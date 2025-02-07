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"Их знали только в лицо" – фильм про боевых пловцов, которых не было

"Их знали только в лицо" – фильм про боевых пловцов, которых не было - 07.02.2025 Украина.ру

"Их знали только в лицо" – фильм про боевых пловцов, которых не было

6 февраля 1967 года в Москве состоялась премьера одного из самых кассовых советских фильмов, снятого киностудией Довженко. Фильм пользовался у кинозрителей, особенно мальчишек, огромной популярностью. Их даже не смущало, что история, рассказанная в нём, был полностью вымышленной

2025-02-07T08:03

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В 1963 году в Киеве издательством "Молодь" был опубликован приключенческий роман писателя Эдуарда Ростовцева "Час испытаний". Настоящее его имя – Эдуард Исаакович Шницер, он родился в Ростове-на-Дону, откуда и появился псевдоним.В юности писатель закончил Краснодарское авиационное училище, но затем отучился на заочном отделении юридического факультета Львовского государственного университета и впоследствии работал во Львове судебным исполнителем и юрисконсультом. Уже в 50-е годы начали печататься его повести о работе уголовного розыска. Роман же "Час испытаний" Ростовцев посвятил действиям советских подпольщиков, которые в некоем черноморском портовом городе действуют как боевые пловцы – подрывают вражеские корабли.Роман на Украине пользовался большой популярностью и попал в руки режиссера Антона Тимонишина. Он родился в 1921 года на Волыни на хуторе Береззя. Сейчас это село Сёмаки недалеко от Луцка. При поляках Антон закончил польскую коммерческую гимназию, с 1944 года служил актёром в Волынском драмтеатре. Уже будучи довольно взрослым человеком, поступил в Киевский национальный институт театра, кино и телевидения им. Карпенко Карого. В 1958 году закончил его режиссёрский факультет и стал работать на киностудии Довженко: сначала в 1959 году вторым режиссером на фильме "Солдатка", затем пошли самостоятельные работы – научно-популярные и короткометражные. В 1964 году совместно с Алексеем Швачко (наиболее известный фильм – "Разведчики" (1968) снял первый полный метр – "Ракеты не должны взлететь" (20,7 млн. зрителей). Затем ему в руки попала книга Ростовцева.Тимонишин обратился к писателю с предложением написать по "Часу испытаний" сценарий к фильму, что тот с радостью согласился сделать. Но редакторов студии его работа не устроила, хотя, конечно, материал они посчитали очень привлекательным для экранизации. К работе над сценарием привлекли редактора Комитета кинематографии при Совете министров УССР Белу Юнгера, по национальности – венгра. В конце 30-х он бежал из Венгрии, переплыл Прут и оказался в СССР, работал на шахтах Донбасса. Во время войны в составе интернационального батальона участвовал в обороне Сталинграда. В 1945 году попал в Киев в качестве переводчика, работавшего в лагере для военнопленных с венгерскими и румынскими военнопленными, да здесь и остался. Закончил Литературный институт им. М. Горького в Москве, после этого стал профессиональным драматургом и автором детских сказок.В качестве консультанта привлекался к написанию сценария ленинградский драматург и сценарист, тоже участник войны, Игорь Луковцев. Одна из его самых известных работ – сценарий к фильму "Нахимов" (1946).Наконец сценарий нового фильма в украинском Комитете кинематографии утвердили, и режиссёр приступил к поиску актёров. На главную женскую роль он пригласил молодую сногсшибательной красоты актрису МХАТа Ирину Мирошниченко, которая до этого на экране успела засветиться только в эпизодической роли в фильме "Я шагаю по Москве" (1964). Оттуда режиссёр о ней и узнал.На главную мужскую роль пригласили актера тоже московского Театра им. Станиславского Александра Белявского, которого современные зрители больше знают по роли бандита "Фокса" из "Место встречи изменить нельзя" (1979). Но в 1966 году он был больше знаменит по главной роли в фильме "Иду на грозу" (1965) и как один из первых ведущих мега-популярной в СССР юмористической телепередачи "Кабачок "13 стульев"". Кроме того, 12 ноября 1966 года в СССР впервые показали также очень популярный польский сериал "Четыре танкиста и собака", в одной из серий которого Белявский сыграл советского офицера-сапёра капитана Ивана Павлова.Из сыгравших в фильме известных актёров стоит ещё выделить киевского актера Леся Сердюка, который исполнил роль итальянца Беллависты, и ленинградского Алексея Смирнова, будущего Макарыча из "В бой идут одни старики" (1973). Он уже приезжал в Киев на съёмки в 1960 году на фильм "Роман и Франческа", сниматься в котором согласился исключительно, чтобы посмотреть, как отстроили украинскую столицу. После этого приглашался и приезжал регулярно. В фильме у Тимонишина он сыграл маскирующегося под барыгу на Привозе подпольщика. Его коронная фраза "и дело будет абгемахт" ("согласовано" – с нем.) из этого фильма, что говорится, ушла в народ."