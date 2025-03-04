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Владимир Ивасюк: музыкальная легенда Советской Украины

Владимир Ивасюк: музыкальная легенда Советской Украины - 04.03.2025 Украина.ру

Владимир Ивасюк: музыкальная легенда Советской Украины

Поэт, композитор и исполнитель Владимир Ивасюк по праву считается одним из основоположников украинской эстрадной музыки. Автор 107 песен, 53 инструментальных произведений, музыки к нескольким спектаклям — и всё это за 15 лет творческой карьеры, которая началась ещё в школе. Его "Червона рута" стала народной песней ещё при жизни композитора

2025-03-04T06:31

2025-03-04T06:31

2025-03-04T06:31

история

1970-е

усср

музыка

эстрада

буковина

черновцы

львов

история

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Ивасюк — один из немногих персонажей украинской поп-культуры, чьё творчество не требует извинительных оправданий типа "понимаете, его преследовала советская власть…" Но каждый год в апреле-мае украинские "профессиональные патриоты" заводят привычную пластинку о том, как "КГБ преследовал и убил нашего национального гения". Попробуем вместе разобраться, насколько подобные заявления соответствуют действительности.Владимир Ивасюк родился 4 марта 1949 года в городке Кицмань на Буковине, в семье местного преподавателя французского языка Михаила Ивасюка и уроженки Запорожской области Софии Карякиной. Об уровне влиятельности Михаила Григорьевича может свидетельствовать тот факт, что, когда у его пятилетнего сына обнаружились музыкальные способности, он добился открытия в городе филиала Черновицкой музыкальной школы.Володя Ивасюк вёл традиционную для многих советских школьников 1960-х жизнь: учился в местной музыкальной школе, в 1963 году поступил в Киевскую республиканскую музыкальную десятилетку по специальности альт. Но там он отучился только первую четверть, а позже из-за болезни вернулся в Кицмань, где продолжил обучение в средней школе и музыкальной школе по классу фортепиано. В 1964 году Ивасюк написал первую песню "Колыбельная" на стихи отца. В школе он создал вокально-инструментальный ансамбль "Буковинка", который в 1965 году за победу в республиканском конкурсе был награждён поездкой по Днепру.В 1966 году семья Ивасюков переехала в Черновцы, где Михаил Григорьевич получил должность доцента на кафедре украинской филологии университета. В том же году Владимир Ивасюк получает аттестат зрелости и без проблем поступает в Черновицкий мединститут. Приехав в родной Кицмань и хорошо отпраздновав поступление со школьными друзьями и… сваливает в местном парке бюст Ленина, который разлетелся вдребезги.От тюрьмы папа Володю отмазал, хотя 15 суток в Кицмане отсидеть пришлось, а вот в Черновцах авторитета преподавателя университета оказалось недостаточно: хотя 1 сентября 1966 года Владимир Ивасюк получил студенческий билет Черновицкого мединститута, уже на следующий день он был исключён за проступок, "позорящий высокое звание советского студента".Папа устроил его слесарем на черновицкий завод "Легмаш". Там Владимиру поручили создать заводской хор, также он познакомился и подружился с композитором и музыкантом Валерием Громцевым, возглавлявшим заводской самодеятельный вокально-инструментальный ансамбль "Карпаты" (с ним выступала и студентка Черновицкого музучилища София Ротару). Друзья вместе написали песню "Оставленные цветы", которая в исполнении Софии Ротару стала знаменитой под названием "Жёлтый лист". Это единственное ставшее известным при жизни произведение Владимира Ивасюка, где он был только автором стихов.В 1970 году Ивасюк написал песни "Червона рута" и "Водограй", которые впервые исполнил с Еленой Кузнецовой в передаче украинского телевидения "Камертон хорошего настроения". Путёвку в жизнь песням дал ансамбль "Смеричка" Левка Дутковского (солисты Назарий Яремчук и Василий Зинкевич).В 1971 году режиссёр Роман Олексив снял в городке Яремча музыкальный фильм "Червона рута", в котором главные роли исполнили София Ротару и Василий Зинкевич, в фильме прозвучало несколько песен Ивасюка. "Червона рута" победила на первом всесоюзном фестивале "Песня-71", на заключительном концерте в Останкино её исполнили Назарий Яремчук, Василий Зинкевич и автор Владимир Ивасюк в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под руководством Юрия Силантьева. "Червону руту" напечатал еженедельник "Украина", песня стала популярной наравне с народными.В 1972 году на черновицком телевидении состоялась премьера песни "Баллада о двух скрипках", которую исполнила София Ротару. Песня "Водограй" в исполнении ансамбля "Смеричка" победила в телевизионном конкурсе "Алло, мы ищем таланты!" и фестивале "Песня-72".Весной 1972 года Ивасюк переводится на IV курс Львовского медицинского института и одновременно становится студентом подготовительного композиторского факультета Львовской консерватории. В 1973-м Ивасюк оканчивает медицинский институт и поступает в аспирантуру на кафедру патологической физиологии.В августе 1974 года в составе советской делегации был на международном песенном конкурсе "Сопот-74", в котором София Ротару участвовала с его песней "Водограй", вместе с сестрой Галиной был в коротком путешествии по Польше.В сентябре 1974 года Владимир Ивасюк поступил на композиторское отделение Львовской консерватории в класс Анатолия Кос-Анатольского, с которым сразу не сошёлся характерами (он позже блокировал принятие Ивасюка в Союз композиторов). В июле 1976 года Ивасюка исключили из консерватории за пропуски занятий, но в 1977-м он возобновил обучение там — уже в классе Лешка Мазепы.