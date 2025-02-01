"Золотое перо" советской журналистики. 85 лет со дня смерти Михаила Кольцова - 01.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20250201/1043133093.html
"Золотое перо" советской журналистики. 85 лет со дня смерти Михаила Кольцова
"Золотое перо" советской журналистики. 85 лет со дня смерти Михаила Кольцова - 01.02.2025 Украина.ру
"Золотое перо" советской журналистики. 85 лет со дня смерти Михаила Кольцова
Михаил Кольцов — самый влиятельный довоенный журналист, публицист и пропагандист. Кольцов был крупнейшей фигурой 1930-х годов. Но 2 февраля 1940 года он был расстрелян. Причины, по которым от столь видной и вроде бы лояльной фигуры избавились, совершенно не очевидны до сих пор
2025-02-01T15:58
2025-02-01T15:58
история
история
история ссср
журналистика
журналист
испания
репрессии
гражданская война
ссср
нквд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103042/07/1030420743_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_e13a0faed599f241f2118fc841ba439b.jpg
Моисей Фридлянд родился в семье ремесленника в Киеве в 1898 году. Ещё в детстве его семья перебралась в Белосток, где он окончил реальное училище. Там на пару с младшим братом (впоследствии самым знаменитым советским карикатуристом Борисом Ефимовым) он начал издавать самодеятельный журнал, для которого сам писал все статьи.В разгар мировой войны Фридлянд перебрался в Петроград, где начал учиться в Психоневрологическим институте, но из-за последовавших вскоре революционных событий так и не окончил его. После Октябрьской революции он примкнул к большевикам, хотя достаточно скоро у него случилась небольшая размолвка с ними. Фридлянда определили работать в группу кинохроники при Наркомате просвещения. Но он разругался с приставленными к нему комиссарами, посчитав, что они ограничивают свободу творчества.В итоге осенью 1918 года он уехал в ещё гетманскую Украину, где сотрудничал с местными газетами под псевдонимом Михаил Кольцов. Так он обрёл имя, под которым в Советском Союзе его будут знать все.С приходом РККА Кольцов работал корреспондентом военных красноармейских газет, а летом 1919 года вместе с Красной армией ушёл из города. Недолгое время он прожил в Одессе и Харькове, пока наконец не перебрался в Москву. По итогам Гражданской войны на Украине Кольцов написал свою первую книгу — сборник очерков "Петлюровщина", опубликованную в Петрограде в 1921 году.Кольцову особенно удавались фельетоны, которые большевики в то время считали едва ли не первым средством пропаганды. Молодого автора заметила сама Мария Ульянова— сестра Ленина. Она входила в редколлегию "Правды" и привлекла к работе Кольцова.Сочетание протекции могущественного Медведя (революционная кличка Ульяновой) и литературного таланта Кольцова привело к тому, что уже к середине 1920-х он выбился в число самых заметных советских журналистов.Довольно быстро Кольцову удалось добиться возобновления издания "Огонька", который имел внушительную дореволюционную историю, но после Октября был закрыт как классово чуждое и мещанское издание. Он был его бессменным редактором вплоть до своего ареста.Кольцов пролоббировал и создание единственного советского журнала на автомобильную тематику — "За рулём", который возглавлял до своей опалы. В годы НЭПа Кольцов создал Жургаз — журнально-газетное объединение, под эгидой которого и выходили "Огонёк", "За рулём", "Крокодил" (Кольцов некоторое время был главным редактором) и еще несколько регулярных изданий. Вплоть до конца 1930-х Кольцову удавалось сохранять за собой эти позиции и оставаться влиятельным издателем. Тиражи изданий Жургаза исчислялись миллионами экземпляров.Впрочем, несмотря на издательскую полунезависимость, Кольцов не позволял себе ни малейших отступлений от партийной линии и уже к концу 1920-х фактически превратился в главного советского пропагандиста.В те годы главным "литературным генералом" Страны Советов еще был Максим Горький, чьё имя было хорошо известно и за границей. Но на пятки ему уже активно наступал молодой Кольцов, амбициозный и неутомимый.