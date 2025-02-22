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Могильщик империи Михаил Родзянко

Могильщик империи Михаил Родзянко - 22.02.2025 Украина.ру

Могильщик империи Михаил Родзянко

21 февраля 1859 года в Екатеринославской губернии родился Михаил Владимирович Родзянко, ставший весьма важной политической фигурой последних лет Российской империи и одним из ключевых участников Февральской революции. Он же и пострадал от революции едва ли не более остальных – "революция пожирает своих детей" (Дантон)…

2025-02-22T08:03

2025-02-22T08:03

2025-02-22T08:03

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Будущий председатель Госдумы родился в селе Попасное в семейном имении. Его отец, Владимир Родзянко, был достаточно крупным землевладельцем.Дворянство Родзянко получили ещё в начале XVIII века. Дед Родзянко (тоже Михаил) был героем Отечественной войны 1812 года, дослужился до генерал-майора в Корпусе жандармов. Отец дослужился до звания полковника в гвардейском Кавалергардском полку и некоторое время занимал пост помощника начальника штаба Корпуса жандармов в звании генерал-лейтенанта. Дед по материнской линии — генерал-адъютант Павел Витовтов. Мать — бывшая фрейлина Александры Федоровны.В семье было четверо детей, Михаил был самым младшим, мать умерла вскоре после его рождения. По семейной традиции, все мальчики были определены в Пажеский корпус. Оба старших брата Михаила дослужились до генеральских чинов, но сам он не пожелал строить военную карьеру. Совсем недолго прослужив в Кавалергардском полку, он вышел в отставку в звании поручика.Гораздо больше его привлекала общественная деятельность. Он начал уездным представителем дворянства, затем стал губернским, руководил земской управой в Екатеринославе, избирался почётным мировым судьёй.В 1884 году Родзянко женился на княжне Анне Голицыной, которая по отцу принадлежала к одному из самых родовитых семейств, а по материнской линии была дальней родственницей литератора Александра Сумарокова.До середины 1900-х годов Родзянко жил в своих малоросских имениях. Себя он считал малороссом и всегда это подчеркивал.В результате революционных событий 1905 года в России появился парламент. Выборы в Думу тогда отличались от современных, своих кандидатов выдвигали в том числе и земства. Родзянко как глава весьма крупной Екатеринославской управы имел гарантированные шансы на успех.В Госдуме он примкнул к фракции партии "Союз 17 октября" – умеренных правых, где-то между кадетами и националистами.Вплоть до 1911 года председателем Госдумы был лидер фракции октябристов Александр Гучков. После его ухода голосованием был выбран Родзянко.Взлёт Родзянко, который в Думе прежде не был на первых ролях, стал сюрпризом. Впрочем, он достаточно быстро освоился с этой должностью. В Петербурге он жил неподалеку от Таврического дворца, и со временем его квартира стала своеобразным думским штабом для разного рода частных совещаний.После смерти Столыпина отношения между партией и властью ухудшились. С 1913 года октябристы ушли в оппозицию и постепенно прекратили существовать как единая фракция, раздробившись на несколько мелких. Самую большую из них — земцев-октябристов — возглавил Родзянко.По-настоящему бурную деятельность политик развил уже в годы Первой мировой.Отношения между парламентом и правительством перед началом войны были плохими, но патриотический порыв на время примирил все споры. Дума в годы войны пыталась все время быть на виду, а голосом, рупором парламента стал Родзянко.С 1915 года шаткое единство рухнуло, и значительная часть Думы окончательно ушла в оппозицию, организовав Прогрессивный блок.Родзянко вместе с думской оппозицией сумел добиться немалых успехов. Под парламентским давлением император уволил часть самых лояльных и преданных министров. В рамках компромисса между властью и обществом был создан Земгор (Главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского и городского союзов), ставший базой для оппозиции. Также было создано Особое совещание по обороне с включением в него промышленников и представителей общественности.Окончательно отношения между парламентом и престолом испортились после отставки великого князя Николая Николаевича с поста главнокомандующего и замещением этого поста императором. Оппозиция оскорбилась тем, что царь хочет заполучить слишком много власти, а царь оскорбился попытками оппозиции плести политические интриги.Тем не менее, несколько попыток решить все "по-хорошему", без крови, предпринималось, и Родзянко действовал самым активным образом. Фактически он оказался в роли посредника между Думой, правительством и монархом. Он идеально подходил на эту роль — оппозиционный, но умеренно. Монархист, но конституционный. Всем участникам конфликта Родзянко был удобен в этой роли.Теперь ему оставалась сущая мелочь — убедить царя отдать власть парламенту, который и будет формировать правительство по своему усмотрению и править страной, тогда как император останется в лучшем случае декоративной фигурой. Последняя попытка произошла за две недели до революции. Родзянко тогда покинул императорский кабинет "мрачнее тучи".Председатель Думы был прекрасно осведомлён о готовящемся свержении. Его жена позднее вспоминала об этом периоде: "все напуганные обыватели, начиная с великих князей, обращаются к нему за советами или с вопросом: когда будет революция?"