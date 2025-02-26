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Создатель океанского флота: 115 лет Сергею Горшкову

Создатель океанского флота: 115 лет Сергею Горшкову - 26.02.2025 Украина.ру

Создатель океанского флота: 115 лет Сергею Горшкову

Сергей Георгиевич Горшков родился во вполне сухопутном Каменце-Подольском 26 февраля 1910 года. Родители его тоже с морем никак связаны не были. Его же судьба занесла на флот и именно тут, на флоте реализовался огромный потенциал этого действительно выдающегося человека

2025-02-26T07:59

2025-02-26T07:59

2025-02-26T07:59

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Сергей Горшков занимал пост Главнокомандующего ВМФ СССР – заместителя Министра обороны СССР на протяжении почти 30 лет – с 5 января 1956 по 9 декабря 1985 года (из них 18 – время правления Леонида Брежнева, с которым они воевали на одном направлении). Весь путь, который прошёл советский ВМФ связан с именем этого человека. Он стал не только организатором, но и виднейшим теоретиком применения флота.Именно в этом качестве его по сей день уважают в мире, причём не только в Индии, одним из создателей ВМС которой он считается, но и в США, где очень серьёзно отнеслись к его теоретическому наследию. Тем более, что его выкладки были даны американским морякам отнюдь не только в страницах учебников, но и в неприятной реальности противостояния с советским флотом.А вот в СССР отношение к ВМФ было странное.С одной стороны, он как бы был нужен и в него вкладывались большие средства.С другой стороны, Россия-СССР – стран континентальная, основные военные задачи решаются на суше и флот нужен только в прибрежных морях для решения задач поддержки сухопутных войск. Опять же, опыт Великой Отечественной показал, что даже с этими задачами он справляется очень плохо.Нет ничего удивительного в том, что на совещании в Севастополе, проведённом под руководством Никиты Хрущёва в октябре 1955 года, предпочтение было отдано действиям сил флота тактического и оперативного уровня. А в 1957 году начальник Генштаба маршал Василий Соколовский утвердил, что никакой морской стратегии вообще быть не должно, хотя ВМФ может использоваться в рамках общей стратегии Вооружённых сил.Однако времена менялись. 30 декабря 1959 года в состав United States Navy была введена атомная подводная лодка George Washington, вооружённая 16 баллистическими ракетами Polaris А-1 с дальностью стрельбы 2 200 км. Находясь на боевом дежурстве в Северном море эта лодка могла вести огонь по Ленинграду. Ракета же Polaris А-3 с дальностью 4 600 км. позволяла стрелять из Бискайского залива по Москве.Американский флот начал представлять стратегическую угрозу для СССР. Причём если маршруты стратегических бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет были хорошо известны, то направление ударов баллистических ракет подводных лодок просчитывалось с трудом, да и подлётное время было небольшим.В 1962 году начался Кубинский кризис в ходе которого выяснилось, что советский ВМФ не в состоянии провести океанскую операцию по обеспечению переброски советских войск на Кубу (во всяком случае, отсутствие группировки советских надводных кораблей на Западе было расценено именно так).И буквально восемь лет спустя всё переменилось – в апреле-мае 1970 года в море вышли сотни кораблей и судов всех четырёх флотов ВМФ СССР. В течение трёх недель отрабатывались все основные действия флота – охота за вражескими подлодками, охрана своих, высадка своих и пресечение вражеских десантов. А главное – удары по основной ударной силе United States Navy – авианосным ударным группам. С практическими ракетными стрельбами. Тонкий намёк на толстые обстоятельства – "у нас нет авианосцев? У вас их тоже не будет…"Учения "Океан" произвели огромное впечатление на Западе. Особенно то, что советский ВМФ действовал в соответствии с наступательной стратегией, готовясь перехватывать американские АУГ и ПЛАРБ ("подводная лодка атомная с баллистическими ракетами", сейчас они называются "ракетный подводный крейсер стратегического назначения") в открытом океане, а не у собственных берегов. Ко всему прочему оказалось, что 90% советских кораблей имеют возраст не старше 20 лет, в то время как США продолжали использовать авианосцы типа "Essex" постройки 1944-45 годов.