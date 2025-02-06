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Что делают бойцы ВС России в свободное время: видео из Донецка

Что делают бойцы ВС России в свободное время: видео из Донецка - 06.02.2025 Украина.ру

Что делают бойцы ВС России в свободное время: видео из Донецка

Вы когда-нибудь думали о том, чем занимаются российские военные в свободное от боёв время? На этих кадрах - один из вариантов организации досуга в зоне СВО... Украина.ру, 06.02.2025

2025-02-06T13:06

2025-02-06T13:06

2025-02-06T13:06

видео

россия

донецк

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сво

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минобороны рф

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спорт

донбасс

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Вы когда-нибудь думали о том, чем занимаются российские военные в свободное от боёв время? На этих кадрах - один из вариантов организации досуга в зоне СВО. Такие мероприятия позволяют нашим бойцам оставаться в хорошей физической форме и ещё больше закаляют их характер. На видео - ребята из войсковых подразделений 51-й Гвардейской донецкой армии. Именно эти воины освобождали Курахово, Селидово, Красногоровку и Авдеевку, а сейчас - воюют за Дзержинск (на Украине он называется Торецком). Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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