ФСБ установила гражданина Украины, прикидывавшегося гражданином России и оскорблявшего узбеков - 01.02.2025 Украина.ру
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ФСБ установила гражданина Украины, прикидывавшегося гражданином России и оскорблявшего узбеков
ФСБ установила гражданина Украины, прикидывавшегося гражданином России и оскорблявшего узбеков - 01.02.2025 Украина.ру
ФСБ установила гражданина Украины, прикидывавшегося гражданином России и оскорблявшего узбеков
Провокационный и оскорбительный контент в отношении узбеков распространял украинский гражданин Николай Кочмарик, представлявшийся гражданином России. Об этом 1 февраля сообщила ЦОС ФСБ.
2025-02-01T11:09
2025-02-01T11:09
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После размещения провокационного контента с оскорблениями узбеков российская спецслужба идентифицировала реального распространителя этих материалов. Им оказался гражданин Украины."Федеральной службой безопасности России в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, которое в сети Интернет от имени якобы гражданина России в национал-шовинистической манере высказывалось о представителях узбекской нации. Установленное лицо является гражданином Украины Кочмариком Николаем Николаевичем, 1984 года рождения, уроженцем Николаевской области УССР, в настоящее время находящимся на территории Украины и поддерживающим ВСУ. Распространенный в социальных медиа видеоролик с его участием вызвал широкий общественный резонанс как у узбекской, так и российской общественности", - говорится в сообщении.Провокационный видеоматериал был размещен на YouTube-канале, подконтрольном спецслужбам Литвы.По мнению ФСБ, инцидент указывает на целенаправленные действия украинских и литовских спецслужб Украины и Литвы. Он также указывает на "их зарубежных кураторов по созданию провокационного контента, направленного на подрыв отношений Российской Федерации с партнёрами по СНГ и попытке формирования антироссийских настроений за рубежом".
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новости, украина, россия, фсб, снг, вооруженные силы украины, всу, спецслужба, экстремизм, экстремисты, провокация, прибалтика, бывший ссср, постсоветское пространство, информационная война, информационная безопасность, русофобия, youtube
Новости, Украина, Россия, ФСБ, СНГ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, спецслужба, экстремизм, экстремисты, провокация, Прибалтика, бывший СССР, постсоветское пространство, информационная война, информационная безопасность, Русофобия, Youtube

ФСБ установила гражданина Украины, прикидывавшегося гражданином России и оскорблявшего узбеков

11:09 01.02.2025
 
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Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Провокационный и оскорбительный контент в отношении узбеков распространял украинский гражданин Николай Кочмарик, представлявшийся гражданином России. Об этом 1 февраля сообщила ЦОС ФСБ.
После размещения провокационного контента с оскорблениями узбеков российская спецслужба идентифицировала реального распространителя этих материалов. Им оказался гражданин Украины.
"Федеральной службой безопасности России в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, которое в сети Интернет от имени якобы гражданина России в национал-шовинистической манере высказывалось о представителях узбекской нации. Установленное лицо является гражданином Украины Кочмариком Николаем Николаевичем, 1984 года рождения, уроженцем Николаевской области УССР, в настоящее время находящимся на территории Украины и поддерживающим ВСУ. Распространенный в социальных медиа видеоролик с его участием вызвал широкий общественный резонанс как у узбекской, так и российской общественности", - говорится в сообщении.
Провокационный видеоматериал был размещен на YouTube-канале, подконтрольном спецслужбам Литвы.
По мнению ФСБ, инцидент указывает на целенаправленные действия украинских и литовских спецслужб Украины и Литвы. Он также указывает на "их зарубежных кураторов по созданию провокационного контента, направленного на подрыв отношений Российской Федерации с партнёрами по СНГ и попытке формирования антироссийских настроений за рубежом".
 
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