Тем самым было поставлено под вопрос безраздельное господство ВМС НАТО в Мировом океане, ну а советское военно-политическое руководство вынуждено было признать, что ВМФ становится стратегическим фактором – ведь главным результатом учений вывод о возможности достижения стратегической цели – срыва ядерных ударов противника с морских направлений. Таким образом флот получил возможность оказать непосредственное влияние на исход войны (впрочем, не будем забывать, что в то время этот исход описывался фразой "гарантированное взаимное уничтожение").В 1979 году под редакцией Горшкова вышла фундаментальная коллективная монография "Морская мощь государства", также ставшая настольной книгой у западных военно-морских теоретиков.Интересно, что Горшков сразу выходит за пределы узкого, военно-морского понимания. Он считает, что морская мощь – это "способность государства все ресурсы и возможности, которыми располагает океан, поставить на службу человека и полностью использовать для развития экономики, состоянием которой, в конечном счёте, определяются все стороны жизни нашей страны, в том числе и её обороноспособность".Причём такой подход он реализовал не на словах, а на деле, издав под своей редакцией "Атлас океанов" (4, по факту – 5 томов, изданных в 1974-80 годах) суммирующих данные полученные на это время океанографами.Если же говорить о составляющей именно военно-морской, то Горшков, чуть не впервые в отечественной теории, поставил вопрос об использовании флота как, прежде всего, политического инструмента. Для Великобритании и США "дипломатия канонерок" (позже в форме "дипломатии авианосцев") является общим местом с позапрошлого века. Нельзя сказать, что Россия и СССР стеснялись демонстрировать свой военно-морской флаг в отдалённых уголках Земли, но о стратегии тут говорить не приходилось.В военном отношении задачи флота виделись прежде всего сдерживающими. Они должны были постоянно отслеживать действия американских ПЛАРБ и АУГ с тем, чтобы нейтрализовать их в случае начала войны.Главной проблемой ВМФ СССР для действий в океанической зоне были проблемы снабжения и ремонта. В полной мере они так и не были решены, но Грошкову удалось создать флот быстроходных судов снабжения и обеспечить ВМФ пунктами материально-технического обеспечения (базой та же Камрань не была – корабли там не базировались) в дружественных странах. Все грузовые и пассажирские суда (а их в СССР было почти 2,5 тысячи) строились с учётом перевозки войск и военных грузов, а промысловые суда использовались в целях разведки. К заслугам Горшкова относится и создание ледокольного флота в Арктике.Труд Горшкова был настолько популярен, что на него сослался даже "соловей Пентагона" Том Клэнси в романе "Красный шторм" 1986 года. Там важнейшей операцией советского ВМФ был захват Исландии при помощи гражданского лихтеровоза (судно перевозящее несамоходные баржи с грузом).В декабре 1985 года адмирал Сергей Горшков покинул пост Главнокомандующего и, по традиции, получил место в группе генеральных инспекторов МО СССР.А в 1987 году его теоретические и практические находки были обнулены принятием т.н. "оборонительной доктрины". Районы действий сил флотов были ограничены акваториями морей, прилегающих к территории СССР. Началось свертывание боеготовных сил флота…Ну а что началось дальше вы и сами знаете… К счастью, Сергей Георгиевич этого не застал – он умер 13 мая 1988 года, когда Союз уже шатало, но он, всё же, был ещё цел.Сейчас Горшкова много критикуют, причём за вещи взаимоисключающие, хотя критика нередко и оправдана.С одной стороны, ему вменяют в вину то, что флот, как и все ВС СССР в целом, был слишком дорогим и избыточным.Это в значительной степени правда – флот был несбалансированным (достаточно огромный парк дизельных подлодок сомнительной боевой ценности в ходе океанских операций), а инфраструктура обеспечения флота (будь то судоремонтные заводы или береговые кубрики) не соответствовала его численности.С другой стороны, у Горшкова спрашивают, как он смел строить флот без авианосцев, хотя авианосцы очень дороги в строительстве и обслуживании, а опыта строительства таких кораблей у нас не было (потому и строили первоначально авианесущие крейсеры с самолётами вертикального взлёта).Ну что ж… Попробовать сделать лучше и правильнее не возбраняется никому. Но есть проблема – той страны с теми возможностями уже нет.

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