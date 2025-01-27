https://ukraina.ru/20250127/1043004199.html

Как Королевство Польское исчезло с карты Европы

Как Королевство Польское исчезло с карты Европы - 27.01.2025 Украина.ру

Как Королевство Польское исчезло с карты Европы

Государыню Екатерину II независимая, но находившаяся под контролем России Польша полностью устраивала. Ей делить её было незачем. Но поляки не оставили ей выбора и 26 января 1797 года Россия, Австрия и Пруссия подписали "Петербургскую конвенцию", завершившую третий раздел Речи Посполитой. "Королевство Польское" исчезло с карты

2025-01-27T16:00

2025-01-27T16:00

2025-01-27T16:00

история

история

история украины

польша

речь посполитая

россия

австрия

xviii век

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102152/84/1021528499_0:248:800:698_1920x0_80_0_0_34979f808cf69eb2885d90ef089a037c.jpg

Спираль польской истории "восстание против влияния России — подавление восстания — усиление российского влияния" началась задолго до того, как она стала очевидной после польских восстаний 1830-1831-го и 1863-1864-го годов.Началом же этого цикла можно считать "Барскую конфедерацию" 1768-1772 годов — вооружённое выступление части польских магнатов против короля Польши Станислава Августа Понятовского. Магнаты считали короля пророссийским, ведь Понятовский до избрания на престол был любовником императрицы Екатерины II.Большинство польских историков уверено, что именно "Барская конфедерация" подтолкнула Россию принять настойчивое предложение Пруссии о разделе Польши. Дело в том, что прусский король Фридрих II, забрав в 1744-м у Австрии большую часть Силезии, хотел компенсировать Вене эту потерю за счёт польских земель — Львова и Русского воеводства (то есть Галичины). Российская императрица с этим согласилась.5 августа 1772 года в Санкт-Петербурге полномочные представители Пруссии, России и Австрии подписали трактат о первом разделе польских земель.В результате этого Российская империя получила польскую частью Ливонии (Инфлянтское воеводство, ныне Латвия), и часть Белоруссии — до Двины, Друти и Днепра, включая районы Витебска, Полоцка и Мстиславля. Всего под власть российской короны перешли территории площадью 92 тысяч квадратных километров с населением 1,3 миллиона человек.Россия поначалу снисходительно наблюдала за усилиями имеющей большинство в польском Сейме "патриотической" партии, которая призывала к разрыву с Россией, однако создала и ориентированные на Санкт-Петербург "королевскую" и "гетманскую" партии. Однако всё изменилось, когда Пруссия попыталась воспользоваться войнами Российской империи с Османский Империей и Швецией, и распространить своё влияние на ослабленную Речь Посполитую.Когда в марте 1790 года в Варшаве представители Польши и Пруссии подписали тайный договор, направленный против России, а в следующем году Сейм увеличил польскую армию до 70 тысяч человек, вооружённое решение проблемы стало неизбежным.При этом Россия решила воспользоваться опробованным польским методом: в мае 1792 года часть польских магнатов из "королевской" и "гетманской" партии создали "Тарговицкую конфедерацию", которая объявила своих оппонентов из "патриотической" партии бунтовщиками. Сделано это было на основании того, что к пророссийской конфедерации присоединились великий коронный гетман Франциск Ксаверий Браницкий и польный коронный гетман Северин Ржевуский, имевшие сообразно своим должностям номинальное командование над всей коронной армией."Тарговичане" призвали на помощь русские войска, но формальным поводом к их приходу и разрыву между Санкт-Петербургом и официальной Варшавой стало принятие Конституции Речи Посполитой 3 мая 1791-го. Реальным же, как отмечено выше, — тайный договор с Пруссией, что прекрасно понимали в "патриотической" партии.Верные этой партии войска под командованием Юзефа Понятовского и Тадеуша Костюшкоуже к середине июля 1792-го были разбиты, и польский король Станислав Август Понятовский присоединился к "Тарговицкой конфедерации". Не получив помощи от прусских союзников, остатки "защитников Конституции" покинули территорию Польши.