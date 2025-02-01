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Пять наций в одной школе? О предложениях Патриарха Кирилла по обучению детей в России - Ищенко
Пять наций в одной школе? О предложениях Патриарха Кирилла по обучению детей в России - Ищенко - 01.02.2025 Украина.ру
Пять наций в одной школе? О предложениях Патриарха Кирилла по обучению детей в России - Ищенко
По предложению Патриарха Кирилла в школах России введут обязательное преподавание дисциплины "Основы духовно-нравственной культуры народов России" для учащихся... Украина.ру, 01.02.2025
2025-02-01T12:19
2025-02-01T12:19
2025-02-01T12:19
видео
россия
украина
ростислав ищенко
патриарх кирилл
рпц
история
культура
русская культура
культурное наследие
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По предложению Патриарха Кирилла в школах России введут обязательное преподавание дисциплины "Основы духовно-нравственной культуры народов России" для учащихся 5-7 классов. В отличие от предыдущих учебных программ, где этот предмет был факультативным или входил в состав другого предмета, теперь он будет самостоятельным и обязательным. В чëм сложности с введением такой учебной дисциплины и почему государство в принципе не способно учить всех одинаково хорошо? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenkoНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, украина, ростислав ищенко, патриарх кирилл, рпц, история, культура, русская культура, культурное наследие, образование, образовательные стандарты, школа, ссср, цивилизация, мораль, идеология, видео
Видео, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Патриарх Кирилл, РПЦ, История, культура, русская культура, культурное наследие, образование, образовательные стандарты, Школа, СССР, цивилизация, мораль, идеология
Пять наций в одной школе? О предложениях Патриарха Кирилла по обучению детей в России - Ищенко
По предложению Патриарха Кирилла в школах России введут обязательное преподавание дисциплины "Основы духовно-нравственной культуры народов России" для учащихся 5-7 классов.
В отличие от предыдущих учебных программ, где этот предмет был факультативным или входил в состав другого предмета, теперь он будет самостоятельным и обязательным. В чëм сложности с введением такой учебной дисциплины и почему государство в принципе не способно учить всех одинаково хорошо?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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