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Должна ли Россия ужесточать наказание за возбуждение ненависти и вражды? Ищенко о межнациональной розни
Должна ли Россия ужесточать наказание за возбуждение ненависти и вражды? Ищенко о межнациональной розни - 27.01.2025 Украина.ру
Должна ли Россия ужесточать наказание за возбуждение ненависти и вражды? Ищенко о межнациональной розни
Министерство юстиции РФ выступило с инициативой ужесточения 282 статьи Уголовного кодекса. Теперь за разжигание ненависти и вражды и унижение человеческого... Украина.ру, 27.01.2025
2025-01-27T12:42
2025-01-27T12:42
2025-01-27T12:42
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россия
украина
ростислав ищенко
министерство юстиции
минюст рф
уголовный кодекс
уголовное дело
ненависть
экстремизм
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Министерство юстиции РФ выступило с инициативой ужесточения 282 статьи Уголовного кодекса. Теперь за разжигание ненависти и вражды и унижение человеческого достоинства могут привлечь к уголовной ответственности уже после совершения первого же правонарушения в этой сфере.Нужно ли менять нынешнее законодательство и насколько необходимы более радикальные действия со стороны министерства юстиции? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, украина, ростислав ищенко, министерство юстиции, минюст рф, уголовный кодекс, уголовное дело, ненависть, экстремизм, свобода слова, криминал, видео
Видео, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Министерство юстиции, Минюст РФ, Уголовный кодекс, уголовное дело, ненависть, экстремизм, свобода слова, криминал
Должна ли Россия ужесточать наказание за возбуждение ненависти и вражды? Ищенко о межнациональной розни
Министерство юстиции РФ выступило с инициативой ужесточения 282 статьи Уголовного кодекса. Теперь за разжигание ненависти и вражды и унижение человеческого достоинства могут привлечь к уголовной ответственности уже после совершения первого же правонарушения в этой сфере.
Нужно ли менять нынешнее законодательство и насколько необходимы более радикальные действия со стороны министерства юстиции? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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