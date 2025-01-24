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Юлий Айхенвальд: импрессионист от литературоведения

Юлий Айхенвальд: импрессионист от литературоведения - 24.01.2025 Украина.ру

Юлий Айхенвальд: импрессионист от литературоведения

24 января 1872 года в городе Балте Подольской губернии (ныне – Одесской области) родился выдающийся русский литературный критик Юлий Исаевич Айхенвальд. Сейчас его труды читают редко, но сто лет назад он был законодателем мод и художественного вкуса. Как возникло это явление в нашей словесности и почему оно кануло в Лету?

2025-01-24T15:32

2025-01-24T15:32

2025-01-24T15:32

история

евреи

русская литература

подолия

история

житомир

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одесса

критика

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О предках Юлия Айхенвальда известно мало. Точно задокументирован лишь факт, что в 1857 году отец будущего критика рав Шая Айхенвальд закончил житомирское раввинское училище.В 1844 году Николай І личным указом уравнял раввинские училища с гимназиями. Предполагался в училищах максимальный уход от "излишних философских умозрений" Талмуда, а дирекция состояла из христиан, тогда как лишь еврейские науки возлагались на инспектора-еврея.Открытие училищ произошло в 1847 году в Вильне и Житомире. В Житомире училище поначалу состояло из двух классов, и в первый год туда было набрано всего 23 ученика. Воспитанники позиционировали себя первыми представителями русско-еврейской интеллигенции. Они проходили гимназический курс, их не забирали в армию и позволили им с 1856 году поступать в университеты.Шая Айхенвальд имел такой диплом и мог не только читать молитвы и совершать обряды, но и регистрировать рождения, венчания и смерти с русским переводом. На 1872 год он был раввином в Балте, и там родились его сыновья.Павнук рава Шая и внук нашего героя Юрий Айхенвальд так описал своего предка:"Был мой прадед в Балте раввином.Не любил он модных затей.Он ходил в лапсердаке длинномИ еврейских учил детей.Знал он прочно, что плач и стоныСлышит Бог наш века подряд,А спасения нет…"В 1878 году рав Шая с семьёй переезжает в Одессу, где становится старшим помощником общественного городского раввина Швабахера. В 1886 и в 1888 году вновь переизбирается на указанную должность (при новом казенном раввине Гурдянде), a в 1890 году назначается на должность общественного раввина целой Одессы, которую занимает до своей смерти в 1900 году.Куда рав отдал своих сыновей учиться, в ешиву? А вот и нет!В Ришельевскую гимназию, где не читают Тору и Талмуд, а вместо иврита — два древних и два современных языка, а всё остальное — по-русски, включая Закон Божий. А после гимназии Юлий и Лев поступают в Новороссийский университет — на историко-филологический и медицинский факультеты соответственно. В 1894 году старший из них защищает диплом на тему "Эмпиризм Локка и рационализм Лейбница", за что и получает золотую медаль.Философия станет частью его творческой работы до конца жизни. Именно Юлию Исаевичу принадлежит перевод на русский язык трудов Шопенгауэра. Но, как говорится, "любим мы его не за это". А за то, чем он занимался еще с четырнадцати лет, когда в одной из одесских газет опубликовал сначала стихи, а затем статьи памяти суперпопулярного тогда поэта Семёна Надсона и сатирика Салтыкова-Щедрина.А дальше была Москва. Буквально сразу Юлий влюбился в дворянскую дочь и ради того, чтобы связать с ней свою жизнь, крестился в православие.В Москве Айхенвальд стал неофициально исполнять обязанности учёного секретаря Московского психологического общества, в рамках которого много общался с Николаем Гротом, Львом Лопатиным, Владимиром Соловьёвым, кн. Сергеем Трубецким, и секретаря редакции издаваемого обществом журнала "Вопросы философии и психологии".Юлий вскоре стал популярным преподавателем. Он читал лекции по истории русской литературы на московских женских педагогических курсах, в университете имени Шанявского и на высших женских курсах Герье и приглашался в провинцию местным образованным обществом.