Не случайно именно он был назначен руководителем иностранного отдела Союза писателей СССР. Можно сказать, это была вторая по значимости должность в этом литературном министерстве. Именно через этот отдел организовывались визиты знаменитых иностранных писателей в Советский Союз, а занимался этим непосредственно Кольцов. Кроме того, он же участвовал и в организации поездок пролетарских писателей в Европу на различные конференции (если туда советских писателей пускали).Пиком в карьере Кольцова стала его знаменитые командировки в Испанию.Формально он находился там как корреспондент "Правды". В то время в Испании обитала едва ли не половина кадрового состава НКВД, так что в спецсправках и донесениях недостатка не было. Кольцова отправили туда прежде всего как золотое перо СССР, самого успешного публициста и пропагандиста.Ещё в СССР он прославился своими репортажами, в которых как бы вживался в роль героя. Он писал репортаж про таксиста или продавца и для этого на несколько дней сам перевоплощался в него, выполняя эту работу, чтобы глубже прочувствовать.Поскольку Кольцова арестовали вскоре после его возвращения из Испании, многие исследователи считают, что причина его падения кроется где-то там. Неудача испанской кампании привела к тому, что все республиканцы переругались друг с другом. На волне этой неудачи кучу добровольцев из интербригад перебили по подозрению в шпионаже, потом перебили большинство военных советников и часть чекистов уже в СССР.Под эту волну попал и Кольцов, после возвращения обласканный и введённый в состав Академии наук и назначенный главным редактором "Правды".Но однозначной причины, послужившей его падению, достоверно не удалось установить до сих пор.Наиболее популярной версией является конфликт с Андре Марти, возглавлявшим интербригады. Известно, что отношения между ними были напряжёнными. В ряде источников даже приводится донесение Марти Сталину, в котором тот утверждает, что в Испании Кольцов якобы связался с троцкистами. Этой версии придерживался и брат Кольцова, карикатурист Ефимов.По другой версии, Кольцов в Испании увидел много такого, чего не стоило видеть "гражданскому", и оказался слишком глубоко посвящён в тайные дела и операции, о которых не стоило знать посторонним.Наконец, согласно третьей, не связанной с Испанией версии, поводом для опалы послужил неудачный визит Андре Жида. Знаменитый французский писатель после вояжа по СССР написал весьма желчную книгу, критикующую советские порядки, хотя должен был прославить государство рабочих и крестьян. А за визит писателя в СССР отвечал как раз Кольцов.Вероятно, все это в совокупности сыграло свою роль. Кольцов был обвинён в том, что при посредничестве Карла Радека стал участником правотроцкистской организации и шпионил в пользу Германии, Франции и США.В 1950-е годы он был реабилитирован одним из первых в СССР, а его "Испанский дневник" был издан большим тиражом. В честь публициста даже назвали несколько улиц в городах Советского Союза.Печально сложилась судьба его питомца, Губерта Лосте.В 1930-х Кольцову временно передали на попечение немецкого подростка его родители из Саара. После Первой мировой Саар формально был независимым от Германии, под французской опекой. Но Гитлер добился плебисцита о присоединении к Германии. Родители Лосте — убеждённые коммунисты — боялись за свою судьбу в случае соединения с Германией и временно передали Лосте на попечение Кольцову.Тот превратил немецкого подростка в героя пропаганды. Большими тиражами издавались книги про приключения немецкого паренька в стране рабочих и пионеров ("Губерт в стране чудес").После ареста Кольцова Лосте оказался без присмотра, а после начала войны как этнический немец был сослан в казахский колхоз. После войны два раза отсидел в тюрьме, заработал туберкулез и к 30 годам уже был инвалидом.Все это время родители Лосте, благополучно уцелевшие в годы войны, пытались его найти. Сделать это удалось только в хрущевские времена. Незадолго до смерти в 1959 году Лосте все же удалось встретиться со своими родителями. Так закончилась история Губерта в стране чудес.