В 1974-75 годах композитор работает над музыкой к спектаклю "Знаменосцы" по одноимённому роману Олеся Гончара. В августе-сентябре 1975 года в селе Розтоки на Буковине был снят фильм "Песня всегда с нами", в котором София Ротару исполнила шесть песен Владимира Ивасюка, а через два года певица с песней Ивасюка "У судьбы своя весна" победила на фестивале "Сопот-77". Вышла пластинка "София Ротару поёт песни Владимира Ивасюка", а также сборник песен композитора "Моя песня".В апреле 1978 года Ивасюк участвовал во Всесоюзном конкурсе молодых композиторов в Ереване, в октябре того же года — во Всеукраинском слёте творческой молодёжи. Исполнялись его "Сюиты-вариации для камерного оркестра" и две песни: лирическая — "Лето поздних георгин" на стихи Ростислава Братуня и патриотическая — "Нам покой, друг, только снится". В ноябре 1978 года Ивасюк победил на Всесоюзном конкурсе композиторов-студентов консерваторий в Москве — дипломы ІІ степени за "Сюиты-вариации для камерного оркестра" и "Балладу о Викторе Хара".Ивасюк действительно писал музыку только для украиноязычных произведений, но цензоров они вполне устраивали. Ни одно из его произведений не было запрещено.В апреле 1979 года Владимир Ивасюк был членом жюри Первого республиканского конкурса артистов эстрады в Хмельницком. Композитор очень нервничал, куда-то спешил и даже возвращаться во Львов решил не поездом, а на попутном автомобиле, вместе с бывшим руководителем ансамбля "Арника". У Владимира был тяжёлый период в жизни: он уже несколько лет хотел жениться на Татьяне Жуковой, с которой ранее учился во Львовской консерватории, но против такого шага буквально восстали все родственники.Семья пыталась женить Владимира на его первой любви, однокласснице Людмиле Шкуркиной, которая регулярно приезжала во Львов. Возможно, именно невозможность устроить личную жизнь стала причиной лечения Ивасюка в Львовской областной психиатрической больнице весной 1979-го (родственники доказывали, что это было сделано с целью объяснить постоянные пропуски занятий в консерватории, хотя и не отрицают хроническую усталость и бессонницу Владимира).Вернувшись из Хмельницкого во Львов, 24 апреля 1979 года после телефонного вызова композитор вышел из дома и больше не вернулся. С ним был портфель с нотами (наброски квартета для медных инструментов, курсовая работа), которые позже пропали. В тот же день родители подали заявление об исчезновении, поиски продолжались с 27 апреля по 11 мая 1979 года. Но тело Владимира Ивасюка было найдено только 18 мая повешенным в Брюховичском лесу под Львовом. Смерть сразу же обросла легендами, люди обсуждали результаты судмедэкспертизы, которых на самом деле никто не видел, при этом родственники композитора особое внимание обратили на переломанные пальцы его рук.Похороны Владимира Ивасюка состоялись 22 мая (годовщина перезахоронения Шевченко в Каневе, привычный день для акций украинских националистов в 1970-80-е годы) на Лычаковском кладбище, где в то время уже хоронили только родственников умерших и номенклатурных деятелей. Церемония превратилась в демонстрацию.Официальная версия смерти Владимира Ивасюка была обнародована 4 июня 1979 года: самоповешение в связи с "депрессивной формой неврастении" (официальный диагноз, поставленный несколькими месяцами ранее). Все остальные были объявлены вымыслом.Родные и патриотически настроенная публика до сих пор уверены, что композитора убили сотрудники КГБ, разнятся только причины. По главной из них, Ивасюка убили, поскольку он обладал харизмой и влиянием, но "не писал песни о Ленине, не воспевал трактора и колхозы, он творил настоящую музыку и стихи". Позже добавилась легенда про то, что незадолго до смерти композитора вызывали в "контору" и предлагали отдать в Фонд мира крупный гонорар за вышедшую в Канаде пластинку в обмен на получение разрешения на гастроли в США.В 2009 году Генпрокуратура Украины возобновила расследование этого резонансного дела, однако через три года своим постановлением закрыла "из-за отсутствия состава преступления". Тогда из рассекреченных документов КГБ лишь выяснилось, что "прикрепленные" к Ивасюку агенты КГБ докладывали: композитор был буржуазным националистом, и они его держат на контроле.В 2014-м, после государственного переворота на Украине, ГПУ отменила это постановление и решила "проверить ряд лиц на причастность к смерти композитора". В марте 2015 года прокурор Львовской области Роман Федык заявил, что следователи прокуратуры доказали: Владимира Ивасюка убили сотрудники КГБ. Материалы расследования были переданы военной прокуратуре, которая ход расследования этого дела не комментировала.Странно, что за 40 лет никто так и не удосужился проверить чисто криминальную версию смерти Владимира Ивасюка — например, с целью завладения деньгами, ведь он был известным преуспевающим композитором и получал крупные гонорары. Напомню, что в 1970-80-х годах Львов был не "мусорским", а "бандитским" городом, одной из криминальных столиц СССР, где крутились миллионы долларов от контрабанды, нелегальной торговли и проституции.Кроме этого сёстры Владимира Ивасюка утверждали, что ухажёром упомянутой Татьяны Жуковой одно время был сын львовского партийного босса, и композитора могли убить из ревности.Пока гибель Владимира Ивасюка остаётся такой же загадочной, как и 40 лет назад.

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https://ukraina.ru/20241124/1059098565.html

https://ukraina.ru/20241017/1058167338.html

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история, 1970-е, усср, музыка, эстрада, буковина, черновцы, львов, история ссср, история украины