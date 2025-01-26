https://ukraina.ru/20250126/1060571241.html

На что способна военная машина России и к каким вызовам Запада мы готовы уже сейчас - Подойницын

На что способна военная машина России и к каким вызовам Запада мы готовы уже сейчас - Подойницын - 26.01.2025 Украина.ру

На что способна военная машина России и к каким вызовам Запада мы готовы уже сейчас - Подойницын

Экономист и финансист Андрей Подойницын в эфире Украина.ру рассказал об экономическом аспекте при ведении боевых действий, а также об итоговой инфляции, о... Украина.ру, 26.01.2025

2025-01-26T12:12

2025-01-26T12:12

2025-01-26T12:12

видео

россия

запад

сша

ес

нато

инфляция

центробанк рф

финансы

вклады

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1a/1060571119_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3dcb1061eb611881844a803d9f12a5bc.jpg

Экономист и финансист Андрей Подойницын в эфире Украина.ру рассказал об экономическом аспекте при ведении боевых действий, а также об итоговой инфляции, о ключевой ставке Центробанка и о депозитах. 00:21 - Рейтинг военной мощи России; 03:57 - Действия ЕС и экономика НАТО; 09:44 - Итоговая инфляция в России; 15:26 - Прогнозы по ключевой ставке; 18:25 - Налог на вклады и риск заморозки депозитов. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

россия

запад

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, запад, сша, ес, нато, инфляция, центробанк рф, финансы, вклады, депозиты, украина-нато, сво, экономика, военная помощь, видео