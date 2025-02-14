День святого Валентина: внебрачная беременность Офелии и большой бизнес - 14.02.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250214/1053271910.html
День святого Валентина: внебрачная беременность Офелии и большой бизнес
День святого Валентина: внебрачная беременность Офелии и большой бизнес - 14.02.2025 Украина.ру
День святого Валентина: внебрачная беременность Офелии и большой бизнес
День святого Валентина был занесён на постсоветское пространство вместе с другими обрывками западной поп-культуры в 90-е годы и привился, хотя бурные споры вокруг целесообразности его празднования для православных продолжаются по сей день. При этом аргументы за и против приводятся вполне абсурдные
2025-02-14T08:01
2025-02-14T08:01
эксклюзив
общество
любовь
праздники
история
православие
византия
христианство
христиане
брак
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Прежде всего, Св. Валентин по определению не может считаться "чужим" для России и Украины святым, поскольку жил до раскола и признаётся в качестве святого не только католической, но и православной церковью.В православной церковной традиции почитаются два святых Валентина – Римский (день памяти – 19 июля) и Интерамнский (12 августа). На 14 февраля приходится День св. Трифона (Трифон-мышегон – ему молились об избавлении от грызунов и иных вредителей) и канун Сретения Господня. Кроме того, этот день приходился на мясоед – период между окончанием рождественского и великим постами, когда можно было жениться (во время поста запрещено не только вкушать мясо, но и исполнять супружеский долг…) Правда именно ко дню Св. Трифона эта традиция привязана не была.В католической церкви с VII века день их памяти (кстати, неизвестно точно ли это были два человека) отмечается 14 февраля и учреждён папой Римским Геласием в 469 году.О деяниях их известно не много, относятся они к числу не самых почитаемых даже у католиков. Упоминается об их гибели любви ради христианской, что подразумевает разнообразие смыслов, но вовсе не подразумевает именно чувственную, половую любовь.В сборнике житий "Золотая легенда" (XIII век) говорится только о том, что патриций Валентин Римский отказался отречься от Христа перед императором Клавдием (III в. н.э.) и был за это обезглавлен. Такое развитие событий в те времена выглядело совершенно естественным.Позже возникли две сходные легенды.По одной из них император Клавдий II запретил воинам жениться, дабы они не отвлекались от службы. Валентин тайно венчал желающих и за это был приговорён к смерти. Приводятся подробности о прощальном письме ("валентинке"), которое Валентин написал перед казнью слепой девушке (по другим вариантам — дочери тюремщика) и которое исцелило её.Гипотеза выглядела очень сомнительно, поскольку в упомянутый период процедура церковного таинства вступления в брак ещё не была выработана, да и в более поздние времена если и применялась, то внутри общины.Извод этой легенды гласит, что император запрещал жениться именно воинам и Валентин освящал именно браки между воинами – гомосексуальные. На самом деле это бред вполне современного (не ранее второго десятилетия XXI века) происхождения, поскольку в древних Греции и Риме отношение к гомосексуализму было более чем терпимым, в то время как в христианстве (во всех его вариантах) оно терпимым не было никогда, вот буквально до самого последнего времени.Впрочем, в христианстве восточного обряда (не в католичестве!) некоторое время существовал обряд побратимства, скреплявший дружбу двух мужчин. Предполагается, что именно через такой обряд прошли Александр Невский и Сартак, сын Бату-хана. Однако, сексуального характера он иметь не мог по указанной выше причине.По другой легенде Валентин сочетал христианским браком своих слуг, но казнен был, все же, за тайное христианство.В XIV век в поэме "Птичий парламент", написанной в честь помолвки Ричарда II с Анной Чешской, "отца английского литературного языка" Джефри Чосера было указано, что в этот день птицы начинают поиск своей пары. Учитывая специфику такого рода поэзии, надо думать ему надо было придумать какие-то сравнения, и он их придумал, вряд ли опираясь при этом на фенологические наблюдения или церковный календарь (тут уже скорее день святого Валентина был освящён этой помолвкой, чем наоборот).Главный вклад сделал, разумеется, популярный и по сегодняшний день Уильям Шекспир:"С рассвета в Валентинов деньЯ проберусь к дверямИ у окна согласье дамБыть Валентиной вам.Он встал, оделся, отпер дверьИ та, что в дверь вошла,Уже не девушкой ушлаИз этого угла".