Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: В Курской области ВСУ не считаются с потерями ради бредовой идеи - 19.02.2025 Украина.ру
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Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: В Курской области ВСУ не считаются с потерями ради бредовой идеи
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: В Курской области ВСУ не считаются с потерями ради бредовой идеи - 19.02.2025 Украина.ру
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: В Курской области ВСУ не считаются с потерями ради бредовой идеи
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2025-02-19T18:12
2025-02-19T18:12
сво
суджа
курская область
харьков
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
украина.ру
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Хотя российские войска освободили село Свердликово, пока речь о замыкании котла вокруг группировки ВСУ в Судже в обозримой перспективе не идет. Одиннадцать километров до Суджи при нынешних темпах продвижения и роли, которую киевская хунта отводит удерживаемой части Курской области, не подразумевает глубоких рейдов.Речь идет о том, что наши войска от Свердликово и Гуево южнее Суджи постепенно продвигаются к единственной трассе с твёрдым покрытием, которая ведет из Сумской области в Суджу. И является единственной трассой снабжения для многотысячной группировки ВСУ, которая ежедневно требует большого количества топлива и боеприпасов.Огневой контроль над этой трассой, а сейчас по ней плотно работают наши БПЛА и артиллерия, для противника в Курской области боле критичен, чем продвижение на каком-либо из участков.Командование противника будет реагировать на действия ВС России, используя постоянные лобовые контратаки. Не считаясь с потерями, они бросают в бой новые подразделения. Задача даже не в том, чтобы куда-то продвинуться, контролируемая территория постоянно скукоживается, поэтому ВСУ стремятся хотя бы замедлить продвижение наших войск. У Киева есть идее фикс, которая заключается в том, что этот кусочек Курской области им удастся на что-то обменять.Если же посмотреть на карту боевых действий в ДНР, то очевидно, что в результате боев за Часов Яр, Дзержинск (Торецк) и на Покровском направлении образуется несколько котлов. Один - это покровско-мирноградская агломерация, которую сейчас охватывают с запад и востока. Второй - восточнее Мирнограда (Димитрова) от трассы на Константиновку до Дзержинска (Торецка), и между Дзержинском и Часов Яром.И здесь у противника нерешаемая задача: понять, где будет наноситься главный удар, какое направление нашим командованием будет выбрано как приоритетное.
https://ukraina.ru/20250218/1061177163.html
суджа
курская область
харьков
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, суджа, курская область, харьков, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Суджа, Курская область, Харьков, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: В Курской области ВСУ не считаются с потерями ради бредовой идеи

18:12 19.02.2025
 
© Украина.ру / serafima091999Михаил Онуфриенко. СВО
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Украина.ру / serafima091999
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Хотя российские войска освободили село Свердликово, пока речь о замыкании котла вокруг группировки ВСУ в Судже в обозримой перспективе не идет. Одиннадцать километров до Суджи при нынешних темпах продвижения и роли, которую киевская хунта отводит удерживаемой части Курской области, не подразумевает глубоких рейдов.
Речь идет о том, что наши войска от Свердликово и Гуево южнее Суджи постепенно продвигаются к единственной трассе с твёрдым покрытием, которая ведет из Сумской области в Суджу. И является единственной трассой снабжения для многотысячной группировки ВСУ, которая ежедневно требует большого количества топлива и боеприпасов.
Огневой контроль над этой трассой, а сейчас по ней плотно работают наши БПЛА и артиллерия, для противника в Курской области боле критичен, чем продвижение на каком-либо из участков.
Командование противника будет реагировать на действия ВС России, используя постоянные лобовые контратаки. Не считаясь с потерями, они бросают в бой новые подразделения. Задача даже не в том, чтобы куда-то продвинуться, контролируемая территория постоянно скукоживается, поэтому ВСУ стремятся хотя бы замедлить продвижение наших войск.
У Киева есть идее фикс, которая заключается в том, что этот кусочек Курской области им удастся на что-то обменять.
Если же посмотреть на карту боевых действий в ДНР, то очевидно, что в результате боев за Часов Яр, Дзержинск (Торецк) и на Покровском направлении образуется несколько котлов. Один - это покровско-мирноградская агломерация, которую сейчас охватывают с запад и востока. Второй - восточнее Мирнограда (Димитрова) от трассы на Константиновку до Дзержинска (Торецка), и между Дзержинском и Часов Яром.
И здесь у противника нерешаемая задача: понять, где будет наноситься главный удар, какое направление нашим командованием будет выбрано как приоритетное.
СВО
ДНР
Курская и Сумская области
Белгородская и Харьковская области
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Вчера, 17:46
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютовЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
СВОСуджаКурская областьХарьковМихаил ОнуфриенкоВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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