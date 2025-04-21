Мифы и легенды карпатских "криївок"*: бой под Гурбами
Бойцы НКВД обнаружили "криївку" (схрон) УПА. Открытый источник
Специальная военная операция породила уже огромное количество мифов и легенд об "отражении российской агрессии". Начиная с беспилотника, сбитого банкой домашней консервации, и Бучи. Но в этом, в общем-то ничего нового нет. Военная история любой страны изобилует фантастическими легендами, особенно – если нужно придумать какую-то победу, а её нет…
Характерным примером является т.н. "бой под Гурбами", 21 апреля 1944 года в Кременецких лесах на границе Ровенской и Тернопольской областей. Как отчитывались пропагандисты УПА** в журнале краевого центра пропаганды ОУН** "На зміну" в номере 8 за июль 1950 года: "ожесточённый бой на всех направлениях продолжался до ночи. Все большевистские атаки (…) разбились о героическую повстанческую оборону. (…) В боях под Гурбами погибли 80 повстанцев.(…) Большевистские потери исчисляются более чем 800 убитыми и многими ранеными".
Начало 1944 года на Украине отметилось проведением целого ряда войсковых операций, в результате которых Красная армия "шагнула" от Днепра далеко на запад. 14 января закончилась Житомирско-Бердичевская операция. 17 февраля 2-й Украинский фронт завершил разгром немцев под Корсунем-Шевченковским.
Почти одновременно с ним 1-й Украинский фронт генерала армии Николая Ватутина провёл блестящую Луцко-Ровенскую наступательную операцию, в результате которой от немецких, венгерских и словацких захватчиков была освобождена почти вся Волынь.
За это бандеровцы "отблагодарили" советского полководца, смертельно ранив его из засады 29 февраля 1944 года на участке шоссе Корец-Ровно. Однако это было не первое боестолкновение с ними.
С 7 января по 2 марта 1944 года только в тылу 13-й армии было зафиксировано до 200 нападений на войсковые колонны и военнослужащих Красной армии. На вермахт украинские националисты так активно не нападали, как ни пытаются сейчас доказать обратное их идейные последователи. А вот в тылу у советских войск они развернули настоящую партизанско-диверсионную войну, что не могло не вызвать ответных действий.
27 января 1944 года появляется указание НКВД-НКГБ УССР об активизации работы по ликвидации оуновского подполья и банд УПА. 21 февраля выходит указание Главного управления внутренних войск НКВД по охране тыла № 15/9-00257, которым из-за понесённых тяжёлых потерь регламентировались новые принципы несения службы.
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Первостепенное внимание отводилось охране коммуникаций с охватом прилегающих к ним населённых пунктов. На остальной территории должны были действовать вооружённые ручными пулемётами мобильные группы численностью 20-25 человек и служебные наряды численностью не менее 5-7 человек с обязательным наличием в их вооружении как минимум одного пулемёта.
После резонансного ранения генерала Ватутина (он умер в госпитале 15 апреля) последовала незамедлительная реакция.
Уже к 6 марта на Украину выехали заместители Берия, комиссары госбезопасности 2-го ранга Сергей Круглов и Иван Серов с группой работников Центрального аппарата НКВД-НКГБ. Для укрепления личного состава в Ровенскую, Тернопольскую и Житомирскую области направили офицеров НКВД и СМЕРШ, обладающих обширным боевым и оперативно-розыскным опытом в регионах Западной Украины.
В дополнение к четырём бригадам внутренних войск НКВД и четырём пограничным полкам в Ровенскую и Волынскую области экстренно перебросили ещё две дивизии, четыре бригады, кавалерийский полк и танковый батальон войск НКВД общей численностью 28 тысяч человек. Общая группировка внутренних войск в тылу у 1-го и 2-го Украинских фронтов увеличилась до 42 тысяч человек. В городах Луцк, Ровно, Сарны, Гоща, Костополь, Острог и Дубровица были созданы 7 оперативно-войсковых групп.
Так как базой пополнения украинских боевиков были живущие в этом регионе 60 000 мужчин призывного возраста, сотрудники НКВД оказывали работникам военкоматов активное содействие в скорейшей их отправке в действующие части. Дела арестованных оуновцев и упавцев отныне рассматривались военными трибуналами, судили их по законам военного времени. Их семьи, а также население сёл, наиболее активно содействовавших боевикам, подлежали высылке.