("Гамлет" в переводе Бориса Пастернака)А уже позже, в XVII веке, опираясь на нарождающуюся рационалистическую традицию, французский церковный историк Луи-Себастьян де Тиллемон предположил, что празднование дня святого Валентина увязалось с римским праздником женского плодородия – Луперкалиям. Вплоть до их отождествления, в духе того, что Луперкалии преобразованы в День всех влюблённых папским эдиктом. Сама по себе такая трактовка безграмотна – так не делалось, и эта гипотеза считается, мягко говоря, недостаточно обоснованной. Однако она, по крайней мере объясняла негативное отношение церкви к народному празднику – дню влюблённых.Сам же день влюблённых как День святого Валентина вполне себе праздновался в католической Европе и в какой степени был даже усвоен российским образованным обществом начиная с XVIII века. К этому времени праздник был уже скорее светским, просто совпадающим с религиозным. Однако, назвать его популярным нельзя, на официальном уровне он не праздновался.После революции, понятное дело, о Дне святого Валентина забыли. Благо были новые праздники, хотя "дня любви" в советском календаре не было. Ближе всего к нему было празднование Международного женского дня 8 марта, которое было даже более предпочтительным, совпадая с началом весны.В 1969 году празднование дня памяти св. Валентина как общецерковного святого в католической церкви было прекращено по причине того, что о данном мученике нет никаких точных сведений, кроме личного имени и предания об усекновении головы мечом.В православной традиции понимания Дня святого Валентина как дня влюблённых не было вообще. К празднованию этого дня православные священники относятся с разной мерой негатива – в лучшем случае полагают, что лучше праздновать этот день в традиционные для православия сроки, хотя и не могут ответить на вопрос, о чём именно следует просить этого святого.В 1990-е годы праздник этот попал к нам в качестве: а) светского; б) коммерционализированного (так же как, например, католический День всех святых). По сути, сводится он к появлению разного рода целевых подарков – валентинок, и скидок на них, что выглядит особенно забавно на фоне того, что во все другие дни календаря спрос на валентинки примерно нулевой и их можно раздавать бесплатно. Цена вопроса: согласно опросу Национальной федерации розничной торговли, в 2020-м в США планировали потратить только на одни валентинки $ 1,3 млрд, а в 2022 году на все подарки разом – $ 23,9 млрд.Коммерческий характер праздника особенно ярков виден на примере Японии, где он был внедрён в рамках рекламной кампании одной из марок шоколада и остался днём, в который принято дарить шоколад.В России и других постсоветских странах до такого не доходило и праздник был просто воспринят как нечто характерное для "цивилизованного общества" и забытое при большевиках. Популярность его начала сокращаться по мере понимания, что никакого "цивилизованного общества" в общем-то нет. А если есть, тогда мы ничуть не менее цивилизованы, чем итальянцы, например… В конце концов, у нас есть собственный праздник Петра и Февронии (8 июля), который, правда, коммерческой конкуренции Дню святого Валентина не составляет, но там и цели такой нет.Справедливости ради надо сказать, что за рубежом он тоже размывается. 13 февраля отмечается День подруг, а 15 февраля – День одиноких.А вообще, для любви никакого отдельного дня не надо – она плохо разбирается в календарях… Как пелось в популярной советской песне: "любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь".
https://ukraina.ru/20220214/1033269979.html
https://ukraina.ru/20231208/1025790928.html
https://ukraina.ru/20230526/1046576738.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, общество, любовь, праздники, православие, византия, христианство, христиане, брак, однополые браки
Эксклюзив, Общество, любовь, праздники, История, Православие, Византия, христианство, христиане, брак, однополые браки

День святого Валентина: внебрачная беременность Офелии и большой бизнес

08:01 14.02.2025
 
Картина Х. Мерля "Гамлет и Офелия" (1873)
Картина Х. Мерля Гамлет и Офелия (1873)
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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День святого Валентина был занесён на постсоветское пространство вместе с другими обрывками западной поп-культуры в 90-е годы и привился, хотя бурные споры вокруг целесообразности его празднования для православных продолжаются по сей день. При этом аргументы за и против приводятся вполне абсурдные
Прежде всего, Св. Валентин по определению не может считаться "чужим" для России и Украины святым, поскольку жил до раскола и признаётся в качестве святого не только католической, но и православной церковью.
