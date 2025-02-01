Как Западная Украина стала колыбелью перепрошивки всей страны и как продолжают дело Фарион — Хавич - 01.02.2025 Украина.ру
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Как Западная Украина стала колыбелью перепрошивки всей страны и как продолжают дело Фарион — Хавич
Как Западная Украина стала колыбелью перепрошивки всей страны и как продолжают дело Фарион — Хавич - 01.02.2025 Украина.ру
Как Западная Украина стала колыбелью перепрошивки всей страны и как продолжают дело Фарион — Хавич
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич. Украина.ру, 01.02.2025
2025-02-01T15:16
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украина
западная украина
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ирина фарион
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религия
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В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич. Обсудили его недавнюю статью "Западная Украина в первую декаду года: Рождественские праздники по новому календарю и улицы Ирины Фарион".Поговорили о русофобии, национализме, религии, переименовании улиц и текущем градусе маразма на Украине. 00:35 – О религиозной перепрошивке Украины;3:45 – Рождество: протест или привычка? 10:43 – О наследии Ирины Фарион; 16:05 – О покидающих Украину; 18:55 – Что можно было бы добавить в этот материал? *В интервью упоминается Организация украинских националистов (ОУН) признанная экстремистской и запрещённая в России. Кроме того, ОУН и их атрибутика внесены в перечень нацистских организаций. Ссылка на статью Олега Хавича: https://ukraina.ru/20250112/1060204389.html Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, украина, западная украина, россия, ирина фарион, олег хавич, оун, упц, религия, оун-упа, пцу, галиция, языковая политика, языковой закон, степан бандера, бандеровцы, леонид кравчук, украинские националисты, нацисты, видео
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Как Западная Украина стала колыбелью перепрошивки всей страны и как продолжают дело Фарион — Хавич

15:16 01.02.2025
 
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В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич.
Обсудили его недавнюю статью "Западная Украина в первую декаду года: Рождественские праздники по новому календарю и улицы Ирины Фарион".
Поговорили о русофобии, национализме, религии, переименовании улиц и текущем градусе маразма на Украине.
00:35 – О религиозной перепрошивке Украины;
3:45 – Рождество: протест или привычка?
10:43 – О наследии Ирины Фарион;
16:05 – О покидающих Украину;
18:55 – Что можно было бы добавить в этот материал?
*В интервью упоминается Организация украинских националистов (ОУН) признанная экстремистской и запрещённая в России. Кроме того, ОУН и их атрибутика внесены в перечень нацистских организаций.
Ссылка на статью Олега Хавича: https://ukraina.ru/20250112/1060204389.html
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