Благодаря внедрённым ещё в 1943 году агентам, а также по данным партизанских отрядов НКВД было известно, что УПА** на тот момент состояла из четырёх групп:
Северной — в составе 6 батальонов, действовавшей в северных районах Ровенской и Волынской областей;
Южной — в составе 5-6 батальонов, действовавшей на юге Ровенской и севере Тернопольской областей;
Восточной — в составе 3-4 батальонов, оперирующей на востоке Ровенской области и западе Житомирской;
Западной — действующей на западе Волынской области. Её состав НКВД был плохо известен.
Проведённые мероприятия позволили уже 22 марта разгромить в Острожском районе Ровенской области бандеровскую группу "Олег".
У убитого главаря банды был обнаружен дневник с записью следующего содержания: "29.02… а также разбито 2 легковые машины, из числа которых машина, на которой ехал Ватутин. Сам Ватутин ранен. Захвачены документы и карты".
То, что именно эта группа совместно с разгромленной 12-13 марта группой "Черноморец" совершила нападение на штабную колонну, подтвердил единственный уцелевший боевик Григорий Троян.
За месяц с 7 марта по 7 апреля 1944 года в ходе 109 войсковых операций НКВД было уничтожено около 2600 и захвачено 3256 человек, собственные потери чекистов составили 112 человек убитыми и 90 ранеными.
По Ровенской области на призывные пункты поступило 49 649 человек, по пяти освобождённым районам Волынской области — 15 884 человека. Последнее обстоятельство особенно беспокоило командование УПА**. Оно требовало активно срывать призыв как пропагандистскими акциями, так и боевыми операциями — отбивать мобилизованных, уговаривать уходить либо силой уводить мужское население в лес, громить военкоматы и уничтожать мобилизационные списки.
С приходом настоящего весеннего тепла подразделения НКВД активизировались.
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13 апреля 1944 года начальник оперативной группы НКВД по Тернопольской области и командир 23-й стрелковой бригады войск НКВД доложили, что в Кременецких лесах формируются подразделения УПА численностью до пяти куреней. Указывалось, что сюда отводятся остатки разбитых в предыдущих боестолкновениях формирований, мобилизуется местное население.
Началась подготовка операции, которая должна была проводиться силами четырёх батальонов войск НКВД из 21-й и 23-й стрелковых бригад, а не 30-35 тыс. бойцов НКВД, как пишут современные украинские источники. Командиры бригад просили усилить их артиллерией и миномётами за счёт армейских подразделений, но в результате их, кроме всего прочего, усилили 15-ю лёгкими танками.
Вместо того чтобы уходить в леса и продолжать сражаться наиболее подходящим для них образом — устраивать засады на дорогах, командование военным округом (ВО) "Богун" УПА-Север** (Пётр Олейник — Эней) и УПА-Юг** (Василий Кук) зачем-то приказало своим боевикам зарываться в землю, готовить огневые позиции для имевшихся у них миномётов и пушек, причём пушек разных систем у УПА-Юг было целых две батареи. У некоторых куреней на вооружении имелись противотанковые ружья. Развернули бандеровцы и полевой госпиталь.
Если они на самом деле считали, что их парамилитарные формирования могут на равных тягаться с регулярными боевыми подразделениями, то адекватность их командиров вызывает большие вопросы.
В дальнейшем пропагандисты ОУН-УПА** и командиры с упоением рассказывали, что бойцы НКВД наступали на них цепями и сотнями гибли под огнём пулемётов. Против 5 тысяч бойцов, из которых только 3-3,5 тысячи составляли боевики различных куреней и сотен, а 1,5 тысячи — жители сёл Гурбы и Антоновцы и недавно мобилизованные, якобы воевали 5 бригад солдат и какие-то части Красной армии, авиация, полк конницы. Но это, по их рассказам, не помешало бандеровцам выйти победителями в небольшом боестолкновении у села Москаливка.
