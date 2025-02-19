https://ukraina.ru/20250219/1061210238.html
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: В Курской области ВСУ не считаются с потерями ради бредовой идеи
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: В Курской области ВСУ не считаются с потерями ради бредовой идеи - 19.02.2025 Украина.ру
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: В Курской области ВСУ не считаются с потерями ради бредовой идеи
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2025-02-19T18:12
2025-02-19T18:12
2025-02-19T18:12
сво
суджа
курская область
харьков
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
украина.ру
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Хотя российские войска освободили село Свердликово, пока речь о замыкании котла вокруг группировки ВСУ в Судже в обозримой перспективе не идет. Одиннадцать километров до Суджи при нынешних темпах продвижения и роли, которую киевская хунта отводит удерживаемой части Курской области, не подразумевает глубоких рейдов.Речь идет о том, что наши войска от Свердликово и Гуево южнее Суджи постепенно продвигаются к единственной трассе с твёрдым покрытием, которая ведет из Сумской области в Суджу. И является единственной трассой снабжения для многотысячной группировки ВСУ, которая ежедневно требует большого количества топлива и боеприпасов.Огневой контроль над этой трассой, а сейчас по ней плотно работают наши БПЛА и артиллерия, для противника в Курской области боле критичен, чем продвижение на каком-либо из участков.Командование противника будет реагировать на действия ВС России, используя постоянные лобовые контратаки. Не считаясь с потерями, они бросают в бой новые подразделения. Задача даже не в том, чтобы куда-то продвинуться, контролируемая территория постоянно скукоживается, поэтому ВСУ стремятся хотя бы замедлить продвижение наших войск. У Киева есть идее фикс, которая заключается в том, что этот кусочек Курской области им удастся на что-то обменять.Если же посмотреть на карту боевых действий в ДНР, то очевидно, что в результате боев за Часов Яр, Дзержинск (Торецк) и на Покровском направлении образуется несколько котлов. Один - это покровско-мирноградская агломерация, которую сейчас охватывают с запад и востока. Второй - восточнее Мирнограда (Димитрова) от трассы на Константиновку до Дзержинска (Торецка), и между Дзержинском и Часов Яром.И здесь у противника нерешаемая задача: понять, где будет наноситься главный удар, какое направление нашим командованием будет выбрано как приоритетное.
https://ukraina.ru/20250218/1061177163.html
суджа
курская область
харьков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, суджа, курская область, харьков, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: В Курской области ВСУ не считаются с потерями ради бредовой идеи
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Хотя российские войска освободили село Свердликово, пока речь о замыкании котла вокруг группировки ВСУ в Судже в обозримой перспективе не идет. Одиннадцать километров до Суджи при нынешних темпах продвижения и роли, которую киевская хунта отводит удерживаемой части Курской области, не подразумевает глубоких рейдов.
Речь идет о том, что наши войска от Свердликово и Гуево южнее Суджи постепенно продвигаются к единственной трассе с твёрдым покрытием, которая ведет из Сумской области в Суджу. И является единственной трассой снабжения для многотысячной группировки ВСУ, которая ежедневно требует большого количества топлива и боеприпасов.
Огневой контроль над этой трассой, а сейчас по ней плотно работают наши БПЛА и артиллерия, для противника в Курской области боле критичен, чем продвижение на каком-либо из участков.
Командование противника будет реагировать на действия ВС России, используя постоянные лобовые контратаки. Не считаясь с потерями, они бросают в бой новые подразделения. Задача даже не в том, чтобы куда-то продвинуться, контролируемая территория постоянно скукоживается, поэтому ВСУ стремятся хотя бы замедлить продвижение наших войск.
У Киева есть идее фикс, которая заключается в том, что этот кусочек Курской области им удастся на что-то обменять.
Если же посмотреть на карту боевых действий в ДНР, то очевидно, что в результате боев за Часов Яр, Дзержинск (Торецк) и на Покровском направлении образуется несколько котлов. Один - это покровско-мирноградская агломерация, которую сейчас охватывают с запад и востока. Второй - восточнее Мирнограда (Димитрова) от трассы на Константиновку до Дзержинска (Торецка), и между Дзержинском и Часов Яром.
И здесь у противника нерешаемая задача: понять, где будет наноситься главный удар, какое направление нашим командованием будет выбрано как приоритетное.