https://ukraina.ru/20201011/1029202949.html
https://ukraina.ru/20190610/1023859046.html
https://ukraina.ru/20240309/1044506008.html
https://ukraina.ru/20200525/1027775917.html
https://ukraina.ru/20200616/1027999958.html
испания
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103042/07/1030420743_0:0:2709:2032_1920x0_80_0_0_ef3fb41c26bf205838d1d9ec8a74306f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история ссср, журналистика, журналист, испания, репрессии, гражданская война, ссср, нквд, ленин
История, История, история СССР, журналистика, журналист, Испания, репрессии, гражданская война, СССР, НКВД, Ленин

"Золотое перо" советской журналистики. 85 лет со дня смерти Михаила Кольцова

15:58 01.02.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМихаил Кольцов в Испании
Михаил Кольцов в Испании - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Евгений Антонюк
публицист
Все материалы
Михаил Кольцов — самый влиятельный довоенный журналист, публицист и пропагандист. Кольцов был крупнейшей фигурой 1930-х годов. Но 2 февраля 1940 года он был расстрелян. Причины, по которым от столь видной и вроде бы лояльной фигуры избавились, совершенно не очевидны до сих пор
Моисей Фридлянд родился в семье ремесленника в Киеве в 1898 году. Ещё в детстве его семья перебралась в Белосток, где он окончил реальное училище. Там на пару с младшим братом (впоследствии самым знаменитым советским карикатуристом Борисом Ефимовым) он начал издавать самодеятельный журнал, для которого сам писал все статьи.
В разгар мировой войны Фридлянд перебрался в Петроград, где начал учиться в Психоневрологическим институте, но из-за последовавших вскоре революционных событий так и не окончил его. После Октябрьской революции он примкнул к большевикам, хотя достаточно скоро у него случилась небольшая размолвка с ними. Фридлянда определили работать в группу кинохроники при Наркомате просвещения. Но он разругался с приставленными к нему комиссарами, посчитав, что они ограничивают свободу творчества.
В итоге осенью 1918 года он уехал в ещё гетманскую Украину, где сотрудничал с местными газетами под псевдонимом Михаил Кольцов. Так он обрёл имя, под которым в Советском Союзе его будут знать все.
С приходом РККА Кольцов работал корреспондентом военных красноармейских газет, а летом 1919 года вместе с Красной армией ушёл из города. Недолгое время он прожил в Одессе и Харькове, пока наконец не перебрался в Москву. По итогам Гражданской войны на Украине Кольцов написал свою первую книгу — сборник очерков "Петлюровщина", опубликованную в Петрограде в 1921 году.
Кольцову особенно удавались фельетоны, которые большевики в то время считали едва ли не первым средством пропаганды. Молодого автора заметила сама Мария Ульянова— сестра Ленина. Она входила в редколлегию "Правды" и привлекла к работе Кольцова.
Борис Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября 2020, 01:00
День в истории. 11 октября: родился художник, которого Сталин приказал «Нэ трогать» и отправил на Нюрнбергский процесс120 лет назад, 11 октября 1900 года в Киеве в семье мещан Хаима и Рохли Фридлянд появился на свет второй сын, которого назвали по-русски Борей. Так появился на свет будущий советский карикатурист, известный как Борис Ефимов, проживший почти 108 лет.
Сочетание протекции могущественного Медведя (революционная кличка Ульяновой) и литературного таланта Кольцова привело к тому, что уже к середине 1920-х он выбился в число самых заметных советских журналистов.
Довольно быстро Кольцову удалось добиться возобновления издания "Огонька", который имел внушительную дореволюционную историю, но после Октября был закрыт как классово чуждое и мещанское издание. Он был его бессменным редактором вплоть до своего ареста.
Кольцов пролоббировал и создание единственного советского журнала на автомобильную тематику — "За рулём", который возглавлял до своей опалы. В годы НЭПа Кольцов создал Жургаз — журнально-газетное объединение, под эгидой которого и выходили "Огонёк", "За рулём", "Крокодил" (Кольцов некоторое время был главным редактором) и еще несколько регулярных изданий. Вплоть до конца 1930-х Кольцову удавалось сохранять за собой эти позиции и оставаться влиятельным издателем. Тиражи изданий Жургаза исчислялись миллионами экземпляров.
