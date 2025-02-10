Под флагами Украины и Британии: киевлянка разделась на Крещатике - 10.02.2025 Украина.ру
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Под флагами Украины и Британии: киевлянка разделась на Крещатике
Под флагами Украины и Британии: киевлянка разделась на Крещатике - 10.02.2025 Украина.ру
Под флагами Украины и Британии: киевлянка разделась на Крещатике
В украинской столице проходит митинг за увольнение худрука Молодого театра и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Андрея Билоуса. Во время этого мероприятия одна из активисток разделась под стенами Киевского городского совета. Cоответствующее видео опубликовало издание "Страна.ua"
2025-02-10T14:19
2025-02-10T14:20
новости
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домогательства
преподаватель
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Девушку скрутили полицейские, однако после этого ее однокурсники разделись до пояса и начали скандировать "Ганьба" и "полиция против закона".Причина протеста - недовольство студентов и актеров бездействием полиции в отношении заявлений, написанных ими ранее о сексуальных домогательствах Билоуса.В конце января студентки университета имени Карпенко-Карого и актрисы Молодого театра обвинили преподавателя в сексуальных домогательствах. В частности, одна из девушек рассказала, что Билоус присылал ей свои интимные фотографии, в обмен просил делиться снимками такого же характера и "сексуальными фантазиями".При этом преподавателя не уволили, мотивировав это тем, что на это "нет законных оснований". Тем временем протестующие собирают подписи под открытым письмом к мэру Виталию Кличко с требованием принять меры."Вот только есть неувязочка: Кличко сам содержит бордели, он точно не на стороне девочек", - отреагировал один из пользователей сети.Интересно, что это не первый крупный скандал вокруг домогательств преподавателей Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. В 2021 году сразу несколько студенток, абитуриенток и даже журналистка обвинили в домогательствах и попытках изнасилования звезду "В бой идут одни старики" Владимира Талашко.Тогда обратить внимание на проблему помогло обнародование этой истории в соцсетях. После длительных разбирательств 75-летний Талашко был уволен, то есть фактически вышел на пенсию, а расследование дела забуксовало. Подробности - в материале Вышел на пенсию: в вузе подтвердили увольнение Талашко.
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новости, украина, британия, талашко, виталий кличко, домогательства, преподаватель, киев
Новости, Украина, Британия, Талашко, Виталий Кличко, домогательства, преподаватель, Киев

Под флагами Украины и Британии: киевлянка разделась на Крещатике

14:19 10.02.2025 (обновлено: 14:20 10.02.2025)
 
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В украинской столице проходит митинг за увольнение худрука Молодого театра и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Андрея Билоуса. Во время этого мероприятия одна из активисток разделась под стенами Киевского городского совета. Cоответствующее видео опубликовало издание "Страна.ua"
Девушку скрутили полицейские, однако после этого ее однокурсники разделись до пояса и начали скандировать "Ганьба" и "полиция против закона".
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
Причина протеста - недовольство студентов и актеров бездействием полиции в отношении заявлений, написанных ими ранее о сексуальных домогательствах Билоуса.
В конце января студентки университета имени Карпенко-Карого и актрисы Молодого театра обвинили преподавателя в сексуальных домогательствах. В частности, одна из девушек рассказала, что Билоус присылал ей свои интимные фотографии, в обмен просил делиться снимками такого же характера и "сексуальными фантазиями".
При этом преподавателя не уволили, мотивировав это тем, что на это "нет законных оснований". Тем временем протестующие собирают подписи под открытым письмом к мэру Виталию Кличко с требованием принять меры.
"Вот только есть неувязочка: Кличко сам содержит бордели, он точно не на стороне девочек", - отреагировал один из пользователей сети.
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Украинская журналистка обвинила Кличко в торговле женщинами и распространении запрещенных веществУкраинская журналистка Диана Панченко заявила, что мэр Киева Виталий Кличко занимается продажей украинских женщин в секс-рабство в США и страны ЕС, а также распространяет запрещенные вещества. Свои выводы корреспондент подтвердила результатами журналистского расследования
Интересно, что это не первый крупный скандал вокруг домогательств преподавателей Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. В 2021 году сразу несколько студенток, абитуриенток и даже журналистка обвинили в домогательствах и попытках изнасилования звезду "В бой идут одни старики" Владимира Талашко.
Тогда обратить внимание на проблему помогло обнародование этой истории в соцсетях. После длительных разбирательств 75-летний Талашко был уволен, то есть фактически вышел на пенсию, а расследование дела забуксовало. Подробности - в материале Вышел на пенсию: в вузе подтвердили увольнение Талашко.
 
НовостиУкраинаБританияТалашкоВиталий КличкодомогательствапреподавательКиев
 
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