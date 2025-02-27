https://ukraina.ru/20250227/1061390645.html
Избили сорокалетних студентов? О кровавой провокации в Киеве и её последствиях - Табачник
Избили сорокалетних студентов? О кровавой провокации в Киеве и её последствиях - Табачник - 27.02.2025 Украина.ру
Избили сорокалетних студентов? О кровавой провокации в Киеве и её последствиях - Табачник
Бывший вице-премьер, экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник в эфире Украина.ру рассказал о том, как проходил государственный переворот на Украине, какова была роль в этих событиях тогдашнего президента Виктора Януковича и людей из его команды, а также оценил действия посольства США
2025-02-27T08:13
2025-02-27T08:13
2025-02-27T08:13
видео
майдан
киев
украина
виктор янукович
дмитрий табачник
корчинский
сизо
ес
леонид кучма
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01:53 – Когда стало понятно, что Евромайдан победил? 09:27 – Почему президент Янукович не дал команду остановить мятежников на Майдане?25:13 – Об ответственности Януковича в Майдане.27:24 – Зачем Янукович выпускал задержанных из СИЗО? 34:11 – О роли олигарха Ахметова в событиях на Майдане.* В интервью упоминаются Дмитрий Корчинский, который внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. ** Также в передаче говорится о Петре Порошенко, который причислен Росфинмониторингом к лицам, причастным к экстремистской деятельности или терроризму. *** УНА-УНСО — запрещённая в России террористическая организация.
майдан
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, майдан, киев, украина, виктор янукович, дмитрий табачник, корчинский, сизо, ес, леонид кучма, ринат ахметов, евромайдан, видео
Видео, Майдан, Киев, Украина, Виктор Янукович, Дмитрий Табачник, Корчинский, СИЗО, ЕС, Леонид Кучма, Ринат Ахметов, евромайдан
Избили сорокалетних студентов? О кровавой провокации в Киеве и её последствиях - Табачник
Бывший вице-премьер, экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник в эфире Украина.ру рассказал о том, как проходил государственный переворот на Украине, какова была роль в этих событиях тогдашнего президента Виктора Януковича и людей из его команды, а также оценил действия посольства США
01:53 – Когда стало понятно, что Евромайдан победил?
09:27 – Почему президент Янукович не дал команду остановить мятежников на Майдане
?
25:13 – Об ответственности Януковича в Майдане.
27:24 – Зачем Янукович выпускал задержанных из СИЗО
?
34:11 – О роли олигарха Ахметова в событиях на Майдане.
* В интервью упоминаются Дмитрий Корчинский, который внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
** Также в передаче говорится о Петре Порошенко, который причислен Росфинмониторингом к лицам, причастным к экстремистской деятельности или терроризму. *** УНА-УНСО — запрещённая в России террористическая организация.