В православной церковной традиции почитаются два святых Валентина – Римский (день памяти – 19 июля) и Интерамнский (12 августа). На 14 февраля приходится День св. Трифона (Трифон-мышегон – ему молились об избавлении от грызунов и иных вредителей) и канун Сретения Господня. Кроме того, этот день приходился на мясоед – период между окончанием рождественского и великим постами, когда можно было жениться (во время поста запрещено не только вкушать мясо, но и исполнять супружеский долг…) Правда именно ко дню Св. Трифона эта традиция привязана не была.
В католической церкви с VII века день их памяти (кстати, неизвестно точно ли это были два человека) отмечается 14 февраля и учреждён папой Римским Геласием в 469 году.
О деяниях их известно не много, относятся они к числу не самых почитаемых даже у католиков. Упоминается об их гибели любви ради христианской, что подразумевает разнообразие смыслов, но вовсе не подразумевает именно чувственную, половую любовь.
В сборнике житий "Золотая легенда" (XIII век) говорится только о том, что патриций Валентин Римский отказался отречься от Христа перед императором Клавдием (III в. н.э.) и был за это обезглавлен. Такое развитие событий в те времена выглядело совершенно естественным.
Святой Трифон с ножом для обрезки виноградной лозы
14 февраля 2022, 12:00
Не Валентин. Кто такой Трифон Зарезан, которого чествуют в Бессарабии 14 февраля14 февраля болгары Бессарабии широко отмечают Трифонов день - праздник виноградарства и виноделия. В этот день принято проводить символическую обрезку винограда и устраивать народные гуляния.
Позже возникли две сходные легенды.
По одной из них император Клавдий II запретил воинам жениться, дабы они не отвлекались от службы. Валентин тайно венчал желающих и за это был приговорён к смерти. Приводятся подробности о прощальном письме ("валентинке"), которое Валентин написал перед казнью слепой девушке (по другим вариантам — дочери тюремщика) и которое исцелило её.
Гипотеза выглядела очень сомнительно, поскольку в упомянутый период процедура церковного таинства вступления в брак ещё не была выработана, да и в более поздние времена если и применялась, то внутри общины.
Извод этой легенды гласит, что император запрещал жениться именно воинам и Валентин освящал именно браки между воинами – гомосексуальные. На самом деле это бред вполне современного (не ранее второго десятилетия XXI века) происхождения, поскольку в древних Греции и Риме отношение к гомосексуализму было более чем терпимым, в то время как в христианстве (во всех его вариантах) оно терпимым не было никогда, вот буквально до самого последнего времени.
Впрочем, в христианстве восточного обряда (не в католичестве!) некоторое время существовал обряд побратимства, скреплявший дружбу двух мужчин. Предполагается, что именно через такой обряд прошли Александр Невский и Сартак, сын Бату-хана. Однако, сексуального характера он иметь не мог по указанной выше причине.
Св. Климент, папа Римский
8 декабря 2023, 18:13История
Климент, папа Римский – первый святой на РусиПервыми русскими святыми были, разумеется, князья Борис и Глеб. Но чьи мощи первыми были привезены в Киев? Ответ на этот вопрос известен – это мощи святого Климента, доставленные в Киев Владимиром Крестителем, и день памяти которого Православная церковь отмечает 8 декабря. Впрочем, связи Климента с Русью и нынешними Украиной и Россией шире
По другой легенде Валентин сочетал христианским браком своих слуг, но казнен был, все же, за тайное христианство.
В XIV век в поэме "Птичий парламент", написанной в честь помолвки Ричарда II с Анной Чешской, "отца английского литературного языка" Джефри Чосера было указано, что в этот день птицы начинают поиск своей пары. Учитывая специфику такого рода поэзии, надо думать ему надо было придумать какие-то сравнения, и он их придумал, вряд ли опираясь при этом на фенологические наблюдения или церковный календарь (тут уже скорее день святого Валентина был освящён этой помолвкой, чем наоборот).
