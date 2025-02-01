https://ukraina.ru/20250201/1060740307.html

Пять наций в одной школе? О предложениях Патриарха Кирилла по обучению детей в России - Ищенко

Пять наций в одной школе? О предложениях Патриарха Кирилла по обучению детей в России - Ищенко - 01.02.2025 Украина.ру

Пять наций в одной школе? О предложениях Патриарха Кирилла по обучению детей в России - Ищенко

По предложению Патриарха Кирилла в школах России введут обязательное преподавание дисциплины "Основы духовно-нравственной культуры народов России" для учащихся... Украина.ру, 01.02.2025

2025-02-01T12:19

2025-02-01T12:19

2025-02-01T12:19

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ростислав ищенко

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русская культура

культурное наследие

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По предложению Патриарха Кирилла в школах России введут обязательное преподавание дисциплины "Основы духовно-нравственной культуры народов России" для учащихся 5-7 классов. В отличие от предыдущих учебных программ, где этот предмет был факультативным или входил в состав другого предмета, теперь он будет самостоятельным и обязательным. В чëм сложности с введением такой учебной дисциплины и почему государство в принципе не способно учить всех одинаково хорошо? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenkoНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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