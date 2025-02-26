Создатель океанского флота: 115 лет Сергею Горшкову
© РИА Новости . Мичурин / Перейти в фотобанкАдмирал Флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков
Сергей Георгиевич Горшков родился во вполне сухопутном Каменце-Подольском 26 февраля 1910 года. Родители его тоже с морем никак связаны не были. Его же судьба занесла на флот и именно тут, на флоте реализовался огромный потенциал этого действительно выдающегося человека
Сергей Горшков занимал пост Главнокомандующего ВМФ СССР – заместителя Министра обороны СССР на протяжении почти 30 лет – с 5 января 1956 по 9 декабря 1985 года (из них 18 – время правления Леонида Брежнева, с которым они воевали на одном направлении). Весь путь, который прошёл советский ВМФ связан с именем этого человека. Он стал не только организатором, но и виднейшим теоретиком применения флота.
Именно в этом качестве его по сей день уважают в мире, причём не только в Индии, одним из создателей ВМС которой он считается, но и в США, где очень серьёзно отнеслись к его теоретическому наследию. Тем более, что его выкладки были даны американским морякам отнюдь не только в страницах учебников, но и в неприятной реальности противостояния с советским флотом.
А вот в СССР отношение к ВМФ было странное.
С одной стороны, он как бы был нужен и в него вкладывались большие средства.
С другой стороны, Россия-СССР – стран континентальная, основные военные задачи решаются на суше и флот нужен только в прибрежных морях для решения задач поддержки сухопутных войск. Опять же, опыт Великой Отечественной показал, что даже с этими задачами он справляется очень плохо.
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Нет ничего удивительного в том, что на совещании в Севастополе, проведённом под руководством Никиты Хрущёва в октябре 1955 года, предпочтение было отдано действиям сил флота тактического и оперативного уровня. А в 1957 году начальник Генштаба маршал Василий Соколовский утвердил, что никакой морской стратегии вообще быть не должно, хотя ВМФ может использоваться в рамках общей стратегии Вооружённых сил.
Однако времена менялись. 30 декабря 1959 года в состав United States Navy была введена атомная подводная лодка George Washington, вооружённая 16 баллистическими ракетами Polaris А-1 с дальностью стрельбы 2 200 км. Находясь на боевом дежурстве в Северном море эта лодка могла вести огонь по Ленинграду. Ракета же Polaris А-3 с дальностью 4 600 км. позволяла стрелять из Бискайского залива по Москве.
Американский флот начал представлять стратегическую угрозу для СССР. Причём если маршруты стратегических бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет были хорошо известны, то направление ударов баллистических ракет подводных лодок просчитывалось с трудом, да и подлётное время было небольшим.
В 1962 году начался Кубинский кризис в ходе которого выяснилось, что советский ВМФ не в состоянии провести океанскую операцию по обеспечению переброски советских войск на Кубу (во всяком случае, отсутствие группировки советских надводных кораблей на Западе было расценено именно так).
И буквально восемь лет спустя всё переменилось – в апреле-мае 1970 года в море вышли сотни кораблей и судов всех четырёх флотов ВМФ СССР. В течение трёх недель отрабатывались все основные действия флота – охота за вражескими подлодками, охрана своих, высадка своих и пресечение вражеских десантов. А главное – удары по основной ударной силе United States Navy – авианосным ударным группам. С практическими ракетными стрельбами. Тонкий намёк на толстые обстоятельства – "у нас нет авианосцев? У вас их тоже не будет…"
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Учения "Океан" произвели огромное впечатление на Западе. Особенно то, что советский ВМФ действовал в соответствии с наступательной стратегией, готовясь перехватывать американские АУГ и ПЛАРБ ("подводная лодка атомная с баллистическими ракетами", сейчас они называются "ракетный подводный крейсер стратегического назначения") в открытом океане, а не у собственных берегов. Ко всему прочему оказалось, что 90% советских кораблей имеют возраст не старше 20 лет, в то время как США продолжали использовать авианосцы типа "Essex" постройки 1944-45 годов.
