вместе со всеми широко разевал рот, чтобы не лопнули барабанные перепонки. А маленькое сердце трепетало от восторга и ужаса, хотя его хозяину тогда не было еще и 7 лет…Еще раз Сереже, который к тому времени не раз побывал под обстрелом и даже был несколько раз ранен, повезло уже в Польше, где о нем узнал командующий 8-й гвардейской армией генерал Василий Чуйков, тоже герой Сталинградской битвы, будущий маршал и дважды Герой Советского Союза. Он встретился с маленьким солдатом, сплясал с ним "сесетку" (Сережа еще не мог четко выговорить слово "чечётка") и даже наградил его боевым оружием — трофейным пистолетом "Вальтер". А когда в одном из налетов мальчик был в очередной раз ранен, распорядился на фронт его не возвращать, а направить в Тульское военное суворовское училище.Уже тогда в Туле военные врачи установили — сердце у Сережи слабое, надорванное войной и лишениями, к воинской службе непригоден. Но Чуйков настоял на своем, и мальчишку приняли. В училище он был самым маленьким и самым младшим, но много занимался спортом, чуть-чуть подправил здоровье и смог закончить учебное заведение.Конец войны встретил со второй медалью — "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.". Поступил в военное училище, и вот уже оттуда был отчислен по состоянию здоровья — опять подвело сердце и, увы, фронтовая привычка к курению.Потом Сережа выучился на юриста в Харькове и уехал в Челябинск, где к тому времени поселились его приемные родители. Там работал следователем прокуратуры, затем прокурором, а в последние годы — юрисконсультом на Челябинском заводе оргстекла.Но в личной жизни Сереже не очень везло. Был дважды женат, и оба раза неудачно. Единственной отрадой была по-прежнему приемная семья. И держала на плаву память. Сам он много встречался с курсантами военных училищ, чтобы на личном опыте рассказать, что есть такая профессия — Родину защищать". За пять лет до смерти получил орден Отечественной войны I степени.Как сказали в одном перестроечном фильме, "странная история, книжная". Кому-то даже покажется байкой или легендой. Но она была и есть реальной. И об этом нелегко, конечно, говорить, но, может быть, и в этот раз его спасла судьба — разорвала сердце и забрала молодым.И гвардии рядовой Сереженька не увидел, как через год раздерибанили его страну, за которую он воевал. Как сегодня, когда ушли в мир иной уже почти все — ветераны той страшной войны, и нередко и дома, и по всему миру, им спасенному, топчутся по памяти его молодых и старых побратимов и стараются переписать и переиначить их подвиг……И, может быть, тогда, 33 года назад, на автобусной остановке в Челябинске, когда сердце молодого ветерана засбоило в последний раз, он подумал и об этом. Что-то вспомнил, что-то почувствовал и… ушел. Но мы-то должны это помнить всегда. Хотя бы для того, чтобы людьми оставаться. И в Украине особенно.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230120/1042815354.html

https://ukraina.ru/20221120/1040988705.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

владимир скачко, история, сталинградская битва, медаль, вов, ссср, ребенок, красная армия, орден, украина