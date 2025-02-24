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Наступление на степь Владимира II Мономаха: победить половцев для объединения Руси

Наступление на степь Владимира II Мономаха: победить половцев для объединения Руси - 24.02.2025 Украина.ру

Наступление на степь Владимира II Мономаха: победить половцев для объединения Руси

24 февраля 1095 года объединённое войско Киевского и Переяславского княжеств выступило в поход против половецких орд, обосновавшихся на юго-восточной окраине Древней Руси. Так началось русское контрнаступление после беспрецедентной половецкой экспансии 90-х годов XI века

2025-02-24T16:00

2025-02-24T16:00

2025-02-24T16:05

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Этот поход не только возобновил после долгого перерыва активные действия русских ратей против кочевников в причерноморских степях, но и существенно укрепил авторитет переяславского князя Владимира Мономаха.Противодействие вторжениям кочевников являлось важнейшей задачей правителей Древнерусского государства. Со времён доминирования в южных степях печенегов оно сводилось к пассивным формам обороны. Вдоль степной границы шло строительство крепостей, образовавших при помощи вспомогательных укреплений оборонительные линии. Они возводились преимущественно по берегам рек, служивших естественными препятствиями для вторжений кочевнической конницы.В конце X века князем Владимиром I Крестителем в этих целях была возведена укреплённая линия на реке Стугне к югу от Киева. Затем Ярослав Владимирович Мудрый перенёс передовой оборонительный рубеж на 100-120 км. южнее на берега реки Роси (Поросская линия). Ключевыми оборонительными центрами её стали города Юрьев и Торческ.На Левобережье Днепра основным оборонительным рубежом против набегов кочевников была река Сула, служившая юго-восточной границей Переяславского княжества.Несмотря на постоянную модернизацию пограничных укреплений Руси во второй половине XI века они не являлись непреодолимым препятствием для степняков. Крепости обладали весьма малочисленными гарнизонами вследствие чего половцы зачастую овладевали ими.Это являлось следствием дезинтеграции Древнерусской державы, когда князья удалённых от Дикого поля земель не считали обязанными вносить свой вклад в защиту южных рубежей. На состоянии оборонительных линий негативно сказывались и княжеские усобицы.В таких условиях киевские и переяславские правители старались укрепить слабонаселённые части пограничья водворением в них тюркоязычных кочевых племён враждебных половцам: печенегов, торков, берендеев. В летописях таковые именовались Чёрными клобуками. За счёт союзных тюрок князья старались, прежде всего, прикрыть рокадные маршруты половецких вторжений.Эти меры обеспечивали стабильность южных границ в условиях относительного спокойствия на Руси и разрозненных вторжений отдельных орд кочевников. Однако в 1093 году обстановка резко осложнилась.В том году ушёл из жизни великий князь Всеволод Ярославич и началась новая волна усобиц. Заинтересованные в ослаблении великокняжеской власти киевские бояре передали престол туровскому князю Святополку Изяславовичу. Старший сын Всеволода Владимир Мономах также мог претендовать на главенство в доме Рюриковичей, но по ряду причин решил уступить двоюродному брату.Владимир сохранял за собой личные владения своего отца: Чернигов и Переславль. Вновь, как и за 70 лет до того, во время противостояния Ярослава и Мстислава Владимировичей держава оказалась разделённой по Днепру. Недовольные правлением Святополка сыновья Всеволода отказывались признавать сюзеренитет нового великого князя.Между тем гонимые на север сильнейшей засухой в степи половецкие орды усиливали нажим на русское пограничье. На Правобережье Днепра они стремились занять так называемое Перепотово поле – участок степи, доходивший до окрестностей Киева. На Левобережье их привлекали богатые речными водоёмами земли к югу от Сулы.Силы кочевников возросли в связи с объединением их орд к западу от Днепра в союз во главе с ханами Боняком и Тугорканом. И вот в этих условиях киевский князь Святополк позволил себе пленить половецкое посольство, прибывшее к нему с миссией заключения мирного договора. Его расчёт видимо состоял в том, чтобы за счёт политического конфликта повысить свой авторитет.В ответ на это степняки дали ассиметричный ответ, предприняв массированное наступление на оборонительную линию в Поросье. Осаждённым оказался Торческ. Под давлением бояр Святополк вынужден был просить помощи у переяславского князя Владимира. Мономах долго не соглашался направить свою рать против правобережных степняков, но в конце концов уступил. 26 мая 1093 года на берегах реки Стугны русские были разбиты половцами, погиб младший брат Владимира – князь Ростислав.Вскоре киевское войско потерпело новое поражение, а не получивший помощи Торческ пал. К счастью для Руси, в 1094 году кочевники не стали развивать успешное вторжение, а совершили грандиозный поход на Византию в ходе которого попытались привести к власти в Константинополе своего ставленника. Кандидат исторических наук Александр Инков на основе этого делает вывод, что русские земли отнюдь не являлись приоритетной целью половецкой активности.Тем не менее разорению подверглись славянские поселения на всём протяжении русско-половецкой границы. Археологические данные свидетельствуют о существенном оттоке русского населения на север. Полностью прекратили своё существование древнерусские поселения на Южном Буге и Днестре: Листвин, Коршев, Острожец, Ступница и ряд других.Весной 1094 года Владимир Всеволодович получил очередной удар. Из Тмутаракани при поддержке половцев явился князь-изгой Олег Святославович и занял Чернигов. Это стимулировало череду новых нападений степняков на русские земли. Мономах был вынужден уступить и другому своему двоюродному брату, уйдя в Переяславль. Возникла опасность глобального передела земель между княжескими кланами, поскольку Олег считал своей и Ростово-Суздальскую Русь, которая находилась под контролем Всеволодовичей.В феврале 1095 года к Мономаху прибыли главы двух половецких родов Итларь и Кидань. Их орды в это время кочевали на занятых у Переяславского княжества землях. Основные же силы кочевников в тот период находились на Дунае.Мономах воспользовался этим, убил половецких вождей и в союзе с киевлянами совершил успешный поход против нескольких орд, кочевавших в переяславском пограничье. После череды поражений то был первый успех русских дружин, да ещё и в ходе наступательной операции.В мае 1096 года, вернувшиеся из неудачной экспедиции на Балканы Боняк и Торгукан, выступили в карательный поход против Руси. Первый из ханов устремился на Киев. Оборонительный рубеж по Роси был окончательно прорван. Тогуркан осадил Переславль. Однако это масштабное вторжение заставило русскую знать забыть о противоречиях. Даже черниговский князь Олег присоединился к альянсу Святополка и Владимира.Тогуркан потерпел поражение под Переславлем и там же погиб. Боняк разорил окрестности Киева, но был вытеснен в степь.Между тем, пережив серьёзное потрясение в ходе половецких вторжений 1093-96 годов древнерусское общество формировало запрос на наступательную политику против половцев. И воплощением её являлся глава Переяславского княжества, находившегося на переднем крае противостояния со степняками.Парадокс истории состоял в том, что, уступив в борьбе за власть и земли Владимир Мономах тем самым приблизил своё вокняжение над всей Русью.По справедливому наблюдению доктора исторических наук Валентина Янина борьба с половцами выдвинула Переславль в иерархии русских княжений на второе место после Киева и, наоборот, отодвинула в сторону Чернигов. Последний хоть и отличался более сильным политико-экономическим развитием, но оказался дискредитирован сотрудничеством с половцами.Взойдя на киевский "стол", Владимир II продолжал наступление на степь, благодаря чему добился безопасности южных пределов своей державы и военно-политического единства Руси.

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история, киев, днепр, чернигов, xi век, русь, князья