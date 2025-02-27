Избили сорокалетних студентов? О кровавой провокации в Киеве и её последствиях - Табачник - 27.02.2025 Украина.ру
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Избили сорокалетних студентов? О кровавой провокации в Киеве и её последствиях - Табачник
Избили сорокалетних студентов? О кровавой провокации в Киеве и её последствиях - Табачник - 27.02.2025 Украина.ру
Избили сорокалетних студентов? О кровавой провокации в Киеве и её последствиях - Табачник
Бывший вице-премьер, экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник в эфире Украина.ру рассказал о том, как проходил государственный переворот на Украине, какова была роль в этих событиях тогдашнего президента Виктора Януковича и людей из его команды, а также оценил действия посольства США
2025-02-27T08:13
2025-02-27T08:13
видео
майдан
киев
украина
виктор янукович
дмитрий табачник
корчинский
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01:53 – Когда стало понятно, что Евромайдан победил? 09:27 – Почему президент Янукович не дал команду остановить мятежников на Майдане?25:13 – Об ответственности Януковича в Майдане.27:24 – Зачем Янукович выпускал задержанных из СИЗО? 34:11 – О роли олигарха Ахметова в событиях на Майдане.* В интервью упоминаются Дмитрий Корчинский, который внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. ** Также в передаче говорится о Петре Порошенко, который причислен Росфинмониторингом к лицам, причастным к экстремистской деятельности или терроризму. *** УНА-УНСО — запрещённая в России террористическая организация.
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видео, майдан, киев, украина, виктор янукович, дмитрий табачник, корчинский, сизо, ес, леонид кучма, ринат ахметов, евромайдан, видео
Видео, Майдан, Киев, Украина, Виктор Янукович, Дмитрий Табачник, Корчинский, СИЗО, ЕС, Леонид Кучма, Ринат Ахметов, евромайдан

Избили сорокалетних студентов? О кровавой провокации в Киеве и её последствиях - Табачник

08:13 27.02.2025
 
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Бывший вице-премьер, экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник в эфире Украина.ру рассказал о том, как проходил государственный переворот на Украине, какова была роль в этих событиях тогдашнего президента Виктора Януковича и людей из его команды, а также оценил действия посольства США
01:53 – Когда стало понятно, что Евромайдан победил?
09:27 – Почему президент Янукович не дал команду остановить мятежников на Майдане?
25:13 – Об ответственности Януковича в Майдане.
27:24 – Зачем Янукович выпускал задержанных из СИЗО?
34:11 – О роли олигарха Ахметова в событиях на Майдане.
* В интервью упоминаются Дмитрий Корчинский, который внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
** Также в передаче говорится о Петре Порошенко, который причислен Росфинмониторингом к лицам, причастным к экстремистской деятельности или терроризму.
*** УНА-УНСО — запрещённая в России террористическая организация.
 
ВидеоМайданКиевУкраинаВиктор ЯнуковичДмитрий ТабачникКорчинскийСИЗОЕСЛеонид КучмаРинат Ахметовевромайдан
 
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