При этом пруссаки своей выгоды не упустили: 23 января 1793 года Пруссия и Россия подписали конвенцию о втором разделе Речи Посполитой, которая была утверждена на созванном в том же году тарговичанами Гродненском сейме, который также официально упразднил Конституцию от 3 мая 1791-го.Вследствие этого раздела под власть Пруссии перешли территории, населённые этническими поляками: Данциг (ныне Гданьск), Торунь, Великая Польша, Куявия и Мазовия (за исключением Мазовецкого воеводства). Россия получила белорусские земли до линии Динабург (ныне Даугавпилс) — Пинск — Збруч, восточную часть Полесья, а также Волынь и Подолье.После Второго раздела Речь Посполитая стала небольшой страной с площадью в 200 тысяч квадратных километров и населением в 4 миллиона человек (то есть примерно треть по сравнению с территорией к моменту первого раздела), но сохранила формальную независимость.Добило же это государство очередное восстание поляков, которое в марте 1794 года возглавил Тадеуш Костюшко.Хотя в "Акте восстания граждан" содержались выпады против Фридриха II и Екатерины II, поначалу костюшковцы воевали только с русскими войсками. Но после того, как в августе 1794-го восстание поляков вспыхнуло и на ранее отошедших Пруссии землях Речи Посполитой, это государство вместе с Россией активно включилось в борьбу с костюшковцами.Формальной датой завершения восстания Костюшко является 30 ноября 1794-го, но фактически масштабные боевые действия прекратились с момента вхождения российских войск под командованием Александра Суворова в Варшаву — 6 ноября того же года.Ещё во время восстания Костюшко, 11 июля 1794 года прусский посланник в Санкт-Петербурге Леопольд Генрих фон дер Гольц в рапорте в Берлин писал, что Россия требует раздела Польши и стирания её названия с карты. К этому процессу была подключена и Австрия, которая в подавлении восстания участия не принимала. Именно с Австрией Россия подписала первый документ об окончательной ликвидации Польши — Декларацию от 3 января 1795-го. В её преамбуле, в частности, было сказано:"Усилия, которые Е.И.В. вынуждена была употребить к обузданию и прекращению мятежа и восстания, обнаружившихся в Польше, с стремлениями самыми пагубными и опасными для спокойствия соседственных Польше держав, увенчались совершенно полным и счастливым успехом, и Польша была совершенно покорена и занята войсками императрицы.И потому Е.В., предусматривая подобный исход, в уповании на справедливость своих требований и в расчёте на силу тех средств, которые ею приготовлены были для одержания победы, поспешила предварительно войти в соглашение с своими двумя союзниками, а именно Е.В. Императором Римским и Е.В. Королем Прусским, относительно принятия самых действительных мер для предупреждения смут, подобных тем, которые их по справедливости встревожили, и которых зародыши, постоянно развивающиеся в умах, пропитанных до глубины самыми нечестивыми принципами, не замедлят рано или поздно возобновиться, если там не будет устроено твёрдое и сильное правление.Эти два монарха, убеждённые опытом прошедшего времени в решительной неспособности Польской республики устроить у себя подобное правление или же жить мирно под покровительством законов, находясь в состоянии какой-либо независимости, признали за благо в видах сохранения мира и счастья своих подданных, что предпринять и выполнить совершенный раздел этой республики между тремя соседними державами представляется крайней необходимостью".Кроме того, именно в этой Декларации были определены территориальные приобретения Российской и Австрийской империй и Прусского королевства. В результате третьего раздела Речи Посполитой Россия получила больше других — земли Великого Княжества Литовского, Западную Волынь и часть Холмской земли, находящиеся к востоку от Буга и линии Немиров-Гродно. Их общая площадь составила 120 тысяч квадратных километров, а население — 1,2 миллиона человек.Пруссия приобрела территории к западу от рек Пилица, Висла, Буг и Неман вместе с Варшавой (названные Южной Пруссией), земли в Западной Литве (Сувалкия), а также часть бывшего воеводства Краковского (получивших название Новой Силезии), общей площадью 55 тысяч квадратных километров и населением в 1 миллион человек.