Однако недавно ушедший из жизни рядовой боец Мартын Головатюк, бывший тогда подрайонным проводником юношества УПА**, вспоминал несколько иное: "в кровавых боях в районе сел Москаливка, Сураж повстанцы потерпели поражение, ведь силы были неравны. Большевистские войска их выгнали оттуда и заняли почти все окружающие сёла. Повстанцы были вытеснены в огромную котловину, заболоченную, покрытую лесными чащами и окружённую горами между сёлами Майдан, Малая Иловица, Большая Иловица и Гурбы. Большевики заняли позиции на высотах с северной стороны, чтобы контролировать всю местность, и начали её обстреливать".
Вот так, без всякой словесной мишуры о подбитых танках, отражённых "большевистских" атаках, о героически полёгшем чуть ли не в полном составе курене "Сторчана" во главе с ним самим бывший бандеровец буквально несколькими фразами описал тактику действий НКВД.
Легко загнав боевиков в котёл, они заняли господствующие высоты и стали их методично обстреливать из артиллерии и миномётов, не давая высунуться из болота. Бандеровцы несли огромные потери, но сделать ничего не могли, потому что и для регулярных войск лобовая атака на танки и пулемёты чревата огромными потерями, а для формирований типа УПА** невозможна вообще.
В результате немногие выжившие были вынуждены выходить из окружения лесами, бросая тяжёлое вооружение, или же сдаваться в плен. Многие бандеровцы, как Головатюк, просто бежали с поля боя и выходили поодиночке или малыми группами числом до 10 человек.
Последующая бандеровская пропаганда рассказывала об огромных потерях НКВД, источник которых вскоре стал известен. Взятый в плен политический референт ВО "Богун" УПА-Север** "Остап" (В. Худенко) признался на допросе, что, когда он составлял официальный отчёт о бое под Гурбами, ему предоставили сведения, что собственные потери бандеровцев составили 200 человек, а "большевиков" — 2000.
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Органы НКВД располагали несколько иной информацией.
В официальном докладе Берии, составленном для Сталина, Молотова и начальника Генерального штаба Красной армии Антонова, указывалось, что в боевых столкновениях с 21 по 27 апреля бандеровцы потеряли убитыми 2018 и пленными 1570 человек.
Трофеи составили: один самолёт У-2 (оказывается, у УПА даже своя авиация была), пушек — 7, станковых пулемётов — 5, ручных пулемётов — 42, миномётов — 15, противотанковых ружей — 6, автоматов — 31, винтовок — 298, пистолетов — 16, ручных гранат — 789, патронов — 45 000, мин — 539, немецкая рация — 1, телефонных коммутаторов — 2, лошадей — 129, повозок — 120. Были подорваны два склада с немецкими боеприпасами (интересно, откуда у бандеровцев немецкие пушки, миномёты и два склада боеприпасов к ним?).
Потери НКВД составили 11 человек убитыми и 46 ранеными.
Данная информация содержится только во внутренних документах НКВД и в нескольких специализированных сборниках таких документов. После 2000 года отчёт Берии успел попасть в считаные монографии и публикации. Зато информацию о якобы героическом сражении под Гурбами с придуманными событиями и воображаемыми потерями НКВД всевозможные националистические "институты памяти" тиражируют всеми доступными для них средствами, включая "Википедию" и другие медиаресурсы.
В 2002 году во Львове вышла посвящённая этому "сражению" книга молодых местных историков, которая уже выдержала несколько изданий: нужно ли говорить, что потери "ворога" исчисляются в ней тысячами. Упоминаются Гурбы и в других националистических книгах, посвящённых УПА.
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В 2007 году в Гурбах был открыт мемориал-пантеон, на который регулярно привозят для приобщения к прекрасному молодых "пластунов" (аналог американских "скаутов"). Президент Виктор Ющенко официально поблагодарил его устроителей и отметил необходимость проведения регулярных государственных мероприятий по увековечиванию памяти "героев Гурб", а также надлежащего отображения их подвига в научных изданиях и периодике.
Вот так на откровенной лжи и фальсификациях, вне зависимости от того, кто занимает пост президента, и строится украинский героический пантеон, куда входят и предатель-неудачник Мазепа, и торговец Западной Украиной Петлюра, и наивные и преданные своим командованием "герои" Крут, и нацистский каратель Шухевич… Органично вписались в этот ряд и "герои сражения под Гурбами".
* Буквально – "укрытие" или "схрон". Как правило – лесные землянки. На заглавном фото – бойцы НКВД обнаружили "криївку".
** Деятельность организации запрещена на территории РФ.
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