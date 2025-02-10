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Под флагами Украины и Британии: киевлянка разделась на Крещатике

Под флагами Украины и Британии: киевлянка разделась на Крещатике - 10.02.2025 Украина.ру

Под флагами Украины и Британии: киевлянка разделась на Крещатике

В украинской столице проходит митинг за увольнение худрука Молодого театра и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Андрея Билоуса. Во время этого мероприятия одна из активисток разделась под стенами Киевского городского совета. Cоответствующее видео опубликовало издание "Страна.ua"

2025-02-10T14:19

2025-02-10T14:19

2025-02-10T14:20

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Девушку скрутили полицейские, однако после этого ее однокурсники разделись до пояса и начали скандировать "Ганьба" и "полиция против закона".Причина протеста - недовольство студентов и актеров бездействием полиции в отношении заявлений, написанных ими ранее о сексуальных домогательствах Билоуса.В конце января студентки университета имени Карпенко-Карого и актрисы Молодого театра обвинили преподавателя в сексуальных домогательствах. В частности, одна из девушек рассказала, что Билоус присылал ей свои интимные фотографии, в обмен просил делиться снимками такого же характера и "сексуальными фантазиями".При этом преподавателя не уволили, мотивировав это тем, что на это "нет законных оснований". Тем временем протестующие собирают подписи под открытым письмом к мэру Виталию Кличко с требованием принять меры."Вот только есть неувязочка: Кличко сам содержит бордели, он точно не на стороне девочек", - отреагировал один из пользователей сети.Интересно, что это не первый крупный скандал вокруг домогательств преподавателей Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. В 2021 году сразу несколько студенток, абитуриенток и даже журналистка обвинили в домогательствах и попытках изнасилования звезду "В бой идут одни старики" Владимира Талашко.Тогда обратить внимание на проблему помогло обнародование этой истории в соцсетях. После длительных разбирательств 75-летний Талашко был уволен, то есть фактически вышел на пенсию, а расследование дела забуксовало. Подробности - в материале Вышел на пенсию: в вузе подтвердили увольнение Талашко.

https://ukraina.ru/20241018/1058192231.html

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новости, украина, британия, талашко, виталий кличко, домогательства, преподаватель, киев