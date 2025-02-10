https://ukraina.ru/20250210/1060940627.html

Осужденный за убийство экс-вице-президент "ЮКОСа" готовил покушение на Корчевникова - RT

Осужденный за убийство экс-вице-президент "ЮКОСа" готовил покушение на Корчевникова - RT - 10.02.2025 Украина.ру

Осужденный за убийство экс-вице-президент "ЮКОСа" готовил покушение на Корчевникова - RT

Бывший вице-президент компании "ЮКОС" Леонид Невзлин* готовил покушение на гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова. Об этом 10 февраля сообщило издание "RT на русском" со ссылкой на информацию предпринимателя Андрея Матуса, обнародовавшего скриншот из переписки с главой службы безопасности Невзлина* Романом Желязко (Roger Jolly)

2025-02-10T10:27

2025-02-10T10:27

2025-02-10T10:27

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Матус пояснил, что Железяко планировал прийти к Корчевникову на эфир и избить журналиста за студией. Предприниматель утверждает, что Невзлина* "бесили регулярные поездки Корчевникова в Донбасс" после начала СВО, а также "не нравилась его большая аудитория и патриотическая позиция".Сам Корчевников не прокомментировал ситуацию, а вот его адвокат Анатолий Вербицкий пояснил в комментарии RT, что сбор информации о его клиенте можно трактовать как уголовное преступление. Если будет доказано, что нападение готовилось, чтобы повлиять на работу журналиста, к уже имеющимся добавится и еще одна статья УК РФ.В ноябре 2020 года в эфире телеканала "Спас" начала выходить программа "Украина, которую мы любим". Представляя ее зрителям, Корчевников сказал тогда: "Как её (Украину. - Ред.) не любить, родную такую? Мы любим ее как собственную семью. Русскую как ни копни, так будет украинец в семье. Украинца тронь - там русский. Это такая связь, крепкая <…> У меня бабушка, дедушка - из Черниговской области, прадед - Луганск".Борис Корчевников о дружбе народов, пропаганде, любви к Киеву, личных переживаниях * Признан иноагентом.

https://ukraina.ru/20201223/1030078276.html

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