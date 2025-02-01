https://ukraina.ru/20250201/1060742208.html
Как Западная Украина стала колыбелью перепрошивки всей страны и как продолжают дело Фарион — Хавич
Как Западная Украина стала колыбелью перепрошивки всей страны и как продолжают дело Фарион — Хавич - 01.02.2025 Украина.ру
Как Западная Украина стала колыбелью перепрошивки всей страны и как продолжают дело Фарион — Хавич
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич. Украина.ру, 01.02.2025
2025-02-01T15:16
2025-02-01T15:16
2025-02-01T15:16
видео
украина
западная украина
россия
ирина фарион
олег хавич
оун
упц
религия
оун-упа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/01/1060742070_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2294f71e0bab78fdf636f615b7dc649d.jpg
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич. Обсудили его недавнюю статью "Западная Украина в первую декаду года: Рождественские праздники по новому календарю и улицы Ирины Фарион".Поговорили о русофобии, национализме, религии, переименовании улиц и текущем градусе маразма на Украине. 00:35 – О религиозной перепрошивке Украины;3:45 – Рождество: протест или привычка? 10:43 – О наследии Ирины Фарион; 16:05 – О покидающих Украину; 18:55 – Что можно было бы добавить в этот материал? *В интервью упоминается Организация украинских националистов (ОУН) признанная экстремистской и запрещённая в России. Кроме того, ОУН и их атрибутика внесены в перечень нацистских организаций. Ссылка на статью Олега Хавича: https://ukraina.ru/20250112/1060204389.html Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
украина
западная украина
россия
галиция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/01/1060742070_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_082da61374d5b1bf36ad2d1f8fec5477.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, западная украина, россия, ирина фарион, олег хавич, оун, упц, религия, оун-упа, пцу, галиция, языковая политика, языковой закон, степан бандера, бандеровцы, леонид кравчук, украинские националисты, нацисты, видео
Видео, Украина, Западная Украина, Россия, Ирина Фарион, Олег Хавич, ОУН, УПЦ, Религия, ОУН-УПА, ПЦУ, Галиция, языковая политика, языковой закон, Степан Бандера, бандеровцы, Леонид Кравчук, украинские националисты, нацисты
Как Западная Украина стала колыбелью перепрошивки всей страны и как продолжают дело Фарион — Хавич
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич.
Обсудили его недавнюю статью "Западная Украина в первую декаду года: Рождественские праздники по новому календарю и улицы Ирины Фарион".
Поговорили о русофобии, национализме, религии, переименовании улиц и текущем градусе маразма на Украине.
00:35 – О религиозной перепрошивке Украины;
3:45 – Рождество: протест или привычка?
10:43 – О наследии Ирины Фарион;
16:05 – О покидающих Украину;
18:55 – Что можно было бы добавить в этот материал?
*В интервью упоминается Организация украинских националистов (ОУН) признанная экстремистской и запрещённая в России. Кроме того, ОУН и их атрибутика внесены в перечень нацистских организаций.
Ссылка на статью Олега Хавича: https://ukraina.ru/20250112/1060204389.html
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru