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Избили сорокалетних студентов? О кровавой провокации в Киеве и её последствиях - Табачник

Избили сорокалетних студентов? О кровавой провокации в Киеве и её последствиях - Табачник - 27.02.2025 Украина.ру

Избили сорокалетних студентов? О кровавой провокации в Киеве и её последствиях - Табачник

Бывший вице-премьер, экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник в эфире Украина.ру рассказал о том, как проходил государственный переворот на Украине, какова была роль в этих событиях тогдашнего президента Виктора Януковича и людей из его команды, а также оценил действия посольства США

2025-02-27T08:13

2025-02-27T08:13

2025-02-27T08:13

видео

майдан

киев

украина

виктор янукович

дмитрий табачник

корчинский

сизо

ес

леонид кучма

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01:53 – Когда стало понятно, что Евромайдан победил? 09:27 – Почему президент Янукович не дал команду остановить мятежников на Майдане?25:13 – Об ответственности Януковича в Майдане.27:24 – Зачем Янукович выпускал задержанных из СИЗО? 34:11 – О роли олигарха Ахметова в событиях на Майдане.* В интервью упоминаются Дмитрий Корчинский, который внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. ** Также в передаче говорится о Петре Порошенко, который причислен Росфинмониторингом к лицам, причастным к экстремистской деятельности или терроризму. *** УНА-УНСО — запрещённая в России террористическая организация.

майдан

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