Впрочем, несмотря на издательскую полунезависимость, Кольцов не позволял себе ни малейших отступлений от партийной линии и уже к концу 1920-х фактически превратился в главного советского пропагандиста.
В те годы главным "литературным генералом" Страны Советов еще был Максим Горький, чьё имя было хорошо известно и за границей. Но на пятки ему уже активно наступал молодой Кольцов, амбициозный и неутомимый.
10 июня 2019, 17:53
«Добрий вечiр, вам, малята, любi хлопчики й дiвчата!.. ». К дню рождения Деда ПанасаСегодня исполнилось 108 лет со дня рождения легендарного деда Панаса, который более двух десятилетий рассказывал вечерние сказки сначала на радио, а потом в телевизионной передаче «На добраніч, діти» («Спокойной ночи, дети»). Дед Панас – один из символов Советской Украины.
Не случайно именно он был назначен руководителем иностранного отдела Союза писателей СССР. Можно сказать, это была вторая по значимости должность в этом литературном министерстве. Именно через этот отдел организовывались визиты знаменитых иностранных писателей в Советский Союз, а занимался этим непосредственно Кольцов. Кроме того, он же участвовал и в организации поездок пролетарских писателей в Европу на различные конференции (если туда советских писателей пускали).
Пиком в карьере Кольцова стала его знаменитые командировки в Испанию.
Формально он находился там как корреспондент "Правды". В то время в Испании обитала едва ли не половина кадрового состава НКВД, так что в спецсправках и донесениях недостатка не было. Кольцова отправили туда прежде всего как золотое перо СССР, самого успешного публициста и пропагандиста.
Ещё в СССР он прославился своими репортажами, в которых как бы вживался в роль героя. Он писал репортаж про таксиста или продавца и для этого на несколько дней сам перевоплощался в него, выполняя эту работу, чтобы глубже прочувствовать.
Поскольку Кольцова арестовали вскоре после его возвращения из Испании, многие исследователи считают, что причина его падения кроется где-то там. Неудача испанской кампании привела к тому, что все республиканцы переругались друг с другом. На волне этой неудачи кучу добровольцев из интербригад перебили по подозрению в шпионаже, потом перебили большинство военных советников и часть чекистов уже в СССР.
Тарас Шевченко - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
9 марта 2024, 16:29История
Как в СССР создавался культ ШевченкоТарас Григорьевич Шевченко родился 9 марта 1814 года в семье крепостного крестьянина. Вольную же он получил 4 мая 1839 года, причём этот акт был следствием кампании по формированию культа художника (о том, что он ещё и поэт, пока никто не знал, в том числе и он сам) которая была начата российской либерально настроенной интеллигенцией.
Под эту волну попал и Кольцов, после возвращения обласканный и введённый в состав Академии наук и назначенный главным редактором "Правды".
Но однозначной причины, послужившей его падению, достоверно не удалось установить до сих пор.
Наиболее популярной версией является конфликт с Андре Марти, возглавлявшим интербригады. Известно, что отношения между ними были напряжёнными. В ряде источников даже приводится донесение Марти Сталину, в котором тот утверждает, что в Испании Кольцов якобы связался с троцкистами. Этой версии придерживался и брат Кольцова, карикатурист Ефимов.
По другой версии, Кольцов в Испании увидел много такого, чего не стоило видеть "гражданскому", и оказался слишком глубоко посвящён в тайные дела и операции, о которых не стоило знать посторонним.
Наконец, согласно третьей, не связанной с Испанией версии, поводом для опалы послужил неудачный визит Андре Жида. Знаменитый французский писатель после вояжа по СССР написал весьма желчную книгу, критикующую советские порядки, хотя должен был прославить государство рабочих и крестьян. А за визит писателя в СССР отвечал как раз Кольцов.
