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Соединённые штаты Советских республик: реформа Андропова которой не было

Соединённые штаты Советских республик: реформа Андропова которой не было - 09.02.2025 Украина.ру

Соединённые штаты Советских республик: реформа Андропова которой не было

9 февраля 1984 года умер Юрий Андропов, один из самых загадочных и мифологизированных советских руководителей. Одни считают Андропова последним защитником СССР, другие – предтечей его развала

2025-02-09T16:04

2025-02-09T16:04

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Непролетарское происхождение Юрия Андропова остается предметом бесконечных споров. Его отец Владимир Андропов – родом из донских казаков, инженер-технолог (окончил Харьковский технологический институт), работал на железнодорожной станции Нагутская на Северном Кавказе. Мать Евгения была ребёнком подброшена в семью московского ювелира-часовщика, немца-лютеранина и финляндского гражданина Карла Флеккенштейна, и была им удочерена. Известный кардиолог Евгений Чазов со ссылкой на слова самого Юрия Андропова писал, что приёмные родители его матери были евреями, однако документальных подтверждений этого нет.Владимир и Евгения поженились в апреле 1914 года, за несколько месяцев до рождения Юрия. В 1919 году отец мальчика умер от сыпного тифа, и мать с сыном перебралась в Моздок. Там Юрий окончил железнодорожную фабрично-заводскую школу, и в 1932 поступил в Рыбинский речной техникум. Именно здесь и началась его партийная карьера: сначала он стал комсоргом техникума, по его окончании в 1936 году – комсоргом Рыбинской верфи.Юрий Андропов стал кандидатом в члены ВКП(б) в мае 1937 года, и резко пошёл вверх. За год, в самый разгар террора, сделал карьеру от секретаря комитета комсомола верфи до завотделом, а потом и третьего секретаря Ярославского обкома комсомола. В декабре 1938 года Андропов был избран уже первым секретарём.В июне 1940 года молодёжный лидер Юрий Андропов был направлен на комсомольскую работу в новообразованную Карело-Финскую ССР на должность первого секретаря ЦК комсомола республики. Это назначение сыграло ключевую роль в карьере Андропова, ведь его взял под крыло Отто Куусинен, председатель Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР, а по совместительству также заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Куусинен, который в 1921-39 годах был секретарём исполнительного комитета Коминтерна, имел значительное влияние в советской Компартии (с 1941 года и до смерти в 1964 – член ЦК, в 1957-64 – член Президиума и секретарь ЦК).Во время Великой Отечественной войны Юрий Андропов по состоянию здоровья в армию призван не был. Он вёл отбор молодежи для работы в подполье и службы в партизанских, фактически диверсионных отрядах, совершавших рейды на территорию противника. В 1947 году Андропов заочно окончил Высшую партийную школу, а в 1951 году переходит на работу в аппарат ЦК Компартии.В 1953 году Андропова перевели в МИД СССР, и вскоре отправили советником-посланником в социалистическую Венгрию. В 1954 году его назначили чрезвычайным и полномочным послом СССР в Венгрии. Он принимал активное участие в известных событиях 1956 года, названных в СССР мятежом, а в Венгрии – революцией.Юрий Андропов находился на посту советского посла в Венгрии до февраля 1957 года. Его труды в этом качестве были высоко оценены в Москве. Ставший к этому времени главным теоретиком КПСС и членом Президиума ЦК Отто Куусинен выдвинул Андропова на пост заведующего новым отделом ЦК КПСС – по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. После нескольких лет работы на этой должности, в 1961 году, Андропов получил ещё и пост секретаря ЦК. Его подчиненные – Александр Бовин, Фёдор Бурлацкий, Олег Богомолов и другие – стали спичрайтерами советских лидеров, сначала Хрущёва, потом Брежнева.В мае 1967 года по предложению Леонида Брежнева Политбюро назначило Юрия Андропова председателем КГБ СССР. Его заместителями были назначены старые знакомые Брежнева по Украине, генералы Семён Цвигун и Георгий Цинёв, а управление кадров КГБ возглавил Виктор Чебриков, тоже из Днепропетровска. В 1969 году Андропов, по предложению генерал-лейтенанта КГБ Евгения Питовранова, занимавшего пост зампреда президиума Торгово-промышленной палаты СССР, создал личную "внешнюю разведку" – спецрезидентуру КГБ "Фирма".Основной целью "Фирмы" были западные бизнесмены, заинтересованные в работе с СССР, учёные и государственные деятели. Вся эта сеть замыкалась лично на Питовранова, а тот, в свою очередь, отчитывался только Андропову. Новая структура также занималась тайной внешнеэкономической деятельностью, которая позволила сконцентрировать в руках КГБ огромные средства – легендарное "золото партии".Сторонники теории заговора считают, что именно в ходе деятельности "Фирмы" Юрий Андропов проникся идеями, которые позже легли в основу будущей "перестройки": рыночная экономика, ограничение власти компартии, конвергенция с капиталистическими странами. Мол, Андропов со своими ближайшими сотрудниками Георгием Арбатовым, Николаем Иноземцевым и Евгением Примаковым развили эту идеологию через опекаемые КГБ академические институты.Однако реальные действия Юрия Андропова, когда в ноябре 1982 года он стал Генеральным секретарём ЦК КПСС, в эту теорию никак не вписываются. По воспоминаниям современников, его личным желанием было, не меняя сути советской системы, оживить экономику, преодолеть кризис сельского хозяйства, использовать современные достижения науки.