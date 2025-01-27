https://ukraina.ru/20250127/1060593877.html

Должна ли Россия ужесточать наказание за возбуждение ненависти и вражды? Ищенко о межнациональной розни

Должна ли Россия ужесточать наказание за возбуждение ненависти и вражды? Ищенко о межнациональной розни - 27.01.2025 Украина.ру

Должна ли Россия ужесточать наказание за возбуждение ненависти и вражды? Ищенко о межнациональной розни

Министерство юстиции РФ выступило с инициативой ужесточения 282 статьи Уголовного кодекса. Теперь за разжигание ненависти и вражды и унижение человеческого... Украина.ру, 27.01.2025

2025-01-27T12:42

2025-01-27T12:42

2025-01-27T12:42

видео

россия

украина

ростислав ищенко

министерство юстиции

минюст рф

уголовный кодекс

уголовное дело

ненависть

экстремизм

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Министерство юстиции РФ выступило с инициативой ужесточения 282 статьи Уголовного кодекса. Теперь за разжигание ненависти и вражды и унижение человеческого достоинства могут привлечь к уголовной ответственности уже после совершения первого же правонарушения в этой сфере.Нужно ли менять нынешнее законодательство и насколько необходимы более радикальные действия со стороны министерства юстиции? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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