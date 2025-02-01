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ФСБ установила гражданина Украины, прикидывавшегося гражданином России и оскорблявшего узбеков

ФСБ установила гражданина Украины, прикидывавшегося гражданином России и оскорблявшего узбеков - 01.02.2025 Украина.ру

ФСБ установила гражданина Украины, прикидывавшегося гражданином России и оскорблявшего узбеков

Провокационный и оскорбительный контент в отношении узбеков распространял украинский гражданин Николай Кочмарик, представлявшийся гражданином России. Об этом 1 февраля сообщила ЦОС ФСБ.

2025-02-01T11:09

2025-02-01T11:09

2025-02-01T11:09

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После размещения провокационного контента с оскорблениями узбеков российская спецслужба идентифицировала реального распространителя этих материалов. Им оказался гражданин Украины."Федеральной службой безопасности России в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, которое в сети Интернет от имени якобы гражданина России в национал-шовинистической манере высказывалось о представителях узбекской нации. Установленное лицо является гражданином Украины Кочмариком Николаем Николаевичем, 1984 года рождения, уроженцем Николаевской области УССР, в настоящее время находящимся на территории Украины и поддерживающим ВСУ. Распространенный в социальных медиа видеоролик с его участием вызвал широкий общественный резонанс как у узбекской, так и российской общественности", - говорится в сообщении.Провокационный видеоматериал был размещен на YouTube-канале, подконтрольном спецслужбам Литвы.По мнению ФСБ, инцидент указывает на целенаправленные действия украинских и литовских спецслужб Украины и Литвы. Он также указывает на "их зарубежных кураторов по созданию провокационного контента, направленного на подрыв отношений Российской Федерации с партнёрами по СНГ и попытке формирования антироссийских настроений за рубежом".

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