Главный вклад сделал, разумеется, популярный и по сегодняшний день Уильям Шекспир:
"С рассвета в Валентинов день
Я проберусь к дверям
И у окна согласье дам
Быть Валентиной вам.
Он встал, оделся, отпер дверь
И та, что в дверь вошла,
Уже не девушкой ушла
Из этого угла".
("Гамлет" в переводе Бориса Пастернака)
А уже позже, в XVII веке, опираясь на нарождающуюся рационалистическую традицию, французский церковный историк Луи-Себастьян де Тиллемон предположил, что празднование дня святого Валентина увязалось с римским праздником женского плодородия – Луперкалиям. Вплоть до их отождествления, в духе того, что Луперкалии преобразованы в День всех влюблённых папским эдиктом. Сама по себе такая трактовка безграмотна – так не делалось, и эта гипотеза считается, мягко говоря, недостаточно обоснованной. Однако она, по крайней мере объясняла негативное отношение церкви к народному празднику – дню влюблённых.
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Сам же день влюблённых как День святого Валентина вполне себе праздновался в католической Европе и в какой степени был даже усвоен российским образованным обществом начиная с XVIII века. К этому времени праздник был уже скорее светским, просто совпадающим с религиозным. Однако, назвать его популярным нельзя, на официальном уровне он не праздновался.
После революции, понятное дело, о Дне святого Валентина забыли. Благо были новые праздники, хотя "дня любви" в советском календаре не было. Ближе всего к нему было празднование Международного женского дня 8 марта, которое было даже более предпочтительным, совпадая с началом весны.
В 1969 году празднование дня памяти св. Валентина как общецерковного святого в католической церкви было прекращено по причине того, что о данном мученике нет никаких точных сведений, кроме личного имени и предания об усекновении головы мечом.
В православной традиции понимания Дня святого Валентина как дня влюблённых не было вообще. К празднованию этого дня православные священники относятся с разной мерой негатива – в лучшем случае полагают, что лучше праздновать этот день в традиционные для православия сроки, хотя и не могут ответить на вопрос, о чём именно следует просить этого святого.
В 1990-е годы праздник этот попал к нам в качестве: а) светского; б) коммерционализированного (так же как, например, католический День всех святых). По сути, сводится он к появлению разного рода целевых подарков – валентинок, и скидок на них, что выглядит особенно забавно на фоне того, что во все другие дни календаря спрос на валентинки примерно нулевой и их можно раздавать бесплатно. Цена вопроса: согласно опросу Национальной федерации розничной торговли, в 2020-м в США планировали потратить только на одни валентинки $ 1,3 млрд, а в 2022 году на все подарки разом – $ 23,9 млрд.
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24 ноября 2019, 13:48
Был ли «русским князем» Одоакр, правивший Римом в V веке: разбор источниковНа первый взгляд типичная дурная шутка оказывается следствием существования в Южной России, а изначально на Западе целого комплекса письменных источников XVII века, анализом происхождения которых я и займусь в данной статье
Коммерческий характер праздника особенно ярков виден на примере Японии, где он был внедрён в рамках рекламной кампании одной из марок шоколада и остался днём, в который принято дарить шоколад.
В России и других постсоветских странах до такого не доходило и праздник был просто воспринят как нечто характерное для "цивилизованного общества" и забытое при большевиках. Популярность его начала сокращаться по мере понимания, что никакого "цивилизованного общества" в общем-то нет. А если есть, тогда мы ничуть не менее цивилизованы, чем итальянцы, например… В конце концов, у нас есть собственный праздник Петра и Февронии (8 июля), который, правда, коммерческой конкуренции Дню святого Валентина не составляет, но там и цели такой нет.
Справедливости ради надо сказать, что за рубежом он тоже размывается. 13 февраля отмечается День подруг, а 15 февраля – День одиноких.
А вообще, для любви никакого отдельного дня не надо – она плохо разбирается в календарях… Как пелось в популярной советской песне: "любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь".
 
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08:01День святого Валентина: внебрачная беременность Офелии и большой бизнес
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