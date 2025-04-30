Как фамилия может повлиять на всю семью: удивительная история бойца ВС России. Видео с передовой - 30.04.2025 Украина.ру
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Как фамилия может повлиять на всю семью: удивительная история бойца ВС России. Видео с передовой
Как фамилия может повлиять на всю семью: удивительная история бойца ВС России. Видео с передовой - 30.04.2025 Украина.ру
Как фамилия может повлиять на всю семью: удивительная история бойца ВС России. Видео с передовой
Старший механик-водитель Добровольческого отряда имени Василия Маргелова (позывной "Сурик") рассказал о том, как его легендарная фамилия повлияла на судьбу его... Украина.ру, 30.04.2025
2025-04-30T19:17
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видео
россия
александр чаленко
сво
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новости сво россия
передовая
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Старший механик-водитель Добровольческого отряда имени Василия Маргелова (позывной "Сурик") рассказал о том, как его легендарная фамилия повлияла на судьбу его самого и на судьбу его родственников и почему он пошёл воевать на СВО. Видео корреспондента Украина.ру Александра Чаленко.
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видео, россия, александр чаленко, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, передовая, доброволец, видео
Видео, Россия, Александр Чаленко, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, передовая, доброволец

Как фамилия может повлиять на всю семью: удивительная история бойца ВС России. Видео с передовой

19:17 30.04.2025
 
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Старший механик-водитель Добровольческого отряда имени Василия Маргелова (позывной "Сурик") рассказал о том, как его легендарная фамилия повлияла на судьбу его самого и на судьбу его родственников и почему он пошёл воевать на СВО.
Видео корреспондента Украина.ру Александра Чаленко.
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