Осужденный за убийство экс-вице-президент "ЮКОСа" готовил покушение на Корчевникова - RT
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкII Всероссийский форум по общественному здоровью Корчевников
Бывший вице-президент компании "ЮКОС" Леонид Невзлин* готовил покушение на гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова. Об этом 10 февраля сообщило издание "RT на русском" со ссылкой на информацию предпринимателя Андрея Матуса, обнародовавшего скриншот из переписки с главой службы безопасности Невзлина* Романом Желязко (Roger Jolly)
© RT на русском / Telegram
© RT на русском / Telegram
Матус пояснил, что Железяко планировал прийти к Корчевникову на эфир и избить журналиста за студией. Предприниматель утверждает, что Невзлина* "бесили регулярные поездки Корчевникова в Донбасс" после начала СВО, а также "не нравилась его большая аудитория и патриотическая позиция".
Сам Корчевников не прокомментировал ситуацию, а вот его адвокат Анатолий Вербицкий пояснил в комментарии RT, что сбор информации о его клиенте можно трактовать как уголовное преступление. Если будет доказано, что нападение готовилось, чтобы повлиять на работу журналиста, к уже имеющимся добавится и еще одна статья УК РФ.
Сам Корчевников не прокомментировал ситуацию, а вот его адвокат Анатолий Вербицкий пояснил в комментарии RT, что сбор информации о его клиенте можно трактовать как уголовное преступление. Если будет доказано, что нападение готовилось, чтобы повлиять на работу журналиста, к уже имеющимся добавится и еще одна статья УК РФ.
В 2008 году Мосгорсуд заочно приговорил Леонида Невзлина* к пожизненному лишению свободы, признав виновным в организации нескольких убийств, в том числе, мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.
В ноябре 2020 года в эфире телеканала "Спас" начала выходить программа "Украина, которую мы любим". Представляя ее зрителям, Корчевников сказал тогда: "Как её (Украину. - Ред.) не любить, родную такую? Мы любим ее как собственную семью. Русскую как ни копни, так будет украинец в семье. Украинца тронь - там русский. Это такая связь, крепкая <…> У меня бабушка, дедушка - из Черниговской области, прадед - Луганск".
23 декабря 2020, 16:13Украина, которую любят в России. Как православные наводят мосты между государствамиВ пятницу 18 декабря на телеканале «Спас» вышел отрывок из очередного выпуска проекта «Украина, которую мы любим». Несмотря на сравнительно небольшую историю, проект уже успел заслужить любовь зрителей
Борис Корчевников о дружбе народов, пропаганде, любви к Киеву, личных переживаниях
* Признан иноагентом.
* Признан иноагентом.