Когда во Франции слушалось дело Дрейфуса, уроженец Житомира и житель Полтавы писатель Владимир Короленко подробно освещал его и решительно осудил антисемитизм. Айхенвальд опубликовал в журнале "Русское богатство" своё благодарное письмо:"От одного из верующих в правду и неверующих в "необходимость" примите глубокую благодарность и низкий поклон. И кажется мне, что если бы Вас не было в России, было бы в России еще темнее, еще холоднее, еще неуютнее. Были писатели более могучие, чем Вы, не было писателя с таким рыцарским духом и с таким чутьем человеческой правды".В 1902 году Айхенвальд стал членом редакции "Русской мысли", получил в своё распоряжение там отдел беллетристики и начал регулярно помещать в журнале критические статьи и театральные обзоры и работал там до 1909 года.Юлий Исаевич быстро нашел свой жанр – эссе о конкретном писателе. И такие его работы с удовольствием стали печатать газеты кадетского направления, включая рупор партии — "Речь".Критика его авторства называлась современниками "литературным импрессионизмом". Айхенвальд не пересказывал биографии и произведения исследуемых авторов, а высказывал свои чувства и впечатления.В то время считалось, что каждый автор "отражает" те или иные социальные проблемы и "проводит" те или иные общественные идеи, а дело критика – выявить авторскую идею и четко ее сформулировать. Метафизические проблемы (Бог, любовь, смерть и т.п.) считались пустыми, отвлекающими от борьбы за улучшение реальной жизни.Айхенвальд во главу угла он поставил художественные достоинства текста. По его мнению, "исследователь художественному творению органически сопричащается и всегда держится внутри, а не вне его".По меткому определению Фёдора Степуна, Айхенвальд "вслушивался в ритмы художественных произведений, вникал в их образы и души и из внушенных ему искусством переживаний создавал свои статьи: своеобразные перифразы разбираемых им произведений, в которых изложение сливалось с восхвалением или печалованием, в которых мысли критика вступали в диалог с мыслями автора и чувства автора отражались как в зеркале в чувствах критика".В конце концов, этих статей у него накопилось на три тома "Силуэтов русских писателей" (одной книгой они вышли только в 1994 году и переизданы шесть лет спустя). Вот как он описывал свой метод во введении к этому труду:"Самые бесспорные факты обнаруживают, что художественные произведения в сути своей не имеют органически общего ни с социальным положением своих творцов, ни с характером исторического периода."Война и мир", появившиеся в шестидесятые годы XIX века, выражают ли эпоху шестидесятых годов, ее общественный дух или хотя бы дух тогдашнего дворянства?В годину усердного строительства и реформ, когда русские люди всех социальных классов страстно охвачены настоящим и будущим, — в этот момент кипучей деятельности наиболее русский человек, величайший представитель своей народности, Толстой оборачивается на прошлое, поднимает пыль архивов и душою своею уходит в царство теней.Или его "Анна Каренина": можно ли сказать, что она соответствует общественности семидесятых годов?На прозаической и болотистой почве мещанства не вырос ли полевой цветок поэзии Кольцова? Есть ли внутренняя необходимая связь между аристократичностью изящной, "тургеневской" музы Чехова и бытом таганрогского лавочника, в семье которого Чехов родился?"Айхенвальд стал властителем дум любителей чтения и к его мнению прислушивалась интеллигенция. Пожалуй, он занял то место в литературно-критическом пантеоне, которое до него занимал народник Николай Михайловский.Несколько раз Айхенвальд провоцировал литературные скандалы.Например, он усомнился в таланте Валерия Брюсова. В харьковской газете "Утро" 30 апреля 1910 года выходит статья Петра Пильского "Мефистофель на кладбище", где даётся такое:"О самом Брюсове уже пишут без всякого сожаления и без всякого уважения. И кто же? Не какой-нибудь епfапt tеrriblе критики, а Ю. Айхенвальд, — и как пишет:„Илот искусства, труженик литературы… От Господа он никакого таланта не получил… Музагет его поэзии — вол; на него он променял крылатого Пегаса… Своей поэзии он ведет приходо-расходную книгу, и не столько он поэт, сколько занимается поэзией… Его мечта подобна столбу… Он дурно видит и наблюдает… У него все заполнено деревянной рассудочностью и напыщенной риторикой… Он-поэт-библиотекарь… Он несет с собой величие преодоленной бездарности"…Вы только подумайте! Кто мог бы ждать такого конца, и кто мог бы предвидеть такие итоги!"