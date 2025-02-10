Члены ОПГ, готовившие покушение на Аксенова, предстанут перед судом - 10.02.2025 Украина.ру
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Члены ОПГ, готовившие покушение на Аксенова, предстанут перед судом
Члены ОПГ, готовившие покушение на Аксенова, предстанут перед судом - 10.02.2025 Украина.ру
Члены ОПГ, готовившие покушение на Аксенова, предстанут перед судом
Прокуратура Крыма завершила расследование покушения членами организованной преступной группы (ОПГ) на главу Крыма Сергея Аксенова и направила в суд соответствующие уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона
2025-02-10T16:04
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По информации следователей, в феврале 2022 года гражданин Украины создал ОПГ для совершения теракта в Крыму. Сначала в нее входили два человека, которые следили за передвижениями главы Республики. Позже к ним присоединился еще один злоумышленник. В его задачи входило хранение элементов для изготовления самодельной бомбы, предназначенной для совершения теракта.Результат - злоумышленники обвиняются в приготовлении к теракту и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.Покушение, о котором идет речь, не первое, которое планировалось против Аксенова и других представителей местной власти. Непосредственным организатором этих терактов ФСБ называла замначальника офиса Владимира Зеленского Романа Машовца.В понедельник, 10 февраля, предприниматель Андрей Матуса, обнародовал скриншот из переписки с главой службы безопасности бывшего вице-президента компании "ЮКОС" Леонида Невзлина* Романом Желязко (Roger Jolly). Из нее следует, что иноагент готовил покушение на гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова.* Иноагент.
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новости, крым, украина, россия, сергей аксенов, владимир зеленский, борис корчевников, опг, фсб, ск рф, покушение
Новости, Крым, Украина, Россия, Сергей Аксенов, Владимир Зеленский, Борис Корчевников, ОПГ, ФСБ, СК РФ, покушение

Члены ОПГ, готовившие покушение на Аксенова, предстанут перед судом

16:04 10.02.2025 (обновлено: 17:33 10.02.2025)
 
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
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Прокуратура Крыма завершила расследование покушения членами организованной преступной группы (ОПГ) на главу Крыма Сергея Аксенова и направила в суд соответствующие уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона
По информации следователей, в феврале 2022 года гражданин Украины создал ОПГ для совершения теракта в Крыму. Сначала в нее входили два человека, которые следили за передвижениями главы Республики. Позже к ним присоединился еще один злоумышленник. В его задачи входило хранение элементов для изготовления самодельной бомбы, предназначенной для совершения теракта.
"Совершить запланированный теракт они не смогли, поскольку в начале февраля 2024 года были задержаны работниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - говорится в сообщении СК.
Результат - злоумышленники обвиняются в приготовлении к теракту и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.
Покушение, о котором идет речь, не первое, которое планировалось против Аксенова и других представителей местной власти. Непосредственным организатором этих терактов ФСБ называла замначальника офиса Владимира Зеленского Романа Машовца.
В понедельник, 10 февраля, предприниматель Андрей Матуса, обнародовал скриншот из переписки с главой службы безопасности бывшего вице-президента компании "ЮКОС" Леонида Невзлина* Романом Желязко (Roger Jolly). Из нее следует, что иноагент готовил покушение на гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова.
II Всероссийский форум по общественному здоровью Корчевников - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
10:27
Осужденный за убийство экс-вице-президент "ЮКОСа" готовил покушение на Корчевникова - RTБывший вице-президент компании "ЮКОС" Леонид Невзлин* готовил покушение на гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова. Об этом 10 февраля сообщило издание "RT на русском" со ссылкой на информацию предпринимателя Андрея Матуса, обнародовавшего скриншот из переписки с главой службы безопасности Невзлина* Романом Желязко (Roger Jolly)
* Иноагент.
 
НовостиКрымУкраинаРоссияСергей АксеновВладимир ЗеленскийБорис КорчевниковОПГФСБСК РФпокушение
 
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