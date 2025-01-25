https://ukraina.ru/20250125/1060554479.html

Миротворцы: о пользе знания истории

Миротворцы: о пользе знания истории - 25.01.2025 Украина.ру

Миротворцы: о пользе знания истории

В последнее время Владимир Александрович Зеленский много говорит о миротворцах. Собственно, вопрос о миротворческом контингенте поднимался уже давно, но предметно начал обсуждаться на уровне ЕС в декабре прошлого года. Совершенно случайно обсуждение отправки миротворческого контингента совпало с важными историческими датами

2025-01-25T08:00

2025-01-25T08:00

2025-01-25T08:00

история

история

история украины

украина

германия

австро-венгрия

владимир зеленский

троцкий

ленин

центральная рада

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С историческими датами, правда, есть нюанс. На шестом году занятия Владимиром Зеленским поста президента как-то случайно обнаружилось, что он не знает историю Украины даже в пределах школьного курса.22 января 2025 года, поздравляя граждан в "Днём злуки" (годовщина объединения Украинской и Западно-Украинской народных республик), он сказал об объединении Право- и Левобережной Украины. Между тем, в 1918 году этот вопрос не был актуален – УНР находилась на обоих берегах Днепра, а ЗУНР – гораздо западнее. Тем более непонятно, в чём связь с днём сегодняшним.Скорее всего, ляпнуто было без задней, передней и средней мысли – для красного словца, что называется. Что, однако, симптоматично – его предшественники, смело менявшие исторически оценки и перекрашивавшие чёрное в сине-жёлтое, таких грубых ляпов себе всё же не позволяли. И этот человек выражал недовольство статьёй российского лидера "Об историческом единстве русских и украинцев"? Что он вообще там понять мог, при таком-то уровне знаний?Мы, впрочем, о другом.Обсуждение миротворческого контингента совпало с годовщиной переговоров в Бресте, которые проходили с декабря 1917 года и закончились подписанием 3 марта 1918 года мирного договора между Германией и Австро-Венгрией с одной стороны и РСФСР и УНР – с другой.Участие УНР вообще было в значительной мере случайностью. Просто 10 января 1918 года глава советской делегации Лев Троцкий признал полномочия делегации УНР, хотя это было совершенно не обязательно, более того – это была политическая ошибка.Советская Россия действительно собиралась признать независимую Украину, но – советскую. Предполагалось, что большевики отстранят Центральную Раду мирным (на съезде Советов) или военным (январское восстание) путём и в переговорах будет участвовать уже Советская Украина. Соответственно, в случае принятия ультиматума Центральных держав история пошла бы другим путём (на самом деле нет – об этом дальше).Троцкий всей информации о происходящем на Украине не имел, полагал, что делегация Центральной Рады либо уже не имеет под собой опоры, либо потеряет её в ближайшие дни и делегацию признал. Следствием этого стало провозглашение независимости Украинской Народной республики во главе с Центральной Радой 22 января. 8 февраля советские войска заняли Киев, но было уже поздно – ЦР организованно бежала, но немцы и австрийцы признали именно её, а не созданную в Харькове Украинскую Народную республику Советов.Можно было бы сказать, что УНР – вообще результат ошибки Троцкого и политики Ленина, но это не так – ещё Временное правительство летом 1917 года признало самозванцев из Центральной Рады представителями народа Украины, вело с ними переговоры и даже признало Генеральный секретариат ЦР региональным органом Временного правительства (это при том, что самого региона как такового не было – бело несколько губерний, причём Таврическая – не полностью).По Брестскому миру Россия признавала независимость УНР, а Германия и Австро-Венгрия, по отдельному договору с УНР, вводила на её территорию войска – по сути тех же самых "миротворцев". При этом, Советская Россия свои войска выводила, а уже существовавшие на территории УНР советские республики (Одесская, Таврическая, Донецко-Криворожская) просто не рассматривались как субъекты. Их немногочисленные военные силы сопротивляться немецкому натиску (тоже слабому, откровенно говоря) не могли.Трудно не заметить аналогии с днём сегодняшним.Зеленский, приглашая миротворцев, не особенно скрывает, что речь идёт об оккупационном контингенте, который должен защитить его режим от противников не столько даже внешних (положение ВСУ тяжёлое, но не до такой степени, чтобы говорить о повторении ситуации января-февраля 1918 года), сколько внутренних.Даже численность запрашиваемого контингента почти совпадает – в 1918 году численность оккупационных войск составляла около 250 тыс. человек, сейчас же Зеленский требует 200 тыс. "миротворцев".Ну что ж, план хорош. Однако, если бы Зеленский знал историю, он знал бы, чем всё закончится.28 апреля в помещение Педагогического музея зашёл немецкий патруль и сообщил, что караул устал – члены Центральной Рады были обысканы, подозреваемые в похищении банкира Абрама Доброго (все совпадения и аналогии случайны, разумеется) – арестованы, а остальные отпущены по домам. Более ЦР никогда не собирались, после возрождения УНР ею руководила Директория.На следующий же день в конном цирке Крутикова прошёл Съезд хлеборобов, на котором была учреждена Украинская держава* во главе с гетманом Павлом Скоропадским.Закончилось же всё тем, что немецкие и австро-венгерские войска были выведены после революций в этих государствах, возрождённая УНР защитить себя ни от большевиков, ни от белогвардейцев, ни от поляков не смогла. Созданная же на территории УНР Украинская социалистическая Советская республика** в 1922 году стала соучредителем Союза ССР.Так что даже не знаем – может Зеленскому правда пригласить миротворцев? Или лучше сразу сдаться – чтобы не тянуть кота за хвост...* В украинском языке слово "держава" безоценочное и означает просто государство как таковое.** Порядок слов тогда был именно такой и это было видно по украинской аббревиатуре – УСРР, а не УРСР, как в более поздней версии.

https://ukraina.ru/20250124/1022440133.html

https://ukraina.ru/20250118/1022373592.html

https://ukraina.ru/20240429/1045689047.html

украина

германия

австро-венгрия

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