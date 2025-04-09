https://ukraina.ru/20250409/podlesnyy-ob-operatsii-kotoraya-pozvolit-rossii-vzyat-sumy-i-zastavit-chernigov-sdatsya-1062418576.html
Подлесный об операции, которая позволит России взять Сумы и заставить Чернигов сдаться
Подлесный об операции, которая позволит России взять Сумы и заставить Чернигов сдаться - 09.04.2025 Украина.ру
Подлесный об операции, которая позволит России взять Сумы и заставить Чернигов сдаться
Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру объяснил, где России нужна десантная операция Украина.ру, 09.04.2025
2025-04-09T19:01
2025-04-09T19:01
2025-04-09T19:01
видео
россия
украина
днепр
"азов"
сумы
чернигов
сво
всу
энергетика
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Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру объяснил, где России нужна десантная операция на Украине, куда дальше пойдёт фронт и от чего зависят удары ВС РФ по мостам через Днепр. 00:31 – Политические ограничения в СВО; 10:24 – Полетят ли российские ракеты по мостам через Днепр? 14:46 – Эскалация конфликта на Украине; 18:13 – Действия России после окончания моратория на удары по энергетике; 23:54 – Проблемы ротации ВС РФ; 28:27 – Куда пойдёт Россия дальше? *В интервью упоминается батальон Азов. Признан террористической организацией и запрещён в РФ. ТГ-канал Геннадия Подлесного - https://t.me/cpsip
россия
украина
днепр
сумы
чернигов
черное море
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Украина.ру
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видео, россия, украина, днепр, "азов", сумы, чернигов, сво, всу, энергетика, мораторий, черное море, новороссия, наступление, военная эскалация, десант, военный эксперт, видео
Видео, Россия, Украина, Днепр, "Азов", Сумы, Чернигов, СВО, ВСУ, энергетика, мораторий, Черное море, Новороссия, наступление, военная эскалация, десант, военный эксперт
Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру объяснил, где России нужна десантная операция на Украине, куда дальше пойдёт фронт и от чего зависят удары ВС РФ по мостам через Днепр.
00:31 – Политические ограничения в СВО;
10:24 – Полетят ли российские ракеты по мостам через Днепр?
14:46 – Эскалация конфликта на Украине;
18:13 – Действия России после окончания моратория на удары по энергетике;
23:54 – Проблемы ротации ВС РФ;
28:27 – Куда пойдёт Россия дальше?
*В интервью упоминается батальон Азов. Признан террористической организацией и запрещён в РФ.
ТГ-канал Геннадия Подлесного - https://t.me/cpsip