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Члены ОПГ, готовившие покушение на Аксенова, предстанут перед судом

Члены ОПГ, готовившие покушение на Аксенова, предстанут перед судом - 10.02.2025 Украина.ру

Члены ОПГ, готовившие покушение на Аксенова, предстанут перед судом

Прокуратура Крыма завершила расследование покушения членами организованной преступной группы (ОПГ) на главу Крыма Сергея Аксенова и направила в суд соответствующие уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона

2025-02-10T16:04

2025-02-10T16:04

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По информации следователей, в феврале 2022 года гражданин Украины создал ОПГ для совершения теракта в Крыму. Сначала в нее входили два человека, которые следили за передвижениями главы Республики. Позже к ним присоединился еще один злоумышленник. В его задачи входило хранение элементов для изготовления самодельной бомбы, предназначенной для совершения теракта.Результат - злоумышленники обвиняются в приготовлении к теракту и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.Покушение, о котором идет речь, не первое, которое планировалось против Аксенова и других представителей местной власти. Непосредственным организатором этих терактов ФСБ называла замначальника офиса Владимира Зеленского Романа Машовца.В понедельник, 10 февраля, предприниматель Андрей Матуса, обнародовал скриншот из переписки с главой службы безопасности бывшего вице-президента компании "ЮКОС" Леонида Невзлина* Романом Желязко (Roger Jolly). Из нее следует, что иноагент готовил покушение на гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова.* Иноагент.

https://ukraina.ru/20250210/1060940627.html

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новости, крым, украина, россия, сергей аксенов, владимир зеленский, борис корчевников, опг, фсб, ск рф, покушение