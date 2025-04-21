https://ukraina.ru/20250421/chaves-na-istre-v-venesuele-otkroyut-monument-v-chest-80-letiya-dnya-pobedy-1062650365.html

Чавес на Истре. В Венесуэле откроют монумент в честь 80-летия Дня Победы

Чавес на Истре. В Венесуэле откроют монумент в честь 80-летия Дня Победы - 21.04.2025 Украина.ру

Чавес на Истре. В Венесуэле откроют монумент в честь 80-летия Дня Победы

В Венесуэле установят памятник в честь 80-летия победы Красной армии в Великой Отечественной войне.

2025-04-21T14:51

2025-04-21T14:51

2025-04-21T14:51

венесуэла

москва

индия

кира казанцев

уго чавес (политик)

николас мадуро

красная армия

эксклюзив

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Как сообщил министр общественных работ Хуан Хосе Рамирес, он откроется в центре Каракаса на 9 мая – когда президент Венесуэлы Николас Мадуро будет находится на праздничных торжествах в Москве, вместе с лидерами Китая, Бразилии, Кубы, Вьетнама, Словакии, Индии, Буркина-Фасо и многих других стран мира."Этот монумент имеет огромное значение для всех венесуэльцев и лично для Николаса Мадуро. Он будет олицетворять дружбу двух стран и признание вклада Союза Советских Социалистических Республик в дело борьбы с фашизмом", – подчеркнул венесуэльский чиновник.Данная инициатива является важным шагом в развитии культурного сотрудничества между Москвой и Каракасом, которое существенно активизировалось в течение двух последних десятилетий, с момента прихода к власти президента Уго Чавеса.К примеру, в Венесуэле хорошо известен монумент в память о Чавесе, установленный у него на родине – на главной площади города Сабанета.Его автором является скульптор Сергей Казанцев – народный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств, создатель скульптурных работ, которые экспонируются в Государственной Третьяковской галерее и Эрмитаже.Москвичам знаком созданный им памятник Ивану Тургеневу, открытый в 2018 году на Остоженке. Другие скульптуры Казанцева стоят в разных городах России – от подмосковной Истры и ленинградского Сестрорецка до приполярной Югры, а также в Германии, Италии, Индии и других странах, где ему приходилось работать в прошлом.Казанцев около трех лет трудился над монументом легендарному венесуэльскому революционеру, выполнив его из бронзы и гранита. С этой целью в Южную Америку доставили через океан из Карелии двадцатитонный гранитный блок. Кроме того, во время работы над проектом был сделан еще один скульптурный бюст Чавеса, который украшает президентскую резиденцию Мирафлорес в Каракасе.Скульптор лично встречался в Каракасе с соратником и преемником Чавеса – президентом Мадуро и глубоко симпатизирует народу Венесуэлы, который продолжает борьбу за свою независимость.Сергей Сергеевич рассказал нам об этом на территории уникального скульптурного парка, где экспонируются его многочисленные работы. Это культурно-ландшафтное пространство расположено в деревне Борзые Истринского района Московской области, на живописном берегу реки Истра.В течение сорока лет Казанцев собирал здесь мраморные и гранитные скульптуры, сделав свой парк открытым для посетителей – для того, чтобы способствовать эстетическому просвещению нового поколения.Приезжающие сюда гости могут видеть скульптурные композиции, запечатлевшие образы Толстого, Пушкина, Чехова, генерала Карбышева, Владимира Ленина и Саввы Морозова, Сергея Королева и Альберта Эйнштейна, художника Исаака Левитана и Леонардо да Винчи, византийскую Оранту и итальянскую Пьету, древние барельефы индийских храмов и классические скульптурные формы античного мира.Ранние скульптуры Казанцева хранят память о людях труда советской эпохи. Это портреты заводских рабочих – сварщика, ткачихи, такелажника, штамповщицы, строителя, кузнеца – а также, изображения колхозников и красноармейцев.Сергей Сергеевич показал нам мраморный памятник героям обороны Москвы. Он рассказал, что для этой скульптуры позировал его тесть Михаил Васильевич Марначев – ветеран Великой Отечественной войны, уроженец соседней деревни Лобаново, на подступах к которой в сорок первом году остановили наступление вермахта.Казанцев также продемонстрировал несколько скульптур Уго Чавеса, изготовленных из мрамора и бронзы во время работы над монументом в городе Сабанета, которые экспонируются сейчас в его парке. Они изображают венесуэльского президента в юные и зрелые годы, и доступны для обозрения всем посетителям скульптурного парка над рекой Истрой.Такая культурная дипломатия важна для укрепления исторических связей со странами Латинской Америки.На предстоящий День Победы в Панаме откроют еще один монумент, посвященный героическому походу советских подводных лодок, которые перешли в разгар войны с Тихоокеанского на Северный флот – следуя через Панамский канал, где моряков восторженно встречали местные жители.И появление подобных памятников является залогом сохранения исторической памяти о совместной борьбе с нацизмом.

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Леонид Николенко

венесуэла, москва, индия, кира казанцев, уго чавес (политик), николас мадуро, красная армия, эксклюзив