В дни Февральской революции Родзянко вновь играл роль посредника, теперь уже между группой заговорщиков, генералами и монархом. Поначалу он слал Николаю умеренные телеграммы про "министерство народного доверия" и лишь поняв, что революция побеждает Родзянко возглавил Временный комитет Госдумы — предтечу Временного правительства.В тот же день (12 марта) ВКГД публично объявил, что "вынужден" взять власть в свои руки. Тут же был сформирован свой аппарат для управления министерствами и ведомствами (назначено 14 комиссаров).После этого Родзянко принял весьма активное участие в давлении на императора и великого князя Михаила Александровича, которого революционеры также заставили отречься от престола.Февральские дни стали моментом славы Родзянко.Никогда еще он не был так знаменит и популярен, пожалуй, он был наиболее упоминаемым в газетах и уличных разговорах. На следующий день после отречения императора портрет Родзянко украсил все мировые газеты, все поздравительные революционные телеграммы также шли на его имя.Но этот триумф стал началом его конца.Как только победители добились отречения, они принялись делить портфели и неожиданно выяснилось, что Родзянко больше не нужен. Он был идеален в своей роли в условиях дореволюционного противостояния Думы и престола. Но в новой реальности ему не было места.Во-первых, никто не хотел делиться властью, во-вторых, сразу же возник параллельный центр власти — Петросовет. Быть посредником между Временным правительством и левыми радикалами из Совета он, очевидно, не мог. Кроме того, его фамилия примелькалась и так или иначе ассоциировалась с предыдущим режимом.14 марта Родзянко как глава ВКГД отправил армии и флоту послание: "Свершилось великое дело. Могучим порывом народа низвержен старый строй. Народившаяся свобода сулит светлое будущее нашей Родине, великой России. В эти радостные дни русский народ шлет свой горячий привет дорогой, доблестной, самоотверженной Армии".Но уже 15 марта Родзянко ожидало пренеприятное открытие: в сформированном Временном правительстве он не получил никакого портфеля. Главой в пику ему был выбран князь Евгений Львов — компромиссный, равнодушный и нерешительный, он устраивал все силы, готовившиеся побороться за власть.В итоге Родзянко оказался генералом без армии. Ему сохранили пост председателя Думы и главы ВКГД. Была только одна проблема — никакой Думы не существовало, а ВКГД был отстранен от рычагов власти. После Февральской революции Дума ни разу так и не собралась, а при Керенском была окончательно распущена. Попытки возобновить деятельность парламента наталкивались на сопротивление Временного правительства, которое замкнуло на себя управление страной, и Дума ему была без надобности. В конце концов, несмотря на яростное сопротивление Родзянко, у него изъяли служебный автомобиль.Попытка вернуться во власть провалилась. Либерально-республиканская партия, которую он пытался создать вместе с Гучковым, не могла получить популярности на фоне радикального полевения широких кругов. Не преуспел Родзянко и в попытке прибиться к генералу Лавру Корнилову.После Октябрьской революции Родзянко бежал на Дон, но и там пришелся не к месту. Добровольцы его не любили, в Кубанской армии тоже. Он разъезжал в армейских обозах, стоически выслушивая жесткие и порой оскорбительные шутки или замечания. Офицеры-добровольцы считали Родзянко одним из главных виновников революции и не упускали случая ему об этом напомнить. Однажды его чуть было не выкинули из окна в гостинице.Так и не найдя себе применения, он перебрался в Югославию, где и провел последние годы. В эмиграции Родзянко также подвергался постоянным нападкам и критике со стороны более консервативных кругов эмигрантов и занимался написанием мемуаров."Мы сами, своими руками разрушили нашу красавицу Мать-Родину. Обуреваемые революционными страстями и вспыхнувшей взаимной ненавистью на почве классовых интересов и низменных побуждений, мы не сумели понять, что только в самой себе, черпая силы в родном народном творчестве, возможно сохранение целости и нерушимости Отечества. Мы сами, увлекаемые ложными теориями, — правда, приведенные в это состояние всей неурядицей прошлых десятилетий, — положили начало разложению Государства и растлили народную душу….Единая, Великая, Неделимая, Мощная и самостоятельная Россия никому не нужна, кроме нас, русских, и наших единственных братьев-славян, с которыми нас связывает общность национальных интересов, хотя, быть может, не всеми славянскими народами вполне уясненная себе и понятая", — писал он в завершении своих мемуаров, в которых пытался объясниться за свое участие в революции.Родзянко умер в 1924 году, и этого, кажется, почти никто не заметил.Судьба его удивительна и парадоксальна. Из провинциального екатеринославского имения он сумел подняться до самых вершин власти, стать одним из самых известных людей своей эпохи, сыграть историческую роль. Но он же сам приложил все усилия, чтобы разрушить ту систему, в которой он только и мог существовать и быть успешным. Решив пойти ва-банк и сыграть по-крупному, он потерял все: состояние, статус, сына (его расстреляли большевики), родину и вынужден был доживать последние годы на чужбине.

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история, днепропетровск, революция, гражданская война, xix век, екатеринослав, октябрьская революция (1917), российская империя, госдума, россия, украина