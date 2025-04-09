https://ukraina.ru/20250409/podlesnyy-ob-operatsii-kotoraya-pozvolit-rossii-vzyat-sumy-i-zastavit-chernigov-sdatsya-1062418576.html

Подлесный об операции, которая позволит России взять Сумы и заставить Чернигов сдаться

Подлесный об операции, которая позволит России взять Сумы и заставить Чернигов сдаться - 09.04.2025 Украина.ру

Подлесный об операции, которая позволит России взять Сумы и заставить Чернигов сдаться

Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру объяснил, где России нужна десантная операция Украина.ру, 09.04.2025

2025-04-09T19:01

2025-04-09T19:01

2025-04-09T19:01

видео

россия

украина

днепр

"азов"

сумы

чернигов

сво

всу

энергетика

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Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру объяснил, где России нужна десантная операция на Украине, куда дальше пойдёт фронт и от чего зависят удары ВС РФ по мостам через Днепр. 00:31 – Политические ограничения в СВО; 10:24 – Полетят ли российские ракеты по мостам через Днепр? 14:46 – Эскалация конфликта на Украине; 18:13 – Действия России после окончания моратория на удары по энергетике; 23:54 – Проблемы ротации ВС РФ; 28:27 – Куда пойдёт Россия дальше? *В интервью упоминается батальон Азов. Признан террористической организацией и запрещён в РФ. ТГ-канал Геннадия Подлесного - https://t.me/cpsip

россия

украина

днепр

сумы

чернигов

черное море

новороссия

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