Их знали только в лицо" стал последним фильмом, в котором сыграли вместе братья Пётр и Лаврентий Масохи. Первый был больше известен по довоенному кино, сыграл в знаковых для советского кинематографа произведениях Александра Довженко "Арсенал" (1928) и "Земля" (1930), в культовом фильме того времени "Тринадцать" (1936), в "Трактористах" (1939), "Щорсе" (1939). За то, что при немцах играл в театре, Петру Емельяновичу запретили сниматься в кино, и запрет этот был снят только после смерти Сталина. Данная работа в кино стала для него последней, хоть он и прожил ещё более 30-ти лет.Его младший брат Лаврентий Масоха снялся в другом культовом довоенном фильме "Большая жизнь" (1939) и его послевоенном продолжении 1946 года. В кадре он впервые исполнил знаковую для Донбасса песню "Спят курганы темные". Современные поколения его больше помнят по эпизодической роли в "Семнадцати мгновениях весны". Она стала причиной его смерти, так как он очень распереживался, когда смог правильно произнести свой короткий текст только где-то с 20-го дубля, и получил справедливый нагоняй от режиссёра.Ветеран Гражданской войны Дмитрий Капка в "Вечерах на хуторе близ Диканьки" (1961) играл вечно пьяного ткача Шапуваленко. Помните, он пел?Сам п’ю,сам гуляю,сам стелюся,сам лягаю!!!В новом фильме Капка сыграл в эпизоде покупателя на Привозе, которому герой Алексея Смирнова "втюхивает" за пачку табаку сломанные часы. Эпизод микроскопический, но замечательно передаёт атмосферу города, где все друг с другом торгуют.По сюжету "Их знали только в лицо" герои Мирошниченко и Белявского в оккупированном немцами приморском городе, в котором угадывается Одесса, собирают для подпольщиков информацию. Она помогает им уничтожать в порту вражеские боевые корабли.История эта целиком и полностью вымышленная, так как никаких крупных кораблей, которые показаны в фильме, у немцев и итальянцев на Чёрном море не было. По Конвенции Монтрё 1936 года нейтральная Турция не пропускала в Чёрное море боевые корабли большого тоннажа. Опять же, подводные диверсанты у Черноморского флота во время войны отсутствовали, они были только на Балтике, где Финский залив очень мелководен. Дело в том, что ласты и акваланги, которые показаны в фильме, у СССР появились только после войны. До этого советские водолазы, в том числе и лёгкие водолазы-разведчики Балтфлота, ходили исключительно по дну. Уже одно это делает фильм сильно грешащим против истины.Одесские подпольщики действительно работали в Одесском порту, но их диверсии в основном заключались в уничтожении топлива для вражеских самолётов и танков, и в спасении большей части порта от подрыва немцами в 1944 году при сдаче города Красной Армии.Некоторые обвиняют создателей фильма в том, что они зря показали итальянских боевых пловцов – их, дескать, на Чёрном море не было. Это не совсем так. 14 января 1942 года командующий кригсмарине гроссадмирал Эрих Рёдер обратился к Королевским ВМС Италии с официальной просьбой помочь на Чёрном море. Немцы были впечатлены действиями итальянских боевых пловцов-диверсантов на Средиземноморском театре боевых действий, где они потопили или вывели из строя несколько крупных кораблей и судов Британского флота. Основной их целью на Черноморском театре должен был стать Севастополь.На базе 10-й итальянской флотилии MAS от итальянского mezzi d'assalto (штурмовые средства) была создана 4-я флотилия MAS, которая отправилась в оккупированный немцами Крым. Торпедные катера, взрывающиеся катера МТМ и сверхмалые подводные лодки типа CB производства фирмы Caproni перебрасывались по суше железнодорожным и автомобильным транспортом. Правда, в Одессе итальянцы не появлялись, они действовали сначала против Севастополя из Ялты, а потом из Севастополя, против Новороссийска.Тем не менее, украинские киноделы не считали несоответствие сюжета реальной жизни поводом для отказа от экранизации. Натурные съемки проводились в Одессе. В качестве гестапо, например, показано здание областной филармонии. Оно находится примерно в двух кварталах от здания по ул. Пушкинской 27, где в годы войны действительно находилась тайная полиция.Фильм вышел на киноэкраны в феврале 1967 года и собрал невероятно большую для Киевской киностудии кассу – 43,8 млн. зрителей. Это четвёртый по числу зрителей фильм киностудии, за всю её уже почти вековую историю.К сожалению, режиссер фильма Антон Тимонишин ушёл из жизни очень рано, не оставив воспоминаний – в 1968 году он снял еще один "морской" фильм "Эксперимент доктора Абста" (29.8 млн. зрителей; что характерно – тоже про боевых пловцов), а уже в 1969 году его не стало. Ему было всего 48 лет.Александр Белявский довольно рано перенёс инсульт, который сделал его инвалидом, поэтому мемуаров он тоже не оставил. А Ирина Мирошниченко, к сожалению, подробности о съемках фильма никому не рассказывала, по крайней мере автор подобных воспоминаний не нашёл, поэтому больше о нем, к сожалению, рассказать ничего не может. Но может порекомендовать обязательно его посмотреть, потому что из всех советских фильмов о войне он один из самых динамичных и захватывающих, хоть описанные в нем события и не соответствуют действительности. Зато очень многие наши ветераны-боевые пловцы выбрали свою стезю именно благодаря ему. Уже одно это рекомендует его к просмотру.

https://ukraina.ru/20250202/1060754083.html

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