https://ukraina.ru/20250131/1060683458.html

Болимов: 110 лет с первой попытки применения оружия массового поражения

Болимов: 110 лет с первой попытки применения оружия массового поражения - 31.01.2025 Украина.ру

Болимов: 110 лет с первой попытки применения оружия массового поражения

На Гаагской конференции в 1899 году представители 26-ти стран подписали Декларацию "О неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением распространять удушающие или вредоносные газы". Несмотря на это, в 1904-05 годах японские войска применяли пикриновую кислоту, а Великобритания, Франция и Германия разрабатывали боевые отравляющие вещества

2025-01-31T08:00

2025-01-31T08:00

2025-01-31T08:00

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история

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К началу Первой мировой войны в арсеналах всех противоборствующих сторон, кроме Российской империи, имелись различные варианты "военной химии". Так, уже осенью 1914 года французы применили против германских войск 26-мм ружейные гранаты, снаряженные раздражающим веществом этилбромацетатом, по ядовитости приближающимся к синильной кислоте.У немцев на начало войны имелась экспериментальная партия шрапнельных снарядов "Ni", содержавших помимо пороха двойную соль дианизидина. Но после пробного применения в бою 27 октября 1914 года этот боеприпас был признан неэффективным. В свою очередь, французы на рубеже 1914-15 годов применили осколочно-химические снаряды, заряженные четыреххлористым сероуглеродом, которые также показали слабый результат.К тому времени на вооружение армии Германии поступили 15-см гаубичные осколочно-химические снаряды, названные "чёрная граната Т" ("Т-granate"), разработанные профессором Гансом фон Таппеном. Их снаряжали смесью бромистого ксилила и бромистого ксилилена – слезоточивых веществ, близких друг другу по физическим и химическим свойствам.Поражение глаз парами этих отравляющих веществ (ОВ) было очень болезненным. Те, кто испытал их действие на себе, описывали свои ощущения как "удар хлыстом по глазам". Плотность паров бромистого ксилила и бромистого ксилилена в 6,4 раза больше, чем у воздуха, что должно было обеспечить стойкое и длительное удержание паров ОВ на местности.Использовать их решили в ходе атаки русских позиций в районе городка Болимов, занимавшего ключевое положение на Варшавском выступе (выход на железную дорогу и шоссе Лодзь-Варшава). Это не было направлением стратегического наступления – немецкий Генштаб планировал прорвать оборону Русской императорской армии последовательными фланговыми ударами из Восточной Пруссии и Галиции, а затем, окружив в Варшавском выступе её основные силы, привести к капитуляции.Но, чтобы создать у русских впечатление подготовки наступления противника именно в центральной части Царства Польского, 31 января 1915 года 9-я германская армия Августа фон Макензена нанесла мощный отвлекающий удар по русским позициям в районе Болимова, ныне села между Варшавой и Лодзью. Наступление началось с обстрела русских позиций артиллерийскими химическими снарядами Таппена. Всего было выпущено 18000 снарядов, что составляло 72 тонн смеси бромистого ксилила и бромистого ксилилена.Немецкое командование с величайшим интересом ожидало результатов этого обстрела. Генерал-квартирмейстер штаба главнокомандующего Восточным фронтом Макс Гофман забрался на колокольню в Болимове, чтобы наблюдать за поголовным удушением русских, обещанным ему химиками в Берлине. Но Гофман был разочарован.На руку русской армии в очередной раз сыграл "генерал Мороз". Столбик термометра застыл на отметке – 21°C, при которой газ, "упакованный" в снаряд Таппена, попросту не испарялся. Помимо этого выяснилось, что концентрация паров слезоточивых веществ была недостаточной, чтобы вызвать ожидаемый боевой эффект. К тому же использование в качестве ОВ слезоточивого газа не способствовало нанесению серьёзного урона численности войск противника.Хотя тактический успех наступления под Болимовом оказался скромным, и в контратаку были брошены 11 русских дивизий под командованием генерала Василия Гурко, но их наступление было остановлено огнем немецкой артиллерии. При этом отвлекающий маневр германских войск позволил им в первую неделю февраля 1915 года нанести 10-й русской армии поражение в районе Мазурских озер и получить стратегическое преимущество.Хотя атака под Болимовом была первым массированным использованием химического оружия в ходе Первой мировой войны, в историю вошла дата, когда от такого оружия погибло большое число людей. Это произошло 22 апреля 1915 года, когда немецкие войска провели массированную хлорную атаку на Западном фронте в Бельгии у города Ипр.Тогда немцы выпустили из 5730 газовых баллонов около 180 тонн хлора. В результате было отравлено около 15 тысяч человек, из них не менее 5 тысяч погибли. Фронт был прорван на протяжении 8 км. Тактический успех германцев на Ипрском выступе послужил сигналом к началу взаимоистребительной химической войны. За время Первой мировой войны было использовано около 50 наименований отравляющих веществ, наиболее "результативные" из них – хлор, иприт, фосген, дифосген, хлорпикрин, арсины.Для России химическая атака немцев под Болимовым стала толчком к созданию и развитию химического оружия, которым страна до того не располагала. В августе 1915 года был произведён первый промышленный хлор, в октябре началось производство фосгена. В феврале 1916 года в Томском университете силами местных учёных было организовано производство синильной кислоты. А уже к весне 1916 года Россия произвела для нужд армии около 150 тысяч химических снарядов.В широких масштабах химическое оружие было применено русской армией летом 1916 года в ходе Брусиловского прорыва. 76-мм снаряды с ОВ удушающего (хлорпикрин) и ядовитого (фосген) действия показали свою высокую эффективность при подавлении артиллерийских батарей противника. В начале 1917 года были разработаны и позже применены в боевых условиях 107-мм пушечные и 152-мм гаубичные химические снаряды. Весной 1917 года в войска стали поступать химические боеприпасы для миномётов и ручные химические гранаты.В России также был разработан эффективный противогаз системы Николая Зелинского с фильтром на основе активированного угля.Однако к моменту выхода из Первой мировой в плане химического оружия русские войска значительно отставали от других армий, участвовавших в ней. При этом к концу войны наиболее эффективно использовали боеприпасы с ОВ не немцы, а британцы.Как отметил советский и российский военный микробиолог Михаил Супотницкий, благодаря заданному русскими учеными, инженерами и военными в годы Первой мировой войны толчку к развитию отечественного химического оружия, позже оно превратилось в серьезный сдерживающий фактор для агрессора. "Нацистская Германия не решилась развязать химическую войну против СССР, понимая, что второго Болимова уже не будет", – написал он своей книге "Забытая химическая война 1915-1918 годов".

https://ukraina.ru/20230801/1048352510.html

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https://ukraina.ru/20240206/1043235891.html

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Олег Хавич

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Олег Хавич

история, германия, россия, великобритания, первая мировая война, химическое оружие