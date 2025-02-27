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Новороссия Бориса Годунова

Новороссия Бориса Годунова - 27.02.2025 Украина.ру

Новороссия Бориса Годунова

Царь Иван Грозный проводил активную политику в западном и южном направлениях. В частности, он прилагал немалые усилия чтобы стать кандидатом на выборах польского короля, с другой – воевал (пусть без особого успеха) с крымскими татарами. Эту линию продолжил зачинатель новой династии – Борис Годунов

2025-02-27T16:00

2025-02-27T16:00

2025-02-27T16:02

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Годунов был избран русским царём 27 февраля 1598 года (фактически-то он определял политику страны с 1587 года, когда стал первым боярином царя Фёдора Иоанновича Блаженного).Одним из главных направлений его правления стало продвижение Российской державы в Дикое поле стало. Даже избрание Годунова на царство Земским собором состоялось в условиях распространения информации о приближающемся набеге крымцев на Москву. С Серпуховского похода и демонстрации военной силы России Крымскому ханству началось фактическое правление царя Бориса.В 1599 году в целях контроля, часто используемого для крымских вторжений Изюмского шляха, началось строительство города – крепости Царёв-Борисов. Эта твердыня располагалась неподалёку от места впадения реки Оскол в Северский Донец и позволяла также держать под наблюдением Кальмусский и Муравский шляхи.Само название указывало на стратегическое значение данного объекта. Выдвинутый вглубь Дикого поля Царёв-Борисов был призван как можно раньше фиксировать информацию о приближении крымских орд, передавать её другим русским крепостям в степи.Уделявший большое внимание крепостному строительству Годунов самолично направил на возведение южного форпоста мастеров "городового дела": Михайло Кирдешова, "служилого пушкаря и подкопщика" Поспела Неклюдова, а также "немчина" Юшко Аммона.Согласно проекту, изначально крепость имела 3 башни с воротами и ещё 6 глухих башен. Крепостные стены возводились из соснового леса и были двойными. С северной и северо-западной сторон твердыни перед стеной возвели земляной вал с бастионами. Под ними проложили подземные ходы с целью взорвать любую земляную или деревянную насыпи, которые противник могли подвести к крепости.Кандидат исторических наук Юрий Анхимюк обращает внимание на исключительную многочисленность гарнизона Царёва-Борисова – в 1601 году он достигал 4222 человека. Другие города на "польской украйне" имели тогда гораздо более малочисленный состав служилых людей. К примеру, Воронеж – 971 человека, Ливны – 714, Елец – 1988, Белгород – 810, Курск – 1371.Царёв-Борисов стал одним из старейших по времени основания городов Слободской Украйны, весьма поспособствовав закреплению данного региона за Российским царством.Узнав о строительстве русской крепости на месте слияния Оскола и Северского Донца, крымский хан конечно же стал протестовать. Борис Годунов в ответ успокаивал его, что новый город в степи служит не против ханства, а для контроля над донскими казакам. Государь лукавил лишь отчасти. Военная администрация в Царёво-Борисовской крепости действительно должна была пристально следить, прежде всего, за "верховыми" донскими казаками.Первым воеводам крепости Богдану Бельскому и Семёну Алфёрову поручалось затребовать у казаков "в которых местах на Донце и на Осколе юрты, и кто в котором юрте атаман, и сколько с которым атаманом казаков". Необходимо было собирать информацию и о хозяйственной деятельности казачьих станиц. При этом в правительственном наставлении особо оговаривалось: "а на Дон и Азов не посылать, покаместа город сделают".Тем самым была определена военно-административная сфера ответственности российских властей в городе-крепости. У казаков же стремление провести их перепись вызвало серьёзные опасения.Значение Царёво-Борисовской крепости было ещё и в том, что она позволяла взять под контроль центрального правительства сношения донских казаков с провинциями Российского царства. К примеру, в 1604 году после жалоб хана на набеги казаков в крымские владения Годуновым была введена фактическая блокада "слишком самостоятельного" войска. Донцам запрещалось вести торговлю и вообще прибывать в российских городах. Ослушников полагалось ловить и жестоко наказывать.Правда и такой преграде возникали прорехи. В Царёво-Борисове проводилось следствие по делу о товарных поставках вопреки царскому запрету."Заповедь" Годунова конечно же ему любви среди казачьего населения не прибавила. Прознав о появлении "чудом спасшегося царевича Дмитрия" и захватив на Волге царского родственника, донцы отпустили его с наказом: "объяви Борису, что мы скоро будем к нему с царевичем Димитрием". И действительно донские казаки оказали поддержку самозванцу Лжедмитрию I в завоевании московского престола.Во время Смутного времени город-крепость Царёв-Борисов и сам присягнул Лжедмитрию I, а за тем и "царевичу Петру". В 1612 году он был уничтожен пожаром во время татарского набега, безуспешно восстанавливался в 1625 году, но возродился только в середине XVII века со строительством Изюмской оборонительной линии.За тем произошёл новый закат Царёво-Борисова, связанный с вовлечением его в пучину восстаний Ивана Брюховецкого и Степана Разина. С конца XVII века детище Годунова существовало лишь как оборонительный объект, активной хозяйственной жизни в нём больше не велось. При этом в Белгороде и Валуйках длительное время существовали Цареборисовские слободы. Их основали переселенцы из исчезнувшего города.Украинский исследователь Тарас Исаев справедливо заметил, что с каждым разрушением и восстановлением город терял размеры, масштаб укреплений и население, и в результате его роль как оборонного центра постепенно уменьшалась.Находящийся под постоянной угрозой нападений российский форпост в Диком поле был мало привлекателен для обывателей, его жизнедеятельность всецело зависела от поддержки государственных властей. Поэтому и просуществовал ровно столько сколько такая поддержка сохранялась.В дальнейшем, когда Дикое поле было покорено пришло время новых городов. Хотя, при их создании использовалась экономическая модель, опробованная правительством Годунова в Царёво-Борисове.Ведь изначально город-крепость приобрел экономическое значение. Царь спрашивал с воевод не только за состояние гарнизона, но и за создание пашен и покосов. Есть сведения о добыче жителями Царёво-Борисова соли на Торских соляных озёрах, а также активном развитии ими рыболовства и охоты. Такая же модель создания ведущих активную хозяйственную деятельность русских острогов применялась в XVII веке и по другим направлениям русской колонизации и, прежде всего, в Сибири.Существует мнение, что ряд деяний Бориса Годунова опередили своё время. Можно сказать, что и в "новороссийском" направлении Годунов сделал слишком большой шаг вперёд: слишком далеко в степи построил Царёво-Борисов, слишком круто вёл политику в отношении донских казаков. Но такова доля первопроходцев, которые не всегда знают, где начинается расхождение между пределами желаемого и реального.

https://ukraina.ru/20231213/1041674853.html

https://ukraina.ru/20230307/1044114723.html

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Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

история, москва, иван грозный, xvi век, xvii век, слобожанщина, московское царство