Австрия, которую польские историки называют даже большей сторонницей третьего раздела Польши, чем Россия, получила Краков и часть Малой Польши между Пилицей, Вислой и Бугом, а также часть Подляшья и Мазовии, общей площадью 47 тыс. км², и населением 1,2 млн человек. Эта территория получила название Королевство Галиции и Лодомерии (Галичины и Владимирии-Волыни).Однако официальной датой третьего раздела Речи Посполитой считается 24 октября 1795 года, когда в Санкт-Петербурге была подписана "Конвенция относительно раздела Польши, заключённая между Россиею и Пруссиею, при участии Австрии".Со ссылкой на упомянутую выше русско-австрийскую декларацию, Конвенция гарантировала территориальные приобретения всех трёх государств, уточняя границы между Пруссией и Австрией. Кроме того, стороны обязывались вывести свои войска с тех земель, которые отходили партнёрам по разделу. Причём де-юре речь шла о союзном договоре, поскольку статья VII Конвенции гласила:"Если по злобе на настоящий трактат о разделе и на его последствия одна из трех договаривающихся сторон подверглась нападению какой-либо державы, то две другия державы присоединятся к ней и будут ей помогать всеми своими силами и средствами до окончательнаго прекращения этого нападения".Реализация этой Конвенции заняла более года.Вначале вывезенный в Гродно последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский сложил свои полномочия — это произошло 25 ноября 1795 года. После этого начался отвод войск и демаркация новых границ. Когда же этот процесс был закончен, появилась необходимость определиться с долгами Речи Посполитой и её короля, а также с судьбой самого короля.Именно с этой целью 26 января 1797 года в Санкт-Петербурге был подписан своеобразный "ликвидационный акт" — "Конвенция между Их Величествами Императором Всероссийским и Королем Прусским, за приступлением к оной и Его Величества Императора Римского, об окончательном разделе Польши между взаимными Их Державами".Долги были разделены между тремя сторонами, как и выплата ежегодной пенсии в 200 тысяч золотых дукатов Станиславу Августу Понятовскому.Экс-монарху были выражены "уважение и благоволение", а также предоставлена "свобода и неприкосновенность пользоваться всеми движимыми и недвижимыми имениями, которыя Он приобрел и оными пользуется по праву частному, дая Ему сим полную власть располагать оными". Однако лишённый престола Понятовский недолго наслаждался роскошной жизнью в Санкт-Петербурге: он умер 12 февраля 1798 года.Кроме финансовых вопросов, в Конвенции от 26 января 1797-го был тайный пункт, который гласил:"Поскольку оба Императорских двора, а также Его Величество Король Прусский признали необходимость убрать всё, что может свидетельствовать о существовании Королевства Польского, поскольку уничтожение этого политического образования было завершено, высокие Стороны, заключая Конвенцию, решили и обязываются от имени трёх дворов не включать в титулах названия Королевства Польского, которое будет удалено отныне и навсегда. Однако Им будет позволено использовать частичные титулы, относящиеся к различным провинциям этого Королевства, которые попали под Их власть".Санкт-Петербург, Вена и Берлин строго придерживались этого пункта до самого начала Первой мировой войны — так, в России часть бывших польских земель назывались "Царство Польское". И хотя 5 ноября 1916 года немецкий генерал-губернатор Ганс Безелер в Варшаве и австро-венгерский генерал-губернатор Карл Кук в Люблине заявили о намерении своих монархов создать "Королевство Польское", а в 1917-м немецкие и австро-венгерские оккупационные власти даже создали "Регентский совет", однако возрождённая в ноябре 1918-го Польша всё же стала республикой.То есть, как и предусматривала Конвенция от 26 января 1797 года, название Королевства Польского на карте Европы не появилось.

https://ukraina.ru/20241125/1043469422.html

https://ukraina.ru/20240621/1028055880.html

https://ukraina.ru/20191004/1025209402.html

https://ukraina.ru/20210204/1030447180.html

польша

речь посполитая

россия

австрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, польша, речь посполитая, россия, австрия, xviii век