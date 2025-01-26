https://ukraina.ru/20250126/1060571241.html
На что способна военная машина России и к каким вызовам Запада мы готовы уже сейчас - Подойницын
На что способна военная машина России и к каким вызовам Запада мы готовы уже сейчас - Подойницын - 26.01.2025 Украина.ру
На что способна военная машина России и к каким вызовам Запада мы готовы уже сейчас - Подойницын
Экономист и финансист Андрей Подойницын в эфире Украина.ру рассказал об экономическом аспекте при ведении боевых действий, а также об итоговой инфляции, о... Украина.ру, 26.01.2025
2025-01-26T12:12
2025-01-26T12:12
2025-01-26T12:12
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Экономист и финансист Андрей Подойницын в эфире Украина.ру рассказал об экономическом аспекте при ведении боевых действий, а также об итоговой инфляции, о ключевой ставке Центробанка и о депозитах. 00:21 - Рейтинг военной мощи России; 03:57 - Действия ЕС и экономика НАТО; 09:44 - Итоговая инфляция в России; 15:26 - Прогнозы по ключевой ставке; 18:25 - Налог на вклады и риск заморозки депозитов. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, запад, сша, ес, нато, инфляция, центробанк рф, финансы, вклады, депозиты, украина-нато, сво, экономика, военная помощь, видео
Видео, Россия, Запад, США, ЕС, НАТО, инфляция, Центробанк РФ, финансы, вклады, депозиты, Украина-НАТО, СВО, экономика, военная помощь
На что способна военная машина России и к каким вызовам Запада мы готовы уже сейчас - Подойницын
Экономист и финансист Андрей Подойницын в эфире Украина.ру рассказал об экономическом аспекте при ведении боевых действий, а также об итоговой инфляции, о ключевой ставке Центробанка и о депозитах.
00:21 - Рейтинг военной мощи России;
03:57 - Действия ЕС и экономика НАТО;
09:44 - Итоговая инфляция в России;
15:26 - Прогнозы по ключевой ставке;
18:25 - Налог на вклады и риск заморозки депозитов.
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