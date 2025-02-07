https://ukraina.ru/20250207/1060903750.html

Как Россия выжжет "мозги" ВСУ и откуда она выдавит их как зубную пасту из тюбика – военкор Стешин

Как Россия выжжет "мозги" ВСУ и откуда она выдавит их как зубную пасту из тюбика – военкор Стешин - 07.02.2025 Украина.ру

Как Россия выжжет "мозги" ВСУ и откуда она выдавит их как зубную пасту из тюбика – военкор Стешин

Военный журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в эфире Украина.ру рассказал о том, когда ВСУ наполнят фронт дронами на оптоволокне, что сейчас происходит на фронте и как можно выйти из технологического тупика СВО

2025-02-07T14:29

2025-02-07T14:29

2025-02-07T14:29

видео

россия

донецкая народная республика

суджа

дмитрий стешин

вооруженные силы украины

"азов"

сво

дроны

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060903516_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_915dd18ef2c4b66c05be9ea24b3e8d26.jpg

00:28 – Ружья для борьбы с дронами: вопрос конфиската и пожертвований.03:28 – Когда у ВСУ появятся дроны на оптоволокне и что потом с этим делать?05:24 – Эффективность РЭБ против дронов.06:18 – О борьбе дрона и ружья.08:38 – Какой урон противник может нанести с помощью дронов на оптоволокне? 09:55 – Как сейчас работают артиллерия и авиация?11:57 – Как выйти из технологического тупика СВО?12:55 – Обстановка на разных направлениях фронта.15:54 – Настроены ли бойцы на заход в Днепропетровскую область? 16:34 – Об освобождении Курской области и ДНР. 17:49 – Когда возможна ротация в войсках российской армии? 18:36 – Война украинской армии и российской экономики: кто сильнее? 19:59 – Как говорить о трагедии в Судже? * Во время интервью упоминается батальон "Азов" - запрещённая в России террористическая организация.

россия

донецкая народная республика

суджа

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, донецкая народная республика, суджа, дмитрий стешин, вооруженные силы украины, "азов", сво, дроны, всу, ресурсы, конфликт, донбасс, вс рф, видео