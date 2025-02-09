Почему после СВО будет не так, как после Великой Отечественной и чем РФ отличается от СССР - Ищенко - 09.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250209/1060931309.html
Почему после СВО будет не так, как после Великой Отечественной и чем РФ отличается от СССР - Ищенко
Почему после СВО будет не так, как после Великой Отечественной и чем РФ отличается от СССР - Ищенко - 09.02.2025 Украина.ру
Почему после СВО будет не так, как после Великой Отечественной и чем РФ отличается от СССР - Ищенко
В послевоенном СССР шли дискуссии на тему развития экономики в восстанавливаемой стране. Нужно ли было заниматься повышением уровня жизни? Или в условиях... Украина.ру, 09.02.2025
2025-02-09T12:47
2025-02-09T12:47
видео
россия
ссср
украина
ростислав ищенко
впк
вооруженные силы украины
сво
экономика
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/09/1060931187_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_777b25ca1bef82c0bf704405b1b81b3a.jpg.webp
В послевоенном СССР шли дискуссии на тему развития экономики в восстанавливаемой стране. Нужно ли было заниматься повышением уровня жизни? Или в условиях холодной войны все ресурсы необходимо было тратить на военно-промышленный комплекс? Не исключено, что такие же вопросы встанут и перед Россией, когда завершится СВО. Нужно ли будет переводить экономику на гражданские рельсы сразу и чем устройство общества в России радикально отличается от советского? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
ссср
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/09/1060931187_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_460473cafcea9e66e16919548677c957.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, ссср, украина, ростислав ищенко, впк, вооруженные силы украины, сво, экономика, великая отечественная война, видео
Видео, Россия, СССР, Украина, Ростислав Ищенко, ВПК, Вооруженные силы Украины, СВО, экономика, Великая Отечественная война

Почему после СВО будет не так, как после Великой Отечественной и чем РФ отличается от СССР - Ищенко

12:47 09.02.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
В послевоенном СССР шли дискуссии на тему развития экономики в восстанавливаемой стране. Нужно ли было заниматься повышением уровня жизни? Или в условиях холодной войны все ресурсы необходимо было тратить на военно-промышленный комплекс? Не исключено, что такие же вопросы встанут и перед Россией, когда завершится СВО.
Нужно ли будет переводить экономику на гражданские рельсы сразу и чем устройство общества в России радикально отличается от советского?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
ВидеоРоссияСССРУкраинаРостислав ИщенкоВПКВооруженные силы УкраиныСВОэкономикаВеликая Отечественная война
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Важные встречи, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 февраля
12:47Почему после СВО будет не так, как после Великой Отечественной и чем РФ отличается от СССР - Ищенко
12:41Армия России освободила Орехово-Василевку в ДНР
12:12"Я не пытаюсь приобрести TikTok" – Маск
11:31Песков не подтверждает и не опровергает сообщения о беседе Путина и Трампа
11:20Запад создал на Украине убийцу ценой разрушения экономик ЕС – Захарова
10:49"Это полное безумие": Маск намерен разобраться, кому Минфин США выплачивает $100 млрд в год
10:28Серые мыши Европы с фашистскими корнями. Кому и как они служат, ведя Евросоюз к краху
10:07Трамп рассказал, о чем разговаривал с Путиным
10:02Конкретный план Трампа и разговор с Путиным. Главное на Украине на утро 9 февраля
09:47Зеленский рассказал, как завершить конфликт за один день – Захарова
09:45“Боги войны” сейчас другие: Стешин рассказал о работе авиации и артиллерии ВС РФ
09:39Надежды на Трампа и подготовка к новой волне гонений. Что происходит с канонической УПЦ
09:30ВСУ нужен “живой щит” под Курском, поэтому они продолжают удерживать и убивать мирных граждан — Алехин
09:27Захарова заявила об "агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского"
09:25Украина в преддверии революции. Эксперты и политики об "армии пропагандистов" и двух-трех искрах
09:25Эксперт РИСИ назвал страны, которые возьмутся за Украину, чтобы иметь выход к Черному морю
09:20Скоробогатый: Россия возьмет максимум от мира, который ей предложат США
09:15Прилепин заявил о вранье Дональда "политической акулы" Трампа
09:10Разработки против дронов ВСУ на оптоволокне не помогут России на фронте, заявил военкор
Лента новостейМолния