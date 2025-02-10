Члены ОПГ, готовившие покушение на Аксенова, предстанут перед судом
16:04 10.02.2025 (обновлено: 17:33 10.02.2025)
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
Прокуратура Крыма завершила расследование покушения членами организованной преступной группы (ОПГ) на главу Крыма Сергея Аксенова и направила в суд соответствующие уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона
По информации следователей, в феврале 2022 года гражданин Украины создал ОПГ для совершения теракта в Крыму. Сначала в нее входили два человека, которые следили за передвижениями главы Республики. Позже к ним присоединился еще один злоумышленник. В его задачи входило хранение элементов для изготовления самодельной бомбы, предназначенной для совершения теракта.
"Совершить запланированный теракт они не смогли, поскольку в начале февраля 2024 года были задержаны работниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - говорится в сообщении СК.
Результат - злоумышленники обвиняются в приготовлении к теракту и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.
Покушение, о котором идет речь, не первое, которое планировалось против Аксенова и других представителей местной власти. Непосредственным организатором этих терактов ФСБ называла замначальника офиса Владимира Зеленского Романа Машовца.
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* Иноагент.