https://ukraina.ru/20250131/1060656800.html

Киевская "Алиса в Стране чудес": как композитор Быстряков Караченцова на "слабо" брал

Киевская "Алиса в Стране чудес": как композитор Быстряков Караченцова на "слабо" брал - 31.01.2025 Украина.ру

Киевская "Алиса в Стране чудес": как композитор Быстряков Караченцова на "слабо" брал

31 января 1981 года на советские телеэкраны вышли первые серии мультфильма, который в истории советской мультипликации стоит особняком и ни на что не похож. Это была экранизация уникальной абсурдистской сказки английского писателя Льюиса Кэрола "Алиса в стране чудес". При чем, делали её в Киеве с привлечением советских кинозвёзд первой величины

2025-01-31T16:00

2025-01-31T16:00

2025-01-31T16:00

история

история

история ссср

история украины

москва

ссср

киев

владимир быстряков

караченцов

кинематограф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1d/1060656550_0:9:1025:585_1920x0_80_0_0_d6986e23edb073464840fcc790f9e23b.jpg.webp

Студии "Киевнаучфильм", при которой существовало Объединение художественной мультипликации, мультфильм по Льюису Кэроллу заказал Государственный комитет по телевидению и радиовещанию. За написание сценария засел не кто-нибудь, а в недавнем прошлом бессменный главный редактор "Киевнаучфильма" Евгений Петрович Загданский.Когда началась война, ему было 22 года, он учился на юрфаке Киевского университета. Но 23 июня 1941 года была объявлена мобилизация, и его призвали в армию. Несмотря на то, что из мальчишек, родившихся в 1919-22 годах выжили всего 3%, ему повезло уцелеть. Евгений Петрович воевал на Северо-Западном, на Карельском фронтах. В звании младшего лейтенанта юстиции он занимал должность завделопроизводством разведотдела штаба 63-й армии на Брянском фронте. Участвовал в сражении на Курской дуге, за что был награждён медалью "За боевые заслуги". С февраля 1944 года и до конца войны служил комендантом агентурного и диверсионного отделений 2-го разведотдела штаба 1-го Белорусского фронта, был награждён орденом "Красной звезды". Освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, штурмовал Берлин.После войны Загданский закончил юрфак, однако ещё во время учебы, в 1952 году, устроился на работу на Киевскую киностудию научно-популярных фильмов "Киевнаучфильм". Творческая работа увлекла его – он стал писать сценарии к документальным фильмам, затем к мультфильмам. С 1961 года стал главным редактором студии и был им 18 лет (до выхода на пенсию).Кроме сценариев Загданский написал фантастическую повесть "Прыжок в бессмертие" (1960), сотрудничал с журналом "Новини кіноекрану", является автором нескольких сборников статей о научном кино и юмористических рассказов, публиковавшихся в "Литературной газете".Для работы над сценарием к мультфильму ему в помощь была направлена Нина Михайловна Демурова – советский литературовед, выдающийся специалист по творчеству Льюиса Кэролла и автор канонических переводов его сказок "Алиса в стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье".Долго шли споры, нужно ли для экранизации упрощать сюжет и как. Его, в конце концов, упростили: убрали сцену с Морем слёз, Червонного короля, черепаху "Квази", Мышь, Додо, ящерку Билль, Кухарку, Младенца-поросенка и Грифона, какие-то другие незначительные эпизоды. Число эпизодов по сравнению с книгой сильно уменьшилось, иначе бы детям было бы сложно это всё понять."Алису" делали методом перекладки. Художник-постановщик, Ирина Смирнова и Генрих Уманский сочетали белый цвет с фиолетовым, нарушали пропорции, чтобы, как это и положено для сказки Льюиса Кэролла, добавить в нее больше абсурда.