У нового лидера СССР имелись два, видимо, казавшихся ему волшебными метода. Один – наведение порядка и дисциплины, второй – борьба с незаконным обогащением.Особый акцент был сделан на первом методе, тем более, что новым министром внутренних дел вместо близкого к Брежневу Николая Щёлокова стал незадолго до этого возглавивший КГБ Виталий Федорчук. Милиция по приказу нового министра начала проводить облавы в магазинах, кинотеатрах и даже банях, выясняя, почему граждане заняты своими частными делами в рабочее время. Стали ужесточать наказания за опоздания, прогулы… Несмотря на недовольство населения, это дало ощутимый экономический эффект: по итогам 1983 года в промышленности наметился рост (год к году) на 4%, а в обычно стагнировавшем сельском хозяйстве – на 5%.К тому времени Андропов сформировал комиссию по экономической реформе. В её состав вошли выдвиженцы генсека: член Политбюро ЦК Михаил Горбачёв, отвечавший за агропром и реализацию продовольственной программы, секретарь ЦК по экономике Николай Рыжков, а также секретарь ЦК Владимир Долгих, курировавший тяжёлую промышленность. Они взяли за основу наработки комиссии академика Кириллина, который в своё время готовил предложения для Алексея Косыгина.Но до самой смерти Андропова концепция реформ так и не появилась. Точно известно, что идти по пути стран Восточной Европы, где существовал мелкий бизнес, Андропов не хотел. Одним из первых громких дел при его правлении стал процесс директора магазина №1 ("Елисеевского"), который в результате был казнён. В ходе раскрутки этого дела было арестовано более 10 тысяч работников торговли в Москве и провинции. Также в СССР увеличилось число осуждённых за "занятие запрещенным промыслом", то есть за предпринимательскую деятельность в сфере производства и услуг. Она была легализована лишь после прихода к власти Михаила Горбачёва.При этом помощник советского лидера по экономике Аркадий Вольский утверждал, что Юрий Андропов готовил другую масштабную реформу в СССР – административно-территориальную. "Как-то генсек меня вызвал: "Давайте кончать с национальным делением страны. Представьте соображения об организации в Советском Союзе штатов на основе численности населения, производственной целесообразности, и чтобы образующая нация была погашена. Нарисуйте новую карту СССР", – рассказывал Вольский в начале 2000-х годов.По его словам, сначала он взялся за дело один, а затем попросил помощи у академика Евгения Велихова. В результате они якобы представили генсеку 15 вариантов нового административного деления страны. После замечаний Андропова, как утверждал Вольский, ими был подготовлен последний вариант, который предполагал разделение СССР на 41 "штат" с примерно равным населением и без выделения в нём титульной национальности.Поскольку в 1983 году в СССР проживало около 270 миллионов человек, на каждый "штат" приходилось бы примерно 7 миллионов граждан. Учитывая тот факт, что по численности населения среди республик тогда с большим отрывом лидировали РСФСР (140 миллионов) и Украина (50 миллионов), планировавшаяся Андроповым реформа должна была вести к децентрализации главным образом именно этих двух республик. Вольский считал, что, если бы эта реформа была осуществлена, "в сегодняшней России было бы гораздо меньше проблем".Воспоминания Вольского не подтверждаются документальными источниками, утверждает российский историк Евгений Спицын. По его словам, никаких подобных бумаг в архивах до сих пор не найдено – ни в фонде Андропова, ни в каких-то иных фондах, в том числе в секретной папке Политбюро. Спицын уточнил, что, если бы Андропов действительно давал такое поручение Вольскому, в любом случае эти документы, во-первых, сохранились бы, а во-вторых, они в обязательном порядке были бы введены в научный оборот, поскольку доступ и к особой папке Политбюро, и к архивам Андропова имеет целый ряд историков еще с начала 1990-х годов.С другой стороны, известен один доклад советников Андропова по национальным проблемам. Сценарии распада СССР или существенных потрясений в нём не рассматривались, хотя точки роста напряженности (Карабах, проблемы не возвращенных на родину поволжских немцев и крымских татар) были описаны верно.Спасти Советский Союз от распада за счёт отказа от союзных республик и разделения страны на штаты, не имеющие привязки к титульной национальности, вряд ли было возможно, полагает Спицын. "Российская империя была унитарным государством, она делилась на губернии и генерал-губернаторства. Тем не менее, это не спасло её от развала и краха. То же самое касается и других сложносоставных государств – Османской и Австро-Венгерской империй".По словам историка, дело здесь не в форме государственного устройства, а в тех политических процессах, которые протекают в той или иной стране в тот или иной исторический период. Стоит также добавить, что попытки Москвы лишить власти партийную номенклатуру союзных и автономных республик, наоборот, могли бы вызвать распад не только СССР, но и России, где было больше всех национальных автономий.Как бы там ни было, проблема оптимизации административно-территориального устройства России остаётся актуальной и через 40 с лишним лет после смерти Юрия Андропова. Это подтверждают и дискуссии о слиянии тех или иных субъектов федерации.

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