Что делают бойцы ВС России в свободное время: видео из Донецка - 06.02.2025 Украина.ру
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Что делают бойцы ВС России в свободное время: видео из Донецка
Что делают бойцы ВС России в свободное время: видео из Донецка - 06.02.2025 Украина.ру
Что делают бойцы ВС России в свободное время: видео из Донецка
Вы когда-нибудь думали о том, чем занимаются российские военные в свободное от боёв время? На этих кадрах - один из вариантов организации досуга в зоне СВО... Украина.ру, 06.02.2025
2025-02-06T13:06
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Вы когда-нибудь думали о том, чем занимаются российские военные в свободное от боёв время? На этих кадрах - один из вариантов организации досуга в зоне СВО. Такие мероприятия позволяют нашим бойцам оставаться в хорошей физической форме и ещё больше закаляют их характер. На видео - ребята из войсковых подразделений 51-й Гвардейской донецкой армии. Именно эти воины освобождали Курахово, Селидово, Красногоровку и Авдеевку, а сейчас - воюют за Дзержинск (на Украине он называется Торецком). Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, донецк, украина, сво, армия, минобороны рф, соревнования, спорт, донбасс, видео
Видео, Россия, Донецк, Украина, СВО, Армия, Минобороны РФ, соревнования, спорт, Донбасс

Что делают бойцы ВС России в свободное время: видео из Донецка

13:06 06.02.2025
 
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Вы когда-нибудь думали о том, чем занимаются российские военные в свободное от боёв время? На этих кадрах - один из вариантов организации досуга в зоне СВО. Такие мероприятия позволяют нашим бойцам оставаться в хорошей физической форме и ещё больше закаляют их характер.
На видео - ребята из войсковых подразделений 51-й Гвардейской донецкой армии. Именно эти воины освобождали Курахово, Селидово, Красногоровку и Авдеевку, а сейчас - воюют за Дзержинск (на Украине он называется Торецком).
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