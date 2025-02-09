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Почему после СВО будет не так, как после Великой Отечественной и чем РФ отличается от СССР - Ищенко

Почему после СВО будет не так, как после Великой Отечественной и чем РФ отличается от СССР - Ищенко - 09.02.2025 Украина.ру

Почему после СВО будет не так, как после Великой Отечественной и чем РФ отличается от СССР - Ищенко

В послевоенном СССР шли дискуссии на тему развития экономики в восстанавливаемой стране. Нужно ли было заниматься повышением уровня жизни? Или в условиях... Украина.ру, 09.02.2025

2025-02-09T12:47

2025-02-09T12:47

2025-02-09T12:47

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украина

ростислав ищенко

впк

вооруженные силы украины

сво

экономика

великая отечественная война

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В послевоенном СССР шли дискуссии на тему развития экономики в восстанавливаемой стране. Нужно ли было заниматься повышением уровня жизни? Или в условиях холодной войны все ресурсы необходимо было тратить на военно-промышленный комплекс? Не исключено, что такие же вопросы встанут и перед Россией, когда завершится СВО. Нужно ли будет переводить экономику на гражданские рельсы сразу и чем устройство общества в России радикально отличается от советского? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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