Режиссёр мультфильма Ефрем Пружанский не имел профильного образования – он закончил Киевский инженерно-строительный институт и сначала работал архитектором, художником. Его с целым рядом других будущих известных украинских мультипликаторов в 1964 году позвал на студию другой бывший выпускник-архитектор Давид Черкасский. Четыре года Ефрем Аврамович отработал художником-мультипликатором, а затем стал режиссёром, и каждый год потом делал по мультфильму. Он считал, что сказки об Алисе – это своеобразный "сосуд", который каждый наполняет своим смыслом. И честно говоря, после знакомства с другими экранизациями произведений Льюиса Кэролла, и мультяшными, и киношными, с его мнением нельзя не согласиться – каждая из них кардинально не похожа на другую, и является отражением мировоззрения её создателей.Озвучивать мультфильм пригласили московских кинозвёзд с хорошо известными всей стране обладающими ярко выраженной индивидуальностью голосами. Львиную долю атмосферы экранизации создал Ростислав Плятт, чей грассирующий и интеллигентно мягкий, немного с хрипловатой сипотцой баритон стал голосом за кадром. Озвучивать главную героиню, Алису, пригласили Марину Неелову. Несмотря на то, что ей уже было 33 года, она очень правдоподобно изобразила голос маленькой девочки.Вячеслав Невинный подарил свой голос Белому Кролику в жилете с часами, с которого и начинается повествование. Чеширский Кот говорит в мультфильме голосом и в жизни чем-то напоминающего кота Александра Ширвиндта. Рина Зеленая, главная Черепаха Тортилла и миссис Хадсон страны, озвучила Герцогиню, а Татьяна Васильевна органична в образе стервозной и капризной Червонной Королевы.Отметились в мультфильме и украинские актеры, которых Пружанскому порекомендовал его друг Давид Черкасский. Георгий Кишко, озвучивший в "Приключениях капитана Врунгеля" Фукса, изобразил сразу Мартовского Заяца / садовника / ворона-присяжного / судью Леща. Евгений Паперный – старший помощник Лом во "Врунгеле", в "Алисе" стал Палачом и Червонным Валетом.Порекомендовал Черкасский и московского актёра Государственного центрального театра кукол Александра Бурмистрова. Во "Врунгеле" тот озвучил Де Ля Воро Гангстеритто и ещё четырёх эпизодических персонажей. В "Алисе" же его голосом говорит Болванщик.Музыку к мультфильму создал талантливый советский композитор, москвич Евгений Птичкин, работавший в таких известных фильмах, как "Семь стариков и одна девушка" (1968), "Служили два товарища" (1968), "Два капитана" (1976), "Остров сокровищ" (1982). Одна из наиболее известных в стране песен на его музыку "Ромашки спрятались" из кинофильма "Моя улица" (1970) стала настоящим "хитом" того времени у советских женщин. В мультфильме про Алису его музыка также весьма органично оттеняет рассказ Плятта, особенно в сцене с судом и запоминается финальная песня на слова Вадима Левина. Для музыкального оформления экранизации также использовалась классическая музыка Отторино Респиги, "Менуэт" Луиджи Боккерини, фрагмент саундтрека к польскому фильму "Человек из мрамора" (1977), написанному Анджеем Кожиньским (игра в крокет). Записывали музыку, озвучивание и песню на студии звукозаписи в Москве.Мультфильм зрителям очень понравился, и киевлянам заказали продолжение – экранизацию сказки "Алиса в Зазеркалье". Коллектив создателей остался тот же, только вместо московского композитора Евгения Птичкина пригласили киевского Владимира Быстрякова. И уже поэтому видно, насколько музыкальное оформление влияет на стилистику мультфильма, несмотря на то, что стилистика графики не менялась.Голос за кадром и голос Алисы опять остались за Ростиславом Пляттом и Мариной Нееловой. Татьяну Васильеву также вновь пригласили на озвучивание, только теперь она сыграла строгую Черную Королеву.Белого Короля озвучил коренной киевлянин, но ленинградский актёр, Михаил Светин, чей голос ни с чем не спутаешь. В роли его жены Белой Королевы ему подыграла ещё одна звезда советского экрана Лия Ахеджакова. Шалтай Болтай говорит голосом Юрия Волынцева. Старшие поколения могут его помнить по роли советского генерала КГБ, раздающего в фильме "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992) своему американскому коллеге в исполнении Эммануила Виторгана щелбаны.