Тем самым было поставлено под вопрос безраздельное господство ВМС НАТО в Мировом океане, ну а советское военно-политическое руководство вынуждено было признать, что ВМФ становится стратегическим фактором – ведь главным результатом учений вывод о возможности достижения стратегической цели – срыва ядерных ударов противника с морских направлений. Таким образом флот получил возможность оказать непосредственное влияние на исход войны (впрочем, не будем забывать, что в то время этот исход описывался фразой "гарантированное взаимное уничтожение").
В 1979 году под редакцией Горшкова вышла фундаментальная коллективная монография "Морская мощь государства", также ставшая настольной книгой у западных военно-морских теоретиков.
Интересно, что Горшков сразу выходит за пределы узкого, военно-морского понимания. Он считает, что морская мощь – это "способность государства все ресурсы и возможности, которыми располагает океан, поставить на службу человека и полностью использовать для развития экономики, состоянием которой, в конечном счёте, определяются все стороны жизни нашей страны, в том числе и её обороноспособность".
Причём такой подход он реализовал не на словах, а на деле, издав под своей редакцией "Атлас океанов" (4, по факту – 5 томов, изданных в 1974-80 годах) суммирующих данные полученные на это время океанографами.
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Если же говорить о составляющей именно военно-морской, то Горшков, чуть не впервые в отечественной теории, поставил вопрос об использовании флота как, прежде всего, политического инструмента. Для Великобритании и США "дипломатия канонерок" (позже в форме "дипломатии авианосцев") является общим местом с позапрошлого века. Нельзя сказать, что Россия и СССР стеснялись демонстрировать свой военно-морской флаг в отдалённых уголках Земли, но о стратегии тут говорить не приходилось.
В военном отношении задачи флота виделись прежде всего сдерживающими. Они должны были постоянно отслеживать действия американских ПЛАРБ и АУГ с тем, чтобы нейтрализовать их в случае начала войны.
Главной проблемой ВМФ СССР для действий в океанической зоне были проблемы снабжения и ремонта. В полной мере они так и не были решены, но Грошкову удалось создать флот быстроходных судов снабжения и обеспечить ВМФ пунктами материально-технического обеспечения (базой та же Камрань не была – корабли там не базировались) в дружественных странах. Все грузовые и пассажирские суда (а их в СССР было почти 2,5 тысячи) строились с учётом перевозки войск и военных грузов, а промысловые суда использовались в целях разведки. К заслугам Горшкова относится и создание ледокольного флота в Арктике.
Труд Горшкова был настолько популярен, что на него сослался даже "соловей Пентагона" Том Клэнси в романе "Красный шторм" 1986 года. Там важнейшей операцией советского ВМФ был захват Исландии при помощи гражданского лихтеровоза (судно перевозящее несамоходные баржи с грузом).
В декабре 1985 года адмирал Сергей Горшков покинул пост Главнокомандующего и, по традиции, получил место в группе генеральных инспекторов МО СССР.
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А в 1987 году его теоретические и практические находки были обнулены принятием т.н. "оборонительной доктрины". Районы действий сил флотов были ограничены акваториями морей, прилегающих к территории СССР. Началось свертывание боеготовных сил флота…
Ну а что началось дальше вы и сами знаете… К счастью, Сергей Георгиевич этого не застал – он умер 13 мая 1988 года, когда Союз уже шатало, но он, всё же, был ещё цел.
Сейчас Горшкова много критикуют, причём за вещи взаимоисключающие, хотя критика нередко и оправдана.
С одной стороны, ему вменяют в вину то, что флот, как и все ВС СССР в целом, был слишком дорогим и избыточным.
Это в значительной степени правда – флот был несбалансированным (достаточно огромный парк дизельных подлодок сомнительной боевой ценности в ходе океанских операций), а инфраструктура обеспечения флота (будь то судоремонтные заводы или береговые кубрики) не соответствовала его численности.
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С другой стороны, у Горшкова спрашивают, как он смел строить флот без авианосцев, хотя авианосцы очень дороги в строительстве и обслуживании, а опыта строительства таких кораблей у нас не было (потому и строили первоначально авианесущие крейсеры с самолётами вертикального взлёта).
Ну что ж… Попробовать сделать лучше и правильнее не возбраняется никому. Но есть проблема – той страны с теми возможностями уже нет.