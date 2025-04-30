https://ukraina.ru/20250430/kak-familiya-mozhet-povliyat-na-vsyu-semyu-udivitelnaya-istoriya-boytsa-vs-rossii-video-s-peredovoy-1062881543.html

Как фамилия может повлиять на всю семью: удивительная история бойца ВС России. Видео с передовой

Как фамилия может повлиять на всю семью: удивительная история бойца ВС России. Видео с передовой - 30.04.2025 Украина.ру

Как фамилия может повлиять на всю семью: удивительная история бойца ВС России. Видео с передовой

Старший механик-водитель Добровольческого отряда имени Василия Маргелова (позывной "Сурик") рассказал о том, как его легендарная фамилия повлияла на судьбу его... Украина.ру, 30.04.2025

2025-04-30T19:17

2025-04-30T19:17

2025-04-30T19:17

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Старший механик-водитель Добровольческого отряда имени Василия Маргелова (позывной "Сурик") рассказал о том, как его легендарная фамилия повлияла на судьбу его самого и на судьбу его родственников и почему он пошёл воевать на СВО. Видео корреспондента Украина.ру Александра Чаленко.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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