- РИА Новости, 1920, 25.05.2020
25 мая 2020, 14:00
Гибель эскадры в степях Украины. «Маленький сталинчик» советской литературы Александр Корнейчук115 лет назад, 25 мая 1905 года, на железнодорожной станции Христиновка Киевской губернии (ныне город в Черкасской области) родился украинский советский драматург и общественный деятель Александр Евдокимович Корнейчук
Вероятно, все это в совокупности сыграло свою роль. Кольцов был обвинён в том, что при посредничестве Карла Радека стал участником правотроцкистской организации и шпионил в пользу Германии, Франции и США.
В 1950-е годы он был реабилитирован одним из первых в СССР, а его "Испанский дневник" был издан большим тиражом. В честь публициста даже назвали несколько улиц в городах Советского Союза.
Печально сложилась судьба его питомца, Губерта Лосте.
В 1930-х Кольцову временно передали на попечение немецкого подростка его родители из Саара. После Первой мировой Саар формально был независимым от Германии, под французской опекой. Но Гитлер добился плебисцита о присоединении к Германии. Родители Лосте — убеждённые коммунисты — боялись за свою судьбу в случае соединения с Германией и временно передали Лосте на попечение Кольцову.
Тот превратил немецкого подростка в героя пропаганды. Большими тиражами издавались книги про приключения немецкого паренька в стране рабочих и пионеров ("Губерт в стране чудес").
16 июня 2020, 16:50
Литература и пропаганда. Как жилось украинским писателям при Сталине и что ждет их сейчасО Союзе советских писателей Украины, созданном в 1934 году на съезде, открывшемся в такой же жаркий день 16 июня, вспоминают, только чтобы порыдать о «расстрелянном возрождении». Хотя он благополучно обслуживал идеологические запросы власти вплоть до независимости, чтобы легко переключиться на запросы другой власти. Поскольку для этого и был создан
После ареста Кольцова Лосте оказался без присмотра, а после начала войны как этнический немец был сослан в казахский колхоз. После войны два раза отсидел в тюрьме, заработал туберкулез и к 30 годам уже был инвалидом.
Все это время родители Лосте, благополучно уцелевшие в годы войны, пытались его найти. Сделать это удалось только в хрущевские времена. Незадолго до смерти в 1959 году Лосте все же удалось встретиться со своими родителями. Так закончилась история Губерта в стране чудес.
 
ИсторияИсторияистория СССРжурналистикажурналистИспаниярепрессиигражданская войнаСССРНКВДЛенин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:58"Золотое перо" советской журналистики. 85 лет со дня смерти Михаила Кольцова
15:52Курское направление: Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ
15:16Как Западная Украина стала колыбелью перепрошивки всей страны и как продолжают дело Фарион — Хавич
15:09Белоусов поблагодарил 101-й полк ВС РФ за освобождение Крымского в ДНР
14:57"Сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны": Медведев подобрал слова для сенатора Чехии
14:36Салливан указал Трампу, как надо вести переговоры с Путиным
14:06В Полтавской области неизвестный убил сотрудника военкомата, забрал оружие и скрылся с мобилизованным
13:28ООН отреагировала на убийства населения села Русское Поречное в Курской области
13:04Издевались, мародерили: жители Харьковской области рассказали о наёмниках и ВСУ
13:00Разыгрывая национальную карту, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 февраля
12:19Пять наций в одной школе? О предложениях Патриарха Кирилла по обучению детей в России - Ищенко
12:13Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник ВСУ с оружием из США
11:47Украинский солдат рассказал, как при сдаче в плен его пытались убить дронами ВСУ
11:38Конрад Рэнкас: И британо-американская, и франко-германская Европа пока останутся антироссийскими
11:22Спецоперация на минувшей неделе. Как майские жуки кружат БПЛА и ведут разведку и корректировку огня
11:09ФСБ установила гражданина Украины, прикидывавшегося гражданином России и оскорблявшего узбеков
10:56"Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУ
10:08Сенатор Чехии оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда - Беглов
09:53Трамп пообещал что-то "существенное". Главное на Украине на утро 1 февраля
09:16Только смертная казнь! О зверствах карателей из ВСУ в Русском Поречном и наказании за это – Гаспарян
Лента новостейМолния