Чем занимаются жёны героев и почему дронам, которые появились у ВС России, нет равных – Биркин - 04.02.2025 Украина.ру
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Чем занимаются жёны героев и почему дронам, которые появились у ВС России, нет равных – Биркин
Чем занимаются жёны героев и почему дронам, которые появились у ВС России, нет равных – Биркин - 04.02.2025 Украина.ру
Чем занимаются жёны героев и почему дронам, которые появились у ВС России, нет равных – Биркин
Командир расчёта БПЛА с позывным "Биркин" из подразделения БАРС-11 в эфире Украина.ру рассказал о современном дроностроении и эффективности применения... Украина.ру, 04.02.2025
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Командир расчёта БПЛА с позывным "Биркин" из подразделения БАРС-11 в эфире Украина.ру рассказал о современном дроностроении и эффективности применения беспилотников на оптоволокне. 00:41 - О современном дроностроении; 02:51 - О дронах на оптоволокне; 05:36 - Об эффективности РЭБ против дронов на оптоволокне; 06:35 - Статистика поражения целей;07:20 - Как сбивать дроны без сопутствующих потерь? 09:04 - О семейной жизни. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, всу, потери всу, сво, минобороны рф, fpv-дрон, дроны, бпла, авиация, беспилотники, позывной "биркин", пво, украина, россия, впк, видео
Видео, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Минобороны РФ, fpv-дрон, дроны, БПЛА, авиация, беспилотники, Позывной "Биркин", ПВО, Украина, Россия, ВПК

Чем занимаются жёны героев и почему дронам, которые появились у ВС России, нет равных – Биркин

12:29 04.02.2025 (обновлено: 12:30 04.02.2025)
 
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Командир расчёта БПЛА с позывным "Биркин" из подразделения БАРС-11 в эфире Украина.ру рассказал о современном дроностроении и эффективности применения беспилотников на оптоволокне.
00:41 - О современном дроностроении;
02:51 - О дронах на оптоволокне;
05:36 - Об эффективности РЭБ против дронов на оптоволокне;
06:35 - Статистика поражения целей;
07:20 - Как сбивать дроны без сопутствующих потерь?
09:04 - О семейной жизни.
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ВидеоВСУпотери ВСУСВОМинобороны РФfpv-дрондроныБПЛАавиациябеспилотникиПозывной "Биркин"ПВОУкраинаРоссияВПК
 
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