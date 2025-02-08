Как США будут разлагать Россию после закрытия USAID и чем мы можем ответить на Западе — Чаленко - 08.02.2025 Украина.ру
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Как США будут разлагать Россию после закрытия USAID и чем мы можем ответить на Западе — Чаленко
Как США будут разлагать Россию после закрытия USAID и чем мы можем ответить на Западе — Чаленко - 08.02.2025 Украина.ру
Как США будут разлагать Россию после закрытия USAID и чем мы можем ответить на Западе — Чаленко
В этом выпуске проекта "Курсив авторский" – обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко. Обсудили его недавнюю статью "Почему для России хорошо, чтобы... Украина.ру, 08.02.2025
2025-02-08T17:15
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В этом выпуске проекта "Курсив авторский" – обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко. Обсудили его недавнюю статью "Почему для России хорошо, чтобы грантоеды и дальше продолжали получать западные гранты?". Кроме того, поговорили о пользе грантов, о проблемах российской мягкой силы и о будущем процесса продвижения США в мире. 00:27 – О закрытии USAID; 05:58 – Как США будут реализовывать свою мягкую силу после закрытия USAID; 08:07 – Кто возместит России ущерб от действий USAID и для чего нужны гранты; 13:53 – О примерах грантовых структур в международной истории; 16:09 – Что Россия может сделать для эффективности своей мягкой силы за рубежом? В интервью упоминается: *движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в России; **Янина Соколова и об Алексей Арестович - внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. ***Юлия Латынина - признана иностранным агентом. ****Организация Радио Свобода - СМИ, выполняющее функции иностранного агента #USAID #Госдеп #США #Америка #Трамп #Маск #грантоед #грант #коллаборант #пропаганда #запад #Россия #РФ #Путин #традиционные_ценности #правые #консерватизм #Европа #ЕС #Украина #Киев #Захарова #МИД #Майдан #Оранжевая_революция #доллары #история #империя #Галичина #Германия #Франция #мягкая_сила #ультралевые #Британия #история #деньги #президент #СМИ #война Ссылка на статью Александра Чаленко на сайте Украина.ру: https://ukraina.ru/20250204/1060819928.html Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, сша, запад, ес, usaid, видео
Видео, Россия, США, Запад, ЕС, USAID

Как США будут разлагать Россию после закрытия USAID и чем мы можем ответить на Западе — Чаленко

17:15 08.02.2025
 
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В этом выпуске проекта "Курсив авторский" – обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко. Обсудили его недавнюю статью "Почему для России хорошо, чтобы грантоеды и дальше продолжали получать западные гранты?". Кроме того, поговорили о пользе грантов, о проблемах российской мягкой силы и о будущем процесса продвижения США в мире.
00:27 – О закрытии USAID;
05:58 – Как США будут реализовывать свою мягкую силу после закрытия USAID;
08:07 – Кто возместит России ущерб от действий USAID и для чего нужны гранты;
13:53 – О примерах грантовых структур в международной истории;
16:09 – Что Россия может сделать для эффективности своей мягкой силы за рубежом?
В интервью упоминается:
*движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в России;
**Янина Соколова и об Алексей Арестович - внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
***Юлия Латынина - признана иностранным агентом.
****Организация Радио Свобода - СМИ, выполняющее функции иностранного агента
#USAID #Госдеп #США #Америка #Трамп #Маск #грантоед #грант #коллаборант #пропаганда #запад #Россия #РФ #Путин #традиционные_ценности #правые #консерватизм #Европа #ЕС #Украина #Киев #Захарова #МИД #Майдан #Оранжевая_революция #доллары #история #империя #Галичина #Германия #Франция #мягкая_сила #ультралевые #Британия #история #деньги #президент #СМИ #война
Ссылка на статью Александра Чаленко на сайте Украина.ру: https://ukraina.ru/20250204/1060819928.html
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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Заголовок открываемого материала
17:15Как США будут разлагать Россию после закрытия USAID и чем мы можем ответить на Западе — Чаленко
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