Болимов: 110 лет с первой попытки применения оружия массового поражения
На Гаагской конференции в 1899 году представители 26-ти стран подписали Декларацию "О неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением распространять удушающие или вредоносные газы". Несмотря на это, в 1904-05 годах японские войска применяли пикриновую кислоту, а Великобритания, Франция и Германия разрабатывали боевые отравляющие вещества
К началу Первой мировой войны в арсеналах всех противоборствующих сторон, кроме Российской империи, имелись различные варианты "военной химии". Так, уже осенью 1914 года французы применили против германских войск 26-мм ружейные гранаты, снаряженные раздражающим веществом этилбромацетатом, по ядовитости приближающимся к синильной кислоте.
У немцев на начало войны имелась экспериментальная партия шрапнельных снарядов "Ni", содержавших помимо пороха двойную соль дианизидина. Но после пробного применения в бою 27 октября 1914 года этот боеприпас был признан неэффективным. В свою очередь, французы на рубеже 1914-15 годов применили осколочно-химические снаряды, заряженные четыреххлористым сероуглеродом, которые также показали слабый результат.
К тому времени на вооружение армии Германии поступили 15-см гаубичные осколочно-химические снаряды, названные "чёрная граната Т" ("Т-granate"), разработанные профессором Гансом фон Таппеном. Их снаряжали смесью бромистого ксилила и бромистого ксилилена – слезоточивых веществ, близких друг другу по физическим и химическим свойствам.
Поражение глаз парами этих отравляющих веществ (ОВ) было очень болезненным. Те, кто испытал их действие на себе, описывали свои ощущения как "удар хлыстом по глазам". Плотность паров бромистого ксилила и бромистого ксилилена в 6,4 раза больше, чем у воздуха, что должно было обеспечить стойкое и длительное удержание паров ОВ на местности.
Использовать их решили в ходе атаки русских позиций в районе городка Болимов, занимавшего ключевое положение на Варшавском выступе (выход на железную дорогу и шоссе Лодзь-Варшава). Это не было направлением стратегического наступления – немецкий Генштаб планировал прорвать оборону Русской императорской армии последовательными фланговыми ударами из Восточной Пруссии и Галиции, а затем, окружив в Варшавском выступе её основные силы, привести к капитуляции.
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Но, чтобы создать у русских впечатление подготовки наступления противника именно в центральной части Царства Польского, 31 января 1915 года 9-я германская армия Августа фон Макензена нанесла мощный отвлекающий удар по русским позициям в районе Болимова, ныне села между Варшавой и Лодзью. Наступление началось с обстрела русских позиций артиллерийскими химическими снарядами Таппена. Всего было выпущено 18000 снарядов, что составляло 72 тонн смеси бромистого ксилила и бромистого ксилилена.
Немецкое командование с величайшим интересом ожидало результатов этого обстрела. Генерал-квартирмейстер штаба главнокомандующего Восточным фронтом Макс Гофман забрался на колокольню в Болимове, чтобы наблюдать за поголовным удушением русских, обещанным ему химиками в Берлине. Но Гофман был разочарован.
На руку русской армии в очередной раз сыграл "генерал Мороз". Столбик термометра застыл на отметке – 21°C, при которой газ, "упакованный" в снаряд Таппена, попросту не испарялся. Помимо этого выяснилось, что концентрация паров слезоточивых веществ была недостаточной, чтобы вызвать ожидаемый боевой эффект. К тому же использование в качестве ОВ слезоточивого газа не способствовало нанесению серьёзного урона численности войск противника.
Хотя тактический успех наступления под Болимовом оказался скромным, и в контратаку были брошены 11 русских дивизий под командованием генерала Василия Гурко, но их наступление было остановлено огнем немецкой артиллерии. При этом отвлекающий маневр германских войск позволил им в первую неделю февраля 1915 года нанести 10-й русской армии поражение в районе Мазурских озер и получить стратегическое преимущество.
Хотя атака под Болимовом была первым массированным использованием химического оружия в ходе Первой мировой войны, в историю вошла дата, когда от такого оружия погибло большое число людей. Это произошло 22 апреля 1915 года, когда немецкие войска провели массированную хлорную атаку на Западном фронте в Бельгии у города Ипр.
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Тогда немцы выпустили из 5730 газовых баллонов около 180 тонн хлора. В результате было отравлено около 15 тысяч человек, из них не менее 5 тысяч погибли. Фронт был прорван на протяжении 8 км. Тактический успех германцев на Ипрском выступе послужил сигналом к началу взаимоистребительной химической войны. За время Первой мировой войны было использовано около 50 наименований отравляющих веществ, наиболее "результативные" из них – хлор, иприт, фосген, дифосген, хлорпикрин, арсины.
Для России химическая атака немцев под Болимовым стала толчком к созданию и развитию химического оружия, которым страна до того не располагала. В августе 1915 года был произведён первый промышленный хлор, в октябре началось производство фосгена. В феврале 1916 года в Томском университете силами местных учёных было организовано производство синильной кислоты. А уже к весне 1916 года Россия произвела для нужд армии около 150 тысяч химических снарядов.
В широких масштабах химическое оружие было применено русской армией летом 1916 года в ходе Брусиловского прорыва. 76-мм снаряды с ОВ удушающего (хлорпикрин) и ядовитого (фосген) действия показали свою высокую эффективность при подавлении артиллерийских батарей противника. В начале 1917 года были разработаны и позже применены в боевых условиях 107-мм пушечные и 152-мм гаубичные химические снаряды. Весной 1917 года в войска стали поступать химические боеприпасы для миномётов и ручные химические гранаты.
В России также был разработан эффективный противогаз системы Николая Зелинского с фильтром на основе активированного угля.
Однако к моменту выхода из Первой мировой в плане химического оружия русские войска значительно отставали от других армий, участвовавших в ней. При этом к концу войны наиболее эффективно использовали боеприпасы с ОВ не немцы, а британцы.
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Как отметил советский и российский военный микробиолог Михаил Супотницкий, благодаря заданному русскими учеными, инженерами и военными в годы Первой мировой войны толчку к развитию отечественного химического оружия, позже оно превратилось в серьезный сдерживающий фактор для агрессора. "Нацистская Германия не решилась развязать химическую войну против СССР, понимая, что второго Болимова уже не будет", – написал он своей книге "Забытая химическая война 1915-1918 годов".