Любопытны личности актеров, озвучившие Тру-ля-ля и Тра-ля-ля. Голос первого принадлежит Зиновию Высоковскому – в то время он был известен всей стране по роли пана Зюзи в мегапопулярной в СССР телепередаче "Кабачок 13 стульев". Но автор, например, его больше запомнил по эпизодической роли трагически погибшего фронтового фотографа Михаила Вайнштейна из 1-й серии фильма о войне "Живые и мертвые". Тра-ля-ля же сыграл Спартак Мишулин – Саид из легендарного "Белого солнца пустыни" (1970). Но из-за ускоренного режима записи понять, что роли озвучивали эти прославленные актёры почти невозможно… Как и невозможно догадаться, что песенку о Тру-ля-ля и Тра-ля-ля исполняет обладавший глубоким бас-баритоном украинский певец Виталий Белоножко.Были привлечены к озвучиванию и актёры из предыдущего мультфильма – протеже Давида Яновича Черкасского. Евгений Паперный в этот раз изобразил Чёрного Рыцаря, Георгий Кишко стал Гонцом и Цветком-Шпорником, а москвич-кукольник Александр Бурмистров изобразил Контролёра и Единорога.Стихи к песням в мультфильме написал всё тот же поэт-харьковчанин Вадим Александрович Левин. Композитор Быстряков был с ним хорошо знаком, так как буквально накануне на слова его стихотворения "Куда уехал цирк" сочинил музыку для малоизвестного и откровенного слабого детского кинофильма студии Довженко "Тайна, известная всем" (1981). Когда Быстряков начал работать с Валерием Леонтьевым, эта песня в его исполнении стала известным всему Советскому Союзу шлягером.Приступая к работе над "Алисой в Зазеркалье" Быстряков получил уже утвержденные тексты и засел за работу. Одна из песен – песня Белого рыцаря "но только слоненка нет у меня, слоненка веселого нет", многим маленьким зрителям запомнилась на всю жизнь. Исполняет её Николай Караченцов, с которым Владимир Быстряков после работы над мультфильмом близко сдружился. Николай Петрович беспокоился, что не сможет вытянуть самую высокую ноту, но Быстряков взял его на "слабо", и тот вытянул. Мелодия этой песни стала главной музыкальной темой мультфильма.Караченцов также исполнил ещё одну песню про Льва и Единорога. Но это ему было уже проще, так как как раз в это время шли съемки фильма "Трест, который лопнул" Одесской киностудии. Он использовал в мультфильме востребованную там ковбойскую манеру исполнения.Марина Неелова спела другую песню "Вот вы говорите, живётся, как в сказке". Как раз, когда ей надо было ехать на запись, её обворовали на Арбате (Звуковая дорожка к "Алисе в Зазеркалье" тоже писалась в Москве). Неелова вся в слезах звонила на студию и говорила, что находится в милиции и поэтому опаздывает на запись – у нее вытащили из сумочки всю зарплату. Но даже несмотря на такое эмоциональное испытание, она пришла, и, как настоящий профессионал, сделала всё на самом высоком уровне."Алиса в Зазеркалье" вышла на экраны ровно через год после "Алисы в стране чудес", 31 января 1982 года, и пользовалась впоследствии даже большей популярностью. Вместе они составили фактически одну из немногих советских мультполнометражек, которых в СССР в общей сложности сняли с десяток. Неизбалованные мультконтентом советские дети с нетерпением каждый раз ждали их телетрансляции, так как кроме как по телевизору или в кинотеатре их нигде больше было не увидеть.

https://ukraina.ru/20250102/1060094067.html

https://ukraina.ru/20240930/1057775786.html

https://ukraina.ru/20240316/1053899346.html

https://ukraina.ru/20231016/1050200324.html

москва

ссср

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, история украины, москва, ссср, киев, владимир быстряков, караченцов, кинематограф, актер, режиссер, сценарий, мультфильм