В 1914 году Айхенвальд поставил под сомнение авторитет Виссариона Белинского как раз в дни празднования столетия этого критика.То же "Утро" в лице Я. Перовича 4 марта возмутилось: "Если г. Айхенвальд, действительно, видит Белинского таким, то что же можно сказать о его взглядах на других писателей?Закрывать глаза на действительность, преувеличивать до невероятных размеров каждую ничтожную ошибку писателя, искажать его произведения, искажать исторические данные, не верить показаниям таких современников, как Станкевич, Грановский, Герцен — это менее всего критично. Критик-импрессионист отдается своему порыву, не станет подчиниться догм и устарелым взглядам, позволит себе такую роскошь, как полная свобода своего впечатления, но все это он проделает в пределах точного знания, в пределах строгой документированности. Критик-импрессионист стремится к наибольшей точности…Недостойные серьезного писателя выходки Ю. Айхенвальда. Импрессионизм освобождает, но и обязывает".С ликвидацией педагогических заведений, в которых преподавал Айхенвальд, и закрытием "буржуазных" газет в 1918 году для его семьи 9а у него было четверо детей) настали тяжёлые времена.Он почти не печатался и перебивался случайными заработками, например, в 1921 году работал продавцом в писательской книжной лавке. Но на государственную службу не шёл и в государственных изданиях не публиковался.Он утверждал, что "для нас[интеллигенции] правильнее было бы совсем не ходить к ним [большевикам], не просить, не принимать их унижающих подачек и до конца сохранить всю возможную в нашем положении независимость. Лично для себя я всегда их милости предпочту их преследование и даже насилие".Он был одним из немногих, кто открыто протестовал против расстрела Николая Гумилёва, назвав его "поэтом подвига, художником храбрости, певцом бесстрашия". В январе 1922 года Айхенвальд вместе с несколькими литераторами подписал протест правления Всероссийского союза писателей против цензурного произвола, поданный наркому просвещения уроженцу Полтавы Луначарскому.В журнале "Под знаменем марксизма" по поводу книги Айхенвальда "Похвала праздности" утверждалось, что он – "верный и покорный сын капиталистического общества, твердо блюдущий его символ веры, глубокий индивидуалист".Лев Троцкий в статье "Диктатура, где твой хлыст?", утверждал, что автор – "подколодный эстет", "именно во имя чистого искусства – того самого, что вывалялось во всех сточных канавах деникинщины и врангелевщины, – называет рабочую советскую республику грабительской шайкой", и предлагал "хлыстом диктатуры заставить Айхенвальдов убраться за черту в тот лагерь содержанства, к которому они принадлежат по праву".В сентябре 1922 года Айхенвальд в составе большой группы писателей, философов и ученых был выслан за рубеж. Жена, сыновья и дочери остались в Советской России. Оба сына сгинули в сталинских застенках, а дочери стали известными учеными. Младшая, Наталия Шведова, совместно с С. Ожеговым, стала соавтором толкового словаря русского языка.Он поселился в Берлине. Там выходила газета "Руль", где охотно печатали Айхенвальда. В декабре 1922 года была создана Русская религиозно-философская академия, где преподавали Николай Бердяев, Иван Ильин, Фёдор Степун и другие. Айхенвальд читал там курс "Философские мотивы русской литературы".Основной вклад Айхенвальда в культурную жизнь русской эмиграции - "Литературные заметки", которые он еженедельно помещал в "Руле".Айхенвальд был убеждён, что невозможно эстетически воспринимать революцию. Оценивая состояние литературы в России, он утверждал, что писатель там несвободен:"Над его мыслью и над его словом тяготеет несказанный гнет, диктатура глупости и невежества, цензура тьмы. Если там все-таки работают писатели, то (…) потому, что пишут несмотря на большевизм, а не благодаря ему".17 декабря 1928 года Айхенвальд гостил вечером у молодого писателя Владимира Набокова на Пассауэрштрассе. Возвращаясь поздно ночью от них домой, он попал под трамвай и получил тяжелую травму головы. Без сознания он был доставлен в больницу, где, не приходя в себя, умер на следующее утро.

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история, евреи, русская литература, подолия, житомир, россия, одесса, критика